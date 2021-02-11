"78 KARABÜK"

Karabük Valisi Sayın Fuat GÜREL ile röportaj

"Cumhuriyet Kenti Karabük"

Röportaj: Hamde Hamdiye Ağırman

Bu hafta; "78" plaka koduna sahip, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve Türkiye geneli ormanlık alan durumlarına göre % 68,8’lİk orman alanı ile birinci sırada yer almakta olan Karabük ilimizi konu aldık.

Birbirinden güzel doğa harikaları ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Karabük; Bulak ve Hizar Mağaraları, kanyonları, akar suları, yaylaları ve Yenice Ormanları'nın barındırdığı çok sayıda ağaç türü ile ülkemizin eşsiz yerlerinden bir tanesidir. Cumhuriyet kenti olarak adlandırılan Karabük ilimizin özellikleriyle birlikte geleceği için gerçekleştirilen çalışmaları gündeme taşımak amacıyla Sayın GÜREL ile röportaj yaptık.

Sayın Valim, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan okurlarına özel kendinizi tanıtır mısınız?

1971 yılında Iğdır'da doğdum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans eğitimi aldım, ardından Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım.

Sırasıyla Uşak Kaymakam Adayı, Uşak Sivaslı ve Amasya Hamamözü Kaymakam vekillikleri, Muğla Kavaklıdere Kaymakamı, Malatya Doğanyol Kaymakamı, Mardin Vali Yardımcılığı, Rize Güneysu Kaymakam Vekilliği, Rize Vali Yardımcılığı, Manisa Ahmetli Kaymakamı, Muğla Milas Kaymakamı ve Ankara Etimesgut Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra 05.11.2018 tarihinde Karabük Valiliği görevine başladım ve halen bu görevini sürdürüyorum. Evliyim ve iki çocuğum var.

Efendim Karabük ilimizi bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

“Cumhuriyet Kenti” olarak tanımladığımız Karabük, 1937 yılına kadar Safranbolu’ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 haneli bir mahallesiydi. 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarına yakınlığı nedeniyle burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini attı.

Karabük, 6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak' ın Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu. Karabük'ün Merkez ilçesi ile beraber 6 İlçesi, 1 beldesi ve 277 köyü bulunmaktadır.

Karabük’ümüzü ülkemizin ilk sanayi şehirlerinden biri olması özelliğinin yanı sıra tarihi dokusunu orman ve doğal güzellikleriyle tamamlayan, ciddi bir öğrenci potansiyeli ve hızla gelişen üniversitesiyle, Osmanlı Sivil Mimarisinin en önemli örneklerinin görüldüğü, bütüncül korunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi içinde yer alan Safranbolu’yu bünyesinde barındıran, tarih, kültür ve sanayi şehri olarak tanımlayabiliriz. Karabük’ün doğal güzellikleri arasında kanyonların ayrı bir yeri vardır. Daha çok Safranbolu’yu da içine alan bölgede kireçtaşı tabakalarının derin biçimde yarılması ile kanyonlar ortaya çıkmıştır. Bölgenin arazi yapısını ilgi çekici hale getiren bu kanyonların her biri mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarıdır. Önemli kanyonlarımız arasında İncekaya, Düzce (Kirpe), Tokatlı ve Sakaralan (Tekekurum) kanyonlarını sayabiliriz. Yine Yenice İlçemizde yer alan 6.5 km uzunluğundaki Şeker Çayının kenarları oldukça dik ve yüksektir ve bu yapı Şeker Kanyonu’nu oluşturmuştur ve mutlaka görülmesi gereken ayrı bir güzelliktir.

Karabük ilimiz yüzölçümünün %70’ini kaplayan orman alanları ile ülkemizde yüz ölçümüne oranla en çok ormanlık alana sahip ilimizdir.

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Sayın Valim, Karabük için daha evvel faaliyete geçirdiğiniz, mevcut ve yeni gerçekleştireceğiniz yatırım ile projeleriniz nelerdir?

2020 yılında 183 proje üzerinde çalışmalarımız vardı. Bu projelere ayrılan yılı ödeneği 325 milyon TL olup, toplam yatırım bedeli olarak da şimdiye kadar 1 milyar 441 milyon TL ödenek kullanmış olduk. Bu meblağ Karabük ölçeğindeki bir il için gerçekten kayda değer bir yatırım olup, devam eden projeler ve yeni yatırımlarımız da hız kesmeden devam etmektedir. Bu projelerin 46 tanesini de geçtiğimiz yıl tamamlayarak Karabük halkının hizmetine sunmuş olduk.

Bu yatırımlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

- En önemli projelerimizden biri Keltepe Kayak Merkezidir. Bölgemize ayrı bir canlılık katmış olup, burası hem kış turizmi hem de doğa turizmi için kullanılacaktır.

- İstihdamı arttırmak için önem verdiğimiz projelerden biri olan Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin arsalarının tedarik ettiğimiz ödenekle kamulaştırılması süreci başlamıştır.

- Karabük Organize Sanayi Bölgesinin Gelişim Bölgesinin altyapı ihalesi yapılmış olup sanayicilerimizin önü açılmıştır.

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- Sağlık yatırımlarına ağırlık verdik. Ovacık Entegre Hastanesinin ihalesi yapılmış olup, yeni aile Sağlığı Merkezleri açılmıştır.

- Karabükümüz için en önemli sorunlardan bir olan Kardemir Kavşağı projesi ihale edilmiş olup, kısa sürede çalışmalar başlanacaktır. Karabük trafiğine uzun vade çözüm olacak olması açısından da oldukça önemsediğimiz bir projedir.

- Yol demek medeniyet demek. Yollarımızın kalitesinin artması hem trafik güvenliği hem de insanımızın can ve mal güvenliği aynı zamanda huzur içinde seyahat edebilmesi açısından önemli bir gereklilik olan Safranbolu Akıllı kavşak dediğimiz Köprülü Kavşak projemizi 2020 de yılı içerisinde tamamlayarak hizmete sunmuş olduk. 2021 yılında Eskipazar Mermer Kavşağı ve Cumayanı Kavşaklarını ihale ettirmeye çalışıyoruz.

- Tarım bizim en önemli sektörlerimizden birisi olmaya aday. Karabük bugüne kadar sanayi ile anılan, turizmle anılan bir kent olmuş. Elbette ilimizin bunlarla anılmasıı bizim için birer gurur vesilesidir. Bu sektörlere tarımı da almak için yoğun çaba sarfediyoruz.

Covid-19 pandemisi ile birlikte fark ettiğimiz, gözlemlediğimiz önemli bir nokta var. İlimize özellikle büyük şehirlerden bir dönüş süreci başladı ve bu trafik il veya ilçe merkezlerine değil genellikle köylerimize oldu. Vatandaşlarımız kendilerini daha rahat ve güvende hissetmek için memleketlerine ve köylerine dönmeye başladılar.

İlimizin mevcut 37425 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu alanların 1276 hektarı yapılan yatırımlar ile sulu tarıma geçmiş tarım arazisidir. Sulu tarıma geçişi artırmak adına devam eden çok büyük yatırımlarımız mevcuttur. 2020 yılında Ovacık Hatipoğlu Göleti ve Sulaması projesini tamamladık. Devam eden yatırımlarımız Al değirmen Barajı, Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması Haslı Göleti ve Sulaması Ovacuma Göleti ve Sulaması, Hanköy Regülatörü ve Sulamasıdır.Bu projeleri tamamladığımızda 3622 hektar daha tarım arazisi sulu tarıma geçecek ve toplamda 4898 hektar tarım arazisi sulanacak ve bu sayede ilimizin tarım ürünü üretmesi artacak belki de köylere dönüşleri hızlandırıp sağlıklı bir kent modeli oluşturabileceğiz.

- Tüm bunların yanında il olarak övündüğümüz ve gururlandığımız bir nokta da eğitim ve eğitim kalitemiz Karabük ili Ülkemiz genelinde yapılan lise geçiş ve üniversite sınavlarında mutlak suretle ilk 10 içinde yer alan ve bu başarısı ile eğitim alanında söz sahibi illerden bir tanesidir. Eğitim kalitemizi artırmak var olan eğitim başarısını üst sıralara çıkarmak adına eğitim yatırımlarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

2020 yılı içiresinde 3 okulumuzu tamamlayarak eğitim ve öğretime hazır hale getirdik inşaatları devam eden 6 okul projemiz mevcut bu yıl içerisinde başlayacağımız 4 okul projemiz var tüm projelerimiz tamamlandığında eğitim kalitemizin artacağı öğrencilerimizin daha nezih daha kaliteli modern okullarda nitelikli eğitim alacaklardır. İlimizde derslik başına 18 öğrenci düşmektedir.

- İlimizde hemen hemen bütün kurumları kendi binalarında hizmet vermeye başlamıştır. Bu anlamda gayet iyi durumdayız. İlimizi mimari dokusuna uygun, daha merkezi bir konumda yer alacak Valilik Binası için çalışmalarımız devam etmektedir.

- Karabük ilinden Bartın iline devam ederseniz belli bir noktada ağaçların yolu dalları ile kapattığını, doğal ağaç tünelleri içerisinden geçtiğinizi göreceksiniz. Özellikle Safranbolu Bartın arasında gidip gelen turistlerin mutlaka durup fotoğraflamak istediği ve hem ticaret hem de turizm yoğunluğu olan bu yol halihazırda tek şerit ve aynı zamanda üçüncü derecede sit alanı. Bu alanı bozmamak adına Yenice sapağından Bartın’a yeni bir yol açma alternatifi üzerinde yoğunlaştık ve bu projede de de şu anda fizibilitesi hazırlanma aşamasına gelindi.

Karabük Bartın yolu üzerinde gerçekleştirilen Kirkille rampası projesi yine bu yolun turizm amaçlı ilimizi ziyaret edenler tarafından yoğun kullanılan bir yol olması, ilimizi ziyarete gelen turistlerin Safranbolu rotası içinde ziyaret ettikleri Yörük Köyü, Kristal teras gibi noktaların bağlantı yolu olması nedeniyle önemli bir projeydi. Proje uygulaması ile özellikle tur otobüslerinin Safranbolu Kristal Terasa ulaşabilmeleri açısından oluşturulan kavşakla yaşadıkları dönüş sıkıntısı giderildi.

Karabük-Zonguldak arasında Yenice ilçemizin de üzerinde yer aldığı, şu an tek şerit olarak işleyen yolu genişletme projemiz devam eden projelerden biri. Zonguldak Filyos Liman Projesi de bitmek üzere olduğundan bu projede İlimiz açısından oldukça önemli. Bu yol da bittiğinde Zonguldak İlimizi dolayısıyla Filyos Limanını şu anda kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri Organize Sanayi Bölgesine bağlamış olacaktır.

- Karabük Çevre Yolu Projesi ilimiz içindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak bir proje. Transit olarak ilimizden geçecek araçların il içine uğramadan, ilimizin içindeki trafik yükünü artırmadan gidebilmelerini sağlayacak bu yatırımın proje hazırlıkları tamamlandı.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Ülkemizde ilk vaka tespit edildiği günden bu yana aldığımız kararlar ve kurumlarımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu süreci en iyi şekilde yönettik. İlimize tüm giriş-çıkış noktalarında emniyet ekiplerimizle birlikte 7/24 denetim yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kontrol noktalarında 32 sağlık personeli görevlendirdik ve böylelikle ilimize girişleri önemli ölçüde güvenli hale getirdik.

Bütün dünya için daha önce örneği olmayan bir süreci yönetiyoruz ve bu süreçte halkın doğru bilgilendirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana halkın bilgi seviyesini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bugüne kadar halkla doğrudan temas halinde olan çeşitli kurumlardan toplam 4.936 kişiye eğitim düzenledik ve bu faaliyetimize devam ediyoruz.

Halk Sağlığı Laboratuvarımız, ülkemizde PCR yöntemiyle COVİD-19 RNA çalışılmasına izin verilen ilk 40 tanı laboratuvarından biridir. Laboratuvarımızda biri bağış yoluyla edinilmiş iki PCR test cihazı vardır ve bugüne kadar 75.706 test yapılmıştır.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemiz pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Pandemi döneminde hastanemizin 465 olan yatak sayısını 525’e çıkardık. Bu artışla birlikte 72 olan yoğun bakım yatak sayımız da 88’ e çıkarmış olduk. Bu 88 yoğun bakım yatağının 51 tanesi Covid 19 hastaları için ayrılmıştır.

Yine bu dönemde Vefa Sosyal Destek Grubumuz 99 Personel 30 araç ile pandemi başından beri 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin başvuruya cevap verilmiştir. (Market, İlaç vb.) 12.600 gıda kolisi ve 4500 temizlik malzemesi kolisi dağıtılmıştır. Pandemi süresince, özellikle 1 Haziran sonrası Kamu Kurumlarımızdaki denetim elemanlarıyla, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, Kontrollü Sosyal Hayat dönemine geçilmesiyle, belirlemiş olduğu kuralları uyulup uyulmadığı denetlenmeye devam edilmektedir.

Pandemi süresince vatandaşlarımıza “Sosyal Destek Programı” kapsamında 14 milyon TL, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyası kapsamında 5.5 milyon TL, “Kısa Çalışma Ödeneği” kapsamında 37 milyon TL “Nakdi Ücret Desteği” kapsamında 12.5 milyon TL, “İşsizlik Ödeneği” kapsamında 8.4 milyon TL “Normalleşme Desteği” kapsamında 3.8 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 81 milyon TL civarında destek sağlanmıştır.

Bu çalışmalar sayesinde ve Cumhuriyet Kenti Karabüklüler sayesindre vatandaşlarımızı virüs belasından en az hasarla kurtarmak İçin arkadaşlarımızla birlikte çok büyük gayretle çalışmaktayız.

Sayın Valim Çocuk, engelli, yaşlı ve kadınlara yönelik destek hizmetleriniz nelerdir?

Ülkemiz sosyal bir devlet ve bunun gereklerini sonuna kadar da yerine getirmeye çalışıyoruz özellikle büyüklerimize ve çocuklarımıza her dönem kanun tüzük ve yönetmelikler kapsamında sıkıntı ve ihtiyaçlarına çözüm olmaya gayret ediyoruz. İlimizde çocuklarımıza yönelik hizmet veren 3 kuruluşumuz var.

48 çocuğumuza hizmet verebilecek kapasitede olan Güleç Çocuk Evlerinde 7-12 yaş arası çocuklarımız kalmaktadır. Safranbolu’da Gürmen Grup tarafından yapılarak İl Müdürlüğüne devredilen ve 44 çocuğumuza hizmet verebilen Hasan Doğan Çocuk Evleri sitemizde de 13-18 yaş arası erkek çocuklarımız barınmaktadır.

Kadınlar bizim için önemli. Sağlıklı, kendini bilen, çalışkan bir nesil istiyorsak kadınlarımızın da sağlıklı, hayata hazır ve bilinçli olmaları önemli diye düşünüyoruz. Bu anlam da kadınlarımıza hizmet verdiğimiz 20 kişilik bir kadın konukevimiz mevcuttur. Safranbolu’ya bağlı Yazıköyümüzde 72 kişi kapasiteli 19 yaş ve üzeri ruhsal engelli kadınlarımıza hizmet veren “Engelsiz Yaşam Merkezi” adını verdiğimiz 6 evden oluşan güzel bir tesisimiz var; Ayrıca ilimizde 19 yaş üzeri kadın ve erkek engellilerimize hizmet veren 67 kişi kapasiteli özel bir bakım merkezimiz hayırsever Yücel Ailesi tarafından yapılarak İl Müdürlüğüne devredilen 110 kişi kapasiteli bir huzurevimiz mevcut olup, burada büyüklerimize en güzel şekliyle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vasıtası ile; 2017 Engelli vatandaşlarımıza 14.218.840 TL, 65 Yaş ve üzeri sosyal güvencesi olmayan 1055 büyüğümüze 8.009.217,13 TL ayrıca sosyal güvencesi olmayıp eşi vefat eden 118 kadınımıza 326.775 TL annesi babası veya her ikisi vefat etmiş 18 yaş altı 40 adet yavrumuza 45.100 TL yine sosyal güvencesi olmayan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarının sağlık kontrollerini bağlı bulundukları aile hekimlerine yaptırmak kaydı ile 887 kişiye 377.034,01 şartlı sağlık yardımı, sosyal güvencesi olmayan hanelerde çocuklarının okula devam etmeleri şartı ile 3005 öğrencimiz için 1.495.099,45 TL tutarında şartlı eğitim yardımı yapılmıştır.

Tüm bu yardımların dışında devletimizin şefkatini göstermek, zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak ve devletin güler yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak adına eşim Özlem Aras Gürel tarafından şahsen yürütülen ve “Şefkat Eli” adını verdiğimiz proje kapsamında 100 ailemiz ziyaret edilmiş bu ziyaretler sırasında ailelerimize gıda kolileri, kırtasiye malzemeleri, kıyafet yardımı gerçekleştirilmiştir. Özellikle pandemi döneminde eğitimin uzaktan ve EBA üstünden yapıldığı şu günlerde eşim tarafından dezavantajlı aileler yine ziyaret edilerek, bu ziyaretlerde öğrencilerin söz konusu dersleri takip edebilmesi amacıyla tablet dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte Şefkat Eli projesi kapsamındaki ailelerin çocukları ilimizin prestij projelerinden Keltepe Kayak Merkezinde misafir edilerek güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır.

"Çocuklarımız Hep Gülsün Diye" sloganıyla yola çıktığımız ve yine eşim Özlem ARAS GÜREL’in himayelerinde yürütülen "Gülümse Karabük" projesi ile İlimizin özellikle köylerinde ya da merkez veya ilçelerinde öğrenim görmekte olup da İlimizin tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulamamış ilk ve ortaokul öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Çocuklarımızı sabah okullarından teslim alıyor ve Valilik binasında onları karşılıyor ve misafir ediyoruz. Sonrasında ise yine Özlem Hanımla birlikte rehber personel ve öğretmenlerimizle birlikte Safranbolumuzu geziyor, sinemaya gidiyor, spor ve kültürel etkinliklere katılıyor ve doyasıya bir gün geçirdikten sonra akşam okullarına teslim ediyoruz. 2019 yılında başladığımız bu proje ile de yüzlerce çocuğumuzun yüzlerinin gülmesine şahitlik ettik.

Ayrıca valiliğimiz bünyesinde her hafta gerçekleştirdiğimiz halk toplantıları ile vatandaşlarımızın sıkıntıları giderilmeye çalışılmış istek ve talepleri ilgili kuruluş müdürlüklerine aktarılarak konularına göre yardımcı olunması sağlanmıştır.

Bunların yanında engelli, yaşlı, ekonomik yoksunluk içinde olup devletimizin ilgisine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı bizzat ziyaret edip onların gönüllerini almaya çalışıyoruz.

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Sayın Valim, sokak hayvanları destek hizmetleriniz nelerdir?

Hayvanı sevmeyen insanı sevmezmiş derler maalesef hayvanlara yönelik saldırı, eziyet ve kötü davranışları şiddetle kınıyoruz. Yine çevreye ve doğaya karşı tahribat yapanları da aynı şekilde kınıyoruz. Tabi bu durumu kınamakla kalmıyor, gereğini yapmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı ortalarında Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde ve İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğini kurarak faaliyete başladık. Gelen tüm ihbarları değerlendiriyor ve titizlikle üzerine giderek çevreyi ve hayvanları koruyoruz.

Pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız bünyesinde bulunan farklı birimlerde görev yapan personellerimiz sokak hayvanlarımızı besleyerek onlara şefkat ve sevgi ile yaklaşmaktadır. Ayrıca İl Özel İdaremiz de mama satın alarak bu sürece dahil olmuş ve hem jandarma gemde kendi personelleri marifetiyle can dostlarımızı yalnız bırakmamaktadırlar.

Tüm bu faaliyetler süresince karşılaşılan bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlarımız için Belediye, İl Özel İdare, Milli Parkların ilgili birimleri ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüleri ile irtibata geçilerek gerekli bakım ve yardımlarının yapılarak bu hayvanlarımızın ihtiyaçları giderilmiştir.

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Karabük'ün turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

İlimizin en önemli turizm değeri malumunuz olduğu üzere Osmanlı Sivil Mimari Mirasını bu güne taşıyan evleriyle ünlü Safranbolu ilçemizdir. İlimiz sınırları içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl ortalama 50 civarında taşınmaz kültür varlığına proje ve uygulama yardımı sağlanmaktadır. Bunların dışında maddi imkânları olan bazı tarihi yapı sahipleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığından yardımı almadan kendi imkânlarıyla gerekli restorasyonları gerçekleştirmektedirler. Bu sayede Safranbolu da ve tarihi köylerimiz de yüzlerce tarihi Safranbolu Evi kurtarılmış, restore edilerek kullanıma sunulmuştur.

Eskipazar ilçemiz sınırları içinde yer alan ve Paphlagonya’ nın başkenti olarak bilinen Hadrianopolis antik kentinde arkeolojik kazı çalışmaları 2003 yılından bu yana devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda 6 adet erken Roma dönemine ait yapı meydana çıkarılmıştır. Bu yapılarda özel mozaik resimler ve motifler dikkat çekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel imkanlarla bu yıl içinde alanın ören yeri olarak hizmete açılabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Dünyada en iyi korunan 20 kentten biri olan ve tarihi evleriyle meşhur Safranbolu ilçemizde bulunan Büyük Göztepe Tümülüs’ünde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni ve gözde bir turizm noktası olacağına inandığımız Göztepe Tümülüs’ünün Frigya dönemine kadar uzandığı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.

Arkeolojik kazısı tamamlanan tümülüsün üzeri kapatılmış ve içinde teşhir tanzim ve çevre düzenlemeleri ile ilgili projeler hazırlanmaktadır. Tümülüsün içinde dönemine ait canlandırmalar yapılarak en kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz.

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Karabük ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Karabük’ün adını üzerinde yaşadığı coğrafyadan aldığı bilinmektedir. "Kara" ve "Bük" sözcükleri, kara çalılık yer anlamına gelmektedir. Özellikle merkez ilçe sınırları içinden geçen Soğanlı ve Araç çaylarının etrafında yetişen küçük söğüt ağaçları halk arasında “bük” olarak anılmaktadır. Bu ağaç türü ve coğrafi yapı Karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır. Ayrıca tarihi kaynaklarda Karabük adında bir Türk boyunun bulunduğu bilinmektedir. Ülkemizde 13 yerleşim yerinde Karabük ismine rastlanmaktadır, bazı tarihçilerin tezlerine göre bu coğrafyada Karabük adında bir topluluğun yaşadığı ve ismini buradan aldığı kayıtlara geçmiştir.

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Karabük denilince akla ilk gelen nedir?

Karabük denildiğinde sanayi, kültürel miras ve doğal güzellikler akla gelir.

Ülkemizdeki ilk ağır sanayi tesisi fabrikalar yapan fabrika, Karabük Demir Çelik Fabrikaları,

1994 yılında UNESCO Dünya Mimari Miras Listesine kent ölçeğinde dahil edilmiş ve her yıl yaklaşık bir milyona yakın yerli ve yabancı turisti misafir eden Dünya da en iyi korunan 20 kentten biri olan Safranbolu,

İlimizin yüzölçümünün yaklaşık % 70’ ini kaplayan ormanlarımız, orman denizi, Yenice Arboretumu, Keltepe Kayak Merkezi, Eflani Gölleri, Ovacık Kaya Mezarları, Eskipazar Hadrianoapolis Antik Kenti bir çırpıda sayabileceğimiz bu ilin eşsiz güzelliklerinin başında gelir.

Karabük'ü diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Karabük İlimiz bir Cumhuriyet Kentidir, Bu aynı zamanda bizim sloganımızdır. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulmuş bir kentimizdir. Biz her yıl 3 Nisan’da kentimizin kuruluşunu kutlarız. Bu anlamda kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan tek şehirdir Karabük.

Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollere çok yakındır. Bu şehirlerimizden birkaç saatlik karayolu seyahat ile ilimize çok rahat ulaşılabilmektedir. Ayrıca iki sınır komşumuz olan Kastamonu ve Zonguldak hava limanları şehrimize 1 saatlik uzaklıktadır.

Özellikle hafta sonları büyük şehirlerin kalabalığından sıkılan vatandaşlarımız için nefes alma yeridir Karabük. Kış aylarında Keltepe Kayak Merkezimiz hizmet vermektedir. Yine bu bölgede yer alan Eğriova Göleti ve Baklabostan Tabiat Parkı gibi alanlar kendini doğanın kollarına bırakmak isteyen vatandaşlarımız için önemli yerlerdir.

Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eskipazar ilçelerimizde görülmeye değer tarihi eserler, yaylalar, göletler varadır. Doğal, sağlıklı ve yöresel lezzetlerimizin de mutlaka tadılması gerektiğini düşünüyorum.





Karabük'ün kültürel faaliyetleri nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her yıl 3 Nisan’da ilimizin ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşunu kutluyoruz. Bu tarihlerde çeşitli panel, konferans, sanatsal etkinlikler ve halk konserleri düzenliyoruz.

2000 yılından bu yana Safranbolu ilçemizde, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali gerçekleştirilmektedir. Profesyonel ve Amatör belgesel film yarışmaları, senaryo yarışmaları, kültürel miras ve korumacılık temalı fotoğraf yarışması, yöresel ev yemekleri yarışmaları, en iyi restore edilen ev yarışması ve en iyi korunan ev yarışması gibi birçok etkinlik hayat bulmaktadır.

Dünyanın en pahalı baharatı olan ve Safranbolu ilçemize ismini veren Safran bitkisinin toplama mevsimi olan Ekim ve Kasım aylarında Safran hasadı şenlikleri gerçekleştirilmektedir.

Yine geçtiğimiz yıl bağladığımız ancak 2020 yılında pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çeşitli güzelliklerimizi ön plana çıkaracak ve önemli foto-video verisi biriktirmemize olanak sağlayacak Foto Safari etkinliğimize İnşallah gelecek yıl kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz.

Ayrıca diğer ilçelerimizde de çeşitli yerel kültürel ve sanatsal etkinliklerde yapılmaktadır.

Sayın Valim son olarak ne söylemek istersiniz?

Karabük'ü ve Karabüklüleri seviyorum, bu şirin Cumhuriyet kentimizin daha güzel ve daha yaşanabilir olması için ben ve ekip arkadaşlarım tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz, tüm vatandaşlarımızı Karabük'ün bu güzelliklerini görmek için şehrimize davet ediyorum ve vatandaşlarımızı ilimizde ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Bu duygularla herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

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78 Karabük

Karabük, doğal bir yaşam alanıdır yurdun.

Bir yanı Safranbolu bir yanı Eskipazar

Batı Karadeniz'in ak şehri Karabük'ün

geleceği parlaktır en az geçmişi kadar.

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"Açık Hava Orman Müzesi" diye anılan

yaban hayvanlara da yaşam hakkı tanıyan

benzersiz Yenice Ormanları'yla Karabük,

tam bir tabiat harikasıdır her bakımdan.

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Safran çiçekleri, yemyeşil yaylalarıyla

Kirpe ve İncekaya gibi Kanyonlarıyla

türlü sportif etkinlikleri sunan Karabük,

doğayla tarih kokukuyor dört bir taraftan.

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Demirciler çarşısı, müze, örenyerleri

kale, mağaraları, Safranbolu Evleri

Taş sokakları, cami ile kiliseleri

vb. değerlerle kaplıdır Karabük'ün her yeri.

Hande Hamdiye Ağırman