"66 YOZGAT"

Sarıkaya Belediye Başkanı Sayın Ömer AÇIKEL ile röportaj

Türkiye Ortası ve Kaplıcalar Diyarı Sarıkaya-Yozgat

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Sarıkaya Belediyesi

Bu hafta: Plaka numarası "66" olan, İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alan ve Bozok yaylasının yüksek tepelerinden birinde kurulan Yozgat ilimizi konu aldık.

Çamlığı, Sarıkaya Roma Hamamı, ormanları, yaylaları, zengin bitki örtüsü vb. tabiat güzellikleri bakımından eşsiz bir yer olan Sarıkaya Yözkat'ın genel özelliklerini gündeme taşımanın yanı sıra Roma hamamıyla da ünlü Sarıkaya ilçemizin gelceği için gerçekleştirilen faaliyetleri öğrenekmek adına Sarıkaya Belediye Başkanı Sayın Ömer AÇIKEL ile bir röportaj gerçekleştirdik.

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- Sayın Başkanım, unvanınız ve başarılı faaliyetlerinizden dolayı sizi basından tanıyoruz. Rica etsem bu kez “Önce Vatan Gazetesi” okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

- Ömer Açıkel 1980 yılı Yozgat doğumlu, Sarıkaya ilçesi Selimli köyü nüfusuna kayıtlıyım. Sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu , Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Akabinde ise 2004 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başladım. 2001 yılında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı seçildim devamında da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi seçildim. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçiminde hemşehrilerimizin teveccühü ve destekleri ile Sarıkaya Belediye Başkanı seçildim. 2019 yılında gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde de Yozgat genelinde oy oranını en çok artıran aday olarak tekrar Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Evli ve iki erkek çocuk babası memleket sevdalısı bir kardeşinizim.

- Peki, Sarıkaya Yozgat’ı da bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

- Sarıkaya ilçemiz, hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile çok önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin tam ortasında bulunan ilçemizdeki termal su kaynakları ile dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve 2000 yıllık bir geçmişe sahip olan Tarihi Roma Hamamı (Basilica Therma) da bölgemize farklı bir nitelik kazandırmaktadır. Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve bu medeniyetlerin izlerini halen taşıyan Sarıkayamız, doğal güzellikleri ile olduğu kadar; farklı kültürlerin birbirine saygı ve hoşgörü ile baktığı bir yaşam alanıdır.

- Sarıkaya Roma Hamamın tarihi ve özelliklerini anlatır mısınız?

- Sarıkaya ilçe merkezimizde yer alan 2000 yıllık Tarihi Roma Hamamı, efsaneye göre şu şekilde gelişir; dönemin Roma Kralının kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Prensesin dillere destan güzelliği gün geçtikçe kaybolur ve yürüyemez hale gelir. Aynı zamanda cildinde yaralar çıkmış ve tedavisi neredeyse imkânsızlaşmıştır. O günlerde ise Sarıkaya, sıcak sularının küçük gölcükler oluşturduğu, sazlık ve bataklıkların bulunduğu bir termal su kaynağıdır. Kral, son çare olarak kızını bu termal su kaynağına gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet etrafında dolaşmakta, zaman zaman da beraberindekilerle birlikte sıcak suya girmektedir. Bir müddet sonra kız eski güzelliğine kavuşmaya ve yavaş yavaş adım atmaya yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradan şifa bulduğu anlaşılır. Bunun üzerine kral buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevirtir ve önceleri kimsenin olmadığı bu yer bir şehre dönüşür. Kralın kızının adı ise bu yeni şehre verilir. “Öper” veya “Hoperi” olarak anılır.

Tarihi 2000 yıl öncesine dayanan bu yapının en üst kısmında yer alan friz süslemelerinde boğa başı figürü ve dili dışına çıkmış yılan figürü birlikte işlenmiştir. Boğa başı figürü o dönem Roma İmparatorluğunun gücünü, yılan figürü de tıp ve sağlık tanrısı olan Asklepios’u simgelemektedir. Bu bilgilerin ışığında buranın dünyanın en eski termal tedavi ve spa merkezlerinden birisi olduğunu söylemekte yanlış olmaz. Zaten şu anda dünya üzerinde bu kadar eski, içerisinde hali hazırda suyu bulunan ve ayakta kalmış bu tip iki adet yapı bulunmakta ve bunların biri de bizim ilçemiz Sarıkaya’da yer almakta. Diğer yapı ise İngiltere’nin Bath adı verilen bir bölgesinde bulunuyor. Şu anda bu tarihi yapı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Daha önce etrafından kurtarma ve kaba kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Bir yarı olimpik yüzme havuzu ve irili ufaklı havuzlar ortaya çıktı. İçerisinde birçok hastalığa şifa kaynağı olduğu tespit edilen 48 C derece çıkan ve herhangi bir işlem gerektirmeden girilebilecek sıcaklıktaki suyu halen akmaktadır.

-Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

- Koronavirüsle mücadelemize ülkemizde ki ilk vaka görüldüğü günden itibaren başlamış ve halen aynı titizlik ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Yaptığımız birçok çalışmayla ülke genelinde birçok belediyeye rol model oluşturduk. Bunlar; ilçe geneli temizlik ve dezenfekte çalışmaları, ilçenin belirli noktalarında dezenfekte standları konulması, işyeri kapatılan esnafların kira ve belediyemize ödemekle yükümlü oldukları vergilerden bu süre içinde muaf tutulmaları, bütün abonelerimize aylık 10 ton suyun ücretsiz verilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtılması, bütün hanelerimize maske dağıtımı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza maske ve dezenfektan desteği, özellikle sağlık kuruluşlarımıza bu dönemde 80000 maske, koruyucu siperlik, koruyucu tulum, araç ve personel desteği sağladık. Bütün yapılanları ülke genelinde ilk uygulayan belediye olmakta bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ama halen bu beladan kurtulmuş değiliz bu nedenle çalışmalarımız ve desteklerimiz de hız kesmeden devam ediyor.

- Göreve başladığınızda Sarıkaya ilçemizin önemli bir problemiyle karşılaştınız mı?

- İlk göreve geldiğimizde ilçemizde doğalgaz yoktu. O zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının nüfusu 10000’in üzerinde olan ilçelere mevcut elektrik veya su abonelerinin %60’nın doğalgaz aboneliği alması şartıyla doğalgaz hizmetini getirmesi söz konusuydu. İlk olarak bu hizmete ağırlık verdik ve büyük çoğunluğu eksik olan abone sayısını tamamlayarak ilçemizi doğalgaza kavuşturduk. Tabii ki çok zorlu bir süreç oldu yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan abone olmalarını talep ederek birçok vatandaşımızın bu konuda desteklerini aldık. Şu anda Yozgat’ta bu şartlarla doğalgaz alan ilçeler arasında en fazla doğalgaz hattına ve abonesine sahip ilçe konumundayız.

- Sarıkaya ilçemiz ismini nereden almıştır ?

- Sarıkaya ilçesi 1935 yılına kadar Akdağmadeni ilçesine bağlı bir köy iken, dönemin Valisi Bekir Sami Baran tarafından bucak merkezi haline getirilmiştir. O zamana kadar bucak merkezi olan Aşağı Sarıkaya köyünden bucak teşkilatı tamamen alınarak; Terzili Hamamı veya Hamam Köyü olarak anılan şimdiki ilçe merkezine getirildiği için, ilçenin adı Sarıkaya olarak anılmaya devam etmiştir. Daha sonra ise 1957 yılında ilçe merkezi olduktan sonra da aynı adla anılmıştır.

- Sarıkaya ve Yozgat denilince akla ilk gelen nedir?

- Her zaman olduğu gibi Sarıkaya ve Yozgat denilince ilk akla gelen şey vatan ve millet sevdalısı insanlarıdır.

- Sarıkaya ve Yozgat'ı diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

- Sarıkaya gerek tarihi gerekse farklı etnik kökene sahip insanların birlikte yaşadığı, birçok mozaiği içerisinde barındıran bir ilçe olarak göze çarpmakta.

- Sarıkaya ve Yozgat'ın turistik yerlerini tanıtır mısınız?

- Bu konuda öncelik kuşkusuz Tarihi Roma Hamamı’nın. Kerkenes Harabeleri, Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Çamlık Milli Parkı, Kazankaya Kanyonu gibi birçok turistik yer de Yozgat ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.

- Sarıkaya ve Yozgat'ın yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

- Listenin ilk sırasında olmazsa olmaz desti kebabı ve arabaşı var. Bunların yanı sıra madımak, kavurga, sulu köfte, velibağ, fıccın ayrıca şunu da eklemekte fayda var Sarıkaya ilçe merkezi ve köylerimizde Balkan ve Kafkas göçmenleri, doğu illerimizden gelen hemşehrilerimiz olduğundan Sarıkaya’nın yemek yelpazesi oldukça geniş. Hem doğu yörelerimize ait yemekler hem balkanlara ait lezzetler ilçemizin bu geniş yöresel yemek yelpazesi içerisinde yer alıyor.

- Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Öncelikle bu keyifli söyleşi için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçten millet olarak daha güçlü olarak çıkacağımızı adım gibi biliyorum ama bu süre zarfında bu işin uzmanları tarafından belirlenen kurallara harfiyen uymanın da hayat kurtaracağının altını çizmek istiyorum. Bu yüzden herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını önemle rica ediyorum. Ayrıca bütün okurlarımızı eşsiz güzellikteki Tarihi Roma Hamamını görmeye davet ediyorum.

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66 Yozgat

Hitit Medeniyetinin Başkentine yakın olan,

İç Anadolu'muzun bir kültür merkezidir Yozgat.

Hattuşaş'la Kapadokyayı birbirine bağlayan,

Atatürk Yolu ile de bir turizm kentidir Yozgat.

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Onlar gönüllü olarak zaferden zafere koşmuşlar.

Yozgatlı kahraman, Kınalı Hasan'a ağıt değil,

Analar, yiğitlerinin başına kına yakmışlar.

“Vatan” ismi geçince ayağa kalkarlar Yozgatlılar.

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Tarihle yeşillikler arasından gül gibi kokar,

Bozok yaylası olarak da adlandırılan Yozgat.

Yazları hamam, kışın havası soğuk olur fakat,

Güler yüzlü tabiatıyla hep sımsıcaktır Yozgat.

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Kerkenes Harabeleri, müze ve konaklarından,

Antik kenti, Alişar Höyüğü ve yapılarından,

Çeşka Yeraltı Şehri'nden de anlaşıldığı kadar,

İlk çağlardan beri bir yerleşim merkezidir Yozgat.

Hande Hamdiye Ağırman