"68 AKSARAY"

Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren DİNÇER ile röportaj

Salih'ler Şehri Aksaray!

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Aksaray Belediyesi

Bu hafta: "68" plaka numarasına sahip, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Anadolu'daki birçok önemli yolun kavşak noktasında bulunan Aksaray ilimizi konu aldık.

Yalnızca ülkemizin değil dünyanın da en önemli tarih servetlerini barındıran; temiz doğasının yanı sıra perili yeraltı şehirleri, peribacaları, vadileri, mabetleri, cami ve kiliseleri gibi gezilecek yerler açısından zengin bir şehir olan Aksaray ilimizin genel özelliklerini gündeme taşımak ve geleceği için gerçekleştirilen faaliyetleri öğrenmek adına Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren DİNÇER ile röportaj yaptık.

Başkanım unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Rica etsem bu kez “Önce Vatan Gazetesi” okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

1981 yılında Aksaray’da doğdum. İlk, orta, lise öğrenimimi Aksaray’da tamamladım. Hatta üniversite eğitimimi o dönemde Niğde Üniversitesine bağlı Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladım. Yüksek Lisans eğitimimi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tamamladım. Bu alanda doktora çalışmam devam ediyor.

Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcısı, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttüm. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın takdiri ile AK Parti Aksaray Belediye Başkanı seçildim.

Peki, Aksaray’ı bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Aksaray, 11 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete beşiklik etmiş, Orta Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri. Şehrimiz bu yüzden zengin bir tarihe ve kültüre sahip.

11 bin yıl önce diyoruz. Çünkü Orta Anadolu’nun ilk köy yerleşmesi ilimiz sınırları içindeki Aşıklı Höyük’te başlar. O döneme ait yapılan kazılarda tarihin ilk yerleşik düzeni, ilk tarımı, ilk beyin ameliyatı burada yapılmış, tarihi bulgular incelenerek kayıt altına alınmış ve Aksaray müzemizde sergilenmektedir.

Tarih boyunca birçok kavimlerin yaşadığı şehrimiz son olarak Bizans himayesinde iken 1071 Malazgirt Zaferi ile Türklerin Anadolu’ya yayılması ile 1142’de Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. Şehrimiz Selçuklu dönemine ait sayısız cami, medrese, han, hamam imaret gibi yapılara sahiptir. Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından Aksaray olarak adlandırılan şehrimiz, Selçuklular zamanında önemli bir mekan olarak kullanılmıştır. Aksaray, şehre kötü insanların alınmamasından dolayı, iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen "Şehr-i Süleha" olarak anılmıştır. II. Kılıçarslan, Aksaray’ı askeri üs olarak da kullanmıştır. Burada vefat ettiği için iç organları Kılıçarslan Tepesindeki kendi adına yaptırılan türbede bulunmaktadır.

Aksaray’ımız, asırlar boyunca Asya ve Avrupa'yı ticari ve ekonomik açıdan birbirine bağlayan İpek yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden ilimiz sınırları içinde çok sayıda kervansaraylar bulunuyor. Bunların arasında yer alan Sultanhanı Kervansarayı Anadolu’nun en büyük Kervansarayıdır. Selçuklulardan sonra sırasıyla İlhanlı, Danişmentli ve Karamanoğulları hâkimiyetinde kalan Aksaray daha sonra Osmanlı’ya katıldı. İstanbul fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle halkın bir bölümünü İstanbul'a nakletmiştir. İstanbul'un Türkleşip İslamlaşma sürecinde iskanda değerlendirilmiş olan Aksaray halkı, bugün pek çoğu İstanbul'un Fatih ilçesi sınırları içinde kalan Aksaray, Cağaloğlu (Coğlaki), Laleli, Kurtuluş, Ortaköy, Sofular’a yerleştirilmişler ve iskanla gidenler yeni yerleştikleri yerlere Aksaray'daki mahalle isimlerini vermişlerdir.

Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray, 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır. Aksaray, 15 Haziran 1989 yılında yeniden il statüsü kazanmış ve hızlı gelişim sürecine girmiştir.

7 Bin evliyanın bulunduğu şehrimizde Taptuk Emre, Yunus Emre, Cemaleddini Aksarayi, Şeyh Hamidi Veli (Somuncu Baba), Yusuf Hakiki Baba gibi öne çıkmış tasavvuf alimleri yaşamışlardır.

Aksaray bunun yanında tabi güzellikleriyle doğal zenginliğe de sahiptir. Dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi Ihlara Vadisi, peri bacaları ile Kapadokya’nın giriş kapısı Selime Katedrali şehrimizde bulunmaktadır. Hasandağı ile özdeşleşen ilimizin en büyük değeri ise Evliya Çelebi’nin seyahatnamesindeki “Anadolu’da bir aslan gördüm” diyerek tabir ettiği iri cüssesiyle Malaklı çoban köpeğidir.

Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkararak tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsün yayılımcı etkisini önlemeye yönelik çalışmalara daha ilk günden itibaren başladık. Toplu ulaşım araçları, servis araçları başta olmak üzere şehir meydanları, insanların yoğun olarak kullandığı caddeler, kamu kurumları, banka şubelerini düzenli olarak dezenfekte ettik.

Sağlık Bakanlığımızın pandemi sürecinde almış olduğu kararlar doğrultusunda yerel yönetimler olarak gerekli önleyici tedbirleri almaya devam ettik.

Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz öncülüğünde ülke genelinde geniş kapsamlı denetim çalışması başlatıldı. Bizde Aksaray’ımızda bu denetimlerin takipçisi olduk. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı toplumun her kesiminden insanımızı duyarlı olmaya davet ettik.

Aksaray Belediyesi olarak şehrin maske ihtiyacını karşılamak için AKMEK bünyesindeki atölyeleri maske üretim atölyesine dönüştürdük. Atölyelerimizde ki üretimimiz 3 Milyon maskeye ulaştı. Ürettiğimiz maskeler günlük olarak şehrimiz geneline ekiplerimiz tarafından dağıtılıyor. Kamu kurumları, semt pazarları, banka şubeleri, şehir meydanları ve merkez köylerimize kadar ulaştırıyoruz. İnsanlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ürettiğimiz maskeleri dağıtmaya devam ediyoruz.

Virüsün etkilerinin tamamen ortadan kalkıncaya kadar tedbirler almaya devam edeceğiz. Sizler aracılığı ile ‘Evde kal, Sağlıklı Kal’ çağrısını buradan yenilemek istiyorum. Alacağımız tedbirler çok önemli. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen gösterelim. Mümkün olduğunca ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Kendi sağlımız ile birlikte ailemizin ve toplum sağlığını hep beraber koruyalım.

Göreve başladığınızda Aksaray ilimizin önemli bir problemiyle karşılaştınız mı?

Aksaray hızla gelişen ve büyüyen bir şehir. Şehirleşme çok hızlı olduğu için alt yapı ve üst yapının hızına yetişmekte zorlandığımız oluyor. Şehir yüz ölçümü bakımında 2 Milyon nüfusun barınacağı şekilde planlanma yapılmış buda alt yapı ve üst yapıda işimizi biraz zorlaştırıyor.

Bu sorunları çözmeye yönelik çalışmalarınız var mı veya olacak mı?

Elbette var. Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi insan var. Göreve geldiğimizde şehrimizin içme suyu kalitesinin düşük ve sağlıksız olması beni çok rahatsız etti. Bu sebeple İnsanımızın içme suyu kalitesini artırtmak için sağlıksız olan içme su hatlarındaki asbest boruları değiştirmek ile görevimize hızlı bir şekilde başladık. Göreve geldiğimiz günden bugüne 19 ay geçti. Belirlediğimiz plan doğrultusunda hala asbest boruları değiştiriyoruz. Görev süremiz boyunca içme suyu nakil ve şebeke hatlarını sağlıklı borularla değiştirmeyi sürdüreceğiz.

Belediye hizmetleri tam ve zamanında halka ulaşmadığı takdirde yapılan hizmetin bir önemi kalmıyor. Geç giden hizmet vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmıyor. Bunun bilincinde olarak da hizmetlerimizin daha etkin ve hızlı olması için belediyemizin araç filosunu güçlendirdik. Aldığımız yeni iş makinaları sahada önemli işler yaptı ve hala yapıyor. Şehrimizin alt yapısıyla, üst yapısıyla gece gündüz demeden çalıştık ve çalışıyoruz.

Toplu ulaşımında kaliteyi arttırmak için belediyemiz bünyesine 6 adet daha yeni otobüs dahil ettik. Şehirdeki kavşakları düzenledik. İnsanımıza güvenli ulaşım sunmak için şehir merkezindeki bazı işlek caddeleri asfaltını yeniledik. Şehrimizde elzem olan çözüm bekleyen konuların üzerine gittik ve birçoğunu da çözüme kavuşturduk.

Vatandaşlarımıza zamanında ve kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde çalışıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak onların hayatlarına dokunacak çalışmalar yapıyoruz.

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Sayın Başkanım, göreve başladığınızdan bu yana sağlık eğitim, sosyal ve fiziki yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Biz göreve başladığımızdan bu yana şehri inşa ederken gençleri ihya edeceğiz anlayışı ile çalışmalar yürütüyoruz. Biz yollar yapıyoruz, köprüler inşa ediyoruz. Üst yapı adına aklınıza gelen ne varsa şehrin tüm eksikliklerini gideriyoruz. Ama bunu yaparken gençleri ihmal etmiyoruz. Çocukları ihmal etmiyoruz. Kadınları engelli vatandaşları ihmal etmiyoruz. Şehri inşa edersiniz ama o şehrin gençlerini ihmal ederseniz gün gelir. İhmal ettiğiniz gençler inşa ettiğiniz şehirleri yıkar bu sebeple eğitim kültür alanında birçok yatırımı hayata geçiriyoruz. Bunların en başında yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz. Bilim Merkezimiz geliyor. Orta Anadolu’nun en kapsamlı ve donanımlı Bilim Merkezini yakın zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Gençlerin kendini yetiştirmesi kitaplarla mümkündür. Gençlerimizin kendilerini yetiştirebilmeleri için mevcut bulunan kitap konağımız gençlerin talebini karşılamıyordu. Bizde onlara daha iyi hizmet verebilmek adına 3 yeni kitap konağının temelini geçtiğimiz günlerde attık. Kısa bir süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Onun haricinde biliyorsunuz Millet Kıraathaneleri vatandaşlarımızın ilgi duyduğu mekanlar haline geldi. Aksaray’da bizde içerisinde 12 bin farklı kitabın olduğu bir Millet Kıraathanesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Kadınlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri ve meslek edinmeleri amacı ile AKMEK merkezimizin sayısını artırdık. Meslek edindirmeye yönelik yeni kurslar açtık. Kadınlarımızın kaliteli zaman geçirmeleri açısından içerisinde spor salonlarının kütüphanelerin, toplantı salonlarının, dersliklerin ve sosyal alanların olduğu Kadın Aktivite Merkezlerimizin sayısını artırdık.

Ayrıca Mahalle Konakları projesi ile milletimizin birbirine zaman ayıracağı sohbet edeceği toplu organizasyonlarını yapacağı kitap okuma imkanı bulacağı mahalle kültürünü yaşayabileceği mekanlar inşa ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hamidiye Alaca Mahallesinde bir Mahalle Konağımızın temelini attık. İlerleyen günlerde de iki farklı mahalle de Mahalle Konağı’nın temelini atacağız.

Fikir aşamasındaki projeleriniz ya da yeni uygulamaya geçtiğiniz çalışmalar neler?

Az önceki sorunuzda da değindim. Uygulamaya geçtiğimiz birçok projemizin temelini attık. Bunlar Kitap konağı, Mahalle Konakları, Bedir Muhtar Külliyesi ve Cami projelerinin temelini attık. Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Sevgi Evleri proje aşaması tamamlandı. Sevgi evlerinin temelini de çok kısa sürede içerisinde atıyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binası projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor.

Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri de TOKİ Bölgesinde İki mahalleye hizmet sunacak Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezini açmak oldu. Şehrimizde Aksaray Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ve Kadın Aktivite Merkezlerinin sayısını artırıyoruz. Çünkü Hanım kardeşlerimiz aktivite merkezlerini çok seviyorlar. Hasas ve Nakkaş Mahallerine geçtiğimiz yıl temelini attığımız Kadın Aktivite Merkezinin kaba inşaatı bitti. İnşallah kısa süre içerisinde tüm işlemler tamamlanacak ve hizmete sunulacak. Aratol Mahalle sakinlerimiz mahallelerine AKMEK açılmasını istediler. Bu isteği de yerine getirdik.

Seçim öncesi gezilerimizde TOKİ sakinleri bizden semt pazarını talep etmişlerdi. Biz bu talepleri değerlerdik. Yaz döneminde temelini attığımız kapalı semt pazarının kaba inşaatı bitme aşamasına geldi.

Bilim Merkezimizi belirtmiştim zaten. Bütün hazırlıklar tamam ve merkezimiz açılışa hazır forma dönüştü.

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Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Şehrimizde kent kimliği ile özdeşleşen tarihi yapılara da sahip çıkıyoruz. Kalanlar Mahallemizde Selçuklu dönemine ait tarihi köprüde restore çalışması başlattık. Ayrıca şehrimizde mührü olan Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü restoresi devam ediyor. Tarihimize sahip çıkarak burayı da turizme kazandırmayı düşünüyoruz.

Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıfı ve alimi Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba’nın türbe şerifi Aksaray’dadır. Kendisi Hacı Bayram Valinin hocasıdır. Her yıl yerli ve yabancı turistler türbe ile birlikte Somuncu Baba külliye ve camisini ziyaret ediyor. Bizler Somuncu Baba’nın hayatını ve öğretilerini daha anlaşılır kılmak için Külliye içerisindeki Somuncu Baba Minyatür Müzesini yenileyerek yeniden ziyarete açtık. Belediyemiz görevlileri, ziyaretçilere Somuncu Baba hayatından kesitler minyatürler eşliğinde aşama aşama anlatıyor.

Göreve gelmeden önce vaat ettiğiniz ilk önemli hizmet neydi ?

Evet ilk önemli proje diye ayıramayız belki ama öncelik verdiğimiz projeler vardı. Bunlardan biri Kentsel Dönüşüm projesi. Şehrimizin kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı. Bunun ilk adımını şehir merkezindeki en eski yerleşim bölgesi olan Hamiye Mahallesinde başlattık. Vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde olmak için mahalleye kentsel dönüşüm ofisi açtık. Mahalle sakinleri, merak ettiklerini kentsel dönüşümün aşamalarını soruyorlar. Mahalle gezimizde mülk sahipleri mahallelerindeki kentsel dönüşüme önemli ölçüde destek veriyor. Vatandaşımızın desteği bizlere cesaret ve güç veriyor.

Yine şehrimiz için önemli gördüğümüz bir diğer husus; şehir giriş çıkışları. Bir şehrin giriş ve çıkışı o şehrin prestijini yansıtır. Bu düşünceden hareketle şehir giriş ve çıkışlarını bu güzergahtaki kavşak noktalarını düzenlemeye başladık.

Göreve gelmeden önce dar gelirlilere konut projesi için söz vermiştik. Hamdolsun TOKİ aracılığı ile bu sözü yerine getiriyoruz Belediyemiz aracılığı ile TOKİ tarafından kuralar çekildi ve hak sahipleri belirlendi. İstiklal Mahallemize konutlar inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

Aslında yukarda belirttiğim konuların yanında önemli hizmet olarak şunu ekleyebiliriz. Bir şehri güzelleştiren orada yaşayan insanlardır. Bizler bu anlayışla hareket ediyor, bu hususu çok fazla önemsiyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir bir kente dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yol mu yapılması gerekiyor, yapıyoruz. Kaldırım mı evet. Dinlenme alanı evet. İnsanımızın mutluluğu ve huzuru için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Vatandaşımızı önemsiyoruz. Onların doğrudan yönetime katılması için başlattığımız “Mahalle Buluşmaları” toplantılarımız sürüyor. Şehrimizi mahalle mahalle gezerek vatandaşımızın bizden istek ve taleplerini doğrudan birinci ağızdan dinliyoruz. Pandemiden dolayı öğrenci gruplarını ve üniversiteli gençlerimizle buluşmalarımıza kısa süreliğine ara verdik ancak risk faktörleri ortadan kalktığında, buluşma programları kaldığı yerden devam edecek.

Vatandaşlarla Sıklıkla Biraya geliyor musunuz, halkın Belediyeye bakışı ve beklentisi nedir?

Toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Özellikle sosyal medya hesaplarımızı çok etkin kullanarak orada yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmalarımıza katılan kesim genellikle gençler oluyor. Bu yarışmalar esasen bizim için gençlerimizle bir araya gelmemiz için bir araç oluyor. Onlarla iletişime geçerek birlikte zaman geçiriyoruz. Fikirlerini alıyoruz. Çalışmalarımızda görmek istedikleri ayrıntıları bazen onlar sayesinde fark ediyoruz. Onlara yönelik yaptığımız projeleri aslında onların fikirleri ile yapıyoruz. Yine pandemi süreci öncesinde okullarımızda bayrak törenleri düzenledik. Bu bayrak törenlerinde öğrencilerimizle tek tek sohbet ediyoruz. Öğretmenlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Ayrıca özellikle Cuma günleri esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Derdi sıkıntısı olan esnafımız varsa derdini dinleyerek ortak oluyoruz.

Vatandaşlarımızı Belediyeye bakış açısı sosyal belediye olarak görüyor. Çekinmeden bizleri ya da ekip arkadaşlarımızı ziyaret edebiliyorlar.

Başkanım yardıma muhtaç ve engellilere yönelik çalışmalarınız neler?

Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Elbette şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Bizler Belediyenin tüm imkanlarını kullanarak bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılıyor. Özellikle gıda yardımında bulunuyoruz. Düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. Bunun yanında önümüzde kış mevsimi dolayısıyla barınacak yeri olmayan vatandaşlarımızı unutmadık. Belediyemizin anlaştığı pansiyon ile onları misafir ediyor, onlara sıcak yemeğimizden ikram ediyoruz.

Yine şehrimizde gıda bulmakta zorluk çeken çölyak ve trozinemi hastalarına yine düzenli olarak glütensiz gıda desteği sağlıyoruz.

Engellilere yönelik çalışmalarımız elbette var. Engellilerin toplu ulaşımdan ücretsiz, su tüketiminde ise indirimli tarifeden faydalanmasını sağlıyoruz. Yaptığımız kaldırımlarda engelli rampaları ve kılavuz karo taşları kullanıyoruz.

Engelli çocuklarımızın diğer çocuklar gibi eğlenebilmesi için şehrimizdeki iki farklı nokta engelsiz park kurduk. Parkımıza engellilere özgü oyun gruplarının montajını yaptık. Engelsiz park çok beğenildi. Çocuklarımız kendilerine uygun oyun gruplarında keyifli ve hoş vakit geçirebilme imkanı elde etti.

Bizim aynı zamanda Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezimiz sayesinde şehrimizdeki 12 engelli derneklerini bir araya topladık. Onlara çok güzel bir bina tahsis etti. Çeşitli aktiviteler ve eğitim kursları düzenlenebiliyor.

Son olarak proje aşamasında olan Engelsiz Yaşam Merkezinden bahsetmek istiyorum. Engelli ve ailelerinin haklarının ön planda tutulacak Engelsiz Yaşam Merkezinde, engelli bireylere ilgi duyduğu alanlarda beceri kazandırılarak istihdam edilmesini sağlanacak.

Şehrimize ve bizlere yer ayıran Önce Vatan gazetesinin ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

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68 Aksaray

“Evliyalar şehri” diye anılan Aksaray;

Kapadokya Bölgesi'nin içinde yer alan,

tarihi Neolitik Dönemi'ne dayanan,

en az yedi bin kadar evliyanın yattığı

yerin ve açık hava müzesini andıran,

etnografik eserlerin kentidir Aksaray.

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Hasan dağı eteğine yerleşen Aksaray,

Doğasıyla övülmüş seyyahlar tarafından.

Anadolu' daki ilk köy yerleşim yeriymiş

Akeramik çağından kalan Aşıklı Höyük.

Çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmış,

Bugün de büyük bir turizm şehridir, Aksaray.

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Anadolu'nun anıtsal, benzeri olmayan

kervansaraylarının en yücesi Sultan Han,

Türkiye'nin 2. en büyük gölü olan Tuz Gölü,

Solmaz yeşilliği, Sumuncubaba Türbesi,

Selçukluların inanç mevkisiyle tanınan

Ulu Camisi ile de ünlüdür Aksaray.

Hande Hamdiye Ağırman