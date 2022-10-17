ACILARLA BÜYÜDÜM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Babasının öleceğini rüyasında görmüştü. Bu durumu ağlayarak annesine anlattı, azar işitti, annesi ona her rüyaya inanılmaması gerektiğini söyledi… Küçük Anıl’ın bir kaç gün sonra rüyası gerçekleşmiş, tarlada çalışan babası olduğu yere yığılmış ve yaşamını yitirmişti… Yıllar sonra abiyle ilgili de rüya gördü ve maalesef abisini de motosiklet kazasında kaybetti… O artık rüyalarından korkar olmuştu. Çünkü gördüğü her rüya gerçekleşiyordu. 25 yaşlarına geldiğinde aldı sırtına çantasını tuttu gurbet yollarını… Gecesini gündüzüne kattı, aşçılık yaptı… Anıl Alan’ın hedefinde çocukluğundan beri hayal ettiği şarkıcılık vardı. Yaklaşık 3 yıl önce ‘Ciran’isimli şarkısıyla müzik dünyasına merhaba dedi. Ve teklisi milyonlar tarafından dinlendi… Anadolu’nun bağrından kopup İstanbul’a gelen Anıl Alan, kadife sesiyle dinleyenlerini kah ağlattı, kah hüzünlendirdi. Bir süre önce piyasaya sürdüğü ‘Çat Kapı’ isiimli şarkısıyla yine hedefi 12’den vuran Alan, ile dününü bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

GERÇEKTEN FİLM GİBİ BİR HAYAT HİKAYENİZ VAR, BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Malatya’da çiftçi anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Yoksulluk içinde bir hayat yaşadık. Babam mert, dürüst bir insandı. Çiftçilik yaparak bize bakıyordu. Yani bizleri hiç kimseye muhtaç etmedi. Doğru yolu biz evlatlarına anlattı.Benim acılarla geçen bir çocukluğum oldu. Çocuk yaşta babamı, ardından da abimi kaybettim.(Gözleri doluyor….)

BABAMIN VE AĞABEYİMİN ÖLECEĞİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM

BABANIN ÖLECEĞİNİ RÜYANDA GÖRMÜŞSÜN BİZE O GÜNÜ ANLATMAK İSTER MİSİN?

Ahhh Habib abi ahhh… O günleri hatırladıkça içim kan ağlıyor valla… Çok kötü günlerdi. Ben çocuktum rüya gördüm babamın yüzükoyun düşüp öldüğünü görmüştüm. Kan ter içinde yatağımdan fırladım. Rüyamı anneme anlattım. Annem her rüyaya inanmamamı istedi. Böyle bir olayın gerçekleşmeyeceğini söyleyerek beni tersledi. Rüyadan 2 gün sonra babamı tarlada yüzükoyun yatarken bulduk. Annem dönüp bana baktı… Hıçkırıklara boğulmuştu.. Rüyan çıktı demişti. Babamın ölümü beni çok etkilemişti. Onun için ağlıyor ve kendimi suçluyordum…’Eğer o rüyayı görmeseydim babama bir şey olmaz diyordum’…Çocukluk aklı işte…

SONRA NELER OLDU PEKİ?

Aradan yıllar geçmişti. Bu kez abimi rüyamda gördüm. Bir kaza sonucu yaşama veda ediyordum. Yatağımdan fırladım. Ağlamaya başladım. Annem,’Ne oldu,neden ağlıyorsun’dedi. Anneme abim ile ilgili gördüğüm rüyayı anlattım. O ‘da korkmaya başladı. Sabah erken evden çıkan abimin ölüm haberini aldık. Rüyamda olduğu gibi kaza da genç yaşta hayata veda etti….(Gözleri yaşarıyor…)

BİRAZ DA SANAT HAYATINIZLA İLGİLİ KONUŞALIM MI?

Tabii… Şarkıcılık çocukluğumun hayaliydi… Bunu gerçekleştirebilmem için gurbete çıkmam gerekiyordu. Evin tek erkek çocuğu bendim. Annem pek izin vermiyordu İstanbul’a gelmeme.. Babamın ve abimin ölümünden sonra benim üzerime daha çok titremeye başlamıştı. Onu ikna edene kadar akla karayı seçmiştim. Ve sonunda İstanbul’a gelmeme onay vermişti. Önce bir şirkette aşçılık yapmaya başladım. Buradan kazandığım paralarla saz kursuna gidip müzik eğitimi alıyordum. Sonunda bir tekli ile müzik dünyasına ‘Merhaba’demeye karar vermişitim. Nurettin Reçber ile görüştüm beğendiğim bir şarkısını okumak istediğimi söyledim. Sağ olsun Nurettin abi bu isteğimi geri çevirmedi. Türküsünü okumam için onay verdi. ‘Ciran’ isimli türküm milyonlar tarafından dinlendi. Büyük bir çıkış yakalamıştım. Ancak pandemi nedeniyle yapmak istediklerimi tam anlamıyla yapamadım.

DÜNYACA ÜNLÜ ROCK SANATÇISINA TÜRKÜ OKUDUM

DÜNYACA ÜNLÜ ROCK SANATÇISI JOE LYNN TURNER’DEN BÜYÜK ÖVGÜ ALDINIZ, NASIL TANIŞTINIZ?

Joe Lynn Turner, Yunanistan konserinden hemen sonra tatil için İstanbul’a gelmişti. Dostların aracılığıyla Sultanahmet’te restaurant’ta bir araya geldik. Sesimi dinledi. Hatta birlikte türkü okuduk. Yorumumu çok beğendi. En büyük hayalim onunla düet yapmak. İnşallah bunu da gerçekleştiririm…(Gülmeye başlıyor…)

SAMY NACARİ’Yİ DE ŞARKI İLE KARŞILAMIŞTIN BİZE O ANI ANLATIR MISINIZ?

TAXSİ serisinin unutulmaz ismi Fransız aktör Samy Nacari’nin menajeri Don Keryy çok sevdiğim bir insan. Don Keryy bana Samy Nacari’nin Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bende ona bir buket çiçek aldım ve ismine yapmış olduğum şarkım ile karşıladım. Sesimi çok beğenmişti. Çiçek ve şarkı ile karşılanmaktan büyük memnuniyet duymuştu.

FRANSA, ALMANYA VE İSVEÇ’TE KONSER VERECEĞİM

PEKİ AVRUPA’YA KONSER PLANINIZ VAR MI?

Tabi ki var…. Önümüzdeki yıl Fransa,Almanya ve İsveç’te konser vermeyi düşünüyorum. İnşallah o zamana kadar covid belasından da kurtulmuş oluruz. İnşallah yine planlarımızı alt üst etmez.

HALK MÜZİĞİNDEN POP DÜNYASINA GEÇİŞ YAPTINIZ NASIL OLDU BU?

Ben her makam müziği okuyabiliyorum. Türk Sanat Müziği,Arabesk,Türkü ve Pop müziği dalında eğitimler aldım. Bir süre önce piysaya sürdüğüm pop şarkım ‘Çat Kapı’ büyük çıkış yakaladı. Özellikle sosyal medyada ‘Rekora’imza attım. Bu duruma çok sevindim. Yani hayranlarım pop müziğini de bana yakıştırdı.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

BEYAZ TV başta olmak üzere birçok ulusal kanala canlı programa katıldım. Katılmaya da devam ediyorum.Şu sıralar konserlerimde başladı. Yani şuan ki hedefim ‘Çat Kapı’isimli yeni teklimi daha çok kitleye ulaştırmak. Bunu da başaracağım. Konserlerime de tam gaz devam edeceğim. Pandemi dönemi hep evde kaldık. Müziği evde çalıştık… Sahneleri çok özlemiştim. Birçok konsere çıktığım halde o büyük özleme hala doyamadım.

GÜNÜMÜZÜN TÜRKİYE MÜZİK SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRECEK OLURSAN NELER SÖYLERSİN?

Müzikte yeni insanlara yenı seslere yorumlara ihtiyaç her zaman var ve olacak. Kısırdöngüden çıkmalıyız biran evvel. Son yıllarda biraz yeni sesler çıktı da klişeden kurtulduk. Aynı isimleri dinlemekten sıkılıyor bence insanlar. Ayrıca dünyada da güzel şeyler yapılıyor… Son zamanlarda bazı şarkıcı arkadaşlar güzel adımlar attılar. İnşallah böyle de devam ederiz.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim.

Her hafta büyük keyif ile okuduğum bu köşenizde bana da yer ayırdığınız için asıl ben size teşekkür ederim Habib abi…