"80 OSMANİYE"

Osmaniye Valisi Sayın Dr. Erdinç YILMAZ ile röportaj

“Şehitler Diyarı Osmaniye”

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Bu hafta; “80” plaka koduna sahip, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve Çukurova Bölgesi’nin en önemli yerleşim merkezlerinden olan Osmaniye ilimizi konu aldık.

Doğal güzellikleri, zengin kültürü ve tarihi ile dikkatleri özerine çeken Osmaniye; Kastaba-Hierapolis Antik Kenti, Kırmıtlı Kuş Cenneti, Şarlak Şelalesi, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Kadirli Ala Cami, Haruniye Kalesi, Masal Park Türkiye'nin ilk ve tek Milli Kültür Temeli Parkı gibi pek çok öğeleriyle büyük önem arz etmektedir. “Şehitler Diyarı” olarak adlandırılan Osmaniye ilimizin geleceği için gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlarla birlikte özelliklerini gündeme taşımak amacıyla Sayın YILMAZ ile röportaj yaptık.

- Sayın Valim, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan Gazetesi okurlarına özel kendinizi tanır mısınız?

Adana'nın Aladağ ilçesinde dünyaya geldim. Lisans eğitimimi; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladım. İki yıl süreyle Turizm Bakanlığında Bakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavında başarılı olarak; idealim olan, Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap ettim. Yüksek lisans eğitimimi, 2006-2008 yıllarında İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladıktan sonra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında, 21.12.2017 tarihinde Maliye Doktoru Unvanını aldım. 10 Ocak 2018 ve 19.10.2019 tarihlerinde "Yılın Kaymakamı" seçildim.

Şu an Cumhurbaşkanlığının 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Osmaniye Valisi olarak görev yapmaktayım. Tüm gayem; Ay Yıldızlı Al Bayrağı’mızın dalgalandığı tüm vatan toprağında, milletimize en iyi hizmeti götürmektir.

- Efendim Osmaniye ilimizi bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

Osmaniye denilince ilk akla gelen “Yer Fıstığı’dır”. Türkiye’de fıstık işletme tesislerinin yaklaşık %90’ı ilimizde olup, fıstığın işletilmesinde Türkiye 1. siyiz. Türkiye’deki üretimin büyük bir kısmı ilimizden karşılanmakla birlikte, üretimde Türkiye 2. siyiz. Bunun yanı sıra Kadirli ilçemizde üretilen ve birçok çeşidi bulunan turpumuz, ülke ihtiyacının %80’ini karşılayarak üretimde Türkiye 1. si olduğumuz ürünümüzdür.

İlimiz stratejik açıdan çok kıymetli bir yere sahip olup, hem denize hem de yaylalarımıza yarım saat mesafede bulunmaktadır. Ayrıca kültürel ve tarihi değerleri içerisinde barındıran Güzel Osmaniye’miz Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan; Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ne sahiptir.

İlimizin en önemli değeri ise; cesur ve yiğit milletidir. Öyle bir millettir ki bu; vatan ve bayrak aşkıyla nice şehitler vererek, memleketine dört elle sarılarak, sahip çıkmıştır. Türkiye’nin en çok şehit veren ili Osmaniye’dir. Bundan dolayı biz ilimize “Şehitler Diyarı Osmaniye” diyoruz.

- Sayın Valim, Osmaniye için daha evvel faaliyete geçirdiğiniz, mevcut ve yeni gerçekleştireceğiniz yatırım ile projeleriniz nelerdir?

İlimizde yapımı devam eden ve tamamlandığında Güzel Osmaniye’mize katma değer sağlayarak, ekonomik altyapısını güçlendirecek ve onun model şehir olma yolundaki sürecine büyük katkı sağlayacak olan projelerimizden bahsetmek isterim.

Biliyorsunuz ki; uzun ve yorucu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi halen tam olarak ülkemizi terk etmiş durumda değil. Bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan alanların başında sağlık sektörü gelmektir. Bu bakımdan yapımına hız kazandırıp, 2022 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız yaklaşık 800 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra; ilimizde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçirebildikleri, yürüyüş yapabildikleri, çocuk parklarının da içerisinde bulunduğu Karaçay’ımızı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Karaçay Rekreasyon Alanı tamamlandığında, ilimize nefes aldıracak. Vatandaşlarımız daha geniş ve uzun yürüyüş parkurlarına, bisiklet sürüş alanlarına ve çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla zaman geçirebildikleri oyun alanlarına sahip olacaklar.

İlimize değer katacak diğer önemli bir projemiz ise; Yer Fıstığı Müze’mizdir. Çünkü Osmaniye denince akla ilk gelen “Yer Fıstığıdır.” Bizlerde ilimizin ekonomisine son derece önemli katkısı olan fıstığımızın, tüm ülkemiz tarafından tanınması ve vizyonunun geliştirilmesi amacıyla “Fıstık Müze’mizin” yapımına başladık ve önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde yapımını tamamlayarak, milletimizin hizmetine açmayı planlıyoruz.

İlimizin ekonomik altyapısını oldukça güçlendirip, ülkemize döviz girişi sağlayarak, döviz rezervlerimizi arttıracak, bunun yanı sıra yaklaşık 10.000 vatandaşımıza istihdam yaratacak olan projemiz; Toprakkale Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’dir. Planlaması tamamlandıktan sonra, yapımına başlayacağız ve en kısa süre içinde bitirerek ülke ekonomimize katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Son olarak da şunu eklemek isterim ki; Osmaniye, vatanı ve bayrağı uğruna nice canlar feda eden kahramanlarımızın memleketidir. Biz de Şehitler Diyarı Osmaniye’mizde, şanlı şehitlerimizin anılarını yaşatmak ve onlara olan minnet borcumuzla birlikte onları ölümsüzleştirmek amacıyla; Valilik resmi internet sitemize; “Şehitler Köşesi” yapımına başladık. Türkiye’nin en çok şehit veren ili olan Osmaniye’mizde, bu çalışmamızı 18 Mart Şehitler Günü’nde yapımını tamamlayarak, tüm şehitlerimize armağan edeceğiz. Bunun yanı sıra Toprakkale ilçesi Tüysüz beldemizde, 6000 metrekarelik alana Osmaniye Şehitler Tepesi ve Şehitler Müzesinin yapımına başlıyoruz. En kısa zamanda yapımlarını tamamlayarak hizmete açacağız.

- Sayın Valim Çocuk, engelli, yaşlı ve kadınlara yönelik destek hizmetleriniz nelerdir?

Elbette hizmetlere ulaşmada diğer vatandaşlarımıza nazaran daha zor koşulda olan vatandaşlarımızın, her daim yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda pozitif ayrımcılık bağlamında; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegrasyonları için psikologlarımızla terapiler düzenliyor, ekonomik destek kapsamında kendilerine engel oranlarını baz alarak düzenli aylık ödeme yapıyoruz. 2020 yılı içerisinde 2.240 engelli vatandaşımıza toplam 12.004.538,73TL Engelli Aylığı ödemesi, 3.180 yaşlı vatandaşımıza toplam 23.971.379,93 TL, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım kapsamında 1.691 vatandaşımıza toplam 2.691.765,00TL ödeme yapılmıştır. Bu vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz iki projemizden bahsetmek isterim;

1.Ahde Vefa Projesi

Osmaniye/Merkez ilçede yaşayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mızda aktif kaydı bulunan 65 yaş üzeri yaşlılarımızın, gereksinim duydukları ancak tek başına gideremedikleri ihtiyaçlarını çeşitli hizmetlerle destekleyerek, onları sosyal çevrelerinden ayırmadan yaşamlarını evlerinde sürdürmelerine yönelik; barınma, sağlık hizmetleri ve sosyal fonksiyonları yerine getirmeye yardımcı oluyoruz. Amacımız; hedef kitlemiz olan yaşlı vatandaşlarımızın en iyi şekilde yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamaktır.

2. Hayata Gülümse Projesi

Amacımız öksüz-yetim çocuklarımız ve aile bütünlüğü bozulan evlerde yaşayan evlatlarımızın, anne/baba eksikliğini gidermek, onlara sıcak bir yuva şefkati sunarak maddi ve manevi destek vermektir. Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer çocuklarımızla eşit sosyal ve ekonomik imkânları sağlamaya ve yaşam standartlarını arttırmaya çalışıyoruz. Şu an 141 evladımızın evine hane ziyareti gerçekleştirdik ve yardım kapsamımızda toplam 157 evladımız mevcuttur. Evlatlarımızın bir ailesi de biziz ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.

- Efendim, Osmaniye'nin turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Osmaniye’miz doğa güzellikleri ve tarihi eserleriyle, zengin bir geçmişe sahiptir. Bizlerde bu değerli miraslarımızı korumaya ve ortaya çıkarmaya yönelik devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarımızdan bahsetmek isterim.

1.Kastabala Kazı Çalışmaları

Kastabala-Hierapolis Antik Kenti’nde 2009 yılından itibaren yürütülen arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Faris DEMİR’in bilimsel danışmanlığında, 15.9.2020/7.12.2020 tarihleri arasında, antik tiyatronun orkestra bölümünde yapılmıştır. Kazı çalışmalarında, tiyatroya ait mimari bloklar, seramik ve çatı kiremidi parçaları ortaya çıkarılmıştır. Tiyatro alanında kazı çalışmalarına 2021 yılında da 12 ay boyunca devam edilmesini planlıyoruz.

2. Kadirli İlçesi, Muallim Bağı Nekropol Alan Kazısı

Muallim Bağı Nekropol’ünün gün yüzüne çıkarılıp, bölgenin turizmine ve kültürüne kazandırarak, gelecek kuşaklara aktarmak ve alanda meydana gelen kaçak kazıların ve kaçakçılık olaylarının önüne geçmek amacıyla kurtarma kazısı yapılmıştır.

Proje Çalışmalarımız

Kastabala Antik Kenti’nin hâlihazır çalışmaları tamamlanmış olup, kazı çalışmaları ile eş zamanlı olarak “Kastabala Ören Yeri Çevre Düzenleme Projelerini” planlamaktayız.

Harun Reşit Kalesi ve çevresinde, önceki yıllarda restorasyon ve çevre düzenlenmesi yapılmış olup, Kaymakamlık ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kale ve çevresinde aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır.

Toprakkale çevresinin yeniden canlandırılması ve düzenlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, bu proje kapsamında kale çevresinde seyir noktaları, yürüme yolları ve aktif olarak kullanılacak birimler planlanmaktadır.

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80 Osmaniye

“Kaleler Şehri” unvanıyla adlandırılan

Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan

Çukurova'nın en etkin yerleşim merkezi;

Tarihi, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan

Eşsiz yer fıstığı, lezzetli mutfağı ile

Yön veriyor kültür turizmine Osmaniye.

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Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan,

Karatepe Aslantaş Açıkhava Müzesi,

Kuşların göç yolları üzerinde bulunan

Kırmıtlı Kuş Cenneti, Şarlak Şelalesi'yle,

Gezinilip görülecek yerler bakımından

Oldukça zengindir tarih kenti-Osmaniye

Hande Hamdiye Ağırman