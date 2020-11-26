"67 ZONGULDAK"

Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Dr. Ömer Selim ALAN ile röportaj

Türkiye'nin Enerjisi Zonguldak

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Zonguldak Belediyesi

Bu hafta: "67" plaka numarasına sahip, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz’e batı ve kuzeyden kıyısı olan Zonguldak ilimizi konu aldık.

Ülkemizin en zengin taşkömürü madenlerini barındıran, Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahip ve tarih ile doğayı birleştiren Zonguldak ilimizin özelliklerini gündeme taşımakla beraber geleceği için yapılan faaliyetleri öğrenmek adına Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Dr. Ömer Selim ALAN ile bir röportaj gerçekleştirdik.

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- Sayın Başkanım, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Rica etsem bu kez “Önce Vatan Gazetesi” okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

24 Aralık 1979’da Zonguldak’ta doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamladım. Lisans eğitimimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldum. Meslek hayatıma Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nde başladım.

2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdürdüm. Türk Tabipler Birliği Üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliğim bulunmaktadır. Siyasi hayatıma 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım attım ve altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühü ile Zonguldak Belediye Başkanı oldum.

- Zonguldak’ı bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

Zonguldak; emeğin ve emekçinin kenti yeraltı zenginlikleriyle ülkemizi ısıtan nadide bir şehrimizdir. Ülkemizin en zengin taşkömürü madenleri burada bulunmaktadır. Zonguldak Batı Karadeniz'in gözbebeğidir. Sanayi kültürü burada gelişmiştir. Şehrimiz doğal güzelliğinin yanında; yerin yüzlerce metre altında madenci kardeşlerimizin alınteri ile yoğrulur. Zonguldak Cumhuriyet'ten sonra vilayet olan ilk şehirdir. Mevcut ormanları bakımından da hayli zengindir. Birbirinden doğa harikası mağaralı bulunmaktadır. Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan 'Gümeli Porsuğu' 4 bin 115 yaşında olması ile şehrimize ayrı bir önem katmaktadır.

- Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk günden itibaren özel bir ekip kurarak gece gündüz demeden dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımıza hız verdik. Başta vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olmak üzere cadde ve sokaklarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, hizmet binalarımızı planlı ve düzenli bir şekilde dezenfekte ettik. Maskeye ihtiyacı olan hemşehrilerimize maske temin ettik. Özellikle sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak vatandaşlarımızın tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. İnşallah hep birlikte bu süreci de atlatacağız ve eski günlerimize sağlıklı bir şekilde kavuşacağız.

- Göreve başladığınızda Zonguldak ilimizin önemli bir problemiyle karşılaştınız mı?

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; bir Zonguldak sevdalısı olarak bu kente hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Göreve başladığımız ilk günden itibaren birçok sorunla karşılaştık. En önemlisini söylemem gerekirse şehrimizde altyapı ve yol sorunu büyük bir problem olarak karşımıza çıktı. Seçim çalışmalarımızda vatandaşlarımız ile biraraya geldiğimizde en çok şikayet aldığımız konu yıllardır bozuk olan yollarda ikamet eden vatandaşlarımızın yol problemi idi. Coğrafi konum itibariyle zor ve engebeli bir şehre sahip olmamız nedeniyle de çalışmalarımızı bu konuda hızlandırarak Zonguldaklı hemşehrilerimizin yol problemini çözmek için asfalt, parke yol, beton yol çalışmalarına hız verdik. Bu konuda baya bir yol katettik. Aynı zamanda vatandaşlarımız şehrimizin ortasından geçen Üzülmez ve Çaydamar deresini ıslah etmemizi çok istiyordu. DSİ tarafından başlatılan ve yıllardır şehrimizin çehresini olumsuz anlamda etkileyen dere ıslah projemize başlayarak vatandaşlarımızın büyük oranda şikayet ettiği sorunlara bir bir neşter vurmaya başladık. Dere ıslah proje çalışmalarımız halıhazırda devam etmektedir.

- Sayın Başkanım, vatandaşlarla sıklıkla bir araya geliyor musunuz, halkın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

Sürekli vatandaşlarımız ile bir aradayız. Talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Hafta sonları mahalle ziyaretleri yapıyor, pandemi kuralları çerçevesinde kıymetli hemşehrilerimiz ile sohbet ediyor, sorunları ile yakından ilgilenmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın yıllardır şikayet ettiği konu olan yol problemini göreve geldiğimiz 18 aylık zaman diliminde büyük oranda çözmeye gayret ettik. Halkımızın belediyemizden beklentileri arasında bundan sonraki süreçte şehrimizde daha çok sosyal ve kültürel aktiviteler olması. Biz de şehrimizde başlatmış olduğumuz Sahil-Liman Projemiz ile bu talepleri inşallah hayata geçireceğiz. Ayrıca Lavuar Alanı'mızda uygulayacağımız projemiz ile şehrimiz daha yaşanılabilir bir kent haline gelecektir.

-Efendim Zonguldak ilimizin özellikleri hakkında da bir kaç bilgi isteyeceğiz sizden. Zonguldak ismi ereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Zonguldak kent merkezinin bulunduğu alan, eskiden Üzülmez Deresi’nin ağız kesiminde yer alan bir bataklıktı. İlkçağda “Sandraka/Sandrake” adıyla bilinen yerleşim yeri, adını Sandra Çayından (Üzülmez/Zonguldak Deresi) almıştır. Bir başka görüşe göre, yörenin sazlarla kaplı olması nedeniyle “sazlık, bataklık” anlamına gelen “Zonguralık, Zunguralık, Zongalık, Zungalık” sözcüğü zamanla değişerek Zonguldak’a dönüşmüştür. Bu görüşü pekiştiren varsayım ise, sazlık ve bataklığın neden olduğu sıtma hastalığının belirtisi olan “titreten yer” anlamındaki “Zonklatan” sözcüğünden geldiğidir. Bir diğer söylentiye göre ise kent adını, ocakları ilk işleten Fransız ve Belçika şirketlerinin kentin hemen yanındaki Göldağı mevkiini nirengi noktası almaları sonucu, Göldağı kesimi yada bölgesi anlamına gelen “Zone Ghuen Dagh”ın Türkçe okunuşundan almıştır.19. yüzyılın sonuna doğru İngiliz, Fransız, Belçikalı ve Rus şirketleri taşkömürü üretimi yapmak üzere yöreye akın etmiştir. Yöredeki şirketlerin haklarını korumak ve üretimi artırmak bahanesiyle Fransız askerleri önce Zonguldak’ı, ardından da Kdz. Ereğli’yi işgal etmiş (1919); ancak, Zonguldak ve çevresinde oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı milis güçlerinin karşı koymasıyla 18.06.1920’de Kdz. Ereğli’den, 21.06.1920’de ise Zonguldak’tan çekilmek zorunda kalmışlardır. 1 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 60. maddesine göre sancaklar kaldırılınca, Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı Vilayet yapılmış, böylece Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma unvanını kazanmıştır. Uzun Mehmet'in 8 Kasım 1829'da kömürü bulmasının ardından 1848'den bu yana 172 yıldır Zonguldak'ta üretimi yapılan taşkömürü, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

- Zonguldak denilince akla ilk gelen nedir?

Zonguldak denilince ilk akla gelen şey taşkömürü, emek, mücadele ve alınteridir. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından ilimiz kömürün yanı sıra doğalgazı ile de Türkiye'nin enerjisi olma yolunda emin adımlarla da ilerleyerek cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

-Zonguldak'ı diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Zonguldak, 1 Nisan 1924 tarihinde, Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma ünvanına sahiptir. Batı Karadeniz kıyısında bulunan şehrimiz, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Bir zamanlar Türkiye'nin ağır sanayisine yön veren, ülkemizin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması ve gelişmesine katkı veren ilimiz, tarihi, kültürü, ekonomik varlığı ile Türkiye'ye örnek bir şehirdir. İlk tenis kortunun yapıldığı, sosyal yaşamın ilk başlangıcıdır Zonguldak. Bağrından Başbakan, Meclis Başkanları, Devlet Başkanları, sanatçılar, devlet yöneticileri, ünlü yöneticileri çıkaran bir şehirdir Zonguldak. Denizyolu, havayolu, karayolu, demiryolu bağlantıları ile ulaşımı en kolay şehirdir Zonguldak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1931'de, 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki servet-i madeniyye ne kadar kıymetli ise, bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir' sözleri ile kentimize büyük önem verdiği şehirdir Zonguldak.

- Zonguldak'ın turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Şehrimiz pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yaparak, farklı kültür ve tarih izleri bünyesinde taşıyarak, tarihi zenginliklerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de görülmeye değer bir yerdir.

Özellikle Zonguldak Maden Müzesi, şehrimizin en önemli üretim kaynağı olan taş kömürü madenciliğinin izlerini, büyük bir başarıyla ziyaretçilerine aktarıyor. Denizi, kumu, güneşi ve eşsiz doğal güzelliği ile Kapuz Plajı Sosyal Tesislerimiz, kent merkezimize bağlı Yeşil Mahalle’de Kapuz Caddesi üzerinde yer almaktadır. Kent merkezine 3 km uzaklık mesafesindedir. Kapuz Plajı, 180 mt uzunluğa ve 25 mt genişliğe sahiptir. Yeşil ile mavinin birleştiği muhteşem bir koy içinde yer alan plajımız, kumdan bir sahile sahiptir. Karadeniz’deki 7 mavi bayraklı plajdan biri olmasının yanı sıra Zonguldak’taki tek mavi bayraklı plaj olma özelliğine sahip olup, vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği, uzman cankurtaran ve nitelikli personelleri ile tam teçhizat hazır bir şekilde her zaman yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Zonguldak merkeze 60 km uzaklıkta yer alan Devrek, köklü tarihi geçmişi, yöresel lezzetleri, sanat eseri bastonları ve doğal güzellikleri ile Zonguldak’ın en ilgi çekici ilçelerinden biridir.

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Merkezi Kokaksu Mevkiinde bulunan Harmankaya, Kozlu Beldesinde Değirmenağzı ve Kdz. Ereğli' de Güneşli Kayalıdere Şelaleri ilin en önemli çağlayanları olup, trekking ve piknik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Zonguldak' ın en yüksek tepesi olan Alaplı Bacaklı Yayla (1637 m) varolan, yaşayan yayla geleneği ve yayla evleriyle "yayla turizmine", yaklaşık 2-3 ay kar altında kalmasıyla "kış turizmine" aday bir doğal ortamdır. Şehrimizin henüz gün ışığına çıkmamış tarihi ve arkeolojik eserleri, önemli bir kültür turizmi potansiyeli olup bunların tarihsel çevresini oluşturan Kdz. Ereğli (Heraklela Pontike), Filyos (Tieion) sadece tarihe değil, mitolojiye de konu olmuştur.

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Zonguldak Kent Ormanı doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezidir. Doğa harikası, eşsiz güzelliklere sahip Zonguldak Kent Ormanı’nı belediyemize devrini gerçekleştirerek vatandaşlarımıza daha yakışır bir hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Çok yakında yenilenen yüzü ve hizmeti ile Zonguldak Belediyesi Kent Ormanı olarak şehrimize kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Kent Ormanı'na Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nden gidilebilmektedir.

- Zonguldak'ın yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Yöre mutfağımızda ağırlık unlu (buğday ve mısır unu) yemeklerdir. Deniz kıyısında olmamız nedeniyle hamsinin yanında, kalkan, istavrit, palamut, mezgit, lüfer ve torik de avlanır. Genellikle hamsili pilav en yaygın balık yemeğidir.

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Zonguldak ormanlarında belki dünyanın en lezzetli kestanesi olan ‘kuzu kestanesi’ yetişir. Kestane suda haşlanarak ‘tuzlama’, bütün olarak fırında kavrularak ‘kavşak’, çizilerek ateşte pişirilmesiyle kebap biçiminde değerlendirildiği gibi, kurutularak da saklanır. Kestanenin yanı sıra yöremizin kestane balı da çok özel bir tattır. Koyu renkli ve tadı acımsı olan bu bal cinsi zengin içeriği nedeniyle gençlik iksiri olarak adlandırılır. Şifa kaynağıdır. Ülkemizde sadece Karadeniz Ereğli’de yetişen Osmanlı çileği, orman altı bitki örtüsü içinde yer alan dağ çileği, kızılcık (kiren), hodan, ısırgan, ebegümeci, barbunya, mancar, fesleğen, kuşburnu, karayemiş, ahlat yöremiz mutfağında değişik kullanma biçimlerinde değerlendirilir. Genellikle fasulye, mantar (kanlıca mantarı, süt mantarı, acı mantar, kara mantar), domates, zılbıt gibi sebzelerin konserveleri yapılır. Çaycuma'nın manda yoğurdu, Devrek'in simidi meşhurdur.

- Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Öncelikle Vatan Gazetesi ailesine bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Emeğin ve emekçinin başkentinden sizlerin aracılığı ile kıymetli okuyucularınıza selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Çalışmalarınızda kolaylar diliyorum.





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67 Zonguldak

Karadeniz kıyısında görkemiyle duran,

Deniz ticaretiyle önemli bir kent olan,

En zengin kömür medenlerini barındıran,

Yurdumun karaelmas diyarıdır Zonguldak.

Yemyeşil doğanın kucağında konaklamak,

Yaylalarında bol oksijeni soluklamak,

Zamana meydan okuyan konaklarda durmak

gibi, misafire keyif veriyor Zonguldak.

Selçuklunun en parlak döneminde başlayan,

Tam bin yıllık mağaralariyla kanıtlayan,

Tarihiyle bizi çağ seferine çıkaran,

Cumhuriyetin ilk vilayetidir Zonguldak.

Zengin yer üstüyle yer altı kaynaklarının,

Ahşabın hayat buluşuna şahit olmanın,

Şükretmeyi huy edinen yüce insanların,

Emeğin-emektarın başkentidir Zonguldak.

Hande Hamdiye Ağırman