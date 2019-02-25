Afitap Değermenci ile medya dünyası üzerine

Afitap Değermenci ile Sunuculuk ve Medya Dünyası Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Trabzonlu. Karadeniz sevdalısı. Doğa ve deniz aşığı. Orta öğretimine kadar memleketinde yaşamış ve 1996 yılı itibariyle Başkent Ankara'da yaşamakta. Sosyal faaliyetler ve pozitif yaşama sanatı ile ilgilenen ve insanlara aktaran, spor müzik ve sanat ile mutlu olan. Arkadaş ve aile iletişimine önem veren bir kadınım. 14 yaşında bir kızı var ve onunla çok iyi bir dost. Kaliteli zaman yaşamaya daha çok itimat eden ve değer verip değerli olmayı başaran aynı zamanda da iyiliği felsefesi bilen bir spiker sunucu..

Neden Medya?

Çünkü medya şah damarım. Medya aracılığıyla kendimi işimi ve mesleğimi en kaliteli ve iyi şekilde yansıttığım için idealdir.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

9 yaşında ilk radyo programım ile başaldı.2002 yılında çok önemli bir kurumun seslendirmesi ile devam etti ve daha çok ilerledi.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Çok güzel bir soru. Ancak yardım ve zorda olan insanlara yaptığım projeler hatırı sayılır bir destek aldı ve devam edecek.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet baskısı elbet olur. Ben meslektaşlarımı alkışlamak ve destek olmayı tercih ettiğimden dolayı baskı önemsemediğim bir şey. Beni hiç etkilemez. Çünkü kalbim herkese sevgi dolu. Bakış açısı önemli. İnsan önce kendine rakip olmalı. Unutmamak gerekir ki "Başarılı insan kendini okur"

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Her şey zaten değişiyor. Yani gülümsemeyi başardığımız kadar insanızdır. Hiçbir şey değiştirmezdim

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Zevk meselesi bu. Aşk ile bağlı olmalı insan mesleğine. Eğitimsiz bir şey olmaz. Ama eğitim ve mesleği geliştirmek adımları başarı getirir.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Eğitim en önemli unsur ama onunla da bitmiyor. Katılan değer, saygı, değişime açık olmak, mücadeleci olmak ve yenilenme alınan eğitimi de kişiyi de destekler güçlendirir. Herkes okur, kurs alabilir ama başarmak tesadüf bir şey asla değildir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Daha çok mesleğim için elimden geleni yapardım. Mesleğimin gerektirdiği birçok yeniliğe başladık. Güzel olacak.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya bir aile gücüdür. Bu aile içinde olmak olabilmek önemli. Ve asıl önemli olan da onu koruyabilmek. Tv , internet, dergi ve gazete mesleki adımlarımız. Sizin gibi önemli değerli ayrıca işinde başarılı dostlarımız tarafından röportaj, söyleşi, fotoğraf çekimi ,tv program konuk olmak ve tercih edilmek zaten çok özel..

Radyo Beyaz ve Radyo Ses çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

2018 Nielsen araştırmalarına göre Başkent'in en çok dinlenen radyosunda olmak çok özel ve güzel bir duygu. Radyolarımızın Genel Yayın Yönetmeni Erkut Aktaş Beyefendinin bizlere sunduğu huzur ve imkanlar dahilinde başarı kaçınılmaz.. Canlı yayınlar, Reklam, Radyo Programlarında yer aldığım bu büyük ailede çalışmalarımız daha büyük başarı için hız kesmeden devam ediyor. Yeniliklerimiz sürpriz olsun

Protokol ve özel sunum çalışmalarınızdan bize bahseder misiniz?

Birçok Önemli isimlerin yer aldığı protokol ve özel sunumlarım devam ediyor. 2019 yılı bu konuda oldukça yoğun. Ayrıca belirtmeliyim ki bu önemli sunumlar da yer almak ve tercih edilmekten büyük mutluluk duyuyorum.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

İyi bir program veya organizasyon sunucusu tamamıyla "kalitedir". Duruşu, hitabı, üslubu, ses tonu diksiyonu ile sahneyi dolduran. Hayat dolu ve enerjik olan. İşine ve ona iş veren organizatörlerine saygısı anlayışı olan. Ve işinin gerektirdiği her konuya hakim olan. Ayrıca ışığın ta kendisi olmayı başaran ve bunu idame ettiren yenilikçi ve değişime açık kültür sahibi olup işine sahip çıkan denir.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Spikerliğin stresli yanları neler?

Galiba haklısınız. Hata yapma lüksünüz yok. Temsil ettiğiniz insanlar çok önemli. Hata affetmeyen bir meslek bu. Ya hep var olursun veya hiç. Başarılı ve işinde hep daha çok yenilenmeye adapte biri olduğumdan ben strese yenik düşmüyorum. Çünkü bunu engellemek mümkün. Bunu başarmak için profesyonel düşünüp ilerlenmeli

Televizyon projeleri olacak mı?

2019 yılı için gelen teklifler çok güzel. İstanbul benim şehrim.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Güzellik önemlidir. Ama güzelliği yansıtan başarıdır. Yeniliğe açık olup değişim hep şart derim. Ama ruhumuz ne kadar güzel olursa biz zaten güzeliz değil mi

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Yeni Medya (Sosyal medya ve internet) hepimizin telaş içinde olacağımız bir durum değil bence. Pozitif düşünüp mantıklı ilerlenmeli. Yerel medya hayatın başladığı nokta. Yeni Medya ile de bütünleştirilerek daha güzel adımlar atılabilir. Gerçeğimizi kaybetmeyelim.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Medya ve dünya basınında neler olmuş bakarım. Kitap okumak en sevdiğim. Squash ve fitness vazgeçilmez.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Kazuo Ishiguro'nun yazdığı "Uzak Tepeler" çok etkileyici.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Yılların Tecrübesi. Sizi tebrik ederim. KırmızıTürk sayesinde alanında Profesyonel Spiker ve Sunucu Kıymetli meslektaşlarım ve benim için önemli. Bizleri başarı adına desteklemeniz ve bizler ile okurlar arasında önemli ve etkili bir bağ olmanız değerli. Sizler büyük bir ailesiniz ve bu aileye ait olmak sonsuz güzel bir duygu. Sizler emektar ve aynı zamanda da değerinin bilinmesi gereken iyi dostumuzsunuz biz Spiker-Sunuculara. İyi ki varsınız.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Başladığım noktadan bu güne kadar her adımıma hep şükrederim. Zira şükür önemli. Başarı inanın tesadüf değil. Bu zorlu yolda büyümek ve ilerlemek için hep daha çok çalışıyorum. Gelecekte beni ve benim gibi mesleğine emek veren çok değerli meslektaşlarım için başarı kaçınılmazdır. Başarı hepimizin güneşi olsun. Gelecek başarılı ve umut dolu..

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle samimiyet ve içtenliğinize teşekkür ederim. Ve keyifli bir sohbeti. Ayrıca güzel bir gündü. Ve bizler için emeğinize sonsuz teşekkür.. Takipçilerime 2019 güzel ve başarılı bir yıl olacak diyebilirim. Sevmekten asla vazgeçmeyin. Tekrar buluşmak üzere.



Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA