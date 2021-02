"79 KİLİS"

Kilis Belediye Başkanı Sayın Servet RAMAZAN ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Cuma ÖZDEMİR ile röportaj

"Ana Şehir Kilis"

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bu hafta; "79" plaka numarasına sahip, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geçiş alanında yer alan Kilis ilimizi konu aldık.

Dört bir yanı üzüm bağları ve zeytinliklerle kaplı olan Kilis; zengin Türk mutfağı ile birlikte Halep mutfağının özelliklerini de yansıtan mutfağı ve doğa güzelliklerinin yanı sıra pek çok tarihi ve turistik mekanlarıyla önem arz etmektedir. Kilis ilimizin kendine has özelliklerini ve turizm faaliyetlerini gündeme taşımak maksadıyla Sayın RAMAZAN ve ÖZDEMİR ile röportaj gerçekleştirdik.

Kilis Belediye Başkanı Sayın Servet RAMAZAN

Sayın Başkanım, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan okurlarına özel kendinizi tanıtır mısınız?

1966 yılında Kilis’te doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kilis’te tamamladım. Meslek hayatıma 1984 yılında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nde başladım. İlk 21 yılımda belediyemizin her kademesinde görev aldım. Kamulaştırma, ruhsat, emlak, şehir planlama ve alt yapı projelendirme birimlerinde çalıştım. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü’ne getirildim. 7 sene görev yaptıktan sonra 2012-2014 yılları arası ve 2019 yerel seçimleri sonrası teknik birimlerden sorumlu belediye başkan yardımcılığı görevini icra ettim. Merhum belediye başkanımız avukat Mehmet Abdi Bulut’un vefatı dolayısıyla 22,10,2020 tarihinde belediye meclisince yapılan oylamada belediye başkalığına seçildim. Kilis’imize hizmet etmekten şeref duyuyorum.

Başkanım Kilis ilimizi bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

Kilis’imiz tarihi dokusu ve coğrafi konumu itibariyle tam bir kadim medeniyetler diyarı diyebilirim. Her sokağı ayrı bir medeniyeti barındıran ilimiz, aynı zamanda modern dünyaya uyum sağlayan, güneydoğunun gelişen ve cazibe merkezi olmaya aday olan bir kentimizdir. 4000 yıllık zeytin çekirdeklerini bağrında taşıyan bu kadim şehir, aynı zamanda zeytininin anavatanıdır. Bu tarihi geçmişinin yanı sıra ilimiz, vatansever ve kendi nüfusundan çok daha fazla mülteci kardeşimizi misafir eden gönlü güzel insanların şehridir.

Başkanım göreve başladığınızdan bu yana sağlık eğitim sosyal ve fiziki yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Geçtiğimiz günlerde göreve başlamamızın ilk 100 gününü tamamladık. Bu 100 gün içerisinde, cephe sağlıklaştırma projeleri, ilimiz tarihi dokusu restorasyon projeleri, atık su arıtma kapasite artırımı, istihdamı artırmaya yönelik, tekstilkent projesinin hızlandırılmasına amacıyla çalışmalar, engelli ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek projeleri, yağmurlama hattı yenileme çalışmaları, atık getirme merkezi genişletilmesi, hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar, sıfır atık sıfır kayıp projesi, solar kurutma tesisi faaliyete geçirilmesi, toplum merkezleri ve taziye evleri projeleri, araç filo artırımı, kuraklıkla mücadele kapsamında derivasyon çalışmaları, ilimizdeki okul ihtiyacına binaen hayırseverlerle ve milli eğitim müdürlüğümüzle gerçekleştirilen görüşmeler, yeni yol yapım çalışmaları, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, millet bahçesi projesi hızlandırma ve geliştirme çalışmaları, koronayla mücadele kapsamında tıbbı atık kutusu dağıtım projesi gibi birçok projeyi gerçekleştirdik.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında ki çalışmalarını Bizlerle paylaşır mısınız?

Korona ile mücadele kapsamında ilimizde halihazırda belediyemiz bünyesinde maske üretimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda bu üretimin yanında tıbbi atıkların doğuracağı tehlikeye binaen tıbbi atık çöp kutularımızın dağıtımına da devam etmekteyiz. Zabıta ekiplerimiz sahada olabildiğine kurallara uyulması için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Kilis denilince akla ilk gelen nedir ve son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Kilis denilince akla ilk olarak elbette ki misafirperverlik gelir. Bilindiği üzere Kilis’imiz nüfusundan fazla mülteci kardeşimize ev sahipliği yapıyor. İnsanımızın bu konuda büyük bir övgüyü hakkettiğini düşünüyorum. Ayrıca Kilis denilince akla tarihi doku gelir elbette. İlimiz birçok medeniyete tarih boyunca ev sahipliği yapmıştır. Her bir sokağı ayrı bir tarih ayrı bir medeniyettir. Bir diğer konu geçtiğimiz günlerde oylum höyük kazılarında ilimizde 4000 yıllık olduğu söylenen zeytin çekirdekleri bulundu. Bunu çok önemsiyoruz ve zeytinin anavatanının kilis olduğunu düşünüyoruz. İlimizde üretilen zeytinyağının kalitesi de bu iddiayı doğrular nitelikte adeta. Bu nedenle tüm şehirlerdeki vatandaşlarımızı bu tarihi dokuyu görmek ve enfes zeytinyağımızı ve bu zeytinyağıyla yapılan yöresel yemeklerimizi tatmak için Kilis’imize bekliyorum.

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlü Sayın Cuma ÖZDEMİR'in röportajı

Sayın Müdürüm Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

01.01.1973 yılında Kilis’te doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi-Giresun Eğitim Fakültesinden mezun oldum. İlk görev yerim Batman’dır. Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2003 yılında memleketim olan Kilis’e geldim. İlimizde çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2010 yılından 2015 yılına kadar Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yaptım. 2015-2019 yılları arasında Kilis Belediyesi Belediye Başkan yardımcılığı yaptım. Son 1,5 yıldır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Müdürüm, Kilis’te turizm ve tanıtım desek… bu anlamda ki faaliyetleriniz nelerdir?

Kilis kültür, inanç ve gastronomi turizmi başta olmak üzere zengin bir yapıya sahiptir. Geçtiğimiz yıl gastronomi temalı “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesi kapsamında İlimizin yöresel yemek kültürünü tanıtacak bir dizi etkinlik yapılmıştır.

Korona virüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınız nelerdir?

COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, faaliyette olan konaklama tesislerinde alınacak önlemler Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda konaklama tesislerine tebliğ edilmiş ve süreç içerisinde denetimlerle durum kontrol altına alınmıştır.

23.06.2020 tarihli, Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında İlimizde sinema salonu olarak faaliyet gösteren işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurulması sağlanmıştır.

Salgın nedeniyle insanları evlerinde sanatla buluşturmaya yönelik Bakanlığımızın, ilgili Genel Müdürlüklerince verilen online hizmetler, tiyatro gösterimleri, sanal müzeler, konserler vb. sanatsal faaliyetler ile duyurular Kurumumuza ait sosyal medya hesaplarından ve web sitemizden duyurularak halkımızın katılımı sağlanmıştır.

Müdürüm göreve başladığınızdan bu yana Kilis’te yaptığınız faaliyet ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Görev süremin başlamasıyla beraber kurum olarak ilk hayata geçirdiğimiz Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor projesi kapsamında, Kilis'e gelecek farklı hedef gruplara yönelik olarak gastronomi tur paketleri oluşturulmuş ve bu turları cazip kılacak organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren tüm turizm paydaşlarının katılımı ile turizm ve pazarlama konusunda eğitimler verilmiştir. Çeşitli illerden davet edilen turizm profosyonelerine (seyahat acentaları, turist rehberleri) info tur gerçekleştirilmiştir. Yemek kültürümüzü korumak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla “Geçmişten Günümüze Kilis Lezzetleri” yemek kitabı hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. İlimizin tüm turizm unsurlarını içeren turizm portalı hazırlanmış ve yayına alınmıştır. Lezzet Diyarı Kilis mobil uygulaması geliştirilerek 2 dilde yayına alınmıştır. Kilisimizin turizm lokasyonlarını içeren gezi haritası hazırlanmış ve basımı sağlanmıştır. Proje süresi boyunca yerel ve ulusal medyada Kilisimizin haberlerine yer verilmesi sağlanmıştır.

İlimizin tanıtımının daha etkin yapılması amacıyla 2020 EMİTT Fuarına katılım sağlanmış ve İlimiz “Yöresini En İyi Tanıtan İl” ödülüne layık görülmüştür.

Tarihi Sabunhane Müzesinin teşhir ve tanzim işlemleri tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmiştir.

Alaeddin Yavaşça Müze Evinin restore edilerek İlimize bir müze daha kazandırılması noktasında gerekli girişimler yapılarak yatırım programına dâhil edilmiş ve çalışmalar yakından takip edilmektedir.

Bölgenin en büyük höyüklerinden biri olan, çıkarılan eserlerin Kilis Müzesinde sergilendiği, İlimizin tarihine ışık tutar nitelikte bulgulara ulaşılan Oylum Höyükte yılda 2 ay olarak devam eden kazı çalışmalarının 12 aya yayılması sağlanmıştır.

İlimizin kültür ve turizmine doğrudan etki edecek İlimize yeni bir vizyon kazandıracak 3 proje hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştur.

Kültürel ve aktivite turlarına daha fazla katılımın olması için neler yapıyorsunuz?

Bölgede faaliyet gösteren turizm firmalarına ve turist rehberlerine yönelik olarak info tur düzenlenerek İlimizin kültürel ve turizm değerleri tanıtılmış olup tur programlarına dâhil edilmesi yönünde görüşmeler yapılmış ve Kilis’e turlar başlamıştır. Ancak pandemi nedeniyle turlar askıya alınmıştır.

Kilis’in turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız?

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında eskimeye yüz tutmuş, oturulamayacak durumda, sit alanlarındaki tarihi dokuyu bozan tarihi tescilli taşınmazlara tarihi mirası gelecek nesillere taşımak adına 2020 yılında 7 eve proje yardımı 7 eve uygulama yardımı yapılmıştır.

2021 yılında ise 14 proje yardımı, 13 proje uygulama yardımı olmak üzere toplam 27 adet başvuru alınarak Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

​​​​​​​

Resmi platformda Kilis’e gelen turistleri doğru yönlendiren turizm enformasyon memurlarınız var mı?

İlimizde faaliyet gösteren turizm enformasyon memuru bulunmamaktadır.

Ancak günümüzün en önemli yön bulma ve bilgi alma kaynağı olan cep telefon aplikasyonları ile Kilis turizm değerlerinin daha ulaşılabilir olması amacıyla Lezzet Diyarı Kilis mobil uygulaması geliştirilmiş ve Kilis in turizm türleri, konaklama, yeme içme tesisleri gibi tüm turizm paydaşlarının uygulama içerisinde bilgi ve konumlarına yer verilmiştir.

Turizm sektörünün son durumu hakkında neler söylemek istersiniz?

2020 yılı turizm sektörü baz alındığında, Bakanlığımız tarafından ülkemizin yurt dışından 15 milyon turist hedefi belirlenmişti. Ama 2020 yılı pandamiye rağmen hedefin üzerine çıkarak 16 milyon ziyaretçi almıştır. 2021 yılı için 31 milyon turist hedeflenmektedir.

2023 yılı için koyulan 75 milyon turist hedefi için Türkiye’nin tanıtımında tek sesliliğe geçip faaliyetlerin 81 vilayetimize yayılması gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin her köşesinde bir değer var. Bu kapsamda Bakanlığımız desteğiyle iller ile koordineli olarak çalışmalar yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 'GoTurkey' platformunda Türkçe ve 6 dilde daha tanıtımlar yapılmaya başlanacaktır.

Bakanlığımız öncülüğünde kamu ve özel sektörler ile işbirliği halinde hazırlanan “Güvenli Turizm Sertifikasyonu” sayesinde ziyaretçi sayılarının önümüzde yıllarda daha da arttırılması hedeflenmektedir.

Kilis ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Kilis, Akdeniz Bölgesi’nden Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ne geçiş alanında yer alır ve Suriye’ye komşu bir sınır kentidir. MÖ 1700 yıllarında Kilis, Hitit Devleti’nin önemli kentlerinden biriydi. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçip, toprağı işleme döneminden, yani Neolitik Çağdan itibaren kesintisiz olarak iskân gören Kilis ve çevresi bu süreçte Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Med, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Müslüman Arap (Dört Halife Devri, Emevi, Abbasi) Selçuklu, Memluk (Kölemen) ve Osmanlı olmak üzere pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir.

Kilis adının, Yukarı Mezopotamya’da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile aynı adı taşıdığı biliniyor. Bugün kent merkezinin bulunduğu bölge, Osmanlı kaynaklarında Kilis Kalesi olarak geçiyordu.

​​​​​​​

Kilis denilince akla ilk gelen nedir?

Kilis Sahabeler ve Evliyalar Şehridir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de belirtildiği gibi Kilis’te üç bin sahabe kabri yer alıyor. 22 sahabenin makam ya da türbesi ziyarete açık. Kilis, Şarahbil bin Hasane, Bilal-i Habeşi, Şeyh Mansur, Şeyh Muhammed Ensari, Şem’un Nebi, Şeyh Muhammed Bedevi, Şeyh Kırbe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr ve daha birçok önemli din büyüğünün türbelerine ev sahipliği yapıyor.

Kilis Lezzet Diyarıdır. 2019 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Patent Bürosu Türkiye işbirliğinde çıkarılan 81 ili kapsayan Ülkemizin lezzet haritasında İlimiz en fazla yemek çeşitliliği olan iller arasında (Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Kilis) ilk 5'te yerini almıştır. Kilis dışında hiçbir yerde bulamayacağınız lezzetlerden Cennet Çamuru ve Kilis Katmeri tescilli ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Kilis tava, Gün Pekmezi, Kübbülmüşviyye, Şıhılmahşi gibi ürünler yöre ile özdeşlemiş ürünlerdir.

Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ve bölgede her mutfakta bulunan vazgeçilmez bir besin maddesidir. Oylum Höyükte bulunan 4,000 yıllık zeytin çekirdekleri zeytinin anavatanının Kilis olduğunu belgeler nitelikte bir bulgu olarak kayıtlara geçmiştir. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görülmüştür. Kilis Zeytinyağı her mutfakta bulunması gereken şifa ürünü ve besin kaynağıdır.

​​​​​​​

Kilis’i diğer illerimizden farklı kılan özellikleri nelerdir?

Kilis yeryüzünün en eski tarımsal ürünlerinden buğday, arpa, zeytin ve üzümün ana vatanı olan Verimli Hilal Bölgesinde yer almaktadır. Tarih boyunca üzüm bağları ve zeytinlikleri ile olduğu kadar tahıl ambarı ovalarıyla da zengin ve bereketli bir yerleşim yeridir.

Kilis binlerce yıldan beri konulup göçülen, ekilip biçilen, birçok kavme ve medeniyete beşiklik etmiştir.

24 Ağustos 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında gerçekleşen ve Osmanlıların galibiyeti ile sonuçlanan Mercidabık Zaferi bu topraklarda gerçekleşmiştir.

Kilis gastronomi anlamında birçok ilden daha zengin bir mutfağa sahiptir.

Geleneksel el sanatlarının çeşitliliği ve hala icra ediliyor olması.

Turizm çeşitlendirmesine olanak sağlayan tarihi ve kültürel dokusunun olması.

​​​​​​​

Kilis’in kültürel faaliyetleri nelerdir?

Oylum Lebeniye Günü : Nisan ayının son Cuma günü, Oylum Mahallesi Muhtarlığı tarafından Oylum tepesinde Kilis halkının katılımlarıyla güne özel Lebeniye ve pilav yapılarak, dağıtılması. Yusuf Ezzeddin Hz. Türbesinin ziyaret edilerek, dua edilmesi.

Kilis Yöresel Ürünler Festivali: İlimizde gelişen yöresel ürünlerin toplumda farkındalığını artırmak, sürdürülebilirliğini ve geliştirerek etkin katılımını sağlamak amacıyla 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde, “Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali” düzenlenmektedir.

Yöresel Yemek Yarışmaları: Nisan ayı içerisinde yapılan yöreye özgü lezzetlerin yarıştığı yemek yarışmaları organize edilmektedir.

Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün gösterimlerinin ilimizde sahne almasını sağlamak.

Kilis’in turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Kendi halinde mütevazı bir şekilde yaşayan, hızla gelişme ve kalkınma mücadelesi veren güzel bir Anadolu kenti olan Kilis’in sahip olduğu zengin bir tarihi ve kültürel mirası bulunmaktadır. Bu tarihi ve kültürel mirasın başında ise yıllara meydan okuyan tarihi evleri, sokakları, kastelleri ve mabetleri gelmektedir.

Ravanda Kalesi şehrin 24 km. kuzeybatısında, Polateli ilçesine bağlı Belenözü Köyü sınırları içerisinde, Afrin Çayı’nın doğusunda, oldukça geniş bir görüş açısına sahip, dört hafta hâkim, stratejik ve yüksek konik bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kalenin günümüze ulaşabilen kısmı, zirvedeki düzlük bir alan üzerinde bulunan iç kale ve bazı surları ve burçlarıdır. Ravanda Kalesi ve çevresinde herhangi bir arkeolojik kazı yapılmadığından bu bölgede ilk olarak hangi dönemde yerleşidiği ve kalenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Tarihsel süreç içerisinde bölgeye egemen olan tüm devletlerce kullanılmıştır.

Kilis’in en önemli arkeolojik alanı ise Tunç çağlarında bir şehir yerleşmesi ve önemli bir krallık merkezi olan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük höyüğü olan, Kilis-Gaziantep karayolunun hemen güneyinde Oylum Mahallesinde yer olan Oylum Höyük’tür.

Oylum Höyük’ün yaklaşık 200 metre batısında bulunan Mozaikli Bazilika ise M.S VI. yüzyıla tarihlenen Erken Hıristiyanlık Dönemine ait bir bazilika olup mozaiklerin durumu oldukça iyidir.

İnanç turizmi açısından değerlendirildiğinde zengin bir yapı ortaya koyan Kilis’te evliya ve sahabelere ait ziyaret yerler, camiler, türbeler ve makamlar kentin dört yanını saran kutsal mekânlardır. Şurahbil Bin Hasene, Şeyh Muhammed Bedevi, Şeyh Mansur, Şeyh Muhammed Ensari, Şem’un Nebi, Şeyh Kırbeç, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Bilal-i Habeşi ve daha birçok türbe ile sahabe makam ve mezarlarıyla Kilis Sahabeler ve Evliyalar şehridir.

Kilis ilinde geçmişten günümüze kadar şehrin içe suyu ihtiyacını karşılayan ve yerel ağızda “çeşme” anlamında kullanılan 16 tane Kastel bulunmakta olup, bu kastellerden İpşir Paşa Kasteli ile adı Kilis ile özdeşleşmiş, türkülere konu olmuş, türküsü Türkiye’de milyonlarca insanın ezberinde olan ünlü Kuru Kastel çok önemlidir.

Resul Osman Mesire Yeri şehrin tepe noktasında sayılabilecek, şehrin kuşbakışı olarak izlenilebilecek bir mevkii de Kilis halkının ilkbahar ve yaz aylarında eğlence ve piknik için sıkça gittiği doğal güzelliklerin başında gelmektedir.

Kilis’in yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Kilis mutfağı kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemekler, “günlük pişen yemekler” ve “özel günlerde yapılan yemekler” olmak üzere ikiye ayrılır.

Yemeklerin temelini zeytinyağı, et ve bulgur oluşturur. Bunun yanında sebze ağırlıklı yemeklerde mevsimine uygun olarak yapılmaktadır.

Kilis yemekleri, zengin Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Ön planda zeytinyağlı yemekler olduğu gibi baharatlı yemeklerde Kilis mutfağının vazgeçilmez türlerindendir.

Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ki, hemen her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin maddesidir. Oylum Höyükte bulunan 4,000 yıllık zeytin çekirdekleri zeytinin anavatanının Kilis olduğunu belgeler nitelikte bir bulgu olarak kayıtlara geçmiştir. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görülmüştür. Kilis Zeytinyağı her mutfakta bulunması gereken şifa ürünü ve besin kaynağıdır. Zeytin ve üzüm, bu toprakların zengin meyveleridir.

Gerek yemek çeşitliliği, gerekse bunların sosyal hayat içindeki yeri ve anlamları itibariyle Kilis, Anadolu sofrasının en önemli değerlerinden birini oluşturmaktadır. Burada her yemeğin bir hikâyesi ve tarihi arka planı vardır. Bu anlamda her yemek, malzemesinden yapılışına işçiliğinden sunumuna kadar birçok ritüeli beraberinde getirir. Kilis Tavası başta olmak üzere, Oruk Kebabı, Kübbülmüşviye, Şıhılmahşi, Keşkek, Lebeniye, Kilis Katmeri, Cennet Çamuru, Gerebiç, Peynirli İrmik Helvası, Gün Pekmezi, Mayanalı (anasonlu) Kahke, Kilis Çubuğu.. vs. hemen aklımıza geliveren Kilis Mutfağının özgün lezzetlerinden bazılarıdır. Yöreye ait coğrafi işaretli ürünler ise Katmer ve Cennet Çamuru’dur.

***

79 Kilis

Adına "Sehabeler Şehri Kilis" denilen,

Güneydoğu'yu Akdeniz ile birleştiren,

Yerleşmeye uygun coğrafyasıyla bilinen,

Temiz tabiatıyla görenleri mest eden,

Kilis, pek çok kavme ev sahipliği yapmıştır.

***

Kilis; kutsal mekanları, kerpiç evleriyle,

Bahçe ile bağları, Namika Çeşmesi'yle,

Olyum Hüyük ile Ravanda kalesiyle,

lezzetli yemekleri, tarihi yerleriyle,

büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.

***

Kilis'in bütün kültürel zenginliklerini,

tarihsel eserlerini muhafaza eden,

Kilis müzesi, bol üzümü ile zeytini,

Eski Hamam'ıyla keşf edilmeyi bekleyen,

Kilis, güzel ağırlıyor misafirlerini.

Hande Hamdiye Ağırman