"71 KIRIKKALE"

Kırıkkale Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAYGILI ile röportaj

SİLAHA ADINI VEREN ŞEHİR KIRIKKALE

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Kırıkkale Belediyesi

Bu hafta; "71" plaka numarasına sahip, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Kırıkkale ilimizi konu aldık.

Kırıkkale ilimizin kuruluşu her ne kadar yeni olsa da geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığından dolayı, oldukça eski çağlardan kalan tarihi yapıları bulunmaktadır. Tabiat parkları, mağaraları, yaylaları, step bitki türleri, kaya mezarları, halk dansları, Osmanlı döneminden kalma eski evleri vb. değerleriyle önem arz eden Kırıkkale'nin özelliklerini gündeme getirmek ve gün geçtikçe gelişme kat eden ilimizin geleceği için yapılan faaliyetle yatırımları öğrenmek amacıyla Kırıkkale Belediye Başkanı SAYGILI ile röportaj yaptık.

- Başkanım, Kırıkkale ilimizi bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Kırıkkale 1925 yılında savunma sanayinin önemli kilit taşlarından MKE’nin ilk fabrikasının bölgeye kurulmasıyla birlikte bu tarihlerde yerleşmeye başlamış bir şehirdir. Anadolu’nun ortasında 43 ilin geçiş güzergâhında yer almaktadır. 283 bin nüfusa sahip olup bunun yaklaşık 200’bini şehir merkezinde yaşamaktadır. 8 ilçe merkezde 31 mahallesi bulunan Kırıkkale, Anadolu’nun hemen hemen bütün özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Kırıkkale Silaha adını veren şehir olma özelliğine sahiptir.

- Efendim, dünyanın sorunu haline gelen korona virüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Covid-19 ile mücadele kapsamında öncelikle şehrimizin gerek merkezinde gerekse mahalle aralarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Bu işlem günlük olarak şehrimizin genelinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Kapalı ve açık Pazar alanlarında gerek maske dağıtımı gerekse dezenfeksiyon çalışmaları denetimlerle birlikte sürekli tekrarlanmaktadır. Merkezde bulunan camilerimizde günlük dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca Covid-19 çalışmaları kapsamında esnaflarımıza gıda, minibüsçü esnaflarımıza mazot desteğinde bulunduk.

- Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve başladığınızdan bu yana Kırıkkale'de yaptığınız sağlık, eğitim, sosyal ve fiziki yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Kırıkkale’mize ilk olarak MKE arazilerini Belediyemize alarak 50 dönümlük büyük şehir parkı, yine aldığımız arazilerin üzerine Kırıkkale evleri, balıkçılar çarşısı ve birçok yatırım gerçekleştirdik. Mahallelerimize mahalle konakları yaparak hem gençlerimize hemde ev hanımları için burada destek veriyoruz. Kırıkkalesporumuza her zaman destek veriyoruz. Takımımız şehrimizin desteğiyle bir üst lige çıktı. Pandemi sürecinde belediyemizin ve iş adamlarımızın desteğiyle milli eğitim müdürlüğümüze öğrencilerimize ulaştırılmak üzere tabletleri ulaştırdık. Yatırımlarımız devam ediyor. Buradan saymakla bitmez. Yatırımlarımız inşallah 2021 yılında halkımızın hizmetine sunulmuş olacak.

-Başkanım, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için neler yaptınız?

İhtiyaç sahibi alilerimize Sosyal konseyimiz aracılığı ile yardım ediyoruz. Burada uygulamamız iş insanlarından temin ettiğimiz gıdaları sosyal konseyde bulanan ekiplerimiz belirlenen ihtiyaç sahipleri konseyimize gelerek marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını aylık alıyor.

- Geleceğimizin teminatı olan çocuklar, gençler ve kadınlar için neler yaptınız?

Gençlerimiz için yarışmalar ve sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Kadınlarımız için ise bir çok çalışma gerçekleştirdik. Son olarak ise Kadınlarımız için Hanım eli pazarı açtık . Kadınlarımız burada evlerinde üredikleri ürünleri haftada bir ücretsiz olarak temin ettiğimiz stantlarda satışa sunuyor.

- Efendim, sokak hayvanlarına ne gibi yardımlarınız oluyor mu?

Sokak hayvanlarımız için Pandemi sürecinde kısıtlama saatlerinde veteriner işleri müdürlüğümüz ekipleri mama bırakıyor. Bunun dışında ekiplerimiz Hayvan barınağında sokak hayvanlarına bakıyor.





- Başkanım, Kırıkkale'de yeşil alan ve park sayılarını arttırmakla ilgili çalışmalarınız oldu mu?

Kırıkkale’de kişi başına düşen yeşil alanı dönemimizde artırdık, şehrimizin pek çok noktasına çocuklarımız ve ailelerimizin dinlene bilecekleri parklarımızı inşaat ettik. Bunun yanı sıra Kırıkkalemizin tanıtımına katkı yapan, vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda dinlenebildikleri, içerisinde açık hava kütüphanesinin bulunduğu şehir parkını şehir merkezimize 50 dönüm üzerine inşaa ettik. Büyük şehir parkının yanı sıra Şehitler parkını yaptık.

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71 Kırıkkale

İç Anadolu'da yer almasının yanı sıra

diğer dört bölgemizin de kavşağında bulunan

Kırıkkale, yüz yıllardan bu yana oldukça

önemlidir, coğrafi konumu bakımından.

Kültürümüzü belli mahal, mekanlarında

köklü millet unsurlarımızı hatırlatan,

modern toplum ve şehir yaşam alanlarıyla

Kırıkkale, yeni nesle ak bir gelecek sunar.

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Delice Irmağı, Anadolu köyleriyle,

Deliklitaş Orman İçi Mesire Yeri'yle,

Tarihi çınar ağaçları, antik evleri,

Şehitler Parkı, Tarihi Kültür Merkezi'yle,

On üç yüz yıllardan kalma Çeşnigir Köprüsü,

Silah Müzesi, Tarihsel Gar Binası ile,

Tüpraş Kızılırmak Piknik Alanı ile,

Bahşılı Celal Bayar Parkı, yaylalarıyla,

Yer Altı Şehri (Sulu Mağara) vb. yerleriyle

Ziyaretçilerini mest ediyor Kırıkkale.

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Dünyada 'kralların ressamı' diye tanınan

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan

kendine has bir ekol geliştiren sanatıyla

ününü yurdunun dışına da ulaştıran

Rahmi Pehlivanlı, anılmalıdır her zaman.

Eylül ayında düzenlenen (Karakeçili

Uluslararası Kültür Şöleni)'ne gelen

konuklar, memnun kalıyorlar Kırıkkale'den.

Kente özgü ürünler sayısızdır, özetlen;

kilim ile heybe alınır Kırıkkale'den.

Hande Hamdiye Ağırman