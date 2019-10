"50 NEVŞEHİR"

Dünyanın Düşler Ülkesi Nevşehir

Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim ARI İle Röportaj

RÖPORTAJ: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Bu hafta, "50" plaka numarasına sahip, İç Anadolu bölgesinde yer alan; temiz doğası, gizemli tarihiyle türlü turizm alternatifleri sunan bir kültürel sentezinin biçiminde olması nedeniyle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en güzel yerlerinden birisi 'Kapadokya' bölgesinin merkezi olan Nevşehir ilimizi konu aldık.

Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'dan Nevşehir ilinin özelliklerini, yaptığı hizmetler ve yeni projeleri hakkında bilgiler aldık.

ARI, "Kapadokya Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri, eşsiz görünümü, doğallığı ve önemli medeniyetlere yaptığı ev sahipliği ile hemen herkesin hatıralarını içerisinde barındıran tarih hazinesi. Günümüzden milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağının hoyratça çıkarttığı lavların, yine milyonlarca yıllık bir serüven ile tabiat şartlarının şekillendirdiği eski Pers Dilinde Güzel Atlar Ülkesi olarak da bilinen hayal alemi. Uygarlıklar için korunması gereken bir miras olarak önemini günümüze değin yaşatmayı başarmıştır." diyerek, röportajın devamında da Nevşehir'in özelliklerini benzeri övgülerle anlattı.

Rasim Arı, "Halkımızın güvenine, teveccühüne, sevgisine asla ihanet etmeyeceğiz. Dün söylediğimiz sözleri bugün unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz samimiyetimiz. Kapımız ve gönlümüz herkese açık. Biz verdiğimiz her bir sözü Allah'ın izni ile tek tek gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yolda beklediğimiz tek şey sevgileri ve duaları. Bu şehrin 24 saat hizmetindeyiz." şeklinde Nevşehir halkına seslendi. İşte röportajın tamamı:

Sayın Başkanım, öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını diler, vazifeniz de başarılar temenni ederiz. Sizi basından tanıyor olsak da, Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi bir kez daha tanıtır mısınız?

Hande hanım çok teşekkür ediyorum. Ben, 1975 yılında Nevşehir'de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi bu kentte tamamlayıp, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptım. 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapıp, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildim. Bürokrasi hayatımı bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdüm.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanarak, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendim. 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevimden istifa ettim. Belediye Başkanı görevini bana layık güren Aziz Nevşehir halkıma teşekkür ederim.

Efendim, bize Nevşehir’in, Kapadokya’nın tarihi ve turizmini de tanıtır mısınız?

Memnuniyetle. Kapadokya Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri şüphesiz. Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye turizminin en gözde merkezlerinden biri. Eşsiz görünümü, doğallığı ve önemli medeniyetlere yaptığı ev sahipliği ile hemen herkesin hatıralarını içerisinde barındıran tarih hazinesi. Günümüzden milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağının hoyratça çıkarttığı lavların, yine milyonlarca yıllık bir serüven ile tabiat şartlarının şekillendirdiği eski Pers Dilinde Güzel Atlar Ülkesi olarak da bilinen hayal alemi. Uygarlıklar için korunması gereken bir miras olarak önemini günümüze değin yaşatmayı başarmıştır. Sınırları Aksaray’dan Malatya’ya kadar uzanan Kapadokya Bölgesi, Kızılırmağın bereketli suyu ile 8 tanesi köklü medeniyet olmak üzere, 20 yi aşkın topluluk; Asur, Hitit, Friğ, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi uygarlıkları bağrında yaşatmış bir tarih merkezidir. Derinkuyu’dan başlayıp, Aksaray, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ve Kırşehir gibi merkezlerde odaklanan, bilinen sayıları 200 ile ifade edilen yer altı şehirleri, bizlere bölgenin geçmişi ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Türklere Anadolu kapılarını açan Malazgirt Meydan Savaşının ardından bölgede Müslüman halkın nüfusunun arttığı gözlenmektedir. 11. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi Dergahında farklı bir hayat bulan Hacı Bektaş-ı Veli’nin, bugünkü Hacıbektaş ilçesi sınırları içerisinde kalan Sulucakarahöyük mevkiine yerleşmesi ile bölgenin Müslümanlaşması ve Türkleşmesi daha da hızlanmıştır.

Kapadokya’nın bugün merkezi konumundaki Nevşehir’in kurucusu olan Damat İbrahimpaşa, yine Nevşehir’in Osmanlı İmparatorluğundaki haklı gururu olmuştur. 13 hanelik Muşkara’yı, pratik zekâsı ve üstün yetenekleri ile önemli bir merkez haline getirmiştir. Muşkaralı İbrahim üstün zekası, olayları kavramasındaki başarısı ve düşünceleri ile kısa sürede Osmanlı Padişahı 3. Ahmed ’in de dikkatini çekmiş, ve Sadrazamlık görevine kadar yükselmiştir. Damat İbrahim Paşa yaptırdığı Cami, Hamam, Kervansaray, İmarethane, Sıbyan Mektebi, Medrese ve çeşmelerle daha sonra Nevşehir’in yani yeni şehir olarak anılacak Muşkara’nın gerek bölgesinde ve gerekse de Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde önemli bir merkez konumuna gelmesini de sağlamıştır. Kapadokya Bölgesi 1985 yılında, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Bölge, mistik havası, ilginç coğrafyası ve çok kültürlülükten kaynaklanan zengin birikimi ile başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya turizm çevrelerinin de dikkatini çekmektedir.

Dört mevsiminin bütün güzelliklerinin ayrı ayrı yaşandığı Kapadokya bölgesi, İlkbaharı, Yazı, Sonbaharı ve Kışı ayları ile farklı güzellikleri, doyumsuz seyir tadını ve yaşam tarzını dünya insanlarının gözleri önüne seriyor.

Kurak ve çorak görüntüsü ile kimi zaman bir çölü, rengârenk bitki örtüsü ile kimi zaman bir harikalar diyarını, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan peribacaları ile kimi zaman bir gezegeni hatırlatan görselliği ile estetiğin uyumunu sunmaktadır insanlara…

1980’li yıllardan bu tarafa, ard arda yapılan turistik tesislerle yatak kapasitesini 30 binler seviyesine çıkarmayı başaran Kapadokya, her yıl bölgeyi ziyaret eden 3 milyona yakın turist ile dünya turizm merkezlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor.





Nevşehir ismi nereden gelme, isminin anlamı nedir?

Onsekizinci yüzyıla kadar köy ve adı “Muşkara” olan Nevşehir’e yeni şehir anlamına gelen ismi kendisi de Nevşehirli olan Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın girişimiyle Osmanlı tarihinde bir ilk olarak 3. Ahmet tarafından padişah fermanıyla verildi.

Nevşehir ilimize özgü olan diğer özellikler nelerdir?

Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan El Sanatları Merkezi Avanos, Yer altı şehirleriyle Derinkuyu ve Acıgöl, 3 güzelleri ile Ürgüp, Açıksaray’ı ile Gülşehir,mistik ortamı ile Hacıbektaş, ve yüzeysel sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşan şifalı suları ile Kozaklı, kasaba, köyleri ve kendine has tüm güzelliğiyle Nevşehir her geçen gün barışın, kültürün merkezi olma konumunda hızla ilerliyor.

Göreve başladığınızda Nevşehir ilimizin önemli bir problemiyle karşılaştınız mı?

İlk karşılaştığım, Nevşehir’in en önemli sorunlarından birisi istihdam problemi oldu.

Bu sorunu aşmaya yönelik çalışmalarınız var mı veya olacak mı?

Bunu aşmak için öncelikle Nevşehir’in turizmden daha fazla pay almasını ve bölgeye gelen turistleri şehir merkezine çekmeyi amaçlıyoruz. Bunun için Nevşehir Kalesi etrafında ortaya çıkartılan ve dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak nitelendirilen bölgeyi kısa sürede turizme açmayı hedefliyoruz. Bunun için bir çok yerli ve yabancı yatırımcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Nevşehir’de ortaya çıkan bu tarihi mirasın turizme kazandırılması çok önemli. Daha temizlik aşamasında tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bu bölge Nevşehir’in kaderini değiştirecek. Her yıl yakalık 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’in bu güne kadar turizmden yeteri kadar pay alamamasının da böylelikle önüne geçilecek. Bu alanın turizme açılması çok sayıda yerli ve yabancı turisti il merkezimize çekecek. Buraya gelecek yatırımın yanında ağırlayacağımız misafirlerimiz şehir ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Bununla birlikte en büyük sıkıntılarımızdan biri olan istihdam problemi de ortadan kalkacak. Bu konuda bizler kararlıyız. Şehrimizin, hatta bölgenin kaderini değiştireceğine inandığımız bu proje için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.

Mevcut faaliyetleriniz, yapmayı düşündüğünüz yatırımlarınız ve fikir aşamasındaki yeni projeleriniz nelerdir?

Şuan mevcut faaliyetlerimizden birisi alt yapı çalışmalarıdır. Alt yapı çalışmalarımız ile Nevşehir’in geleceğine yatırım yapıyoruz. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve rahat bir yaşam için bu yatırımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnşallah uzun yıllar çalışma yaptığımız bölgelerde bir daha altyapı inşaatı görülmeyecek. Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern alt yapı standardına kavuşturmak.

Bir şehrin en önemli hizmetlerinden biri olan alt yapı zor ve meşakkatli ancak kalıcı işler. Şehri sağlam bir alt yapıya kavuşturmadan üst yapının sağlıklı bir şekilde inşa edilemeyeceğinin farkındayız. Bu amaçla geçtiğimiz aylarda başlattığımız alt yapı atağı ile Belediye Binası önünden Forum AVM’ye uzanan Lale Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddeleri ile Saatçi Hoca Caddesi’nde ciddi bir yatırım yaparak alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Bu caddelerimizdeki 30-50 yıllık içme suyu borularımızı değiştirerek vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve temiz içme suyu ile buluşturduk. Bunun yanında yaptığımız yağmur suyu drenaj hatları da bu caddelerimizde bundan böyle sağanak yağışlarda ortaya çıkan olumsuzluklara son verecek. Alt yapının ardından gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt, yaya kaldırımı ve yeşil bant çalışmaları ise caddelerimizin çehresini değiştirdi.

Eylül ayı içerisinde biz Nevşehir Belediyesi olarak, Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hastane Caddesi (Gözlükçüler Caddesi), Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Belediye Caddesi, Gazhane Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Şehit Haşim Gökmen Caddesi’nde başlatılan alt yapı çalışmaları da tamamlandı ve bu bölgelerde sıcak asfalt serimi için çalışmalar sürüyor. Şehir merkezimizin birçok bölgesinde vatandaşlarımız yağmur suyu hatları ve içme suyu hatları ile ilgili talepte bulundular. Hatlarımızın büyük bölümü çok eski ve sık sık sorun çıkarıyordu. Ayrıca o hatlardan gelen suların ne derece sağlıklı olduğu konusunda hep kafalarda soru işaretleri oldu. Birçok olumsuzluğun yaşandığı bu bölgelerimizden gelen altyapının iyileştirilmesi talebine biz kayıtsız kalamazdık ve söz verdik. Şimdi sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin en işlek caddelerini sağlam bir altyapıya kavuşturduk. Sonrasında ise üst yapısı, kaldırımı yolu baştan aşağı yenilenecek. Nasıl diğer caddelerimizde değişime imza attıysak buralarda pırıl pırıl olacak

Göreve gelmeden önce vaat ettiğiniz ilk önemli hizmet neydi? Örneğin; kadınlar ve gençlere vaatleriniz oldu mu?

Kadınlarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bu şehirde her zaman kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapacağımızı seçimlerden önce duyurmuştuk. Göreve gelir gelmez Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüklerini kurduk.

Gençlerimiz için yaz boyunca bir çok etkinlikler düzenledik. Onların sporla yetişmeleri, geleceğe kendilerini daha iyi hazırlayabilmeleri için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız.





Kadınlarımız için ise, açtığımız kurslarla onları istihdama katmayı amaçlıyoruz. Kurslarda el becerilerini geliştirerek meslek öğrenen kadınlarımız yaptıkları ürünlerin satışı ile ev ekonomilerine şimdiden ciddi bir kazanç sağlamayı başardı. 30 bin yatak kapasitesine sahip olan Kapadokya bölgemizdeki otellerin günlük tüketim malzemelerini belediyemizin kurduğu Turizm ve Spor A.Ş aracılığı ile üreterek satacağız. Bu sayede şehrimizdeki gençlerimize ve kadınlarımıza ciddi bir istihdam olanağı sağlayacağız. Bunla ilgili bütün planlamalarımızı yaptık. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde hem para kazanacağız hem de kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam sağlayacağız. Halkımızın güvenine, teveccühüne, sevgisine asla ihanet etmeyeceğiz. Dün söylediğimiz sözleri bugün unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz samimiyetimiz. Kapımız ve gönlümüz herkese açık. Biz verdiğimiz her bir sözü Allah'ın izni ile tek tek gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yolda beklediğimiz tek şey sevgileri ve duaları. Bu şehrin 24 saat hizmetindeyiz.

Efendim, sokak hayvanlarına ne gibi yardımlarınız olacak, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanların faydalanabilmeleri amaçlı hedeflediğiniz yeni projeleriniz var mı?

Nevşehir Belediyesi olarak, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilmeleri amacıyla Türkiye'nin en modern Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi’ni Nevşehir’e kazandırıyoruz. Belediye Başkanı olarak vizyon projelerimden biri olan merkezin yapımı hızla devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda kurulacak olan ve temeli geçtiğimiz ay düzenlenen törenle atılan Hayvan Kasabasının yapımı hızla devam ediyor. Tesiste bu güne kadar yapılan çalışmalarla idari bina ve yemekhane binaları yapılarak köpek kulübelerinin temellerini attık.

Nevşehir Belediye Başkanı olarak büyük önem verdiğim ve seçimlerden önce açıkladığım vizyon projelerimden biri olan Hayvan Kasabasının, yapımı yılsonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.

Nevşehir’de kurulacak ve Türkiye’ye örnek oluşturacak olan Hayvan Kasabası içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ile serbest gezi alanları bulunacak. Birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezimizde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılacak. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması amaçlanacak.

Bu tesise getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza da imkan sağlanacak.

Sayın Başkanım, son olarak Nevşehir ilimizin kendine has yöresel yemeklerinin bir kaçını da bize sayabilir misiniz?

Türkiye’nin hemen her şehrinde olduğu gibi Nevşehir ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Nevşehir, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde bulunan Nevşehir ili, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Nevşehir iline özgü birçok meşhur yemek, içecek, hamur işi ve tatlılar vardır. Ama Nevşehir denince akla ilk gelen yöresel lezzetler tarhana, papates çorbası, testi kebabı, bulama, aside, Nevşehir tava, çömlekte kuru fasülyesidir.

Değerli zamanını ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğu bilgilerden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim ARI'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

50 Nevşehir

O Hacıbektaş Veli’ydi, hep hakkı söylerdi,

Milletin yardımı için Horasan’dan geldi.

Halkı birleştirirdi onun insan sevgisi,

Mest etti herkesi o hoş görü felsefesi.

Kışa bir süs katar Kapadokya’ya yağan kar,

Her gelen bu manzaraya hayran hayran bakar.

Yaz rengi idi tarihi saran çiçekleri,

Dekorlarıyla süslüyor turistik filmleri.

Peri bacalardır alemlerin sefa yeri,

Beni başka çağlara götürdü atmosferi.

Saydıklarımın hepsi birer hayaldi belki,

Daha bu cenneti canlı canlı görmedim ki.

Damat İbrahim Paşa’nın fethettiği şehir

Civelek Mağarası’yla iz kokar Gülşehir

Tam sekiz katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri,

Gezmek vardı şimdi karış karış Nevşehir’i…

Hande Hamdiye Ağırman