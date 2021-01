"72 BATMAN"

Batman Valisi Sayın Hulusi ŞAHİN ile röportaj

Lavantanın Yeni Gözdesi Batman

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Batman Valiliği

Bu hafta; “72” plaka numarasına sahip, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve ülkemizin en önemli turizm kentlerinden bir tanesi olan Batman ilimizi konu aldık.

Batman, temiz doğası, yeraltı zenginlikleri, tarih ve kültürel değerleriyle önem arz ettiği kadar; Hasankeyf antik kenti, binlerce mağara, Orta Çağ'dan kalma tarihi köprü, Eski Çarşı, camii minareleri vb. turistik yerleri ile sadece ülkemizin değil tüm dünyanın da dikkatini çekmektedir. Hızla büyüyen ve lavantasıyla kendine has ögelerine bir yenisini katan Batman ilimizin özelliklerini gündeme taşımakla birlikte Batman Valiliğinin icraatlarını örenmek amacıyla Batman Valisi Sayın ŞAHİN ile röportaj gerçekleştirdik.

Sayın Valim, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan Gazetesi okurlarına özel kendinizi tanır mısınız?

Sözlerimin başında, ilimizin tanıtımına yapacağınız katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyor ve Önce Vatan Gazetesi okurlarına sevgilerimi sunuyorum. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse; Trabzon Çaykara’lı bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum

1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ettim. Çeşitli stajları müteakip İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördüm, 1997 yılında 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine Kaymakam olarak atandım. Ardından, Ardahan-Çıldır, Trabzon-Arsin, Adıyaman-Besni, Çorum-Sungurlu, Kocaeli-Dilovası ve İstanbul-Esenler Kaymakamlığı görevlerini yürüttüm.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildim ve “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığım yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldım.

İstanbul Esenler Kaymakamı iken, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Batman Valisi olarak 07 Kasım 2018 tarihinde göreve başladım. Evli ve 3 çocuk babasıyım, İngilizce bilmekteyim.

Efendim Batman ilimizi de bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Batman Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan İluh isimli küçük bir Anadolu köyü iken 1940 yılında Raman Dağında ilk petrolün bulunmasıyla burada yoğunlaşan petrol arama faaliyetleri ve ardından rafinerinin kurulmasıyla Batman hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış ve 1954 yılında ilçe, 1990 yılında da İl statüsü almıştır. Hasankeyf ilçemiz Dicle'nin aktığı topraklarda zengin geçmişiyle bir doğa harikasıdır.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve sanayinin gelişmesiyle şehir hızlı bir değişim ve gelişim yaşamış, özellikle inşaat ve tarım sektörünün gelişmesi Batman iline büyük ölçekte katkı sağlamıştır.

Batman 460 bin merkez nüfus olmak üzere toplan 608 bin nüfusa sahip olup, Türkiye’de elli yıllık süre içerisinde bu kadar hızlı büyüme trendi yaşayan tek şehirdir.

Batman'a Hava, Kara ve Demiryolları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı tüm yurtta olduğu gibi, ilimizde de üst düzeyde mücadele etmekteyiz. Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekiplerimiz aralıksız denetimlerini sürdürürken, zaman zaman bizler de şehrimizde bu denetimlere nezaret edip, esnaf ziyaretleri yaparak salgın hakkında uyarılar yapmaktayız. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız Batman Bölge Devlet Hastanesi COVID-19 kliniklerinde her türlü imkanı seferber ederek yoğun bir şekilde hastaların iyileşmesi için olağanüstü görev yapmaktadır. Pandemi ile mücadele kapsamında Belediyemiz ise yaklaşık 3 Milyon lira kaynağını bu amaca yönelik kullanarak, maske, dezenfektan alımı gerçekleştirmiş ve insan yoğunluğunun olduğu pazar yerleri ve caddelerin giriş çıkışlarında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımını sağlamakta, okulların açık olduğu dönemde öğrencilerimize içerisinde maske, dezenfektan ve kolonya bulunan hijyen paketleri dağıtılmıştır.

Sayın Valim Batman‘da göreve başladığınız dönemden bu yana eski, mevcut ve yeni faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?

Batman’da göreve başladığımız 2018 yılında Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak üzere arsa tahsisi bekleyen çok sayıda yatırımcının olduğunu gördük. Önceliğimiz Organize Sanayi Bölgesinde genişletmeye gidererek bu yatırımcılarımıza fabrikalarını kurmaya öncülük ettik. Bu şekilde yaklaşık 30 fabrika kurulup, faaliyetine başlamış ve Batman ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamıştır. Akabinde ilimiz ekonomisine büyük katkısı olan Tarım sektörüne yeni teknik ve ürün yelpazesinin genişlemesine katkı sağlamak üzere Batman Üniversitesi, GAP İdaresi, Ziraat Odası, İl Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin katkısıyla ilimizde ilk kez Aromatik Bitki (Lavanta,Kekik) Yetiştiriciliği ile Topraksız Tarım Projeleri uygulamaya konulmuş ve çok verimli sonuç elde edilmiştir.

Batman’da seracılığın gelişmesi için Sason ilçemiz ve merkeze bağlı Balpınar Beldemizde her yıl çiftçilerimize sera naylonu desteğinde bulunuyoruz.

Tarihi ve kültürel zenginliği ile turizm merkezi olan Batman’ın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için Batman Çayı üzerinde yer alan ve 1200 yıllık geçmişe sahip tarihi Perpira köprüsünü ve Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı Köyünde bulunan 400 yıllık geçmişe sahip Morkuryakus manastırı gibi birçok tarihi eseri restore ediyoruz.

2020 yılı mart ayında İçişleri Bakanlığınca "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçlarından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen Batman Belediye Başkanının görevden alınması nedeniyle Belediye Başkanlığına görevlendirdim. 23 Mart 2020 tarihinde belediye yönetimini devralmamızdan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girerek, öncelikle mevcut borç stoğunu eritmek üzere çaba sarfettik ve 7 aylık bir süre içerisinde 114 Milyon lira borç ödedik. Hiçbir ek kredi kullanmadan, hiçbir proje ve hizmeti aksatmadan 142 Bin ton asfalt kullanarak 105,6 km. yol asfaltladık, 18 km yeni yol açtık, yılların kanayan yarası şehrin ortasından geçen ve yoğun çevre kirliliğine neden olan İluh Deresinin ıslahı ve çevresinde kentsel dönüşümü projelendirdik, 79 bin m2 kaldırım yaptık, Batman’ın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla Mahalle Buluşmaları programı çerçevesinde belirli aralıklarla vatandaşlarla bir araya gelinerek sorunlar yerinde tespit ediliyor.

Belediye hizmetlerinin yanısıra İl Özel İdaresi ve diğer kamu yatırımları, özellikle eğitim ve sağlık yatırımlarının zamanında tamamlanması sağlanmıştır. Kapasite ve mimari bakımından bölgenin en büyük kütüphanesi olan ve 2017 yılında Kozluk ilçesinde Bölücü terör örgütü tarafında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi verilen İl Halk Kütüphanesi hizmete açılmıştır. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak yapımına başlanan 440 yataklı hastanenin, mevcut Batman Bölge Devlet Hastanesiyle birleştirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi dönüştürülmesi Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve Aralık ayı içerisinde 800 yataklı Hastanemiz hasta kabulüne başlamıştır.

Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

İlimizin tanıtımına katkı sunduğunuz için şahsınızda Önce Vatan Gazetesine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

***

72 Batman

Anadolu’nun Doğu’su ile Güney’ini

karayolu ile Orta doğuya bağlayan,

Dicle Nehri’nin taraf kanatlarıdır Batman.

İl Merkez İlçenin kurulu olduğu alan

Raman’la Garzan Çayları arasında kalan

Aydınlık dağları ile çevrilidir Batman.

***

Bugün modern bir kent profilini çizen Batman,

Daha Orta Çağdaki Coğrafi konumunu

ve o dönemin medeniyetini koruyan,

tarih izleriyle de ilgi çeken bir kenttir.

Tüm seyyahların gezi notlarında yer alan

Her zaman övülmüştür gezginler tarafından.

***

Görkemiyle Dicle’nin kıyısında yer alan

bir zamanlar ilim ve kültür merkezi olan

eğitim kurumlarıyla tanınan Hasankeyf,

dünyanın ilgi odağıdır her bakımından.

Yılın tüm mevsimlerinde turist ağırlayan

yetkin bir saf tabiatın merkezidir Batman.

Hande Hamdiye Ağırman