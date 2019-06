RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Bu hafta, Acil Tıp Asistanı Dr. Emrah Yürek ile yaşamına, Acil Tıp asistanının görevlerine ve acil servise dair her şeyi konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Emrah Yürek kimdir?

Ben Emrah Yürek. 26 yaşındayım. Mersinliyim ama İstanbul’da doğdum ve büyüdüm. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Şuan İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Acil Tıp Asistanı olarak görev almaktayım. Tiyatroyu ve yüzmeyi seviyorum. Profesyonel düzeyde basketbol oynuyorum. Dansı seviyorum ve Arjantin Tangosu yapıyorum. Gezmeyi ve keşfetmeyi seviyorum.

Tıpta uzmanlık alanı olarak ‘Acil Tıp’ bölümünü seçmenizin nedeni nedir?

Acil Tıp bölümüne olan merakım öğrencilik yıllarımda acil servise olan ziyaretlerimde başladı. Sonrasında stajlarda çalışırken iç yüzünü görme fırsatım oldu ve acil servisi sevmeye başladım. Acil servise kötü durumda gelen bir hastanın yapılan müdahale sonrasında çabucak toparlanıp kendine gelmesi, acil hastalarına yapılan hayati müdahalelerin hemen sonuç vermesi ve hastanın hayatına dokunuyor olmak bir doktor olarak tarifi mümkün olmayan bir mutluluğa erişmemi sağlıyor. Ayrıca ben karakter olarak yerinde duramayan, enerjik biriyim. Acil servis de çalışma koşulları gereğince hareketli ve dinamik bir alan olduğu için acili kendi yapıma uygun buluyordum. Acil serviste başarının birinci kuralı ekip çalışmasıdır ve ben de ekip çalışmasına çok önem veririm. Çalışma şekli nöbet usulüne yani 24 saat çalışıp 48-72 saat dinlenmeye dayalı olduğu için kendime ayırabildiğim daha çok boş zamanım oluyor.

Acil Tıp asistanının görevleri nelerdir?

Acil Tıp asistanı, gelen hastanın şikâyetlerini dinledikten sonra tanısını koyar ve tedavisini düzenler. Eğer hastanın hastaneye yatması gerekiyorsa bunun kararını verir ve gerekli bölüme danışarak o bölüme yatışını yapar. Acile her hasta başvurabildiği için acil asistanı her konuda tam donanımlı olmalıdır. Başta silahla yaralanmalar, bıçaklanmalar, trafik kazaları, afet mağdurları, kalp krizleri, ani felçler, bayılmalar olmak üzere en kritik hastalar acile başvuruyor. Acil Tıp asistanı ayrıca ambulansla getirilen hastalara en hızlı şekilde müdahalesini yapar.

Acil servisin sizdeki yeri nedir?

Acil servis benim ikinci bir yuvam gibidir. Kendimi evimde gibi hissediyorum ve kendimde her hastalığı çözecek gücü bulabiliyorum.

Acil serviste en çok hangi vakalarla karşılaşıyorsunuz?

En sık karşılaştığımız vakalara trafik kazalarını, ev ve iş kazalarını, kalp krizlerini, felçleri, zehirlenmeleri, astım krizlerini, bel ve baş ağrılarını ve enfeksiyonları örnek gösterebilirim.

Acil serviste yaşadığınız en zor anları anlatır mısınız?

Bir hastamı hiç unutmam. Denizde boğulma vakası olarak 112 tarafından getirildi. 20’li yaşlarda bir gençti. Çok fazla miktarda su yutmuştu ve bize geldiğinde kalbi durmuştu. 112 ekibi kalp masajına başlamıştı, biz de devam ettik. Hastayı hemen solunum makinesine bağladık ama hasta hayata dönmüyordu. Elimizdeki tüm imkânları kullanıyorduk ama nafile. Bir buçuk saat kadar kalp masajı yaptıktan sonra hasta döndü ve hayata tutundu. Hastayı yoğun bakıma aldık ve tedavisine orada devam edildi.

Bir başka gün yine genç bir hasta 112 ambulansı tarafından getirildi. Hasta tam kalbinin üstünden bıçaklanmıştı ve kalbi durmuştu. Hastaya kalp masajı yapıyorduk ama çok fazla kan kaybediyordu. Hastayı acil ameliyata almamız gerekiyordu. O anda sedyenin üzerine çıktım, hastaya kalp masajı yapıyordum. Sedyeyi benimle beraber ameliyathaneye indirdiler. Kalp cerrahları ameliyatı yaptı ve hastanın hayatı kurtarıldı.

Hastalarınızı muayene ederken ve tedavilerini gerçekleştirirken neleri öncelersiniz? Meslektaşlarınıza ve hekim adaylarına neler söylemek istersiniz?

Her hastanın şikâyetlerini empati yaparak, önem vererek dinlerim ve muayenesini yaparım. Hastaya fayda sağlamayı her şeyin üstünde tutarım, hastaya zararlı olabilecek her şeyden kaçınırım. Hastanın tedavisini düzenledikten sonra hastaya tüm tedaviyi iyice anlatırım. Hastanın iyi olduğuna kanaat getirdikten sonra hastayı taburcu ederim. Tüm meslektaşlarımın da böyle olmasını isterim.

Tıp Fakültesi’nde okuyanlara ve Tıp Fakültesi’ne gitmek isteyenlere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Hekimlik mesleği kesinlikle çok sevilerek yapılacak bir meslektir. Çok fazla fedakârlık isteyen bir hayatı seçmek demektir. Saatlerce ders çalışmalar, uykusuz geceler, uzun mesailer… Bunlara hazırlıklı olmak lazım ama tüm bunların yanında bir hastayı iyileştirmek, hastanın ve yakınlarının size teşekkür etmesi inanılmaz bir haz veriyor.

Son olarak gazetemiz okuyucularına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu keyifli sohbet için size teşekkür ederim. Umarım acili kısaca da olsa anlatabilmişimdir. ‘Acil Tıp’ alanı esas olarak ölüm kalım durumlarında aktif olmayı hedefler. Hastanede sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarından emin olabilirler ve onlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Sağlıkta sözel veya fiziksel şiddet inanın, bizim motivasyonumuzu düşürüyor. Hekimlerin önerilerine uymalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca sağlık ile alakalı her konuyu bana instagram üzerinden (@dremrahyurek) danışabilirler. Sağlıklı günler dilerim.