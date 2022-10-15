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ADEM TERZİ: “Saç erkeğin makyajıdır”

YAĞMUR TANYILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:50
ADEM TERZİ: “Saç erkeğin makyajıdır”

Profesyonel ekibi ile Etiler’de hizmet veren Adem Terzi, saçı sanata dönüştüren modelleriyle ünlü isimlerin de vazgeçilmez adresi…  Biz de Adem Terzi ile Adem Terzi Barber’s Clup’ta bir araya geldik ve tüm merak ettiklerimizi kendisine sorduk…

etil

Merhabalar Adem Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhabalar Yağmur Hanım. Ben Adem Terzi. 1979 doğumluyum. Erkek kuaförüyüm. Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yapıp, daha sonra su satıp, en sonunda da kuaför olmaya karar veren biriyim. Kuaför olduktan sonra hedeflerini büyük tutan, marka değerimizi nasıl yükseltiriz diye düşünen bir kişiliğe sahibim. Bu süreç içerisinde çok çalışarak ve çok emek sarf ederek 2003 yılında Adem Terzi Barber’s Clup diye bir marka yarattık. Ve Türkiye’de doğru bir marka yaparak Türk tıraşının öncülüğünü yaptık. Bu Türk tıraşı Türkiye’de ve dünyada moda haline gelen, Türkiye’de çoğu aktöre yaptığımız ve iş dünyasına yaptığımız bir model.

Türk tıraşındaki amacınız neydi?

Çünkü dünyada Amerikan tıraşı, İtalyan tıraşı ve Fransız tıraşı vardır. Biz de Türkiye’de kuaförlük adı altında bir imza atabilmek ve dünyaya tanıtabilmek için Türk tıraşını bulduk ve bunu da moda haline getirdik. Ve halen daha gündemdeki trend saç modelidir.

Biliyorum ki ünlü isimler de size geliyor. Tanıdığımız isimlerden kimlerle çalışıyorsunuz?

Birçok aktör arkadaşımız bize gelirler. Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bursin, Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Ahmet Kural, Murat Cemşir, Furkan Palalı gibi birçok isimle çalışıyoruz.

Peki bu isimleri memnun etmek kolay mı?

Bizim için kolay. Biz işi çok iyi bildiğimiz için, kişinin yüzüne göre analiz yaptığımız ve imaj belirlediğimiz için bize göre basit bir iş oluyor.

Bir de Adem Terzi Cosmetics markasını kurdunuz. Nasıl gelişti marka süreci?

Evet Yağmur Hanım, kozmetik işine girdik. Bu iş kısa zamanda Türkiye’de çok hızlı duyulan, televizyonda reklamları çıkan bir marka haline geldi. Ve bu kozmetik işi sadece Türkiye’de değil, dünyada da yerini alacak, hedefimiz bu. Ve yanı sıra da unısex olarak parfüm işine girdik. Çok yakında parfümlerimiz de raflarda yerini alacak. Watsons, Gratis ve Rossmann gibi kozmetik mağazalarında satışlarımız olacak.

Bir de yakın zamanda parfümleriniz satışa çıkacak. Parfüm çıkartmaya nasıl karar verdiniz?

İnsanların gerçekten kaliteli ve iyi ürünlere ihtiyacı var. Koku benim için de çok önemli. Mesela salonumuza bir müşteri geldiği zaman onu kokusuyla tanıyoruz. Koku imzamızdır. Ben de neden bir koku çıkartmayayım dedim. Yakında 3 çeşit parfüm geliyor. Hemen arkasından başka ürünler de gelecek.

Bu mesleğe ilk nasıl başlamıştınız? Başarı hikâyenizi de merak ediyorum.

Ben ayakkabı boyacılığı yaparken bir berber dükkânının önünden geçmiştim ve içeriden buram buram bir kolonya kokusu geliyordu. Ben de saçlarıma olan düşkünlüğümle birlikte kendimi bir anda berber dükkânının içinde buldum. İlk ustam Ahmet Usta’ydı. Kısacası içeriye girdiğim an bu işe de başlamış oldum.

Adem Terzi Barber’s Clup olarak İstanbul ya da farklı şehirlerde başka şubeler açılacak mı?

Şu an için çok teklif var, değerlendiriyoruz ama sanatın şubesi olmuyor. Kişiye yönelik bir sanat icra ediyorsunuz sonuçta. Orada siz olmadığınız zaman markanız var ama içerde siz yoksunuz. O yüzden şubeleşmek işi bambaşka bir iş. Fırsat var ama şu an için öyle bir planımız yok diyebilirim.

Aynı mesleği yapan gençlere neler önerirsiniz? Taktik alabilir miyiz?

Çok çalışın. Çok sevin işinizi. Güzel hizmet verin. Hizmetinizi iyi verirseniz o zaman farklılaşırsınız. İş her şeyden önce gelmeli. Dürüst olmak, doğru olmak ve geçmişte nasılsanız aynı kişi olarak kalmak…

Değişmemek gerek değil mi?

Kesinlikle. Çok önemli.

Erkek saçı ile ilgili bir trend var mı bu sene?

Türk tıraşı her sene biraz daha duyuluyor. Bu sene kışın daha çok uzun saçlar trend olacak. Çünkü bu dönemde yanlar sıfır saçlar çok kullanıldı, benim çok onaylamadığım bir model aslında ama dünya starları yaptırınca insanlar da o modeli sevdiler. Ama bu sene daha net, daha düzgün tıraşlar ortaya çıkacak.

Keyifli sohbetiniz için ve beni ağırladınız için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim Yağmur Hanım. Saç erkeğin makyajıdır. Saçımıza önem gösterelim. Sadece saç erkeğin makyajından ziyade artık kozmetik de çok önemli bir faktör. Saçınıza göre şampuan kullanmalısınız ki saçınızda kepek ya da dökülmeler olmasın. Doğru bir kuaföre danışın ve sizi bu anlamda yönlendirmesine izin verin.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

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Adem TerziAdem Terzi Barbers ClupEtiler Adem Terzi
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