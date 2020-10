"60 TOKAT"

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik ile röportaj

Türkiye'nin Parlayan Yıldızı Tokat

Röportaj: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Kısa bir aramızdan sonra "60" plaka numarasına sahip, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olan Tokat ilimiz ile plaka numarasına göre sırayla illerimizin röportajlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

"Alimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır." (Hacı Bektaş-ı Veli)

"Halk zevk ehlidir, gariplerle dostturlar, kin tutmaz, hile bilmez, derya gönüllü, halim selim insanlardır. Herkese iyi zanda bulunurlar, iyi geçinirler." ( Evliya Çelebi)

"1714'de küçük Asya'nın önde gelen bir ticaret merkezi olan, Tokat'ta gördüğüm güzellik ve gelişmişlik manzarasını dünyanın hiç bir yerinde görmedim." (Tournefort ) Bu ve daha birçok övgüler almış Tokat ilimizin güncel özelliklerini ve TSO hizmetleri olarak Tokat'ı ileriye taşıyacak olan faaliyetleri TSO Başkanı ile yapmış olduğumuz röportajda saklıdır.

İşte o röportaj:

Sayın Başkanım, Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

-1961 yılında Tokat’ta doğdum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 16 yıllık memuriyet, 8 yıllık ticaret hayatı sonrasında 2 yıldır TSO Başkanıyım.

Efendim, Tokat ilimizi bizlere kısaca tanıtın dersek neler söylersiniz?

-4 bin yıllık 14 medeniyete ev sahipliği yapan, 7 ova, 2 ırmak 192 yaylası, 100’ün üzerinde lezzetli ürünü ile geçmişte ipek ve baharat yolu üzerinde olan, Anadolu'nun en fazla tarih eser varlığına sahip 1000 yıllık Anadolu'nun en güçlü ekonomisinden biri olmuş bir şehir.

Korona virüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

-Etkin eğitimler ve denetimler yapıp tedbirler aldık.

Tokat halkı kontrollü sosyal hayat dönemine alıştı mı?

-Kısmen alışmaya başladık.

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınından korunmaları için vatandaşlara ne söylemek istersiniz?

-Hijyene – sosyal mesafeye kişisel kişisel sağlıklı yaşama – maskeye dikkat edilirse sorun yok.

Tokat ilimizde mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak adına ne gibi çalışmalarınız oluyor.

-Odamızda eğitimler veriyor, atölyeler açıyor meslek okulları ile projeler yapıyoruz.

Sayın Başkanım, göreve başladığınızdan bu yana Tokat'ta yaptığınız gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalarınız nelerdir.

-Şehrin ekonomik alt yapısını oluşturuyoruz. Tarım, turizm, sanayi ile ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Rezerv - fizibilite – yatırım – markalaşma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.





Efendim, fikir aşamasındaki projeleriniz ya da yeni uygulamaya geçtiğiniz çalışmalarınız nelerdir?

-Tokat iş dünyası formu ve üretim atölyeleri ile ilgili projelerimiz var.

Sayın Başkanım, Tokat ilinin ekonomisinin temel belirleyicisi olan tarım, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli bir rol almaktadır. Peki, Tokat ilimizdeki tarımcılara bir yardımınız oluyor mu?

-Günümüzün büyük bir kısmını tarımın üreticisi – sanayicisi ve pazarlamacılarıyla geçiriyoruz.

Sayın Başkanım, Tokat’ın turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız oldu mu veya olacak mı?

-Turizm ve Kültür Bakanlığı'na 9 proje verdik. Turizm koordinatörü atadık, tanıtım ve acente bazında çalışma yapıyoruz.

Resmi platformda Tokat'a gelen turistleri doğru yönlendiren turizm enformasyon memurlarınız var mı

-Turizm koordinatörümüz mevcut.

Kadınlar için neler yaptınız veya yapacaksınız?

-20’ye yakın kadın kooparatifi kurup 6 milyon lira kaynak sağladık

Sayın Başkanım, engelli ve yardıma muhtaç olan vatandaşlar için ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz?

-Düzenli ziyaret ve destekler yapıyoruz.

Efendim, sokak hayvanlarına ne gibi yardımlarınız oluyor, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının faydalanabilmeleri amaçlı desteklediğiniz oldu mu?

-İgili dernekler ve belediye ile etkinlikler düzenleyip destek veriyoruz.

Tokat denilince akla ilk gelen nedir?

-Tarım





Tokat'ı diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

-Coğrafyasının muhteşem olması ve tarihi

Tokat'ın kültürel faaliyetleri nelerdir?

-Fuarlar, tanıtım günleri ve festivallerle

Tokat'ın turistik yerlerini tanıtır mısınız?

-Ballıca mağarası, Kaz Gölü, Taşhan, Müzeler vs saymakla bitiremeyeceğimiz tarihi ve turistik dokuya sahibiz.

Tokat'ın yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

-14 medeniyet olunca yüzlerce yemek çeşidini bir arada bulmanız mevcut.

Sayın Başkanım, değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim son olarak ne söylemek istersiniz?

-Türk tarımının Anadolu'nun ve geleceğin parlayan yıldızı Tokat olacaktır.

***

60 Tokat

Tokat Zileli Ali’nin saçına kına yakan,

Kahraman Şehit Annelerinindir bu Vatan.

Onbeşli Mehmetçiğin anısını yaşatan,

Türkü ve övgülerle bahsedilir Tokat’tan.



On dört medeniyetlerin izini taşıyan,

Sanat eserleriyle geçmişi başa sarar.

Sebastapolis Antik Kentinde hazne yatar,

Parlak tarihini kanıtlıyor buluntular.



Modernizmin tarihle buluştuğu, gül kakan

Bu coğrafyada bulunan herkes mutlu yaşar.

Yeşil ile mavinin her tonunu yansıtan,

Tokat, hoş bir dünyanın kapısını aralar.



Her halk oyunundan bir sosyal olguyu sunar.

Ballıca Mağarası turistle dolup taşar.

Niksar Ayvaz Suyun kalitesiyle nam salan,

Türlü zenginliğidir Tokat’ı farklı kılan.

Hande Hamdiye AĞIRMAN