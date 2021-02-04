"77 YALOVA"

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Şeref TALİ ile röportaj

“Kaplıcalar Diyarı Yalova”

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bu hafta; plaka kodu "77" olan, Marmara Bölgesi'nin Güneydoğu'sunda yer alan, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ve Marmara Denizi'ndeki en güzel yazlık noktalarından birine sahip olmasıyla da önem arz eden Yalova ilimizi konu aldık

Deniz, doğa ve tarih ile iç içe olan Yalova; ormanlarının içinden geçen, şelaleleri ile gölleri, yürüyüş parkurları ve şifalı olduğunu inanılan kaplıca sularının yanı sıra tarihi bakımından da oldukça zengindir. Yalova'yı özel kılan bir diğer unsur da, Yalova'yı çok seven ve üç tane evi olan Mustafa Kemal Atatürk, Yalova için "Yalova benim kentimdir" sözlerini kullanmış olmasıdır. Bu önemli illerimizden biri olan Yalova'nın özelliklerini gündeme taşımak ve geleceği için yapılan çalışmaları öğrenmek amacıyla Sayın TALİ ile röportaj gerçekleştirdik.

- Sayın Müdürüm Önce Vatan okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

1958 Yılında Rize doğumluyum. Rize Eğitim Enstitüsü’nde okudum. 12 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda Öğretmenlik ve Yöneticilik görevlerinde bulundum. Daha sonra sırasıyla Rize Gençlik Merkezi Müdürlüğü, 1989 yılında Rize İl Kültür Müdür Yardımcısı, 1996 yılında Yalova İl Kültür Müdürü, İzmir İl Kültür Müdürü Yardımcılığı, İzmir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İzmir Turizm Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttüm. 2003 Yılında Yalova İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı olarak atandım. 2016 yılından itibaren Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmaktayım.

- Turizm ve tanıtım faaliyetleriniz nelerdir?

İlimizin sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerin en iyi şekilde tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek sayıda katılımın olduğu fuarlara (İstanbul EMITT(Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İzmir Travel Turkey, Ankara Travel Expo Turizm FuarıVan Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, Ankara Coğrafi İşaret Fuarı) stand açarak katılmaktayız. Valiliğimiz standında İlimizin öne çıkan değerlerini sergileyerek farkındalık yaratmak ve ziyaretçilerin dikkatlerini çekme çabasındayız.Turist sayısının arttırılması için Müdürlüğümüz Bakanlık ve Valilik bütçeleri ile tanıtım materyalleri bastırmakta Müdürlüğümüz web sayfası sürekli güncellenerek kültürel ve turizm değerlerimiz hakkında bilgilere yer verilmektedir. İlimiz tanıtım filmi “Unutulmaz Yalova”nın internet sayfalarında kullanılmasıyla İlimizle ilgili tanıtım filmine erişim kolaylığı sağlanmıştır. İlimizin tanıtımında kullanılmak üzere “Unutulmaz Yalova” tanıtım filminin üç dilde (İngilizce, Arapça, Türkçe) hazırlanmıştır.

- Kültürel ve aktivite turlarına daha fazla katılım olması için neler yapıyorsunuz

Bilinirliği daha geniş kitlelere yaymak için aşağıda detayları verilen” Paket Tur Çalışması” ve“Yalova Turizmi, Dijital Kent TanıtımSistemi ile Dünyaya Açılıyor” projelerini hazırladık.

Müdürlüğümüz tarafından, İlimize gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve bu sayede bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliği ile “Paket Tur” çalışması yürütülmüştür. Bu proje ile, Yalova özelindeki turizm destinasyon rotalarımız belirlenerek İlimizde günübirlik, iki günlük ve üç günlük paket turları ile tanıtım broşürü, katalog vs. hazırlanarak ilgili firma ve seyahat acentelerinin istifadesine sunulmuştur.

Markanın desteğiyle hazırlanmakta olan “Yalova Turizmi, Dijital Kent TanıtımSistemi ile Dünyaya Açılıyor” projesinin tamamlanmasını müteakip, İlimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerimize yeme-içmeden, sağlık hizmetlerine, konaklamadan, kültürel ve tarihi alanlara kadar her bilgiye ulaşabilecekleri bir platform kurularak hizmet verilecektir.

Böylece Yalova’nın turizm potansiyelini yenilikçi teknolojik ürünlerle tanıtmak ve pazarlamak mümkün olacaktır. Yalova Turizmi Dijital Kent Tanıtım Sistemi (DKTS) kurularak gerek internet yoluyla, gerekse Termal, Armutlu ve şehir merkezinde 3 adet inovatif kent ekranı yerleştirilerek yerli-yabancı turistlerin ve Yalovalıların hizmetine sunulacaktır.

- Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Bakanlığımızdan alınan genelgeler (turizm tesisleri ve seyahat acentaları) sektörle paylaşılmaktadır. Ayrıca turizmin yoğun olarak yaşandığı ilçemiz olan Termal’de; Termal Kaymakamı, Termal Belediye Başkanı ve Müdürlüğümüzce İlçede bulunan konaklama tesislerinin yöneticilerinin katılımıyla yeni koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı Müdürlüğümüz tarafından “Ülkemiz ve Dünyada hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs sonrası Bakanlık Belgeli Otellerimiz ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunuldu. Sektör temsilcilerimiz ile koronavirüs süreci değerlendirildi.

- Müdürüm, Yalova’nın turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma ve onarmaya yönelik çalışmalarınız oldu mu veya olacak mı?

Bu yönde çalışmalarımız imkanlar dahilinde aralıksız olarak devam etmektedir.

Armutlu Kaplıca Hamamı:1995 yılında restore edilmiştir.

* Termal Sinema Binası: Termal İlçemizde bulunan tarihi “Sinema Binası” restorasyonu tamamlanarak toplantı salonu ve kafeterya olarak 2006 yılında hizmete açılmıştır

* Yaver Köşkü: Termal İlçemizde bulunan tarihi “Yaver Köşkü’nün” restorasyon çalışmaları yapılarak 2007 yılında hizmete açılmıştır

* Hersekzade Ahmet Paşa Camii:Valiliğimizce projesi yapılarak ilgili kurula onaylatılmış olan Hersek Caminin restorasyon çalışması Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılarak, 15.11.2008’de yeniden hizmete açılmıştır

* Termal Gazino Binası(Limak Thermal Boutique Hotel):1900lü yılların başı resterasyon yılı 2009

* Gacık köyü hamamı:(17.yy/Resterosyon yılı 2011) köy kahvesi, köy çeşmesi, ve köyde bulunan anıt steli de içine alacak şekilde, tüm meydanı kapsayan, meydan düzenleme ve restorasyon projesi.

* Yalova Müzesi: (Atatürk ve Çocuk Müzesi) (TİGEM/2012 Yılında Rest.)

* Yürüyen Köşk: 1930/2013 Yılında Rest.

* Kent Müzesi: 1913 Yılında Kaymakamlık Binası 2013 Yılında Kent Müzesi olarak açıldı.

* Sultan Reşat Han Çeşmesi: 1882/ Restorasyon yılı 2013

*Tarihi Sultan Reşat Han Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi İl Özel İdaresince hazırlanan proje ortağı olduğumuz projenin 2019 yılında ihalesi yapılmış olup, halen çalışmalar sürmektedir.

- Resmi platformda Yalova’ya gelen turistleri doğru yönlendiren turizm enformasyon memurlarınız var mı?

Turizm Danışma Bürosunda, yabancı dil bilen enformasyon memuru olmamakla birlikte, iki personelimiz görev yapmaktadır.

- Müdürüm Yalova ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Yerleşmenin Antik Çağ’daki adı tam olarak bilinmemekle birlikte Pylai (Bugünkü Hersek Köyü) ve Termal Kaplıcaları ’nın o zamanki adı adını kullandığı sanılmaktadır. Daha sonraki kaynaklarda XENODOCHION adına rastlanmaktadır. Yöreye ait ilk yerleşim, olan Pythia adları birleştirilerek havalinin ortak adı PYLOPYTHİA M.Ö. 3000 buluntuları ile Prehistorik Dönem’ e kadar dayanmaktadır. M.Ö. 1200 yılında da Frigler’ in egemen olduğu bölgede, M.Ö. 700 yıllarında Kimmerler ve daha sonra Bithynia etkisi görülür. Bithynia, M.Ö. 74 yılında Roma’ ya bağlanmış, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılmasından sonra, Yalova bölgesi de Bizans İmparatorluğu’ nun hakimiyeti altına girmiş ve 1302 yılında Osmanlı Beyliği topraklarına katılmıştır.15.yy. ve 16.yy. tarihçileri ise bu yöre için Yalakova adını kullanmışlardır. Bölgeye Yalakabad da denmiştir. 16.yy. tarihçilerinden bazıları, Yalakova adının İzmit ve Yalova’ya egemen olan ve İstanbul tekfuru ile ilişkisi bulunan Yalakonya adında bir kadının adı ile bağlantılı olduğu görüşündedirler. Evliya Çelebi Kara Yalvaçoğlu tarafından fethedilen havalinin Kara Yalovaç olarak adlandırıldığını yazmıştır. XX. Yüzyılın ortasına kadar Yalakabad ve Yalova isimlerinin beraber kullanıldığı bilinmektedir. Ancak yüzyılın ortalarından itibaren Yalakabad, yerini yavaş yavaş Yalova’ya bırakarak XX. asır başlarından itibaren bu adla anılmıştır.

- Yalova denilince akla ilk gelen nedir?

Yalova denilince ilk akla gelen Termal ilçemiz ve Kaplıcalarımız ile Yürüyen Köşkümüzdür. Yalova’nın en önemli değeri, bozulmamış doğal yapısı ve termal kaynaklarıdır. Güney yamaçları gür ormanlık alanlarla kaplıdır. Verimli ovaları kıyıdan 1-2 km kadar içeri giren Yalova’nın sahil kesimindeki kıyı ve koyları, yaylaları, şaleleri ve termal kaynakları sayılabilir. İldeki başlıca turizm faaliyetleri Armutlu ve Termal Kaplıcaları başta olmak üzere termal ve sağlık turizmi; özellikle Çiftlikköy ile Çınarcık’ta yoğunlaşmış kıyı turizmi; köklü geçmişinden kaynak bulan tarih ve kültür turizmi ile zengin doğal alanlarından girdi bulan doğa turizmi olarak sıralanabilir.

Termal Kaplıcalar Bölgesi, Sağlığın Yeşille Buluştuğu, suları en şifalı kaplıca ödüllü. (1911 yılında, Roma'da yapılan kaplıcalar arası yarışmada dünya birincisi olmuştur.) Bizans ve Osmanlı Döneminden kalan aktif kullanımda olan hamamları ve banyolarıyla, % 80’in üzerinde orman alanı ile, en temiz havaya ve suya sahip bölgemizdir. Atatürk Köşkü ve tarihi yapılarıyla Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesidir.

“Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” için Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, önceliklendirilen ve pilot bölge olarak belirlenen Yalova Termal Turizm Merkezinin seçilmesinde bölgenin İstanbul’a yakın konumu, geleneksel kaplıca kullanımının bilinirliği, termal ve doğa turizm imkanını birleştirmesi ve Bakanlığımız tasarrufunda bulunan kamu mülkiyetlerinin varlığı etkili olmuştur. Gerçekten ülkemizin birçok yerinde kaplıca bulunmasına rağmen gerek su kalitesi ile gerekse eşine ender rastlanan doğası ile dört mevsimde başka güzel olan Termal’imiz görülmeye değer bir doğa harikasıdır.

Termal başta olmak üzere, İlimiz merkez ve ilçelerinde restore edilen veya yeniden inşa edilen tarihi eserler ve açılmış olan müzelerle kültür ve sanat alanında ziyaret edilecek ve aktivite yapılacak mekanlar hazırlanarak yerli ve yabancı turistler ile Yalova’nın hizmetine sunulmuştur. Herbiri değerli olmakla birlikte bunlardan özellikle görülmeye değer olan yerlerin başında Termal Kaplıcalar bölgesinde yer alan Sultan banyo Valide banyo-Kurşunlu banyo Açık havuz, Sinema Binası, Termal Atatürk Köşkü, kişilerin ilgi alanlarına göre Yürüyen Köşk, Karaca Arboretum (İlk özel ağaç müzesi), Geofit Bahçesi ile İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi gelmektedir.

- Yalova ilimizi farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Yalova, Türkiye’de ilk defa turizm olgusunun yaşandığı, ilk defa sahillerinin turizme açıldığı, ilk kaplıca ve kür tedavisinin uygulandığı, ilk planlı gelişen kaplıca ve turizm merkezinin bulunduğu ve ilk defa profesyonel manada yurt dışı ve yurt içi turların düzenlendiği müstesna bir kentimizdir.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa metropollerine yakınlığı, Marmara Denizi ve körfez Güçlü ulaşım bağlantıları, eğitimli nüfus oranının yüksek olması, nitelikli iş gücü varlığı, doğal sit alanları ve orman alanları, termal alanlar, alternatif turizm potansiyelleri (sağlık turizmi vb.) ve Yalova Üniversitesi ile birlikte öğrenci sayısının artması Yalova ilinin ön plana çıkan önemli üstünlükleri olarak gösterilebilir.

- Yalova'nın kültürel faaliyetleri nelerdir?

İlimizdeki kültür merkezleri kapasitesi İl Merkezi’nde kültürel etkinliklerin sergilenebileceği 440 kişilik çok amaçlı salon, 130 kişilik konferans salonu, kütüphanesi, dinlenme salonu ve kafeteryasıyla Raif Dinçkök Kültür ve Sanat merkezi, 185 kişi kapasiteli Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve 350 kişi kapasiteli Halk Eğitim Merkezi Kapalı Konferans Salonu bulunmaktadır. Burada sergiler açılmakta, aynı zamanda çeşitli tiyatro etkinlikleri ve musiki derneklerinin konserleri yapılmaktadır. 5000 kişilik Barış Manço Açık Hava Tiyatrosunda çeşitli konserler, folklor gösterileri ve buna benzer etkinlikler yapılmaktadır.

Bakanlığımızın Planlı Kurslarından, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları 2009 yılından beri İlimizde açılmaktadır. Bugüne kadar Ebru, Tezhip, Çınarcık İşi, Sabun Çiçeği, Çini ve Koza İşlemeciliği kurslarında yüzlerce kursiyer eğitilerek sertifikalandırılmıştır.

Bakanlığımızca bir sonraki yılda açılacak Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları her yıl Ağustos ayı içerisinde belirlenmekte ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında duyurusu yapılmaktadır.

Altınova /Fevziye Köyü Geleneksel Yağlı Güreş Yarışmaları

Altınova/Sermayecik Köyü Geleneksel Organik Çilek ve Kiraz Şenliği

Çınarcık/Teşvikiye Geleneksel Delmece Yaylası Şenliği

Çınarcık/Şenköy Şenköy Kızılcık Şenliği

Altınova Kültürler Buluşması

TUFAG Uluslararası Yalova Halk Oyunları Şenliği

YAFEM Uluslararası Türk Boyları Kültür Şenliği

Uluslararası Kuzey Kafkas Kültür Şenliği

Çınarcık Altın Çınar Festivali

Yeşil Mavi Yol Bisiklet Festivali

Hıdrellez Şenlikleri

Nevruz Kutlamaları

İlin Kurtuluş Etkinlikleri

- Yalova'nın turistik yerlerini tanıtır mısınız?

DOĞAL TURİZM KAYNAKLARI:

YAYLALAR

* Delmece ve Erikli Yaylaları

Yalova’nın en çok tanınan yaylaları, Kocadere ve Teşvikiye beldelerinin güneyinde yer alan Delmece yaylasıdır. Büyük alanda çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan çeşitli ağaç türlerinin, yakın çevresinde şelalelerin ve “dipsiz göl” olarak bilinen derin bir krater gölünün bulunduğu doğa harikasının yanı sıra “şifalı su” diye bilinen bir içme su kaynağı vardır. Ayrıca Delmece Yaylası doğal yürüyüş parkuru ile farklı doğal güzellikleri yaşayarak ulaşabileceğiniz seçenekler sunması bakımından çok ilgi çekicidir.

* Karlık Yaylası

Denizden 700 metre yükseklikte olan yayla etrafında her türlü orman ağaçları, içme suları ve endemik bitkiler bulunmaktadır. Doğa kampçılarının sürekli tercih ettikleri bir yerdir. Karlık Yaylası, Esenköy Belde merkezinden 8 km. mesafede olup, doğal yürüyüş parkurlarıyla ve motorlu araçlarla olmak üzere ulaşılabilir konumdadır.

ŞELALELER

* Sudüşen Şelalesi

Termal İlçesi Üvezpınar Köyü’nden 8 km uzaklıkta bulunan Sudüşen Şelalesi ve çevresi doğa tutkunlarına muhteşem bir şölen sunar. Şelaleye giden yol, rahat ve doğal bir yürüyüş parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelaleye çıkarken eşsiz bir baraj gölü, Marmara Denizi manzarası ve çok çeşitli orman faunası ile karşılaşılır ki, bu güzergâh foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Panorama tepesi denizden 120 m. yükseklikte ve her mevsim yeşil bitki örtüsü ile kaplı çok güzel görüntülere sahiptir

* Erikli Çifte Şelale

Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesinden Delmece Yaylasına çıkılan yol üzerinde bulunmaktadır. Erikli Şelaleleri eşsiz doğa güzellikleri ile kamp kurmak ve Trekking yapmak isteyenler için harika bir mekândır

* Çaldere Şelalesi

Yürüyüş parkuru olarak bilinen alan, derenin karakteristik yapısını ifade eden şelale ile başlamaktadır. İlk kaya tırmanışı yürüyüşçülerin adrenalini arttırır. Parkurun sonuna kadar yapılan yürüyüşün sonunda şelaleye ulaşmak ve havuzunda suya girmek mümkündür

GÖLLER

* Dipsiz Göl

Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 km. mesafede olup yolu tamamen asfalttır. Kent ormanından 2,5 Km mesafede 530 metre rakımda bulunan büyük dipsiz göl ve bu gölden 1,5 Km mesafede 570 metre rakımda olan küçük dipsiz göl çevrelerinde bulunan zengin orman florası ve yaban hayatı yönünden yedi göller bölgesindeki güzellikleri aratmayacak niteliktedir.

Karaca Arboretum (Canlı Ağaç Müzesi)

Karaca Arboretum Sn. Hayrettin Karaca tarafından 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bugün yaklaşık 7000 civarında değişik bitki tür, alttür, varyete ve kültür formunu barındırmaktadır. Karaca Arboretum Türkiye’nin ilk özel Arboretumudur. Dikkate değer koleksiyonları Acer, Prunus, Malas, Magnolia, Quercus, Betula, Pinus, ağabeyes, Picea cinslerine ait önemli birçok tür ve kültür formunu barındırmaktadır. Arboretum her gün 10:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 saatleri arası halka açıktır. Bunun dışında grup ve okullara randevu alınması koşuluyla açıktır. Gezi rehber eşliğinde 1,5 saat sürmektedir. Bahçıvan eğitimi vermek, Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Arboretum ve Botanik bahçeleri ile tohum değişimi yapılması, bitki koleksiyonunu genişlemeye devam etmek, Arboretum alanı içinde yeni bahçeler yapılması gibi faaliyetler içermektedir. Fidanlık haftanın her günü açıktır

Geofit Bahçesi

Türkiye’de tek, dünya üzerindeki ılıman iklim kuşağındaki en büyük Geofit Bahçesidir. Biyoçeşitlilik yönünden dünyanın en önemli gen merkezlerinden biridir. Türkiye florasında 181’i nadir endemik, 461’i endemik olmak üzere, 1081 geofit taksonu (900 türü) doğal olarak yetişmektedir. Türkiye florasının tamamı taranmış ve 6500 popülasyondan 1081 geofit taksonu “Türkiye Geofitleri Koleksiyon Bahçesine” toplanmıştır.

Yalova Garden A.Ş.

28 Haziran 2013 tarihinde 40 işletme ile kurulan Yalova Garden Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 21 Mart 2013 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden Yalova Tarım İşletmesine ait 1541 dönüm arazi 30 yıllığına kiralanmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bugün dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri, kesme çiçek ve mevsimlik çiçek üretimi yapan işletme sayısı 44 işletmeye ulaşmıştır. Türkiye'de süs bitkileri üretiminde 3.’cü sıradadır.

Hersek Lagünü

Hersek Lagünü, Marmara Denizi güney kıyılarında, az sayıdaki lagün(deniz gölü) sisteminden biridir. Yalova ili Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan lagünün yüzey alanı 152 hektardır. Hersek Lagünü’nün de yer aldığı Altınova İlçesi, Yalakdere’nin taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi’ni doldurmasıyla oluşmuştur. Lagün, Marmara Denizi’nden ince bir kıyı şeridiyle ayrılmaktadır. Günümüzde lagüne su girişi fırtınalı havalarda kıyı şeridinden göle taşan deniz suları, göl yüzeyine düşen yağışlar ile lagünün güneyindeki arazilerin boşaltma suları ve yüzeysel akışlarla olmaktadır. Gölün ortalama derinliğinin 50-60 cm. en derin noktasının 90 cm. olduğu tespit edilmiştir. Alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımlarıyla (KOSKS) ve diğer gözlemlerle toplam 231kuş türü tespit edilmiştir. Bu sayı, alan olarak küçük olmasına rağmen Hersek Lagünü’nü Ülkemizdeki sulak alanlar arasında ön sıralara taşımaktadır.

Çınarlı Hıyaban (Çınarlı Yol)

Çınarlı Yol (Çınarlı Hıyaban) Atatürk döneminden günümüze kadar yol boyunca var olan çınar ağaçlarının oluşturduğu yeşil tünel görüntüsü ile Yalova’nın en güzel yol güzergâhıdır. Dolmabahçe sarayı önündeki Çınarlı yoldan vapurla ayrılarak deniz yolculuğu sonrası, aynı yolun Yalova’daki devamı olarak Ulu önder Atatürk zamanında, iskeleden başlayıp, Gazipaşa Caddesi’ni takiben kaplıca kapısında son bulan yolun uzunluğu 12.350 metre, genişliği 10 metredir. Yol güzergâhında bulunan Çınarların Dikimi 1930 yılı Şubat ve Mart aylarında yapılmış olup, fidanların arası 10 metredir. Ancak, sıralama çapraz gelecek şekilde dikildiğinden daha sıkmış gibi görünür. Böylece her 5 metrede bir çınar vardır. Çapraz dikim aynı zamanda ağaçların dengeli dallanmasını sağlanmış, böylece yol yeşil bir tünele dönüşmüştür.

PİKNİK/MESİRE ALANLARI

Yalova il sınırları içinde piknik/mesire alanı olarak hizmet veren çok sayıda alan olup bunların bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

Kent Ormanı: Yalova’ya 29 km. mesafede olup, yolu tamamen asfalttır. Kent Ormanı 2005 yılında düzenlenmiş ve halkın kullanımına açılmıştır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli yaylasında yer almaktadır. Yalova istikametinden gelecek kullanıcılar, Çınarcık, Teşvikiye güzergahını takip ederek Armutlu, Gemlik; Bursa istikametinden gelecek olan ziyaretçiler, yolu asfaltlanmış olan Hayriye, Selimiye köyleri ve Delmece yaylası istikametinden kent ormanına ulaşabilirler. Büyüklüğü 95 ha. olan Kent ormanının içinde görülmeye değer şelaleler, 2 km. yürüyüş patikası, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma ve dinlenme gurupları, tuvalet, çeşme, piknik yerleri, içme suyu ve lavabolar, asma köprü, seyir terasları, Erikli çifte şelaleleri, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş, her türlü kuş sesi eşliğinde doğanın insanlara sunduğu tüm güzelliklerin bir arada yaşanabilecek nadide güzelliklerin bulunduğu eşsiz bir mekândır.

Höyük Tepesi : Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu güzergahında Sugören Köyü ile Sermayecik Köyleri arasında foto safari ve seyir noktası olarak en çok beğeni toplayan bölgelerden biridir.

Hasanbaba: Termal ve Çınarcık ilçeleri arasında ve Çınarcık sırtlarında bulunan Hasan Baba piknik ve mesire yeri geniş bir alana yayılmış olup, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla kaplı, denize nazır, foto safari yapılabilecek doğal güzellikler içermektedir. Ayrıca bu alanda doğal ortamda Geyik koruma alanı mevcuttur. Hasan Baba mesire yerinde, içme suyu ve yeme- içme hizmeti sunan Restoran bulunmaktadır.

İstihkam Tepesi: Elmalık ve Kirazlı köylerine 1 km mesafede Marmara Denizine ve Elmalık Ovasına hakim bir noktada bulunan yamaç paraşütü uçuş noktası ve piknik alanı olarak düzenlenen İstahkam Tepe Mesire Mesire Yeri, çevresindeki zengin orman dokusu, il merkezi ve çevre köylere yakınlığı ile Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergahında olması sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin hoşça vakit geçirebileceği piknik ve kamp yapılabilecek önemli seyir ve foto safari yapılabilecek bir yerdir.

Geyikdere –Çamlık: Altınova’nın yüksek tepelerinde yer alan Geyikdere serin çam ormanlarıyla yörenin en güzel manzaralarına sahiptir.

Kapılı Çınar: Anıt Çınarlar olarak da bilinen ve İlimizin en bol akarsuyu, gür ormanları, mağaraları, doğa yürüyüş parkurları, alabalık üretim tesisleri, organik hayvansal ürünleri ile Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu üzerinde Alabalık üretim çiftliklerine yaklaşık 800 m mesafede, Kurtköy de bulunmaktadır.

DENİZ TURİZMİ

Yalova Sahil Şeridi dar olmakla birlikte doğal plaj özellikleri göstermektedir. Birçok koyun bulunduğu Armutlu’da deniz muhteşemdir. Yalova’nın batısında yer alan Tigem tesisleri ve Koruköy, doğal güzellikleri, temiz denizi, kum kıyıları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir

* Yat Turizmi

Koç Grubu şirketler topluluğuna bağlı SETUR firması Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi alarak 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Setur Yalova Marina, 3 Çıpalı ve 240 yat denizde, 80 yat karada park yerine sahip olup, 2013 yılında Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiştir.

TERMAL TURİZM KAYNAKLARI

Yalova-Termal Kaplıcaları

Yalova İli’nde bulunan Yalova- Termal ve Armutlu Kaplıcaları Türkiye’nin 1. derece önemli ve öncelikli kaplıcalarındandır. Termal Kaplıcaları Yalova İl merkezi’ne 12 km uzaklıkta Termal ilçe merkezinde bulunmaktadır. Termal Turistik İşletmeleri, Samanlı Dağı’nın yamacında vadi içerisinde yer almaktadır. Termal kaplıcaları, Türkiye’nin en düzenli gelişmiş kaplıca alanıdır. Altyapı sorunu yoktur. Kaplıca‘ya ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. Termal Tesisleri’nin girişinde, Yedi Havuzlar da denilen bir çağlayan bulunmaktadır. Çeşitli, renkli ortancaları ile ünlü Termal’de, çok nadide ağaçlar bulunmaktadır. 39 çeşit yaprağını döken ağaç, 26 çeşit yaprağını dökmeyen ağaç, 25 çeşit yaprağını döken ve sürekli yeşil çalı ve 18 çeşit sarıcı ve örtücü bitki vardır. Güney Park çam, manolya ve değişik türde ağaçlar içindedir.

Armutlu Kaplıcaları

Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi il merkezine 51 km uzaklıkta olan kaplıca, Armutlu İlçe Merkezi’nin 4 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Türkiye’nin 1. derece önemli ve öncelikli kaplıcalarından olan Armutlu Kaplıcası, çevresi ağaç ve makilerle kaplı bir vadide, dere yatağı boyuna sıralanmış çok sayıda kaynaktan oluşmaktadır. Gerek kaynak çevresi, gerekse deniz kıyısı yeni yerleşmeler ve gelişmelere uygundur. Kaplıca çevresi maki ve zeytin ağaçları ile kaplıdır. Kaynak suları banyo, içme ve çamur olarak uygulandığı gibi, sudan çıkan gazları teneffüs etme yoluyla da uygulanır. Armutlu kaplıcaları, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfına girmektedir.

ETNOGRAFİK TURİZM KAYNAKLARI

KÖPRÜLER

*Taşköprü

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi’nin adının Taşköprü olarak anılmasına sebep olan ve halen kullanılan tarihi köprüdür. Köyün kuzeyinde akan bir derenin üzerine yarım daireler şeklinde biçimlendirilen ayaklar üzerine oturtulmuş ve kesme taşlarla yapılmıştır. Köprünün kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 400 yıllık olduğu rivayet olunmaktadır.

KALELER

* Çoban Kale

Çoban Kale, Yalova ili Altınova İlçesi’nde, Hersek’ten güneye doğru uzanan vadi içindeki tarihi İpek Yolu üzerindedir. Hersek’ten yaklaşık 7 km. Soğuksu (Ayazma) Köyü’nden 2 km. güneydedir. Kale, 150 rakımlı bir tepenin zirvesinde, 150×120 metre ebadında bir alanı kapsamaktadır. Bir görüşe göre, belirlenemeyen bir tarihte Cenevizliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir

HAMAMLAR

* Kurşunlu Hamam

Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılmıştır. Afet ve savaşlar nedeniyle zamanla toprağa gömülmüş olan Kurşunlu Hamamı, 1900 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in emriyle onarılmıştır. Hamamın üstü kurşunla kaplı olduğu için Kurşunlu Hamam adını almıştır. Banyonun dış cephesinde mermer üzerine Osmanlıca yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

* Valide Hamamı

Bizans Kralı Konstantin döneminde 6 kubbeli olarak yapılmıştır. Halen 3 kubbesi yoktur. Osmanlı döneminde Sultan Mecit tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğünden Valide Hamamı adını almıştır. Banyonun buharlı oda bölümünde mermer üzerinde Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır.

MÜZELER

Kent Müzesi:

Şehir tarihimizde önemli bir yeri olan Yalova Hükümet Konağı, Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'nin ortak girişimiyle hazırlanan Rekonstrüksiyon Projesi kapsamında yeniden ihya edilerek; Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız özel müze kurma izni ile Yalova Belediyesi tarafından "Kent Müzesi" olarak halkımızın ziyaretine açılmıştır. Bu tarihi yapının müze olarak işlev kazandırılması kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Müzenin mekânsal yerleşimi, zemin kat ve giriş kat olmak üzere iki katı içermektedir. En üst katın resmi kutlama ve sergi alanı olarak kullanılması planlanmıştır. Müzede ele alınan konular, alan genişliği ve pano boyutlarının el verdiği ölçüde, kronolojik bir dizinle işlenmiş; duvar panolarıyla anlatılması yeterli olmayan kentsel bilgiler ise monitörler ve kiosklarla desteklenmiştir. Müze içerisinde LCD ekranlarda izlenecek prodüksiyonlar, belirli konulara göre seçilmiştir.

Müzemizde, 8 bin yıl öncesine dayanan ilk yerleşim izlerinden, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan tarihsel süreç ve bugünkü Yalova; bilgi, belge ve fotoğraflarla anlatılmış, yerel yönetim, kardeş şehirler, nüfus, eğitim, spor, sanayi, tarım, coğrafi yapı, ilçeler, turizm ve sosyal yaşam gibi konulara yer verilmiştir. "Kentin Kaderini Değiştiren Önder" ve "Yalova Benim Kentimdir" başlıklı panolarımızda Atatürk'e geniş yer ayrılmıştır. Hareketli teşhir standlarında, bağış yoluyla alınmış etnografik eserler ve belgeler sergilenmiştir. Alan içerisinde Kent Maketi, Yürüyen Köşk ve Cami Maketine yer verilmiş kentte çiçekçilik, dokumacılık ve kaplıca kültürü ile ilgili konular dekorlarla birlikte canlandırılmıştır.

Yalova Kent Müzesi, bütün kentlinin bir buluşma noktası olduğu kadar; kentin tarihini ilgilendiren her alanda ortak bir kültürel üretim merkezi olarak da varlığıyla şehrin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. Kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve aidiyet duygusunu geliştirerek sosyal dayanışmayı arttırması gibi birçok rol üstlenecek olan Kent Müzesi, hemşehri olma bilincini güçlendirerek, kent kültürümüzü gelecek nesillere aktaracağımız bir mekân olarak gelişimini sürdürecektir. Yalova'yı ziyaret eden yerli ve yabancı gezginlerin, kenti süreklilik ve bütünlük içinde tanımasına yardımcı olacaktır.

*İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi:

İlk matbaacımız olan İbrahim Müteferrika kurduğu matbaanın kağıt ihtiyacını karşılamak için 1745 yılında Yalova’nın Elmalık Köyü’nde ilk Türk Kağıthanesini kurmuştur. Medeniyet Hamuru olarak ifade edilen kağıt, uzun yıllar üretilmiş olduğu Yalova’da adına müze açtıracak kadar önemli bir materyal olmuştur. Ülkemizin ilk Kağıt Müzesi ünvanını taşıyan Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi‘nde; kağıdın tarihi, evrimi, kimyası ve birçok yönüyle ele alındığını görmekteyiz. Ayrıca ziyaretçiler müze atölyesinde kendi kağıtlarını doğal olarak üretebilmektedirler. Ziyaretçilerinin önemli bir kısmı yabancı turistlerden oluşan müze, Uluslararası Kağıt Sanatçıları birliği üyesidir. Müzenin amaçları arasında Geleneksel Türk-İslam Kağıdının üretimini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak da vardır. Müze 25 Mayıs 2013 tarihinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde ziyarete açılmıştır.

* Atatürk Ve Çocuk Müzesi:

Tigem Atatürk Köşkü, Atatürk’ün Yalova’da Yürüyen Köşk ve Termal Atatürk Köşkünü yaptırmadan önce kullandığı bir yapıdır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebi üzerine Kocaeli Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu tarafından 20.11.2007 tarihinde 2. Sınıf Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.

Köşk; “Atatürk ve Çocuk Müzesi” olarak teşhir, tanzimi yapılarak 30 Ağustos 2014 tarihinde ziyarete açılan Müze klasik Atatürk Müzelerinin dışında modern müzecilik anlayışına uygun olarak ilköğretim çocuklarına hitap eden ve çocukların ilgisini canlı tutan tasarımlardan oluşmaktadır.

Atatürk ve Çocuk Müzesinin giriş katında, Atatürk’ün Yalova’ya gelişi ve Yalova’da tanışarak himayesine alıp okuttuğu Sığırtmaç Mustafa ile hikayesi ve görselleri, Yalova’da kalmış olduğu köşkler, manevi evlatları, eğitim anlayışı sesli röportajlar ve görüntülere yer verilirken üst katta Atatürk kronolojisi ile fotoğrafları eşleştirme ve ilköğretim çocuklarının anlayabileceği devrimler renkli kutular içerisine yerleştirilerek anlatım esnasında çocukların algılarını açık tutmak üzere tasarlanmıştır. Aynı salonda Atatürk’ün yurt gezilerinden fotoğraflarına yer verilirken, 23 Nisan salonunda ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ilan edilmesinde Çocuk Esirgeme Kurumunun öneminden bahsedilerek Atatürk’le fotoğraf çektirme köşesi oluşturulmuştur. Ayrıca bu salonda Yalova’ya ait eski 23 Nisan fotoğrafları dijital ekranda sürekli gösterilmektedir.

KÖŞKLER

*Termal Atatürk Köşkü

Termal Atatürk Köşkü 1929 yılında 38 günde yaptırılmıştır. Köşk tamamen ahşaptan yapılmış olup, iki katlıdır. Üç şeref salonu ve 11 odası vardır. Dönemin kullanılan eşyası ile birlikte korunan Köşk müze olarak halka açıktır.

*Yürüyen Köşk

Mustafa Kemal Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, Köşkün hemen yanındaki Ulu Çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: Ağacın dalları uzamış binanın duvarına dayanmıştır. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir: “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” 1930 yılında önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim, santim çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı “Yürüyen Köşk” olarak kalmıştır. Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.07.1980 gün ve 12238 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. 2006 Yılında, Yalova Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak ziyaretçilere açılmıştır.

DİNİ MEKÂNLAR

Camiler

*Hersekzade Ahmet Paşa Cami

1458 Yılında doğan ve doğduğu Bosna-Hersek’ten getirilerek saraylarda yetiştirilen devrinin ünlü sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından XVII. Yüzyılda, kendi adıyla anılan beldede yaptırılmıştır. Hersekzade Ahmet Paşa Camii mimarisinde kesme taş örmeciliği ağırlık kazanmaktadır.

*Rüstem Paşa Camii

Yalova merkezde bulunan Rüstem Paşa Camii Osmanlı dönemi mimari yapılardandır. Mimar Sinan tarafından yapıldığı bilinen Rüstempaşa Camii; Osmanlı Paşası Rüstem Paşa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Camii Kubbeli ve kare planlı olarak yapılmıştır.

*Hacı Ali Paşa Cami (Ahmet Çelebi)

Armutlu ilçe merkezinde bulunan Hacı Ali Paşa Cami (Ahmet Çelebi) aynı zamanda Çarşı Cami olarak ta bilinmektedir. Yapım tarihi belli değildir. Orhan Gazi döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. İbadete açık olan caminin iç ahşap dizaynı ve dış ahşap saçakları, ince bir ahşap işçilik örneğini sergilemektedir.

KİLİSELER

*Kara Kilise

Çiftlikköy Başkent 1 sahil sitesi içinde bulunan ve halk arasında Karakilise olarak bilinen Roma Dönemine ait su mimarisi yapısı bulunmaktadır. Bu yapı Bizans Dönemi’nde kilise haline getirilmiştir.

*Üç Kardeşler (Üç Azize)

Termal Kaplıcaları içerisinde bulunan “üç kardeşler” “Üç Azize” adı ile bilinen yerle ilgili, Hıristiyanlara ait mukaddes vakadan bahseden vesikalarda (Acta Sanatorum) “Menodoro, Metrodora ve Ninfodora isimlerini taşıyan üç kız kardeşin Bitinya’da doğdukları ve Hıristiyanlığı kabul ettikleri, bunların genç kızlık çağına geldiklerinde, Pythia (Termal) hamamlarının civarındaki tepelerden birine çekilerek burada ibadetle meşgul oldukları ve bir takım kerametler gösterip, sıcak sulara gelen hastaları iyi ettikleri ve bu yüzden kızların Yalova havalisinde şöhret oldukları, o dönemde Bizans imparatoru Galerius Maksimianus, Yalova havalisinin valisinin Fronto olduğu, vali Fronto’nun kızların bu halini haber aldıktan sonra buraya bir hâkim (assessor) gönderdiği, hakimin, kızlara Hıristiyanlık gibi batıl bir itikadı terk etmelerini, putperestlik dinine tekrar dönmelerini istediğini ve kızların bunu red etmesi üzerine bu üç kız kardeşi 4. Asrın birinci yarısında idam ettirdiği “ belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu üç kız kardeşin mezarlarının olduğu yer tespit edilmiştir.

- Yalova’nın Yöresel Yemekleri Nelerdir

Yalova ili yöresel mutfak açısından oldukça zengin ve farklı tatlara ev sahipliği yapmaktadır. İlin geleneksel mutfağında yer alan bazı yemekler/tatlar aşağıda listelenmiştir.

* Milföylü Yalova Kebabı

* Yumurta Dolması

* Termal Sarma

* Tavuklu Mantı

* Termal Tatlısı

* Cennet Küngü (Çatal Tatlısı)

* Termal Çorbası

* Ekşili Köfteli Bamya Yemeği

* Ispanaklı Yalova Böreği

* Kaçamak

* Yalova Sütlüsü

- Sayın Müdürüm Son olarak Ne Söylemek İstersiniz?

2021 yılının Dünyanın, ülkemizin ve Yalovamızın covid-19 dan kurtulduğu bir yıl olmasını temenni eder; sağlık, esenlik ve başarı dolu bir turizm sezonu geçirmemizi dilerim.

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77 Yalova

Türkiye ile Ortadoğu'nun sağlık merkezidir;

Doğu Marmara bölgesinin şirin kenti Yalova.

Dünyaca tanınan kaplıcalarının yanı sıra

Kıyı ve doğa turizmiyle de ünlüdür Yalova.

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Sahilleri, plajları ile bir turizm merkezidir;

Samanlı dağlarıyla çevrili, liman kenti Yalova.

Gür bir orman örtüsü ile kaplanmıştır; ayrıca

süs bitkileri açısından da zengindir Yalova.

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Dünya insanının özlem duyduğu tabiatıyla

eşsiz şelaleleri, gölleri ve yaylalarıyla

yerli yabancı turistler ile beraber halkına

türlü tatil alternatifleri sunuyor Yalova.

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Termal Atatürk Köşkü,Taşköprü, Elmalık Kalesi

Açık Hava Müzesi vb. geçmişi özenle saklayan

tarihsel yerleriyle ve turistik mekanlarıyla

dünyada eşine az rastlanan bir ildir Yalova.

Hande Hamdiye Ağırman