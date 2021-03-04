"81 DÜZCE"

Düzce Valisi Sayın Cevdet ATAY ile röportaj

“Deniz, Doğa ve Tarih Kenti Düzce”

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İlleri tanıtma projemizin son haftasında; “81” plaka numarasına sahip, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve Karadeniz kıyısına paralel dağlara sahip olmasıyla önem arz eden Düzce ilimizi konu aldık.

İki metropol kent arasında yer almasıyla ekonomik yapısını dinamik kılan Düzce; Aydınpınar ve Güzeldere şelaleleri, Akçakoca, Sarıkaya ve Fakıllı mağaraları, Melen Çayı, Kurugöl Kanyonu vb. tabiat güzellikleriyle doğa sevenlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca kültürel varlıkları, antik zenginlikleri ve birçok dönemden kalan turistik mekanları gibi tarihi dokusunu oluşturan unsurlarıyla da benzersizliğini ortaya koymaktadır. Düzce ilimizin kendine özgü özelliklerini gündeme taşımak amacıyla Sayın ATAY ile röportaj gerçekleştirdik

-Sayın Valim, Düzce ilimizi bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

Düzce farklı kültürleri bünyesinde barındıran çok özel bir şehir. Farklı kültürlere sahip insanlar bu şehirde uzun yıllardır huzur içinde ve kardeşçe yaşıyorlar. İlimizin nüfusu, 2020 yılı ADNKS sonucuna göre 395.679 kişi olmuştur.

Düzce, İklimi, doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, tarihi, kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu, dört mevsim turizm imkanları, turizm sektörüne yönelik pazar avantajı, metropol kentlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı, üniversite kenti oluşu, genç ve dinamik nüfusu, temiz sanayisi ve tarımsal potansiyelleri ile yatırımcılar, yerli ve yabancı turistler açısından bölgede bir cazibe merkezidir.

Düzce’de sanayi var, tarım var, turizm potansiyeli var.Tarihi ve kültürel zenginliği, bozulmamış doğal güzellikleri, denizi, yaylaları, şelaleleri Düzce’ye çok önemli bir turizm potansiyeli sunuyor. Binlerce yıllık tarihe sahip, Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan Konuralp ayrı bir zenginlik kaynağı oluşturuyor.

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Tabi ki bu potansiyelin kullanılması için gerek tanıtım anlamında, gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması anlamında daha yapmamız gereken birçok iş, almamız gereken önemli bir mesafe olduğunu da ifade etmek isterim.

Akçakoca ilçemizde su sporlarına yönelik var olan potansiyeli kullanmak amacıyla bu alanda da etkinlikler gerçekleştirilmesi için çalışma başlattık. Bilindiği gibi Cumayeri ilçesinde Rafting önemli bir potansiyele ulaşmış durumda. Buna ilave olarak Cumayeri ilçesinde bir Motokros Pisti yapılmasına yönelik çalışmalar başladı.

Gerek Düzce merkezde gerekse diğer ilçelerimizde spor alanında başka ne tür etkinlikler ve tesisler gerçekleştirebiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Bu alanı çok önemsiyorum.

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-Efendim, Düzce'nin turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

İlimiz coğrafi konumu itibariyle; gerek İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığı, zengin bitki örtüsü çeşitliliği ile gerekse tarihi açıdan birçok medeniyete (Britanyalılar, Roma, Bizans ve Osmanlı) ev sahipliği yapmış olmasıyla ülkemizin cazibe merkezlerinden biridir.

İlimizin tarihi M.Ö. 1390-800 yıllarına kadar uzanan eşsiz tarihi ve kültürel varlıkları barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kendine özgü doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Doğal varlıkların korunması ile geliştirilmesi ve kültürel varlıkların ise restore edilerek tekrar hayat bulması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

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Birincisi, Batı Karadeniz’in günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş ve aynı zamanda ‘’Batı Karadeniz’in Efesi’’ olarak adlandırılan tek antik tiyatrosu Konuralp bölgesindedir. Bölgede sürdürülen bilimsel kazı çalışmaları, 2020 yılından itibaren aralıksız olarak devam etmektedir. Yine aynı bölge içerisinde bulunan Roma Dönemine ait ‘’Roma Köprüsü’’ kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

İlimiz Akçakoca ilçesinde bulunan Ceneviz Kalesi; 2013 yılında ‘‘Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’’ adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine adını yazdırmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014 yılında Ceneviz Kalesi Röleve ve Restitüsyon Projeleri hazırlanıp onaylanmış, 2020 yılı sonu itibariyle restorasyon ve peyzaj işlemleri tamamlanmıştır. İlimiz genelinde toplam 219 adet tescilli sivil ve dini mimari yapı bulunmaktadır. Sivil mimari yapıların restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 57 adet proje yardımı, 7 adet proje uygulama yardımında bulunulmuştur.

Genel olarak Manav Türklerinin yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi camilere, ilimizin farklı noktalarında rastlanmaktadır. 1323 tarihinden sonra yöreye yerleşen Türklerin ibadet etmek amacıyla merkezi bir köyde inşa ettiği çantı tipi camiler, çivi kullanılmadan, kütüklerin birbirine kertilmesiyle inşa edilmiştir.

İkincisi, doğal kaynaklarımızın korunması ve turizm yatırımlarının ilimize çekilmesi için ilimizde çeşitli kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ilan edilmiştir.

Bu bölgelerden doğal varlıklarıyla turizm potansiyeli sahip olan Samandere Şelalesi, Güzeldere Şelalesi, Kardüz Turizm Gelişim Bölgesinin alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Gölyaka ilçemizde bulunan Kardüz Turizm Gelişim Bölgesinin turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Yığılca ilçesi Sarıkaya köyümüzde bulunan Sarıkaya Mağarası Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük mağaralarında biridir. Mağaranın altyapı hizmeti kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmekte olup, ilerleyen dönemlerde ilimizin önemli turistlik çekim merkezilerinden bir olmaya adaydır.

Gölyaka ilçesi Kültür Park Turizm Gelişim Bölgesinin; imar planı ve jeolojik etüt raporu çalışmalarına ilişkin ihale iş ve işlemleri tamamlanmış olup yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

2020 yılı ‘’Turistik Yol Güzergahına’’ alınan Samandere - Sinekli Yaylası- Abant, Yol Güzergahı yol açma ve alt yapı hizmetleri çalışmaları devam etmektedir.

İlimiz; iklimi, doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, tarihi, kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, coğrafi konumu nedeni ile İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı, alternatif turizme uygunluğu, dört mevsim turizm imkânları ile gelecek vaat eden genç bir ilimizdir. Bu bağlamda, İlimize gelen ziyaretçi sayısını arttırmak, nitelikli hale getirmek, Düzce’nin olumlu algısını güçlendirmek ve turizmin on iki aya yayılmasını sağlamak, amacıyla ilimizde 2021 yılı’ ’Turizm Yılı’’ olarak ilan edilmiştir. Turizm yılı kapsamında ilimiz genelinde tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri koordinesinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Üçüncüsü, Somut Olmayan Kültürel Mirası Çalışmalarına ilişkin, Ulusal Envantere Kayıtlı; ‘’Kaplandede Yağmur Duası’’ ve İl Envanterine Kayıtlı ‘’Gravür Sanatı’’ bulunmaktadır. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sanatçı Tanıtma Kartına sahip 26 kişi bulunmaktadır.

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-Sayın Valim, Düzce ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Kâtip Çelebi’nin, Düzce ile ilgili kaleme aldığı bilgilerde, Düzce şehir merkezi için kullanılan “Düzce Pazarı” ismi yerine Konrapa ismini kullanmış olmasıdır. Dönemin bazı arşiv belgelerinde günümüz Düzce şehir merkezini ifade eden “Düzce Pazar” adı yerine ‘’Konrapa’’ isminin kullanıldığı görülmektedir. XIX. Yüzyıldan itibaren ise Pazar kelimesi atılıp sadece “Düzce” kullanılmıştır.

Düzce kelimesinin etimolojisine ve anlamına bakmak gerekirse; kelimenin başındaki “düz” isimdir ve Türkçede düzlük yer, engebesiz yer anlamlarına gelmektedir. Sondaki “ce” takısı ise kelimeyi sıfat yapar ve ona bilinen anlamından daha yumuşak bir anlam verir. Böylece Düzce” denildiğinde oldukça düz, düz bir arazi anlamları ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Düzce'nin kurulduğu yere dikkatlice bakıldığında, anlamı ile bir paralellik arz ettiği ve dört tarafını dağlarla çevrili bir ovanın üzerinde kurulduğu görülmektedir.

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-Düzce denilince akla ilk gelen nedir?

• Karadeniz’e kıyısı olan ve turizmin başlangıcı sayılan Akçakoca İlçesi,

• Her mevsim kendine özgü güzellikleriyle muhteşem doğası,

• Batı Karadeniz bölgesinde ayakta kalan tek antik tiyatrosu ve zengin kültürel çeşitliliği,

• Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol kentin orta noktasında bulunmasından dolayı konumu,

• Yöresel ürün noktasında Tütün Kolonyası, Kabak, Acıka, Melen Gücceği Tatlısı, Konuralp Pirinci, Mancarlı Pidesi, Düzce Köftesi,

• El sanatları ürün çeşitliliği; Çerkez Kemençesi, Gravür, Gümüş İşlemeciliği, Sepet Yapımı.

• Çok sayıda yürüyüş parkurları, eşsiz güzellikteki yaylaları, büyüleyici sesiyle sizi dinlendiren ilimizin farkı noktalarındaki şelaleleri, akla gelmektedir.

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-Düzce'yi diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Düzce eşsiz doğası, kültürel çeşitliliği ve birçok turizm faaliyetinin bir arada yapılmasına mümkün kılan coğrafi özellikleriyle ülkemizin nadir illerinden birisidir.

İlimizin güneyinde elmacık dağlarının uzantısında yer alan sayısız yaylaları ziyaretçilere; yayla, kamp, karavan turizmi, Aynı hat üzerinde yer alan Güzeldere, Aydınpınar ve Samandere şelaleleri; doğa turizmi, Efteni gölüyle; kuş gözlemciliği ve foto safari, Prusias ad Hypium antik kenti, Unesco geçici miras listesinde yer alan Akçakoca Ceneviz kalesi, kendine özgü el sanatları ve yöresel ürünleriyle; kültür turizmi, Melen çayı üzerinde yer alan Cumayeri Dokuzdeğirmen rafting merkeziyle; su üstü sporları, Fakıllı mağarası ve Sarıkaya mağarasıyla; mağara turizmi, Batı Karadeniz bölgesinin mavi bayraklı plajlarına sahip tek ilçesi Akçakoca’sıyla; deniz turizmi imkanı sağlamaktadır.





-Sayın Valim, son olarak Düzce'nin kültürel faaliyetlerini de bizler ile paylaşır mısınız?

İlimizin mutfak kültürünü tanıtmak ve bu lezzet çeşitliliğini bir yayında toplamak amacıyla ‘’kültürel çeşitliliği ile düzce lezzetleri’ ’yemek kitabı hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen taşınmaz kültür varlıklarının içinde yer aldığı “Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri” kitabı hazırlanmıştır.

Düzce doğasının zenginliğini, otların çeşitliliğini tanıtmak ve bu otlarla pişirilen geleneksel yemeklerin kaybolmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl il merkezinde Düzce Otları Bereket Festivali düzenlenmektedir.

Her yıl ilimizde ortalama 10 adet festival ve şenlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikler İlimizde bulunan belediyeler ve kültürel derneklerce yapılmaktadır. Akçakoca Uluslararası

Kültür, Turizm ve Fındık Festivali, Kardüz Yaylası Derneği tarafından gerçekleştirilen “Kardüz Yaylası Şenlikleri”, Beyören Köyü Derneği tarafından gerçekleştirilen “Beyören Köyü Hıdrellez ve Bahar Şenliği”, Karadere Hasan Ağa Köyü Balkan Türkleri Derneğince gerçekleştirilen “Türk Kültürü ve Hıdrellez Şenliği” ve Gölyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Kadırga ve Kültür Şenliğini” örnekler olarak verilebilir.

İlimizin kendine has ürünlerin tescillenen 6 adet coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Bunlar; Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Akçakoca Sarı Fındığı, Düzce Köftesi, Düzce Acıkası ve Konuralp Pirinci’dir.

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81 Düzce

Anadolu'yu büyük merkezlere bağlayan

Batı Karadeniz'in tek antik kenti olan

Düzce, özel coğrafi konumu sayesinde

İlgi odağı olmuştur tarih süresince.

Deniz, doğa ve tarih turizmi denilince

İlk akla gelen nadir illerimizden Düzce

Her kesim insanın zevkine göre yüzlerce

tatil alternatifleri sunuyor böylece.

Yemyeşil tabiatı, masmavi sahilleri,

Ormanları, Efteni Kuş Cenneti, gölleri,

Yaylaları, kaplıcaları, şelaleleri,

Ve tarihiyle bir turizm kentidir Düzce.

Gittikçe gelişen, gelecek vadeden Düzce;

Her alanda gelişmeye uygun alt yapısı

Doğal bitki örtüsü ile zengin ovası

ziraat için uygundur olabildiğince.

Hande Hamdiye Ağırman

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Türkiye'nin "81" İlini Tanıtma Projemizin Sonuna Geldik

"81" ilimizin röportajları ile Türkiye, her bölgesinin kendine has doğası, yöresel zengin mutfağı, kadim tarihi vb. sayısız özelliği kendisinde barındırdığını; birçok medeniyeti sınırları içinde yaşatmış, büyük bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu; tarihi ve coğrafi konumuyla dünya çapında altın değerinde birer yapboz parçalarını oluşturan bütünüyle dünyaya fark kattığını; zengin doğası ve kültür varlıklarıyla rengarenk balıklardan oluşan bir akvaryum gibi benzersiz bir ülke olduğunu anlatmaya çalıştık.

İllerimizin Röportajlarında Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim

Çalışmalarımızda büyük emeği geçen illerimizin ileri gelen değerli isimleri başta olmak üzere, röportajları profesyonel bir işçilik ile sizlerle paylaşan, tanıdığım en başarılı kadınlardan biri, işini hakkıyla yapan Filiz hanıma ve Yakup beye de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca siz değerli "Önce Vatan" okurlarına da teşekkür ediyorum. Çünkü ilk yazarlık deneyimimde makalelerime göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka sayesinde benim için manevi değeri büyük olan illerimizin birbirinden güzel röportajlarını sizlerle paylaşabildim.

"81" İlimizin Röportajlarını Bir Kitapta Toplayacağız

Sıradaki hedefim, bu özel röportajları, kendi çabamla illerimiz için yazdığım biraz makale biraz da şiir şeklindeki illerin tanıtımı ve beğeninizi kazanan insan gelişimi üzerine yazdığım bazı makaleleri bir kitapta toplamaktır. Yayın eviyle anlaşıp hazırlığını yapmaya başladığım ve en kısa sürede bastırmayı düşündüğüm kitabı da sizler ile paylaşmak dileğiyle.

Şimdilik Sağlıklı ve Mutlu Kalın