"51 NİĞDE"

Kapadokya’nın Giriş Kapısı Niğde

Niğde Belediye Başkanı Sayın Emrah ÖZDEMİR ile röportaj

Bu hafta; plaka numarası “51” olan, İç Anadolu bölgesinin güneydoğusunda yer alan, termal kaynakları, ören yerleri, doğal güzellikleri ve Kapadokya'ya olan yakınlığıyla ilgi çeken, dağ ile kış turizm olanaklarına ve zengin bir tarih dokusuna sahip olan Niğde ilimizi konu aldık.

Kendisiyle röportaj yaptığımız sırada sürekli Niğde’ye ve halkına olan sevgi ile saygısını dile getiren yeni Niğde Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

Sayın Başkanım, öncelikle yeni göreviniz Niğde ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, vazifeniz de başarılar temenni ederiz. Sizi basından tanıyoruz. Rica etsem, bu kez Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

Teşekkür ediyorum. 1980 yılında Niğde'de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladım. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptım. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm.

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladım. Seçim İşleri Başkanlığı yaptım. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandım. Bu göreve 2017 yılına kadar devam ettim.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçildim iyi derecede İngilizce bilirim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Peki, Niğde'yi de bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Niğde, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Niğde'de yerleşik yaşam günümüzden 10.000 yıl öncesinde başlamıştır.

Hitit, Frig, Pers, Makedonya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Eretna Beyliği, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti hüküm sürmüştür.

Niğde, Osmanlıların yıkılışına kadar Karaman Eyaletine bağlı bir Osmanlı Sancak şehri olarak varlığını sürdürmüştür.

1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk mülki idare yapılanması ile İl statüsüne kavuşmuştur. İç Anadolu’nun şirin bir İlidir. Nüfusumuz 150.178 toplam il nüfusumuz 364.707 dir.

Göreve başladığınızda Niğde ilimizin önemli bir problemiyle karşılaştınız mı?

Göreve başladığımda ilimizin en önemli çevre sorunu olarak Atık Su Arıtma Tesisi idi. İnşaatı başlamıştı. Hemen kredi için gerekli olan meclis kararını alarak inşaat faaliyetleri hızlandırmak oldu. Şehrin Trafik problemi öncelikli yapılması gerekli işler arasındadır.

Bu sorunları aşmaya yönelik çalışmalarınız var mı veya olacak mı?

Elbette şehrin problemlerini çözmek için bu göreve talip olduk. İlimizin çevre problemini çözmek için yaklaşık 150.000.000 TL tutarındaki Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamak . Şehrin Trafik Problemini çözmek için Hemzemin geçitlere 3 adet katlı kavşak yapımı çalışmalarını hızlandırdık. Yine seçimlerde hemşerilerimize söz verdiğimiz ve proje kitapçığımızda vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışacağız.

Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve başladığınızdan bu yana Niğde'de yaptığınız fiziki, sağlık ve sosyal yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Devam eden Kentsel Dönüşüm alanında 1700 konut yapımında sona yaklaştık. Yeni Gençlik Merkezi , Nikah Salonunun açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şehrin üç farklı noktasına Belediye Hizmet noktaları açarak vatandaşlarımızın belediye hizmetlerini ayaklarına götürdük. Acil olan ve belediyemize mahalle olarak yeni katılan Fertek köyünün kanalizasyon ana hat problemini çözdük.

Fikir aşamasındaki yeni projeleriniz nelerdir?

Fikir aşamasında çok önemli projelerimiz bulunmaktadır. En önemli projelerimizden birisi kale çevresinde kentsel tasarım projesini hayata geçirerek şehrimize bir kültür vadisi kazandırmak. TOKİ başkanlığı ile çalışmalara başladık ve alanda fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz.

Göreve gelmeden önce vaat ettiğiniz ilk önemli hizmet neydi?

Göreve gelmeden vaat ettiğim en önemli projem Merkez Millet Bahçesi projesiydi. İlimizin merkezinde 200 dönüm alanı kapsayan şehrin nabzının burada atacağı projedir. Yine acil projelerimizden birisi Köy Garajı yapımı , Çocuklarımız ve gençlerimiz için Bilim Merkezi yapımı, Şehrin muhtelif yerlerine kapalı otopark yapımı Şehir içi trafiği düzenlemek , muhtelif alanlara katlı kavşak yapımı, Niğde Bor Yoluna paralel alternatif bulvar yapımı , Şehrimize AVM yapımı, Kültür ve Kongre merkezi yapımı , Şehir müzesi kurulması, Macera park yapımı, Mahalle yaşam merkezleri kurma, Akıllı Bisiklet Uygulamaları, Niğde Uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlemek, Madde bağımlılığı ile mücadele merkezi kurmak.

Sayın Başkanım, vatandaşlarla sıklıkla bir araya geliyor musunuz, halkın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

Sürekli vatandaşımızla birlikteyiz . Haftada bir gün belediyemizde halkımızın şikayet istek ve dileklerini dinliyor , çözüm yoları arıyoruz. Vatandaşımızın neşeli ve üzüntülü günlerinde yanında olamaya çalışıyoruz.

Sayın Başkanım, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için neler yaptınız?

Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımız için açtığımız ve rahatlıkla alış veriş yapacakları Gönül Kapısı marketimizi açtık ve yiyecekten giyime kadar her türlü ev ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyoruz. Mahalle aralarında bulunan marketlerde askıda ekmek projemizle günlük ekmek yardımında bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız için akülü araç şarj istasyonu açtık ve yolda kalmalarını engelledik. Maddi durumu olmayan engelli vatandaşlarımıza akülü araba sağlıyoruz.





Geleceğimizin güvencesi olan çocuklar, gençler ve kadınlar için neler yapacaksınız?

Başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Türkiye’nin en modern Trafik Eğitim pistinin açılışını yaptık. Çocuklarımız burada akülü araçlarla trafik eğitimi alıyorlar. Kısaca şoförlük eğitimine ana sınıfından başlatarak ülkemizin en önemli problemi olan trafik terörüne karşı temel eğitimleri veriyoruz.

Gençlerimiz için Bilim Merkezi açacağız. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak yaşlarına uygun etkinlikler düzenleyeceğiz Geçmişimizi iyi öğrenmeleri için bir kent müzeyi kurma çalışmalarımıza başladık. Mahalle yaşam merkezlerinde spor ve kültürel faaliyetler düzenleyeceğiz. Akıllı bisiklet uygulamaları ile hareketlilik yaşama katkı vereceğiz ve çağımızın hastalığı olan Obezite ile etkin mücadele edeceğiz. Kadınlarımıza yönelik Meslek Edindirme kurslarımızı aralıksız olarak devam ettireceğiz. Kadın kooperatifleri kurarak el emeği göz nuru ürettikleri mamulleri e-ticaret ile pazarlanmasını sağlayacağız.

Efendim, sokak hayvanlarına ne gibi yardımlarınız olacak, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanların faydalanabilmeleri amaçlı hedeflediğiniz yeni projeleriniz var mı?

İlimizde var olan Hayvan Barınağımızı Dünya Standartlarında hizmet veren bir barınak haline getirdik. Kısırlaştırma dahil her türlü hastahane hizmetleri sunulmaktadır. Sokaktan alınan bir hayvanın kısırlaştırmaları yapılık gençlik aşıları tamamlandıktan ve sağlığına kavuşturulup küpelemi işlemleri yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmaktadır. Hayvan hakları kanunu hükümleri aynen uygulanmaktadır.

Sayın başkanım, Niğde'de yeşil alan ve park sayılarını arttırmakla ilgili çalışmalarınız oldu mu?

İlimize yeşil alan kazandırmak en önemli görevlerimizden birisi olacaktır. Kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 300.000 m2 yeşil alan kazandırdık 80.000 m2 yeşil alana sahip Kayardı Rekrarasyon alanını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Amacımız oluşturacağımız yeşil alanlara fonksiyonlar tanımlayarak aktif kullanımlarını sağlamak olacaktır. Macera park, Lokanta, Çay Bahçeleri, Kiokslar gibi.

Hizmetlerinize bakılırsa daha şimdiden çevreye önem veren başarılı belediye başkanlarımızdan birisi olma yolunda ilerliyorsunuz. Peki, çevreyi ve doğayı korumak ile ilgili çalışmalarınız olacak mı?

Gelecek nesillerin hakkı olan çevre ve doğa konularında çok duyarlı davranacağım. İlk olarak ilimizin çevre problemi olan Atık Su Arıtma tesisini hizmete sunmak en büyük hayalim 2022 Yılında tamamlanması öngörülen tesis için bütün imkanlarımızı seferber ederek 2020 – 2021 yılında tamamlamayı hedefledik. İlimiz merkezinde bulunan ve daha önce III. Derce doğal sit alanı olan ve bir yıl önce sürdürülebilir alan olarak tescillenen alanlarda plan hükümlerine uyarak hareket edilecektir. Sıfır Atık en önemli projemizden birisidir. Yerinde ayrıştırmaya önem veriyoruz bu duyarlılığı tüm halkımızla paylaşıyor ve farkındalık yaratıyoruz.

Sayın Başkanım Niğde'nin turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik ne gibi çalışmalarınız olacak?

Tarihe ve geçmişimize sahip çıkmak en büyük hedefimiz. İlimizde uygulamaya koyduğumuz marka kent Niğde projesi kapsamında İlimiz Kale mahallesinde 4500 m2 lik alanda İlimizin en büyük projesini hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık amacım 5 yıl sonra tarihimizi ve kültür varlıklarımızı ön palan çıkartarak hem turizme hem kültür varlıklarımıza olan borumuzu ödemek olacaktır. İlimizde var olan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tarihi Konaklar ve tescilli yapılarımız için hem Tarihi Kentler Birliği hem de ÇEKÜL vakfı ile yoğun bir çalışma içerisine girdik. Çekül Vakfı Başkanı Çok Kıymetli Hocamız Metin SÜZEN bey ve ekibi ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Efendim Niğde ilimizin özellikleri hakkında da bir kaç bilgi isteyeceğiz sizden. Niğde ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Bazı Tarihi Kaynaklarda İlimizin Nahita adlı Hristiyan bir kral tarafından kurulduğu söylenmektedir. Konya Vilayet Salnamelerinde ise bölgeyi zaman zaman işgal eden Araplar tarafından Nikte olarak verildiği bu ismin zamanla değişerek Niğde olarak kullanıldığı yazmaktadır.

Niğde denilince akla ilk gelen nedir?

Niğde Denince akla ilk gelen Elma, Patates, Lahana, Nektar Kuru fasulye, Kiraz , Kalsit ve Güneş Enerjisi gelmektedir.

Niğde'yi diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Niğde’yi diğer illerden ayıran en önemli özelliği Kapadokya’nın giriş kapısında olması ve Güneş Enerjisin Türkiye’ de en verimli il olması ve ayrıca Kalsit üretiminde çok değerli bir yere sahip olması yanında tarihi ve kültürel birikimlerinin 10.000 yıllık bir dönemi kapsaması diyebiliriz.

Niğde'nin kültürel faaliyetleri nelerdir?

Önümüzdeki yıldan başlayacak olan Niğde uluslararası Kırmızı elma Festivalleri yapılacaktır. Her yıl Kitap Fuarı ve Tarım Fuarı düzenliyoruz. Bahar şenlikleri ile üniversite gençliğinin kültür faaliyetlerine katkı sağlıyoruz. Düzenlediğimiz panel , söyleşi vb programlarla sanat , kültür ve bilim insanları ile halkımızı buluşturuyoruz.

Niğde'nin turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Niğde ‘ de tarihi turistik bölgelerimiz ve alanlarımız saymakla bitmez. Ancak ben sadece herkesin bildiği bazı turizm bölgelerimizin isimlerini söyleyeyim. Demirkazık Tepesi (dağcılık ve Doğa Turizminde) Kemerhisar Su Kemerleri , Gümüşler Manastırı , Sıcak Su kaplıcaları , Niğde kalesi ve Alaattin Camii, Hüdavent Hatun Türbesi, Akmedrese, Sungurbey Cami, Ermeni ve Rum Kiliseleri , İlimizi ziyarete gelecek olan misafirlerimiz saydığım önemli bu tarihi yapıların hepsini aynı anda gezmek ve görmek imkanını bulacaklardır.

Niğde'nin yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Aklıma gelen Niğde'nin Yöresel Yemekleri; Arabaşı Çorbası, Mazaklı Köftesi, Niğde Tava, Söğürme, Kuymak, Ayva Boranası, Pirinçli Elma Dolması, Etli Bamya, Halveter Tatlısı, Kaymak Tatlısı ve Patates tatlısı diyebiliriz.

Sayın Başkanım, değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz?

Niğde ilimize verdiğiniz önem ve röportaj için biz teşekkür ediyoruz.

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51 Niğde

İç Anadolu'da, Kapadokya bölgesinde:

Paleolitik dönemden günümüze değin

geçmiş çağlar serüvenine tanık olması;

verimli toprağı, tabiat güzellikleri,

elma ağaçlarıyla türlü bağ bahçeleri,

yurda yarar sağlayan patates üretimi,

Sanayi kollarındaki istihdam alanları,

çeşitli dağ, kış turizm olanakları gibi

ünlü olan ayrıcalıklı özellikleri,

bin yıllık tarihi farklı kılıyor Niğde'yi.

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Beş uygarlığın izini taşıyan kalesi,

Köşk ile sanat eserleri, tatlı şivesi,

termal kaynakları, yer altı zenginlikleri

Kültürlerin izi olan ünik eserleri,

Anadolu'nun genel arkeolojisini

temsil eden, altı teşhir salonlu müzesi,

Yurt dışından da müşteri bulan halıları,

Geleneksel el sanatları, ören yerleri,

Ecemiş Suyu, Ulu Irmak'ı ve benzeri

hususiyetleriyle ünlüdür Niğde ili.

Hande Hamdiye Ağırman