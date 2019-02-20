"45 MANİSA"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz ERGÜN ile Önce Vatan Gazetesine özel bir röportaj gerçekleştirdik.

“ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA”

Röportaj Yapan: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Röportaj Yapılan Kişi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz ERGÜN

Fotoğraflar: Manisa Büyükşehir Belediyesi

Bu hafta: “45” Plaka numarasına sahip, Ege Bölgesinde, Batı Anadolu'da Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında yer alan ve yaklaşık 1.4 milyonluk toplam nüfusuyla Ege Bölgesi'nin ikinci büyük kenti olan Manisa ilimizi konu aldık.

Manisa, tarih boyunca büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıklardan günümüze dek birçok kültürel öneme sahip eser ulaşmıştır. Mükemmel bir iklim kuşağında yer alan Manisa, tabiat güzellikleriyle adından çokça söz ettirmektedir. Yoğun yaşamdan uzak sakin dinlenme alanları bulunan Manisa ilimiz; kaşif ruhlu gezginlerin ideal noktaları arasında yer alıyor ve en gelişmiş şehirlerimizden biri olmasına rağmen, köy kokan yaşam alanları insanı tatile özendiriyor. Bu bağlamda, önemini sürdüren bir kent olarak Manisa; turizm alanında yapılan çalışmalarla güzelliklerini her geçen gün daha fazla insana tanıtarak, ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Ayrıca geçmişten günümüze ticari manada stratejik konumda bulunması bakımından, sanayi alanında ciddi bir üretim yeri olmuştur. Bir de tabi ki, Manisa ilimizin adıyla özdeşleşmiş dünyaca ünlü Mesir Macunları. Kısaca çeşitli fonksiyonları bulunan ve pek çok özelliğe sahip bir şehirdir, Manisa.

*

- Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve gelmenizin ardından Manisa tarihinin en büyük yatırımları hayat bulduğu, başarılı faaliyetleriniz sayesinde ve dolayısıyla sizi basından da tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan Gazetesinin okurları için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Ben Cengiz Ergün. 22 Şubat 1960 Manisa doğumluyum. İlkokulu sırasıyla Manisa merkezdeki Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudum. Ortaokulu Şehitler Ortaokulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladım. Üniversite Lisans eğitimimi Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldım ve 1980 yılında mezun oldum. Manisa’da 30 yıllık müteahhitlik yaptım. Bunun yanında Manisaspor Başkanlığı yaptım. Takımın başına 3. Lig’deyken geçip Süper Lig’e çıkarma onuru bizlere nasip olmuştu. 2009 yılından bu yana da Manisa Belediye Başkanlığı görevindeyiz.

- Peki Efendim, Manisa’yı da bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Manisa, tabi üç beş cümle ile tanıtılamayacak kadar önemli tarih, kültür ve sanat şehri. Tarihte paranın bulunduğu Lidyalılar, Persler, Hititler, Frigler, Yunanlılar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlıların hâkimiyetinde kalmış. 479 yıllık Türkiye’nin en eski geleneklerinden bir tanesi olan Mesir Macunu Festivali ile adından söz ettiren bir şehir. Bu önemli ve köklü festival UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı. Sırtını Spil Dağı’na yaslamış, Gediz Ovası kenarına kurulmuş tarım ve sanayisiyle ülkemizin gözbebeği bir şehridir Manisa.

- 29 Mart 2009 tarihinde Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçilmeniz ve ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar Manisa halkı tarafından seçilmenizin başarısını neye bağlıyorsunuz?

Manisa halkı, kendisine hizmet edeni onure eder. Ben bu başarıyı buna bağlıyorum. 2009 yılında göreve geldiğimizde yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Manisa Değişiyor dedik ve şehrimizin kabuğunu kıracak hizmetlere imza attık. Gecesiyle gündüzüyle yaşayan, sorunlarını önemli ölçüde aşmış bir şehir oluşturduk. Yaptıklarımızın takdirini hemşehrilerimiz verdi ve Manisa’nın ilk büyükşehir belediye başkanı olma teveccühünü bizlere gösterdi.

- Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve başladığınızdan bu yana Manisa'da yaptığınız fiziki, sağlık, eğitim ve sosyal yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için 2009-2014 döneminde çalışmalar yaptık. Kamulaştırma çalışmalarıyla şehrimizin tarihi dokusunu ön plana çıkardık. O dönem çevreci projelerimizin başlangıcını Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi ile vermiştik. Sağlıksız altyapıların yenilenmesi, dere ıslah çalışmaları ile de nefes alan bir şehir oluşturduk. Manisa’da konservatuvar kurarak, yetenekli gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın katılımını sağladık. MABEM adlı eğitim kurumumuzla o dönem dershanelere gidemeyen öğrencilerimize fırsat eşitliği sağladık. Gıda Bankası uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte şehrimizin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük. Türkiye’nin kamu kaynaklı en büyük yatırımını 110 milyonluk Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni şehrimize kazandırdık. Daha önce patlamalarıyla gündeme gelen vahşi depolama sorununa son verdik. Artık çöp sorunu bitti diyebiliriz Manisa’da. Atık su arıtma tesisleri inşa ettik. 13 adet mevcut olan ancak maliyetleri nedeniyle çalıştırılmayan arıtma tesislerini işletmeye aldık. Soma, Gördes, Turgutlu ve Manisa merkezinde sıfırdan inşa ettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi en fazla altyapı yatırımı yapan ve en çok arıtma tesisi yapan kurum olarak bu alanda ödüllendirildi.

- Manisa'ya hizmet edebilmek adına çeşitli dönemlerde içinde bulunduğunuz geçmiş sosyal faaliyetlerinizden bahsetmek ister misiniz?

Ben sporun içinden gelen biriyim. Futbol yöneticiliği yaptım. Manisaspor yönetim kurulu üyeliğiyle başlayan bu süreç, 1999–2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul’da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmemizle devam etti. Manisaspor'u ekibimle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004–2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig’e taşıdık. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.

-Başarılı faaliyetlerinize bakılırsa çağdaş, yenilikleri takip eden ve Manisa ilimizi daima ileriye taşımaya hedefleyen bir Başkansınız. Peki, önümüzdeki dönem için daha duyurulmamış yeni projeleriniz varsa bizimle paylaşır mısınız?

Kısa, orta ve uzun vadede önemli projelerimiz var. Ulaşım, otopark ve imar konusunda kısa vadede projelerimiz var. Gerek Manisa merkezi, gerek de ilimiz genelinde toplu ulaşım, akıllı kavşak düzenlemeleri ve modernize çalışmalarıyla şehir içi trafiğinde güveni ön plana çıkaracak çalışmalar yürüteceğiz.

Türkiye’nin en büyük 560 araç kapasiteli tam otomatik otoparkını Manisa’ya kazandırmıştık. Cumhuriyet Meydanı, Bülent Koşmaz Parkı, Ertuğrul Dayıoğlu, Yarhasanlar ve Karaköy otoparklarının yenilemelerini de yaparak kullanıma açtık. Manisa’daki otopark sorununu çözecek projeler üretmeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz Manisa Belediyesi döneminde önemli mesafe kat ettiğimiz ancak o dönemin şartlarından dolayı hayata geçiremediğimiz şehrimizin en önemli sorunu olan imar konusunun çözümü için çalışmalarımızı ilçe belediyelerimizle koordineli olarak sürdürüyoruz. Yalnızca Tarım Bakanlığının onayına kalmış durumda. Yeni dönemde bu sorunu da aşarak, şehrimize nefes aldırmak en büyük hedefimiz.

- Sayın Başkanım Manisa’nın turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Bu doğrultuda önemli çalışmaları ortaya attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Manisa Belediyesi döneminde tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması noktasında yaptığımız kamulaştırma çalışmalarını anlatmıştım. Büyükşehir olmamızla birlikte önemli bir turizm potansiyeli olan, 3 bin yıllık jeoparka sahip Kula ilçemizde tarihi Kula Evlerinin restorasyon çalışmalarında önemli aşamalar kat ettik. Kula, yeni dönemde turizmin gözbebeği olacak. Bu ve buna benzer onlarca çalışmamız var.

- Sayın Başkanım, Manisa ilimizin özellikleri hakkında da bir kaç bilgi isteyeceğiz sizden. Manisa ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Antik kaynaklar, şehrin kurucuları olarak, bugünkü Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Pelion dağı civarında yaşayan Magnetleri işaret ediyor. Magnetler, Batı Anadolu’ya göç ettiklerinde önce Menderes Nehri kıyısındaki Magnesia’yı, daha kuzeye giden bir kolu da Spil Dağı eteğindeki Magnesia’yı kurmuşlar. Yani iki tane Magnesia şehri oluyor. Sonra kurulan şehri Menderes Magnesia’sından ayırt etmek için “Magnesia ad Spylum” adını kullanmışlar. Magnesia, Türk hâkimiyeti sırasında zamanla Mağnisiye, Mağnisa, Manisa şekline dönüşmüş. Bu kelimenin de “Büyük şehir” anlamına geldiği belirtiliyor.

- Efendim son olarak Manisa'nın yöresel yemekleri ve özelliklerini de bizlerle paylaşır mısınız?

Manisa’ya dışarıdan gelen vatandaşlarımıza nefis Manisa Kebabı’nı yemeden ayrılmamalarını öncelikle tavsiye ediyorum. Salihli’de odun köfte, Turgutlu’da Turgutlu köftesi ile Turşam tatlısı, Akhisar’ın meşhur köftesi, Alaşehir’in kapaması, kuzu etiyle yapılan nefis Kula güveci, Kırkağaç’ın göz bebeği pideli paça ve meşhur kavunu, balkabağından yapılan sinkonta tatlısı, bohça kebabı, kulak çorba, sura, şekerli pide, mantar tatlısı gibi zengin ve leziz bir mutfağı var şehrimizin.

- Değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgiler için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, son olarak ne söylemek istersiniz?

Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel yurdumuzun dört bir yanında, yurtdışında ve Manisa’mızda yaşayan tüm Manisalılara sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Önce Vatan Gazetesi’nin değerli okuyucularını ve Önce Vatan Ailesi’ni saygıyla selamlıyorum. Manisa değişti, gelişti ve büyüdü. Bu güzel şehri daha da güzelleştirmek için çalışmaya durmadan devam edeceğiz.

​​​​​​​

*

45 Manisa

Ege Bölgesi'nin en büyük ikinci ili,

Manisa Kadim uygarlıkların merkezidir.

Etrafını sarmış Spil Dağı'yla Gediz Nehri,

Demir Çağı Lidya Krallığının başkentidir.

Yontma Taş Devri'ne ait fosil ayak izleri,

Kula Peri Bacaları'yla Bin Tepeleri,

Vb. eserleriyle ünlüdür “Şehzadeler Şehri.”

Tarih ve doğal zenginliklerin buluştuğu,

Dokuma, kültür ve sanatın hayat bulduğu,

Çekici tatil alternatifleri sunduğu,

Saruhan Bey tarafından kurulduğu,

Kentin özelliklerini saysam gelmez sonu,

Manisa'dan geçiyor ticaretle kral yolu,

Sard Kenti'yle can buluyor Batı Anadolu.

Daha soylu Ağır Zeybeği onayacağım,

Havsa Sultan’ın ilacı, Mesir Macunu'nla,

Kurşunlu Kaplıcaları'nla şifa bulacağım,

Muntazam yaşlı çam ağaçların arasından,

Lalelerine dokunmadan koklayacağım,

Bir dahaki gelişte bir bir anlatacağım,

Seni yarım bırakmam sözüm olsun Manisa’m.

Hande Hamdiye AĞIRMAN