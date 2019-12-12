Çayın ve Yağmurun, Yeşil ile Mavinin Kenti; Rize

Güneysu Belediye Başkanı Sayın Rıfat ÖZER ile röportaj

Bu hafta; '53' plaka numarasına sahip, Türkiye'nin kuzeydoğusunda ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan; Türkiye'yi çay üretiminde dünya sıralamasında beşinci sıraya çıkmasında büyük katkı sunan ve Türkiye çay üretiminde ilk sırada yer almasının yanı sıra ülkemizin en çok yağış alan ili; doruklara ulaşılabilir dağları, dik yamaçlı vadileri, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri, kaleleri, coşkun akan dereleri, temiz sahili ile bir turizm kenti; Karadeniz bölgesinin en karakteristik özelliklerini gösteren, zengin bir coğrafi yapısına, tarihe ve kültüre sahip olan Rize ilimizi konu aldık.

Güneysu Belediye Başkanı Sayın Rıfat ÖZER ile röportaj:

"Rize coğrafi olarak engin denizi, yemyeşil ve karlı dağları, bizim tabirimizle sağlam havası olan yaylaları çok çeşitli ağaç ve bitkilerden oluşan ormanları gürül gürül çağlayan, dereleri şelaleleri ile cennetten bir parçadır. Güneysu da Rize’nin incisidir." Diyen Güneysu Belediye Başkanı Sayın Rıfat ÖZER'den mevcut ve yeni çalışmalarıyla beraber Rize ile Güneysu ilçesinin pek çok özellikleri hakkında da bilgiler istedik.

-Sayın Başkanım, sizi basından tanıyoruz. Rica etsem bu kez Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

21 Mart 1979’da İstanbul’da doğdum. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da lise eğitimini baba ocağı Güneysu'da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu'nda İşletmecilik Programında Ön Lisans eğitimi aldım. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi yönetim ve organizasyon alanında tamamladım. Güneysunun Gürgen ve Ortaköy köylerinde 1997-99 yıllarında iki yıl vekil öğretmenlik; Çaykur Ulucami çay fabrikasında 21 yıl mevsimlik işçi olarak çeşitli görevler yaptım. Yine Güneysu da 20 yıl Esnaflık yaptım, 2014 yılından bu yana Güneysu Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ayrıca İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı yönetim kurulu üyeliği, Rize Amatör Spor Kulübleri Federasyon Başkan Yardımcılığı, Türkiye Kano Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptım. İki dönem Adalet ve Kalkınma Partisinden Güneysu Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunduktan sonra son yerel yönetim seçimleriyle birlikte yine Adalet ve Kalkınma Partisi adayı olarak 2019 yerel seçimlerinde aday oldum ve Güneysu Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

-Peki, Rize ile Güneysu'yu da bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Bana göre Rize coğrafi olarak engin denizi, yemyeşil ve karlı dağları, bizim tabirimizle sağlam havası olan yaylaları çok çeşitli ağaç ve bitkilerden oluşan ormanları gürül gürül çağlayan, dereleri şelaleleri ile cennetten bir parçadır. Yetiştirdiği sanatçıları, bilim adamları, siyasetçileri ve yiğit insanları güzel vatanımız Türkiye’mizin çimentosudur demiridir kısacası her şeyidir.

Güneysu da Rize’nin incisidir.

-Rize pek çok ürünüyle meşhur olduğu gibi, çayı ile de çok ünlüdür. Peki, Rize Çayı’nın üretimiyle ilgili çay yetiştirenlere bir yardımınız oluyor mu?

Rize’yi Rize yapan değerlerden biri de çayımızdır. Bölgemizin insanı çok çalışkandır. Dağ tepe uzak yakın kolay zor demeden bıkmadan yorulmadan çalışmış, Rize’mizin neredeyse her yeri çay bahçesi haline getirilmiştir. Bu kolay bir iş değildir. Bu kadar işi yapsa yapsa bizim elleri öpülesi annelerimiz ninelerimiz dedelerimiz yapardı zaten. Çay bahçelerinde çalışan insanlarımız da gerek ülke ekonomisine gerek Rize ekonomisine ciddi kazançlar sağlamaktadır. Belediyemiz olarak insanlarımızın arazilerine ulaşabilmesi için şartları kolaylaştırmaya yollarını açmaya gayret göstermekteyiz. İlçemizde neredeyse imkânı olan her araziye yollarımızı ulaştırmış betonlama yapabildiklerimizi betonlamış, beton olmayan yollarımızın ise bakımını yaparak sürekli açık ve kullanılabilir hale getirmişizdir.

-Sayın Başkanım, göreve başladığınızdan bu yana Güneysu'da yaptığınız sağlık, eğitim, sosyal ve benzeri faaliyet ile yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Biz ekibimizle birlikte sürekli ilçemize insanımıza nasıl daha çok hizmet edebilir diye düşünüyor ve projeler üretiyoruz. Uygulamaya başladığımız projelerimiz ve planladığımız projeler,

Sağlık denilince akla tabi ki temizlik gelmektedir. Temiz olmayan çevrede ve temiz olmayan suyla sağlık mümkün olmaz. İlk iş olarak temizlik çalışmalarımızı daha da dikkatli bir şekilde yürütmeye başladık. İlçe Merkezinde dışarı çöp çıkarma saatlerini düzenledik. Çöp tenekelerimizi düzenli olarak ilaçlıyor ve yol yıkama çalışmaları yapıyoruz. Şebeke suyumuza hizmet veren tüm depolarımızın bakımını yaptık ve düzenli olarak kontrollerini yapmaktayız. İlçemizde 0 kirliliği olan sağlıklı suyu içirmeye devam edeceğiz.

-Efendim, fikir aşamasındaki yeni projeleriniz nelerdir?

Uygulamaya başladığımız projelerimiz ve planladığımız projeler,

ÇEVRE DÜZENLEME VE YÖRESEL PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ

Bizim önceki dönem projemiz olan ve protokolleri önceki dönem Belediye başkanımız Halil TURAN döneminde DOKA ile imzalanıp ihalesi gerçekleşmiş olan Adacami-Güneysu duble yol üzerinde deremize bir balkon şeklinde uzanan 9 adet seyir terası, iki adet şehir görseli ve bir adet peyzaj alanı içeren projemiz imalata başladı. Projemiz yüzde seksen beş tamamlanma aşamasına gelmiştir.

YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ

Yine duble yolumuzun Adacami-Güneysu arasındaki alanda bir yürüyüş yolu yapma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu alanda sabah sporu veya akşam sporu yapan insanlarımız beton üzerinde değil, tartan veya benzeri yürümeye müsait zeminde sporunu yapacak seyir teraslarımızda dinlenecektir.

GÜNEYSU İÇME SUYU HES PROJESİ

Bizim gibi küçük ilçe belediyelerinin en büyük dezavantajı öz kaynaklarının çok sınırlı olmasıdır. Öz kaynaklarımızı arttırmak ve Ülkemize enerji politikaları doğrultusunda zerre de olsa katkı sağlamak amacıyla. Mevcut olan içme suyu hattımız üzerinde HES projemizi uygulamaya koyduk yasal izinlerimizi aldık ve çalışmalarımızı başlattık Allah’ın izniyle 2020 yılı sonuna kadar enerji üretimine başlayacağız.

KEYFİ BALKON

Yine ilçemizin ihtiyacı olan insanlarımızın aileleri, eş, dost ve arkadaşlarıyla oturup zaman geçirebileceği kafeterya tarzında bir mekânı hükümet konağımızın arka kısmında ki Recep Tayyip ERDOĞAN parkının karşısında dere üzerinde balkon şeklinde kurmayı planlamaktayız. Projesi çizilen yapının finansal kısmı halledilmiş olup yaza kadar açmayı planlamaktayız.

MİLLET PARKI

Uzun zamandır planlayıp üzerinde çalıştığımız millet parkı projemizi Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 24 Ağustos’ta hayırlı olsun ziyaretinde kendisine sunduk projemizi beğendi ve yapılması konusunda talimatları verdi. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte ivedi olarak çalışmalara başladık. Kamulaştırma kararı çıkan projemiz Güneysu’muza farklı bir hava katacak ve ilçemize güzel bir sosyal olan kazandırmış olacağız.

-Sayın Başkanım, vatandaşlarla sıklıkla bir araya geliyor musunuz, halkın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

Tabi ki yeterli olmamakla birlikte fırsat buldukça vatandaşımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Gerek düğünler gerek cenazeler gerek esnaf ziyaretleri ve hastalarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşuyor onların dertlerini isteklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı planladığımız düzen ve seviyeye getirdiğimizde bu vatandaş birlikteliğimizi daha da arttıracağız.

- Efendim, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için neler yaptınız ve yapacaksınız?

Engelli vatandaşlarımız ziyaret ediyor dertlerini dinliyoruz. İhtiyacı olan materyalleri temin etmeye çalışıyoruz. Akülü sandalye ve hasta yatakları temin ettik. İhtiyacı olanların evlerine engelli rampaları yaptık. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için Güneysu engelliler derneği ile sürekli iletişim halindeyiz ve projelerine destek sağlıyoruz.

-Kadınlar, gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar için neler yaptınız veya yapacaksınız?

Toplumumuzun tamamını kucaklamayı hedefliyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız için İlçemizde bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru oluşturacağız. Her gencimize en az bir spor dalı ya da kültürel ve sanatsal faaliyetle uğraşması için kulübümüzde ve gençlik merkezimizde imkan oluşturduk. İrşad Merkezimizde ve Gençlik merkezlerimizde kadınlarımız ve gençlerimiz için eğitimler vermekteyiz. Çocuklarımızda buradaki oyun alanlarından faydalanmaktadırlar. Güneysu spor kulübündeki spor salonlarımızdan ve ilçe bünyesindeki kapalı yüzme havuzumuzdan da yaralanmaktadırlar. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir.

-Efendim, sokak hayvanlarına ne gibi yardımlarınız oluyor, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının faydalanabilmeleri amaçlı desteklediğiniz veya kurduğunuz bir yer var mı ya da olacak mı?

Sokak hayvanları bizim en önemli sorunlarımızdan biri desek herhâlde yanlış olmaz. Hayvanları çok seviyoruz kanunlarla da koruyoruz tabi ki. Bir kısım vatandaşımız gerek kendisi gerek çocukları korktuğu için onların toplanıp barınaklara kapatılmasını istiyor. Bu kanunlarla mümkün değil. Bir kısmı da sokaklarda özgürce dolaşmasından yana. Biz de nasıl insanlar özgürse sokak hayvanlarımız da özgür olmalı diyoruz. Hastalıklı olan köpeklerimizi barınağa getirip tedavilerini sağlıyoruz. Diğer türlü doğal yaşamlarına hiçbir müdahalemiz olmuyor doğru olanda budur zaten.

-Sayın Başkanım, Güneysu ilçemizin turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik ne gibi çalışmalarınız var ?

İlçemizin geçmişten bugüne kalan yöresel evleri ve tarihi köprüleri vardır. Yöresel evler vatandaşların uhdesinde ve çok ortaklı oldukları için maalesef çoğu korunamamış ve atıl olarak çürümeye ve çökmeye terk edilmiş durumdadır. Örnek teşkil etmesi açısından şu anda Güneysu fizik tedavi merkezi alanı sınırlarında bulunan Şükrü Topçu Konağı atıl durumda ve kaderiyle baş başa bırakılmış durumdadır. Biz bu binayı Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesinden talep ettik. Devir işlemleri yapıldıktan sonra aslına uygun olarak restore ederek belediyemiz tarafından turizme açacağız. Bu çalışmanın örnek olacağını ve aynı durumdaki diğer binaların da bu şekilde geri kazanılmasının önünü açacaktır.

Köprülerimiz ise bakımı yapılmış ve aktif olarak kullanıma açıktır.

-Efendim Güneysu ile Rize ilimizin özellikleri hakkında da birkaç bilgi isteyeceğiz sizden. Güneysu ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Güneysu adı üzerinde Rize’nin güneyinde küçük bir ilçemizdir. İlçemiz yeşille iç içe derelerin buluşma noktası olması sebebi ile de geçmişte olan Potomya ismi Güneysu olarak değiştirilmiştir.

- Rize denilince akla ilk gelen nedir?

Tabi ki öncelikle çay bunların dışında doğal güzellikler; mavi denizi, tertemiz ırmakları ve güzel doğası gelir.

-Rize'yi diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Rize huzurlu bir şehirdir. İnsanı oldukça yurtsever, doğası temiz, coğrafyası serttir bu da Rize halkını inatçı, kararlı kılar. Diğer şehirlerden ayıran en bariz unsurlar bence bunlardır.

- Rize'nin kültürel faaliyetleri nelerdir?

​​​​​​Yayla turizmi oldukça gelişmiştir; Kavron, Ayder, Anzer ve Handüzü gibi bir çok yaylası yerli yabancı turistlerin uğrak yeridir. Türkiye’nin en büyük dağlarından olan Kaçkarlarda; dağ yürüyüşü ve tırmanışı yapılmaktadır. Rize derelerinde özellikle Fırtına deresinde “Kano” sporu yapılmaktadır. Doğu Karadeniz’in tek kaplıcası Ayder’dedir bu açıdan Termal turizmi de mevcuttur. Ayrıca Andon kaplıca suyu da bu turizme katkı sağlar. İlimiz de son dönemlerde kuş ve kelebek gözlemciliği ile safari parkurlarına olan ilgi de artmıştır.

- Rize'nin turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Bir çok yaylamız var bazılarından bahsettim, Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları milli parkı ve içerisinde Palovit Şelalesi, Zil Kalesi, İyidere ilçemizdeki Pileki Mağarası, Fırtına Deresi, Çayeli İlçemizdeki Ağaran Şelalesi, Güneysu Handüzü Yaylası, Güneysu Kıbledağı Dua Tepesi ile Rize Kalesi ve bir çok konağını ilk planda sayabilirim.

- Rize'nin yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Muhlama, Hamsikoli, Rize Kavurması, Rize Pidesi, Laz Böreği, Pepeçura, Etli Kuru Fasulye, Sütlaç, Enişte Lokumu, Hamsili Pilav, Pazı Tavalisi, Pekmezli Kabak, Hamsi Çığırtası, Kara Lahana Çorbası, Rize Simidi.

Değerli zamanını ayırıp, bizler ile paylaşmış olduğu faydalı bilgiler adına Güneysu Belediye Başkanı Sayın Rıfat ÖZER'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

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53 Rize

Dağlar ile deniziyle görününce Rize,

Daha da hayranlık duyulur Karadeniz’e.

Zümrüt yeşilliğiyle karşılayan şehirde,

Farklı atmosferler canlanıyor gözümüzde.

Hep bir coşku var Kaçkarların eteklerinde,

Karın arasından akan yedi göllerinde,

Yaylanın çiçekleriyle süslenmiş bir bahçe,

Dağların yankısını seslendirir kemençe.

Huzur var Çamlıhemşin Bungalov evlerinde,

Tatlı Anzer balı gibi malikanelerinde.

İkizdere'nin kaplıcaları bir mucize,

Turizmin cazibe merkezidir her mevsimde.

Tarih ipek yolu ile de bilinen Rize,

Türkiye’de ilk sıradadır çay üretiminde,

Karadeniz bölgesinin en karakteristik

özelliklerini etkin gösteriyor Rize.

Hande Hamdiye AĞIRMAN