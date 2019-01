"43 KÜTAHYA"

“Ateşte Açan Çicekler Şehri Kütahya”

Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil SARAÇOĞLU ile röportaj

Röportaj Yapılan Kişi: Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil SARAÇOĞLU

Röportaj yapan: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Fotoğraflar: Kütahya Belediyesi

Bu hafta: “43” plaka numarasına sahip, Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu bölümünde, Yukarı Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavşağında yer alan, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen ve Evliya Çelebi'nin doğduğu yer olan Kütahya ilimizi konu aldık.

“Kütahya'nın İstiklal Savaşındaki yeri”

Kütahya, İstiklal savaşında önemli yer işgal etmiş ve bu mücadelenin neticeye ulaşması topraklarında kazanılan zaferle sağlanmıştır. Nitekim İstiklal Savaşının en zorlu çarpışmaları, Kütahya topraklarında olmuş, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı burada yapılmış ve Yunan ordusu Dumlupınar bölgesinde yenilgiye uğratılmıştır.

Milli tarihimizde ayrıcalıklı bir yeri ve Neolitik döneminden, sonsuza dek yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetine kadar pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü, hem yerleşik hayat hem de geçiş noktası olarak çok hareketli yaşam sahnelerine tanık olan Kütahya: Geçmiş medeniyetlere hayranlık uyandıran, dünyaca ünlü Mevlevi kültürünün tarihi izleri, Türkiye ve dünyadaki tek çini müzesi, Kurtuluş Savaşına tanıklık eden Zafertepesi, yüzlerce yıllık konaklarının yanı sıra, kayak merkezi, yaylaları ve şifalı madensuları kaplıca turizmi ile de büyük önem taşımaktadır.

*

- Sayın Başkanım başarılı faaliyetlerinizden dolayı ve sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan Gazetesi okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

Kamil SARAÇOĞLU 1959 Kütahya doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi (İHL) Kütahya'da tamamladım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum. Lise yıllarımda MTTB(Milli Türk Talebe Birliği)’nde idarecilik görevlerinde bulundum.

1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer aldım. 1986'dan beri ticaretle uğraşmaktayım. 2001’de kurulan AK PARTİ il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev alıp, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştum. 2004’deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştim. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yaptım. 2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçildim. 2009 yılındaki AK PARTİ 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçildim.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştum. 2012 AK PARTİ 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştim. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştum. Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Derneklerinde üyelikleri devam etmekteyim.

30.03.2014 de seçildiği Kütahya Belediye Başkanlığı görevimi yürütmekteyim.

- Kütahya Belediye Başkanlığında 4 yılı geride bıraktınız. Geriye Dönüp baktığınızda bu süre nasıl geçti?

Kütahya Belediyesi olarak vadettiğimiz 43 proje ve vadedilenin dışında şehrimizin ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz birçok proje geçtiğimiz 4 yıllık dönem içerisinde tamamlanmış, bir kısmı da devam etmektedir. Bu projeler şehrimizin hem vizyonu hem de yaşanılabilir bir kent olma yolunda son derece önemli gelişmelerdir ve bu gelişmeler kamuoyu tarafından takdirle karşılanmaktadır.





Şehrimizin geleceğini inşa etme yolunda Kütahya’mıza kalıcı değerler katacak yatırımları hayata geçirildi bunlar, Atıksu Arıtma Tesisi (1130 litre/saniye arıtma kapasiteli), şehrimizin trafiğini rahatlatma adına Zafer Meydanı Alt Geçitleri, Bayanlarımızın sosyal olarak vakit geçirebileceği Haymeana Hanımlar Lokali ve Devlet Hatun Hanımlar Lokali, Şehir merkezinde bulunan park sorununa yardımcı olmak adına yapılan Zafer Meydanı Kapalı otopark, şehrimizin girişine estetik kazandıran Selçuklu mimarisiyle yapılan Kent Giriş kapıları ile Saat kuleleri, İtfaiye Hizmet Binası, Yeni Belediye Hizmet Binamız, bölgenin en büyük Hayvan Bakım Merkezi, termal turizmin gelişmesi adına Otel Harlek yenileme işi ile Ilıca Sarı Kız Hamamları, Şehrimizi Gündüze çeviren sokak Aydınlatmaları, bölgede değişik oyun parkurlarına sahip Macera Parkı, şehrimizin caddelerine güzellik katan Süs Havuzları, tabiatla baş başa olmak isteyenler için Çamlıca Orman Köşkleri, her mahallemize sosyal aktivitelerini yapabileceği Sosyal Kültürel Tesisiler, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 1453 Konutları, çocuklarımıza Yönelik değişik oyun gurupları ile beğeni kazanan Parklar, gençlerimizin zaman geçireceği, vatandaşlarımızın yüzme öğrenebileceği Yüzme Havuzları ve sayamadığımız bir çok proje, vatandaşlarımıza daha yakın hizmet verme adına Mobil Hizmet Aracı alımını ve Makina İkmal sahamızda bulunan araçlarımızın tamamını yakınını değiştirerek şehrimize halkımıza daha iyi bir hizmet vermeyi amaçladık.

- Sayın başkanım Kütahya’nın Doğasını ve çevresini korumak ile ilgili geçmiş ve ya devam eden çalışmalarınız nelerdir.

Belediyecilikte yapmış olduğumuz hizmetlerden ve çalışmalardan ötürü vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz kadar, Doğaya ve gelecek nesillere karşı da sorumlu durumdayız. Doğanın bize bahşetmiş olduğu bütün güzelliklerden faydalanırken onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak zorundayız. Bu nedenle;

18 Milyon Euro’ya mal olan yüzde 85'i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9'u da Kütahya Belediyesi öz kaynaklarından karşılanan, Kütahya'ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan, Kütahya'nın yaklaşık 458 bin olan nüfusunun atık suyunu arıtabilecek, sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi de yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını yaptık.

Şehrimizin merkezinde olan alanları Yaşam Parklarına çevirerek insanların nefes alabileceği doğayla iç içe mekânlar haline getirdik. Düzenli olarak ağaç dikme çalışmalarız devam etmekte olup, şehrimizde yapılan peyzaj çalışmaları ile yeşil anaları çoğaltma gayretine girdik. Çamlıca mevkiimizde bulan tabiat parkında orman köşkleri inşa ettik, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği olarak çalışmalarımızı yaptık.





- Sayın Başkanım halk ile aranız nasıl, Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza Belediye Başkanı olduğunuz zaman zarfında ne gibi hizmetlerde bulundunuz.?

İşimiz, Gücümüz, Sevdamız Kütahya diyerek görevi devraldığımız andan itibaren, AK Parti’mizin belediyecilik anlayışına yakışacak şekilde projeler üretmeye, yatırımları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 2014 Yerel Seçimlerinden önce Genel Merkezimiz; açıklamış olduğu seçim beyannamesinde yol haritamızı; Katılımcı, Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği olarak belirlemişti.

Bizde bu yönde hareket ederek vatandaşlarımızın doğumundan ölüme kadar hep yanlarında olduk. Hoş geldin bebek projemizle her hafta ev ziyaretlerimiz oldu, vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak yanında olmaya çalıştık ihtiyaçlarını karşıladık, gidemediğimiz cenaze yakınlarını telefon ile arayarak baş sağlığı diledik. Göreve geldiğim ilk günden bu yana şahsi telefon numaramı değiştirmedim, telefon numaram vatandaşlarımızda mevcut her zaman arayıp isteklerini iletenlerin derdini dinledik, açamadıysak arayan numaralara mutlaka geri dönüş yaparak konuşurum. Kütahya Belediyesi engelli vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yaparak, desteklerini sürdürmeye devam ettik Bizler Kütahya Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek, onlar için yaşam alanlarını kolaylaştırmak, caddelerde, sokaklarda tüm kamu kurumlarında rahat bir şekilde işlerini görebilmeleri noktasında düzenlemeler yapıyoruz. Engellilere yönelik şehrimizin merkezi yerlerine engelli aracı şarj istasyonları yerleştirdik, Engelsiz yaşam merkezi adı altında engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal tesis için proje başlattık. Yardıma ihtiyaç vatandaşlarımıza yemek kartları, alış verişlerini karşılayabilecekleri kuponlarla he zaman ihtiyaçlarını karşıladık. Kapımıza geleni hiçbir zaman boş çevirmedik. Her Cuma Günü hemşerilerimize kapılarımızı açarak halk günleri düzenledik birebir isteklerini dinledik ve devam ediyoruz.

- Sosyal Kültürel alandaki çalışmalarınız nelerdir?

Kütahya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, Söyleşi, Konferans, Panel, Seminer, Tiyatro, Çocuk Tiyatrosu, Sergi, Konser, Özel Programlar ve Anma Etkinlikleri ile her günümüzü dolu dolu geçirdik vatandaşlarımız bu etkinliklerimizi http://kutahyakultursanat.com adresinden takip edebilirler.

- Özellikle bu soğuk havalarda hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamakla ilgili çalışmalarınız ne oldu?

Bölgenin en büyük yaklaşık 13 dönüme kurulu ve modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini inşa ettik. Barınağımızın kapasitesi 600 hayvandır. Doğal Yaşam Alanı kapasitesi 750 adet köpektir. Kütahya Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen Minik Eller Barınakta projesi yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Dilekçe ile başvuru yapan okulların; okul öncesi sınıfları ve ilkokul 3. sınıfa kadar olan öğrencilerimize hem El Yıkama hem de Hayvan Sevgisi ile ilgili animasyonlu interaktif eğitimler verilmekteyiz. Bu proje kapsamında 4000'e yakın öğrenci bakımevini ziyaret etmiştir.

Yılda ortalama 1000 adet sahiplendirme yapılmaktadır. Bakımevi ve araçlarımız; hasta, yaralı veya tedavi amaçlı hayvanlar için 24 saat icapçı sistemi ile hizmet vermekte olup yılda yaklaşık 2500 hayvan ile ilgilenilmektedir. Barınağımızda tedavi ve bakım dışında sokak hayvanları için kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılmaktadır. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmamız neticesinde kısırlaştırılan her hayvana mikroçip uygulaması yapılmaktadır. Sokak Hayvanları Besleme Aracımız, her gün toplamış olduğu yemek artıkları ve belediyemizin sağlamış olduğu kuru mamayı şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 13 adet Beslenme Noktasına bırakmaktadır. Sokaktaki sahipsiz, hasta, kazaya uğrayan hayvanları toplayıp gerekli tedavilerini yaparak onları yaşam alanlarına geri bırakırlar.

Bu değerli bilgileri bizlerle paylaşan Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

​​​​​​​

*

Kütahya’da Gezilecek Yerler:

“KÜTAHYA KALESİ

Antik dönemlerden beri iskan edilen kale 5. y.y.da Bizansların yaptırdığı surlarla, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından yapılan onarım ve eklerle güçlendirilmiştir. Yukarı, iç ve aşağı kale olmak üzere üç bölümden oluşan kalenin sıkça yerleştirilmiş burçları, moloz-kesme taş karışımı ile tuğla sıralardan oluşmaktadır.

Kütahya Kalesi Evliya Çelebi’ ye göre 72 burca sahiptir. Burçlar çok sık aralıklarla yerleştirilmiştir. Kütahya Kalesinde ayrıca iki çeşme, iki mescit ve Cumhuriyet döneminde yapılmış bir döner gazino ve kır kahvesi bulunmaktadır. Kütahya Kalesi Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsislidir. Kalenin bazı kısımlarında onarımlar ve iç kısımda çevre düzenlemeleri yapılmıştır.

ULU CAMİ

Yıldırım Beyazıt Camii adıyla da bilinir. İl Merkezi Börekçiler Mahallesindedir. Bitişiğinde Umur-bin Savcı Medresesi, diğer yanında II. Yakub İmareti yer alır. Yıldırım Bayezid zamanında (1381-1384) yapılmaya başlanmış, 1410 da tamamlanmış, Kütahya’ nın en büyük ve en güzel camisidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında Mimar Sinan tarafından tamir edilmiş olan dikdörtgen planlı avlusuz cami, 1893 yılında II. Abdülhamid Han zamanında büyük onarım görmüş ve kubbeli olarak son şeklini almıştır.

​​​​​​​

MEVLEVİHANE - DÖNENLER CAMİİ

İl Merkezinde, Ulu Camii yakınındadır. 14 y.y. da Mevlevihanenin semahanesi olarak inşa edilmiştir. Erken dönem Anadolu Türk mimarisinin özgün örneklerinden olan Kütahya’ nın bu ilk Mevlevihanesi iki kez onarım görmüş ve günümüze semahane ile derviş hücreleri kalmıştır.





TAVŞANLI ULU CAMİİ

Yapım tekniği olarak erken Osmanlı eserlerini çağrıştıran yapının kitabesi yoktur. Araları hatıllı kesme taştan yapılmıştır. Ortada köşeli ve dört ayaklı kemerler üzerine büyük orta kubbe, kenarlarına sekiz küçük yarım kubbeler oturtulmuştur.

​​​​​​​

ÇİNİLİ CAMİİ

İl Merkezinde Maltepe Mahallesindedir. Ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında yaptırılmıştır. Yapı tarzı ve süsleme üslubuyla Orta Asya Türk mimarisinden bir esintiyi yansıtır.

​​​​​​​

SİMAV AĞA CAMİİ

Emet ve Simav ilçelerinin bağlı olduğu son Osmanlı derebeylerinden Nasuh Ağa tarafından 1789 yılında yaptırılmıştır. Taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri olan cami, 1990 yılında aslına uygun olarak restore edilmiştir.

​​​​​​​

EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR SANAT EVİ

Kütahya’lı dünyaca ünlü seyyah, ilim adamı, tarihçi, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi’nin (1611-1683) doğduğu ev, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneğinin destekleri ile Dedesi Kara Ahmet Bey’in Türbesinin yanına yeniden yaptırılmıştır.

EVLİYA ÇELEBİ ANITI

Kütahya'nın Zeryen Mahallesi'nden olduğunu belirten Evliya Çelebi (1611-1682), 50 yıl boyunca gezmiş, duyup gördüklerini 10 ciltlik Seyahatnamesinde toplamıştır. Kütahyalı olmasından dolayı 2002 yılında Kütahya Valiliği tarafından Eskişehir’den Kütahya’ya girişte anısına bir anıt yaptırılmıştır.

YÖRE MUTFAĞI

Yöre yemeklerinde hamur işleri, ve süt ürünleri ağırlıklıdır. Haşhaşlı ekmek, Gökçümen hamursuzu, parmak pide, gözleme, tereyağlı şibit, su böreği, mantı çeşitleri, cimcik, hamur işlerinin en sevilenleridir. Küp eti, güveç, yahni, kavurma ve köfteler, labada, lahana, yaprak sarmaları, domates, biber, patates, patlıcan dolmaları yurdun diğer köşelerindeki gibi etli yemekleri oluşturur. Kütahya’ da çorbaların özel bir yeri vardır. Kızılcık tarhanası, miyane çorbası, oğmaç, teke ve sıkıcık çorbaları ile tutmaç çorbası hem kışın hem de oruç ayı ramazanda sofralara ilk gelen yiyeceklerdendir. Özel bir içle doldurulan kabak tatlısı, yufkalı tatlılar, güllaç, ev baklavası, helvalar çok sevilen tatlılardır.

Tavşanlı İlçesi leblebisi ile ünlüdür. Tavşanlı’da üretilen leblebinin sadesi yanında tuzlu, biberli, vanilyalı, şekerli, kakaolu, tarçınlı gibi pek çok çeşidi vardır. Türkiye’nin her yerine gönderilmektedir. Simav’ın tahinli pidesini ve cevizli çöreğini yemeye doyum olmaz. Gediz’in ve Emet’in göveci ve bilinen özgün et yemekleri yanında Şaphane İlçesinin fırın kebabı ile Gediz İlçesinin ev tarhanası meşhurdur.” -Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

*

43 Kütahya

Kenti tam gören, Hisar Kalesi gibi kararlı,

Sanıyla gelen, Hayme Ana gibi lider olmalı.

Evliya Çelebi’nin kutsal edebiyatıyla çok namlı,

O hoş üslup lisanına renk katan gezgin buralı.

Ege bölgesinin tam bir yer altıyla üst cenneti,

En güzel porseleni parlak doğasından üretti.

Maden mineralleri gibi ayrıntılarda saklı,

Şifasıyla bilinir termal kaynaklar pek devalı.

Sessiz ötüşü gibi narın nesli tükenmemeli,

Toy kuşları koruyan şehri alem tebrik etmeli.

Dünyanın İlk Toplu İş Sözleşmesi’yle çok önemli,

Tarihteki tek Çini Müzesi’ni herkes görmeli.

Atatürk’ümün Karargah’ındaki ŞANLI ZAFERİ,

Anmakla içimizde diriltiriz tüm şehitleri!

Bak satır bitti, gitmeliyim Beyliğinin başkenti,

Şah yeri, Kütahya’ma gönülden dizdim sözcükleri.

Hande Hamdiye AĞIRMAN