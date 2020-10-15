"61 TRABZON"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat ZORLUOĞLU ile röportaj.

"Doğa Harikası Trabzon"

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Bu hafta: "61" plaka numarasına sahip, sadece Doğu Karadeniz Bölgesinin değil, Türkiye'nin de tarih ve sosyo-kültürel bakımından en önemli merkezlerinden biri olan Trabzon ilimizi konu aldık.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın ZORLUOĞLU'dan Trabzon'da yaptığı icraat ve faliyetlerinin yanı sıra Trabzon ilimizin özellikleri hakkında da bilgiler aldık.

- Sayın Başkanım, unvanınız ve başarılı projeleriniz sayesinde sizi basından tanıyoruz. Rica etsem bu kez de Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdum. İlkokulumu memleketim olan Trabzon / Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulumu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, lisemi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimimi ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım.

Mülki idare amirliği mesleğime 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladım. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttüm.

Bu görevlerimin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptım.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandım. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yaptım. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmış oldum, ayrıca belediye başkan vekilliği görevini yerine getirdim.

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptım ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledim. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldım.

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye’de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalem bulunuyor. İyi derecede İngilizce bilmekteyim

31 Mart 2019 yerel seçimleri için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildim ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

- Efendim, Trabzon ilimizi de bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

Trabzon, her çağda doğal güzellikleri ile göz kamaştıran bir coğrafyada yer almış, Tarihi İpekyolu Medeniyetinin ticaret merkezi, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, şehzadelerin kenti, imparatorluk başkentidir. Tam bir kültür ve sanat şehri olan şehrimiz, folklorik zenginlikleri, yöresel lezzetleri, zeki ve çalışkan halkıyla her zaman büyük adamların yetiştiği bir memlekettir. Trabzon, köklü tarihiyle, zengin coğrafyası, denizi ve kültürel zenginlikleriyle sadece Türkiye'ye değil adını dünyaya duyurmuş özelliklere sahiptir.

- Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, koronavirüs salgını sürecinde yaptığımız çalışmalarla da örnek gösteriliyoruz. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon ve temizleme çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyor, denetimlerimizi de yoğun olarak sürdürüyoruz.

- Sayın Başkanım, vatandaşlarla sıklıkla bir araya geliyor musunuz, halkın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

Bulduğum her fırsatta ise Trabzonlu vatandaşlarım ile bir araya gelmeye çalışıyorum. Esnafları çat kapı ziyaret ederek, çayını içiyorum. Belediye binasının önünde banka oturup, vatandaşlarla sohbet ediyorum. Trabzon halkımız da kendileri ile sürekli olarak iletişim halinde olan ulaşılabilir bir başkanları olmasından son derece memnuniyet duyuyor.

- Sayın Başkanım, göreve başladığınızdan bu yana Trabzon'da yaptığınız sağlık, eğitim, sosyal ve benzeri faaliyet ile yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim 31 Mart 2019 tarihinden bu yana profesyonel ekibimle gerek projelerimiz gerek sosyal belediyecilik anlayışımız ile fark yaratmaya devam ediyoruz. Seçim sürecinde Trabzon’un eksiklerini tek tek tespit edip, göreve gelir gelmez projelerimizi hayata geçirme noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz.

- Efendim, fikir aşamasındaki projeleriniz ya da yeni uygulamaya geçtiğiniz çalışmalarınız nelerdir?

Yeni çalışmalarımızdan bir tanesi Trabzon Otogarıdır

Seçim çalışmalarımız sırasında bana gelen şikayetlerin başında otogar konusuydu. Trabzon’un kanayan yarası haline gelen, bizim de çok önem verdiğimiz otogar projesinin ihalesi 18 Ağustos tarihinde yapıldı. Fiyat bakımından en avantajlı teklifi sunan firma birinci oldu. Trabzon için çok önemli ve o bölgeye değer katacak bir proje. Trabzon’umuzun çok uzun yıllardır beklediği yeni otogar, son derece modern ve aynı zamanda bir eser olarak da adeta şehre apayrı bir görünüm kazandıracak.

Bir diğer yeni projemiz ise; Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, şu anda sadece Ankara Pursaklar’da var. 2’ncisi Trabzon’da yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Sanayi Bakanlığımızdan ödenekleri aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ödenek ayırdık. Hem yapımı hem de donanım tefrişi ile alakalı bir sorunumuz yok. İhalesi gerçekleştirildi, Trabzon’daki mevcut TOHM binasının hemen yanında yeni bir eklenti olarak yapıyoruz. Kamuoyunda çok bilinmiyor ama burası özellikle sporcuların sağlık kontrolünden geçirildiği yer olacak. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Orada çalışacak personeli de belirledik ve Ankara’da altı ay sürecek bir kursa göndereceğiz.

Sizler ile paylaşacağım 3. projemiz de, hala yapımı devam eden millet bahçeleridir.

Şehrimize çok önemli millet bahçeleri kazandırıyoruz. Akçaabat Millet Bahçesi’ni geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği açılışla hizmete aldık. Vakfıkebir’de çok güzel bir millet bahçesi çalışması var. Ortahisar Hüseyin Avni Aker’de yapılan Millet Bahçesi’nde Büyükşehir Belediyesi olarak ilavelerimiz oldu. Proje içerisine kapalı otopark koyduk. Biz Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi’nin yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon’da hiç olmayan buz pateni pisti koyduk. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda kaykay pisti yapacağız. Millet Bahçesi’nin 2’nci etabını oluşturan Orman Bölge Müdürlüğüne ait lojmanlarla ilgili de yoğun mesai harcadık. Tüm daireler boşaldığında Büyükşehir Belediyesi olarak 6 dönümlük alandaki lojmanları yıkacağız ve parkımızın devamı şeklinde şehrimize kazandıracağız. Numune Hastanesinin karşısındaki eski binaları da geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gösterdik. Kamulaştırma noktasında gereken talimatı verdi. TOKİ ile bir protokol imzaladık. Kamulaştırmasını biz yapacağız, yıkımını gerçekleştireceğiz ve o alanı parka kazandırmış olacağız. Parkın deniz tarafından önü açılmış olacak.

Bitmedi, Trabzon’un gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Sümela Manastırı’nda yapılacak teleferik projemızın de son aşamasına geldik.

Sümela Manastırı teleferik projesinde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Şartnamaler oluşturuldu. Son teknik düzenlemeler yapılmaktadır. İnşallah tamamlandığında güzel bir projeye imza atmış olacağız. Sümela’ya gelen ziyaretçileri yukarı taşıma noktasında bir karmaşa ve park yeri sorunu mevcuttu. Büyükşehir Belediyesi olarak orada çok büyük park alanları oluşturduk. Turistleri yukarıya ring biçiminde taşıma sorumluluğunu aldık. Süreç devam ediyor. Var olan keşmekeşi sona erdireceğiz ve makul fiyatlarla insanlarımızı taşıyacağız. Orada aynı zamanda yaklaşık on kilometre uzunluğunda ana yola paralel sayılabilecek orman içinden geçen alternatif bir yol da yapıyoruz. O yol tamamlandığında Sümela’ya değil de yukarıdaki yaylalara gidecek insanlarımıza alternatif güzergah oluşacak. Altyapısı büyük oranda tamamlandı, kaplaması kaldı. O kaplamayı da küp taş biçiminde yöreye uygun olarak yaparak hizmete sunacağız. Öte yandan Maçka yolu üzeri Altındere Vadisi’nde önemli bir tesis yapıyoruz. Çok güzel bir restoran, karşı tarafta yine aynı şekilde bazı müştemilatları ile birlikte turistlerin bilhassa hizmetine sunacağız. Burada %50 seviyesini geçtik. 2021 yılı turizm sezonuna hazır hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, Sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm merkezleri arasında yer alan Uzungül'de çevre düzenlemesi çalışmalarımıza da başladık.

Bir doğa harikası olan Uzungöl’de çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Uzungöl’ün etrafında yeşil alan çalışması, kaldırımların yeniden kaplanması ve korkuluk çalışmaları yapılmaktadır. 2’nci etabı daha büyük bir proje olacak. 2’nci etabı ile ilgili de proje çalışması tamamlanmak üzere. Onu da ihaleye çıktığımızda gölün etrafında çok daha geniş yeşil alanlar oluşturmuş olacağız. İşgaller ortadan kalkmış olacak. İnsanların gelip rahatlıkla gezebilecekleri mekanlar oluşturacağız. 2’nci etap tamamlandığında muhteşem bir alana kavuşmuş olacağız. Orada Büyükşehir Belediyesi olarak da bir yer kiraladık. Tahsisi için bakanlığa yazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Uzungöl’de orada var olmak istiyoruz.

Bir de, çok büyük bir proje olan Ortahisar içme suyu şebekesinin değiştirilmesi projesine başlamış bulunmaktayız. 565 kilometre bir içme suyu hattı tamamen değişecek. Biz tabi bunu sadece bir içme suyu projesi olarak değil aynı zamanda bir fırsat olarak görüyoruz. Beraberinde 100 milyon liralık yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ihalesini de yaptık. Yani eş zamanlı olarak bir taraftan içme suyu işi yapılırken, bir taraftan gerekli yerlerde kanalizasyon ve yağmur suyu eksiklerini gideriyoruz. Ayrıca akıllı şehir uygulamaları kapsamında telekomünikasyon altyapısı oluşturuyoruz. Yani 400 kilometre civarında fiber optik hat döşeyecek şekilde kanallarımızı oluşturuyoruz. Proje tamamlandığında Trabzon’un merkezinde artık çok uzun yıllar bir içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu sorunu kalmayacak.

Aynı zamanda Genite'yi şehirle buluşturmak istiyoruz.

Ganita-Faroz arası düzenleme çalışmasına çok önem veriyoruz. Ganita bu şehrin önemli uğrak yerlerinden bir tanesiydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita’yı yeniden şehirle buluşturmak istiyoruz. Ganita’dan Faroz’a kadar ilk etap olarak sahil düzenleme projemizi tamamladık, ekim ayı içerisinde ihale günü alacağız. Ganita’yı Meydan’dan en kolay şekilde denize ulaşılabilecek nokta olarak yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

Trabzon halkımız için önemli olan şehir sorunlarından biri de görüntü kirliliği olduğunu bildiğimiz için Meydan civarında yaptığımız Cephe Sağlıklaştırma Projesinde %90 seviyesine geldik. İlk başlarda renklerle ilgili şehirde tereddütler oluşsa da geldiğimiz noktada özellikle Trabzon sarısının Meydan’a çok yakıştığını sıklıkla duyuyoruz. Meydanın etrafındaki 45 tane yapı elden geçmiş oldu, tabela ve görüntü kirliliği bütünüyle ortadan kalktı. Meydan bölgesindeki 45 binada ticaret yapan esnaflarımıza da bina sahiplerine de gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyorum.

Son olarak sizler ile paylaşmak istediğim çalışmamız ise, Çömlekçi kentsel dönüşüm çalışmalarımızdır. Çömlekçi Mahallesi için 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi yapıldı, iş teslimi ve yer teslimi yapıldı. Çömlekçi’nin yeni yüzüne birkaç sene içerisinde kavuşacağız. Ve bu proje tamamlandığında Trabzon’a çok yakışacak. Devamındaki yıkımları ve kamulaştırma işlemlerini de sürdürüyoruz.

- Efendim, sizden Trabzon'un bir kaç özelliğini daha öğrenmek istiyoruz. Trabzon denilince ilk akla gelen nedir?

Tarihi, zengin kültürü ve doğası başta olmak üzere, Trabzon denilince akla; fındık, çay, hamsi, mısır, Trabzon ekmeği ve daha birçok şey gelir.

- Trabzon'un gezilecek yerlerini de bizlere tanıtır mısınız?

Yöremizin en iyi korunmuş, denizden tepelere kadar uzanan Trabzon Kalesi,

19. yüzyıl sivil mimari örneği ile yapılmış ve Trabzon halkının Atatürk’e bir hediyesi olan Atatürk Köşkü,

Fatih veya İrena Kulesi olarak bilinen ve Cephanelik olarak kullanılan mekanımız,

Trabzon’a özgü Trabzon festivallerimiz,

Sümela Manastırı, Uzungöl’ü, Sera gölünü,

Selçuklu Bizans ve Gürcü mimarilerinin ortak özelliklerini bir arada barındıran 13. yüzyıldan günümüze kadar değişikliğe uğramadan ulaşan Ayasofya Müzesi’ni,

Trabzon Müzesi, Boztepe,

Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri olan Çal Mağarası,

Ortahisar Mahallesi ve Trabzon Evleri,

Akçaabat Ortamahalle ve yayla evleri,

Yavuz Sultan Selim’in annesinin yattığı Gülbaharhatun türbesi, gibi daha sayacağımız pek çok gezilip, görülmesi gereken yerlerimiz var.

- Efendim son olarak, Trabzon'un yöresel yemekleri hakkında da bizleri aydınlatır mısınız?

Trabzon mutfağı, kendine has ve lezzetli birçok yemeği ile zengin bir mutfaktır. Hamsiden 40 çeşit yemeğin yapabildiği bu mutfağa özgü yemekler; mısır sarması, etli lahana sarması, hamsili pide, hohollu pide, pazı burmalısı, hamsili pilav, kuymak, su böreği, yufka tatlısı, Laz böreği, gulya, turşu kavurması, pazı pilakisi, lahana kavurması, kaygana, hamsi kuşu, mısır çorbası, ısırgan çorbası, hamsili ekmek Trabzon kebabı, Hamsiköy sütlacı, zumur, kaz kaldıran, hoşmeli, tomara, hamsi pilaki, sütlü kabak, borani hamsi cıtlaması ve hamsi ızgaradan oluşmaktadır.

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61 Trabzon

Mühim bir liman kentidir yüzyıllardan beri,

İpek Yolun kadim şehri Trabzon’dur tabii.

Misafir etmiş dünyaca ünlü gezginleri,

“insanı sadıktır” demiş Evliya Çelebi.

Yeşille bezenmiş yaylaların memleketi,

Dağlar dik ve kararlıdır tıpkı halkı gibi.

Saf ormanlarla kaplıdır kıyı kesimleri,

İlk Trabzon’da atıyor Karadeniz’in kalbi.

Horonun ritmiyle yankılanır kuş sesleri,

Birliği çağrıştırır Cami, kiliseleri.

Sümela Manastırı’nın görkemli tarihi,

Çokça surlar ve kaleler süslüyor bu şehri.

Doğayla tarihi bir arada sunuyorsun Trabzon,

Seni övenlerin ne ilki oldum, ne de son,

Çünkü ihtişamınla baş döndürüyorsun ki,

Ziyaretçilerinle doluyorsun her sezon.

Hande Hamdiye Ağırman