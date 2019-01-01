"41 KOCAELİ"

Röportaj Yapan: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Röportaj Yapılan Kişiler: KOCAELİ VALİSİ SAYIN HÜSEYİN AKSOY VE KOCAELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ SAYIN ADNAN ZAMBURKAN

Fotoğraflar: KOCAELİ VALİLİĞİ, KOCAELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HANDE HAMDİYE AĞIRMAN'NIN KOCAELİ VALİSİ SAYIN HÜSEYİN AKSOY VE KOCAELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ SAYIN ADNAN ZAMBURKAN İLE RÖPORTAJI

"3000 YILLIK KENT KOCAELİ"

Bu hafta plaka numarası "41" olan ve Marmara Bölgesi'nde yer alan: Marmara Bölgesi'nin üçüncü büyük şehri olan Kocaeli'ni konu aldık.

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3000 yıllık tarihi ile Kocaeli ilimiz, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, İstanbul Metropolüne olan yakınlığı, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, alternatif turizm çeşitlerine imkân sunan, nitelikli turizm tesisleri, birçok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ayrı bir öneme sahip Marka şehirdir.

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KOCAELİ VALİSİ SAYIN HÜSEYİN AKSOY'UN RÖPORTAJI

- Sayın Valim, pek çok gencin örnek alacağı başarılı bir Valisiniz ve dolayısıyla sizi basından tanıyoruz. Bu kez Önce Vatan Gazetesi okurlarına özel kendinizi tanır mısınız?

Cennet vatanımızın güzel illerinin tanıtılmasına öncülük etmenizden dolayı teşekkür ediyor, Önce Vatan Gazetesi okurlarına selam ve sevgilerimi sunuyorum.

- İllerimizin siz değerli yöneticileri teşekkürlerinize nail olmak beni onurlandırıyor.

Fazlasıyla hak ediyorsunuz.

Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse;

1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdum ve ilkokul ve ortaokulu burada tamamladım. 1980 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldum ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım ve 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.

1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladım. Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundum.

1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak, yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak atandım.

Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD 'de bulundum.

1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığına atandım. Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttüm ve 1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandım.

1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevini yürüttüm ve 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldum. Teftiş Kurulunda bulunduğum süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdim.

Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda iken;

1997 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldım. Bu süre içerisinde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundum ve bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldım.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildim ve yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundum.

2001 yılında Muğla Valiliğine atandım ve 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttüm.

2006 yılında Mersin Valiliğine atandım ve 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttüm.

2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandım ve 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttüm.

2014 yılında Diyarbakır Valiliği görevine atandım ve 2 yıl 9 ay bu görevi yürüttükten sonra 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Kocaeli Valiliğine atandım ve 29.06.2017 tarihi itibari ile de Kocaeli Valiliği görevini yürütmekteyim.

Resim öğretmeni Hülya AKSOY Hanımefendi ile evli olup, 1994 doğumlu Mehmet Erdoğan isimli bir oğlum bulunmaktadır.

- Efendim Kocaeli’ni de bizlere tanıtın dersek neler söylersiniz?

Günümüzde, Kocaeli, birçok farklı zenginliği içerisinde barındırmakta olup, çoğunlukla “Sanayii Kenti” özelliği ile anılmaktadır. Bu imajın açık ara önde olmasının temelinde Kocaeli’nin sanayide ülkemizin belkemiği konumu ve önde gelen üretim ve lojistik üslerinden biri olmasının etkisi vardır. İlimiz ayrıca, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları, alternatif turizm çeşitlerine imkan sunan, nitelikli turizm tesisleri, birçok kültür ve turizm değerleri ile ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender şehirlerden biridir. Bu açıdan ilimizin turizm potansiyelininde oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. 2017 yılı verilerine göre Kocaeli, İstanbul’un ardından 71,8 milyar TL tahsilat ile en çok vergi veren 2. ildir. Kocaeli’de tahsil edilen verginin Türkiye ulusal vergi gelirleri içindeki payı %13,58’dir. İlimiz Tahakkuk/tahsilat oranında ise %92,89 ile Türkiye’de liderdir.

İlimizin ülke ekonomimiz içerisindeki yerine verilerle şöyle bir bakacak olursak, yüzölçümü olarak Türkiye’nin %0,46’sı ve nüfusu itibariyle ise %2,23’üne (1.883.270 kişi) tekabül ediyor olmasına karşın, Türkiye imalat sanayinin yaklaşık %13’ünü Kocaeli üretmektedir. Kocaeli’nde 237’si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2305 kapasite raporlu tesis bulunmaktadır. Sektörel bazda değerlendirildiğinde, otomotiv ana ve yan sanayi, makine imalat, demir-çelik, kimya, plastik ve kauçuk, elektronik, metal ürünleri gibi katma değerli sektörlerin ilimizde ön plana çıktığı görülmektedir. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2017 yılı verilerine göre ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 82’si Kocaeli’de bulunmakta. 2017 yılı ihracat rakamlarını incelediğimizde Kocaeli gümrüklerinden 23,9 milyar Dolar’lık ihracat ve 43 milyar Dolar’lık ithalat yapıldığı görülmektedir. Böylelikle Kocaeli’nin gümrüklerinde gerçekleşen ihracat ve ithalatın hacminin Türkiye içindeki payı %18,4 düzeyindedir. Ülkemizde Eylül 2018 itibarıyla 228’i faal toplam 324 organize sanayi bölgesi (OSB) mevcut bulunmakta olup ilimiz sınırları içerisinde 2’si kuruluş aşamasında olan toplam 13 OSB yer almaktadır. İlimizde yer alan OSB’lerden 6 adeti ihtisas OSB’dir. İlimizde OSB’lerde toplam istihdam rakamı 105 bin civarındadır. Türkiye’deki tüm OSB’lerde ise 1,8 milyon kişi istihdam edilmekte olup Kocaeli’nin payı %5,8 düzeyindedir.

Kocaeli ili sahip olduğu İzmit Körfezi ile ayrıca bir liman kentidir. İzmit Körfezi yalnızca Kocaeli’nin değil çevresindeki İstanbul, Sakarya ve Yalova’nın da dışa açılan kapısı niteliğindedir. 35 liman tesisine yıllık bazda 1.200’ün üzerinde farklı gemi, yaklaşık 10 bin 500 kez uğramaktadır. Uğrayan gemi sayısı bakımından Kocaeli Liman Bölgesi, Türkiye’deki 69 liman bölgesi arasında liderdir. Kocaeli Liman Bölgesi’ndeki liman tesislerinde toplam 2017 yılında 73,2 milyon tonluk yük elleçlenmiş olup elleçlenen yük miktarı bakımından da Türkiye’deki liman bölgeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2015 yılı sıralamasında İzmit Körfezi Avrupa’nın en büyük 8. limanı olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye sanayinin merkez üssü konumunda bulunan Kocaeli ili, son yıllarda Ar-Ge ve inovasyonun merkez üssü olma konusunda da hızla ilerlemektedir. İlimizde 2 üniversite bulunmakta. Gebze Teknik Üniversitesi, ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden birisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 3. sıraya yükselme başarısını gösterdi. Kocaeli Üniversitesi de 80 binin üzerinde öğrenci sayısı ve 21 Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren önde gelen üniversitelerden. Kocaeli Üniversitesi, ilimizin sektörel öncelikleri doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliği konusuna özel bir vermekte ve bu konuda birçok firma ile işbirliği yapmaktadır.

İlimizde ayrıca Türkiye’nin en büyük araştırma üssü olan 7 ayrı enstitüden oluşan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini (TÜBİTAK MAM), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezini (TÜBİTAK BİLGEM), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünü (TÜSSİDE), geçtiğimiz günlerde Kilogramın yeni tanımı için tasarladığı Kibble Denge Deneyini tamamlayan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünü (TÜBİTAK UME), Türkiye’nin en büyük test ve kalibrasyon merkezi Türk Standartları Enstitüsünü ve 4’ü faal 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesini bünyesinde bulundurması hasebiyle bilimsel ve teknolojik altyapı bağlamında hâlihazırda güçlü bir inovasyon ekosistemine sahiptir. Kocaeli’de faal durumda olan 4 TGB’den biri de Bilişim Vadisi olarak adlandırılan Muallimköy Teknopark’tır. Bilişim Vadisi, ulusal ve uluslararası niteliğe sahip bir proje olup, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planları içerisinde yer almaktadır. Bilişim Vadisi’nin, sadece Kocaeli’yi değil tüm Türkiye’yi bilişim alanında bir üst lige taşıması beklenmektedir. Bilişim Vadisi, ülke genelinde kurulmuş ve kurulmakta olan toplam Kasım 2018 sonu itibariyle 81 TGB’den biri olmakla birlikte kurulduğu alan büyüklüğü ile sunduğu imkanlar ve hizmetler açısından bilişimde ülkemizin en önemli araştırma ve geliştirme üssü olması hedeflenmektedir. Bilişim Vadisi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası önemli firmalara ev sahipliği yapacaktır. Kocaeli özel sektör Ar-Ge Merkezi sayısında İstanbul’un ardından Türkiye ikincisidir. 2018 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilmiş ve faaliyette olan 1.055 Ar-Ge Merkezinden 111’i Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Kocaeli, İstanbul’un ardından en fazla Ar-Ge Merkezi bulunan 2. il durumundadır. Yeni bir uygulama olan, Özel Sektör Tasarım Merkezlerinde ise Kocaeli 13 Tasarım Merkezi ile Türkiye’de 6. sırada bulunmaktadır. Bu yönleriyle bütün olarak ele alındığında Kocaeli’nin üretim, ulaştırma, Ar-Ge, teknoloji, yenilik ve turizm başlıklarında ülkemiz açısından üstlendiği stratejik önem net olarak görülmektedir.

- Sayın Valim Kocaeli ‘de göreve başladığınız dönemden bu yana eski, mevcut ve yeni faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Kocaeli ‘de önceki yıllardan devam eden ve yeni başlanan çok sayıda yatırımımız var. 2017-2018 yıllarında yaklaşık 750 milyon TL tutarında 95 projenin ilgili kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları ve Hükümetimizin desteği ile tamamlandı.

Proje bedelleri toplamı yaklaşık 5 milyar TL olan 128 projemizde çalışmalarımız sürmektedir. Belirli seviyede fiziki gerçekleşme sağlanmış projeler öncelikli olmak üzere bu projelerimizin de bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Valiliğimiz Koordinasyonunda devam eden sosyal projeler ve çalışmalarımız var. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak için bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 15-69 yaş arası 671.439 kadınımıza; kanser, bulaşıcı hastalıklar, üreme sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin ve organ bağışının önemi, obeziteden korunma, diyabet vb. konularda eğitim verilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana toplam 229.650 kadınımıza eğitim verilmiştir. Eğitimlerimize devam edilmektedir.

Engelli bireylere sunulan koruyucu-önleyici ve destekleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve engellilerimizin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak, engelli bireylerin sağlık, eğitim ve sosyal durumlarını tespit etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Engelli Bilgi Bankası oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılmaktadır.

Yine Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde cinsel istismara uğrayan çocuklara hizmet veren Çocuk İzlem Merkezi oluşturulmuş ve hizmet vermektedir. Bununla birlikte cinsel şiddet gören kadınlara hizmet vermek amacıyla Kadın İzlem Merkezi hizmete hazır hale getirilmiştir.

Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarımızın sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbir alınmış ve bu tedbirlerin uygulanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, etkin çözümler üretilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın Eylem Planı doğrultusunda Açık Kapı Projesi hayata geçirilmiş, Valilik Hizmet Binası girişinde Açık Kapı Bürosu ve Açık Kapı Bankosu oluşturulmuştur. 21 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 745 başvuru yapılmıştır. Bunun dışında her ay muhtarlarımızla toplantılar yapılmaktadır. Her hafta “Halk Günü” toplantısı yapılmakta ve Vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi konularında çözümler üretilmektedir.

Kıymetli zamanlarını ayırıp, bizlerle paylaşmış oldukları bilgilerden ötürü Sayın Valimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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KOCAELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ SAYIN ADNAN ZAMBURKAN'IN RÖPORTAJI

- Sayın Müdürüm, sizi tanıyabilir miyiz?

1956 Kars doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim Bölümü mezunuyum. 4 yıl öğretmenlik yaptım. 1990 yılında Turizm Müdür Yardımcısı ve 1998’de İl Turizm Müdürü olarak atandım, 2005 tarihinden itibaren de Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmaktayım.





- Turizm ve tanıtım faaliyetleriniz nelerdir?

İlimizin sahip olduğu kültürel ve turistik değerleri en iyi şekilde tanıtımı amaçlanan uluslararası ve ulusal düzeyde yüksek sayıda katılımın olduğu fuarlara (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Anadolu Kültür Fuarı, ATTM Travel Ankara Turizm ve Tatil Günleri Fuarı, TÜYAP, EMİTT, Kocaeli Kitap Fuarı vb.) bir stant ile katılmaktayız. Burada görsel ve yazılı materyallerimizle Kocaeli’nin tanıtımını yapmaktayız. Ayrıca stantlarımızda İzmit’in meşhur pişmaniyesinin de yapımını (çekimi) konuklarımızla birlikte gerçekleştirerek fuarlara ayrı bir renk katmaktayız.

- Kocaeli denilince akla ilk gelen nedir?

Kocaeli İzmit denilince herkesin bildiği gibi ilk akla pişmaniye gelir. Ama Kocaeli bununla sınırlı değil. Artık İzmit Saat Kulesi, Tarihi Av Köşkü Saray Müze, insanları yürümekten keyif aldığı yeni yürüyüş yolu, 4 mevsimi doyasıya yaşayacağınız Kartepe, sadece ilimize değil Kocaeli’ye istihdam kaynağı sunan sanayimiz. Yerli ve yabancı turistlerin ve tatbiki günübirlik piknikçilerin gözdesi Maşukiye bölgemiz. Kentin su kaynağı Yuvacık Barajı, Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Âlemi Botanik Bahçesi, İzmit Tarihi Koridorumuz, Sanat sokağı, Tramvayımız, temeli alan teleferiğimiz, rengârenk ışıkları ve yürüyen merdivenleriyle üst geçitlerimiz, eşsiz manzarasıyla Körfezimiz, Kandıra’daki sahillerimiz. Kısaca Kocaeli anlatmayla bitmeyecek gezip görülecek bir metropol kent olarak artık akla gelmektedir.

- Kocaeli’nin ismi nereden gelmiştir. Anlamı nedir?

Hemen şöyleyim; Trakya’dan gelen Megaralılar M.Ö. 712’de İzmit Körfezi’nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugün ki İzmit’in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Britanya Krallığı’nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu şehre kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir. Osmanlı Devleti İzmit ve civarını Orhan Gazi zamanında 1337 yılında fethetmiştir. Bölgeyi fetheden Türk ordusunun komutanı Akça Koca idi. Bu komutana duyulan sevgi ve hürmetin bir ifadesi olarak ‘Koca İli’ deniyordu. Daha sonralarda bu isim dilden dile ‘Kocaeli’ olarak değişkenlik göstererek günümüze kadar gelmiştir.

- Kocaeli’ni diğer illerimizden farklı kılan özelliği ve özellikleri nelerdir?

Öncelikle ilimiz 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan bir kent. Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı olan il olup Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde yer almaktadır. Sapanca Gölü, Kartepe Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yüzde 44’lük yeşil bitki örtüsüyle Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi'nin ve yurdumuzun en önemli endüstri, sanayi ve turizm yerleşimlerinden biridir. Son yıllarda ise yapılan yerinde yatırımlarla yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda termal tesislerin yapılmasıyla farkını göstermiş ve Sağlık Turizminde de ilimize ve ülkemize fazlasıyla katma değer sağlamıştır.

- Kocaeli’nin kültürel faaliyetleri nelerdir?

• Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen geleneksel kitap fuarımız,

• İzmit Belediyesi Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri

• Üzüm Festivali

• Pişmaniye Festivali

• 28 Haziran Kurtuluş Günü

• Kertiltekke Hıdırellez Kutlamaları

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bisiklet Yarışı

• Yarımca Altın Kiraz Festivali

• Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Tarım Kültür Ve Sanat Festivali

• Akçakoca Bey’i Anma Etkinliği

• Şehirler ve Kültürler Kaynaşması

• İlçelerimizdeki Sünnet Şöleni

• Çanakkale Gezilerimiz

• Kurtuluş Festivali

• Karamürsel Altınkemer Yağlı Pehlivan Güreşleri

• 4 Temmuz Kurtuluş Festivali

• Ereğli Balık Festivali

• 24 Temmuz Atatürk’ün Karamürsel’e Gelişi

• 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Günü

• 1 Mart Üsküdar Faciası

• Kırk Yama Festivali

• Değirmendere Fındık Ve Kültür Sanat Festivali

• Bahar Şenlikleri

• Yazlık Kadırga Şenlikleri

• Zühtü Müridoğlu Ahşap Ve Heysel Sempozyumu

• Seramik Sempozyumu

• Yeşil İhsaniye Elma Festivali

• Kırk Yama Festivali

• “Hünkara Vefa” Fatih Sultan Mehmeti Anma Etkinlikleri

• Hünkar Çayırı Yağlı Pehlivan Güreşleri

• Çanakkale Şehitlik Gezisi

• Kurtuluş Hamlesi Santranç Turnuvası

• Eskihisar Ayışığında Sinema Akşamları

• Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri

• Kartepe Motokross Şenliği

• Kartepe Tırmanma Araba Yarışı

• Kartepe Sapanca Gölü Sazan Balığı Tutma Yarışması

• Kartepe Uçurtma Şenliği

• Kartepe Sünnet Şenliği

Kartepe Yayla Şenliği

İzmit Saray Müze’de 16 Ocak Basın Onur Günü

- Kocaeli’nin turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Kentimize gelen hem yerli hem yabancı turistlerimiz başta doğal güzelliklerimiz olan Kuzu Yayla – Kartepe, Maşukiye – Kartepe, Pembe Kayalıklar – Kefken/Kandıra, Yuvacık Barajı – Başiskele, Beşkayalar Tabiat Parkı – Başiskele, Ballıkayalar Vadisi – Gebze’yi tanıyorlar. Sonrasında ise aşağıdaki yerleri mutlaka ziyaret etmeden ilimizden ayrılmıyorlar;

• Saat Kulesi – İzmit

• Abdülaziz’in Av Köşkü (Kasr-ı Hümayun Saray Müze) – İzmit

• Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi – İzmit

• Atatürk ve Redif Müzesi – İzmit

• TCG Gayret Gemiz Müzesi – İzmit

• TCG Hızır Reis Müzesi – İzmit

• Fevziye Camii – İzmit

• Orhan Camii – İzmit

• İzmit Surları - İzmit

• Üç Tepeler Tümülüsleri – İzmit

• Gültepe Nekropolü – İzmit

• Kapanca Sokak – İzmit

• Saatçi Ali Efendi Konağı – İzmit

• Pembe Köşk – İzmit

• İzmit Elektronik Kent Müzesi – İzmit

• Pertev Paşa Külliyesi – İzmit

• Thököly İmre Anıt Mezarı – İzmit

• Mimarsinan Köprüsü – Dilovası

• Sivil Mimari Tavşancıl – Dilovası

• Yahya Kaptan Anıt Mezarı – Tavşancıl – Dilovası

• Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi-Kavaklı-Gölcük

• Çoban Mustafa Paşa Külliyesi – Gebze

• Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi – Eskihisar/Gebze

• Eskihisar Kalesi – Gebze

• Hannibal’ın Anıtı – Gebze

• Hünkâr Çayırı (Fatih Sultan Mehmet’in Otağı) – Gebze

• Sultanbaba Türbesi - Gölcük

• Kaiser Wilhelm Köşkü – Hereke/Körfez

• Akçakoca Bey Anıt Mezarı- Kandıra

• Karamürsel Bey Anıt Mezarı – Kandıra

- Kocaeli’nin yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

İlimiz Türkiye’nin mozaiğidir. Her kültürü içinde barındırır. Kuşkusuz bu durumda bizim mutfağımıza yansımaktadır. Ama kentimizin tarihine baktığımızda en ünlülerini sizlerle paylaşmak istiyorum;

Dartılı Keşkek: Çiğ sütten elde edilen kaymağın ayrı bir kapta kırmızıbiber ve tereyağı ile kavrulmasından elde edilen sos olarak “dartı” yapılır. Keşkeğin için buğday kaynatıldıktan sonra üzerine, ince doğranan haşlanarak hazırlanan tavuk etleri konur ve bir süre diğer malzemeleri de eklenerek pişirilir. Üzerine sos olarak dartı eklenir. Keşkek üzerine konmasına dartı bastırmak denir. Kandıra, Araman Kaymaz Köyünde kına gecesinin en bilinen ve sevilen yemeğidir.

Pişmaniye: Pişmaniye kente özgü bir tatlı türü olarak ün kazanmıştır. Kutular içinde ak pamuk görünümü veren bu tatlı ilin simgesi gibidir. Tüm yöresel şenliklerin, şölenlerin de vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Un ve şekerden yapılan tatlının anavatanıysa "Eski Acemistan" olarak bilinir. Oradaki adı "Peşmek"tir. Kocaeli'nde Pişmaniyenin bilinen ilk ustasının Kandıralı Hayri Usta olduğu söylenir. Pazara yönelik üretimi de, yapımını Hayri Usta'dan öğrenen Hacı Agop adlı bir Ermeni şekerci başlatır. Bir süre sonra tüm Ermeni şekerciler Pişmaniye yapımına yönelir. Cumhuriyet sonrasında mahkeme başkâtiplerinden İbrahim Çınar pişmaniyenin İzmit'te tanıtımını sağlar. Hacı Agop'un oğluna Türkçe dersleri vermek için sık sık dükkâna gidip gelirken pişmaniye yapımını da öğrenen İbrahim Çınar emekli olunca tümüyle pişmaniyecilik yapar.

Gebze Mantısı: Normal mayasız hamuru yapıp yufka gibi ince ince açılır. Kare kare kesilir. İçine tavukla yapılan pilavı koyulur. Bohça gibi kapatıp tepsiye dizilir.. Fırında kızartıp üzerine tavuk suyu ve tavuğun beyaz etlerinden koyup, servise hazır hale getirilir.

Keten Helva: Keten helvanın malzemeleri belli ölçülerde konulur, bunun için öncelikle 2 kg şekere 1,5 limon sıkılır ve üzerine de 4 bardak su eklenir. Su ve şeker karışımı oldukça uzun bir süre kaynatıldıktan sonra koyu kıvama gelir ve bu işlemin ardından limon sıkılır. Koyu kıvama gelmiş olan tatlı genişçe bir tepsi üzerine dökülür ve daha da koyulaşması için kar üzerine oturtulur. Diğer yanda bir miktar un yağ içerisine konularak tahta kaşık yardımıyla 1-1,5 saat kadar ağır ateşte kavrulur. Bu işlemin ardından iki kişi tepsi üzerindeki ağdayı elleriyle çekiştirerek bir miktar yumuşattırdıktan sonra top haline getiriler. Yağda kavrulmuş olan bu ağdanın içine yedirilmeye çalışılır. Bu işlem de oldukça zor ve uzun süreli olduğundan daha güçlü kuvvetli kişiler tercih edilir. Un ve ağdanın karıştırılmasından sonra helva yavaş yavaş kıvama gelmeye başlar ve tel tel dökülür. Keten helva pişmaniyenin atası olsa da pişmaniye gibi beyaz renkli değildir. Açık kahverengide olan keten helva yenirken de pişmaniyeden kalınmış hissi verir. Keten helvaya kavrulmuş un ve ağdanın karışımı sonucunda uzun teller şeklinde olan görüntüsü nedeniyle keten parçalarına benzediğinden bu isim verilir.

Cizleme: Bir miktar un içine tuz ve mayası konulduktan sonra bol su ile karıştırılır. Bu malzemelerinin karışımıyla oldukça sulu bir hamur elde edilmiş olur. Hamur bir süre bekletilerek taşması sağlanır. Büyükçe bir kap içinde hamur taştıktan sonra kepçe yardımıyla alınır ve toprak saç üzerine yayılarak pişirilir. Bu hamur yalnızca birer kepçe konularak ince cizlemelerinin ince olması sağlanır. Hamurun her iki yüzü de çevrilerek göz göz oluncaya kadar pişirilir. Yenmeye hazır hale gelen cizlemeler tavuk ve et suyuna batırılarak daha lezzetli bir şekilde yenir.

- Sayın Müdürüm, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim son olarak ne söylemek istersiniz?

Başta herkesi Kocaeli’ye bekliyoruz. Çünkü Kandıra sahillerini görmeden, pişmaniye yemeden, Kartepe’ye çıkmadan, Aşuk ile Maşuk’un buluştuğu eşsiz güzelliği ve büyüleyici panoramik manzarasına sahip olan Maşukye’de alabalık yemeden, tarihin izlerini taşıyan müzelerimizi görmeden Kocaeli’yi gezdik demesinler. Son olarak ilimizin tanıtımına katkı sunduğunuz için bizlerde sizlere teşekkür ederiz.

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41 Kocaeli

Asya ile Avrupa’nın kavşağındaki il,

Her iki bölgenin sahiliyle kuşatılmış.

Duru tabiatla sağlanmış dört mevsim tatil,

Kimi plaj kimi kayak merkezini çok sevmiş.

Mecazi anlamda değil tam bir kuş cenneti,

Saymakla bitemez çeşit çeşit bitkileri,

Beni mest etti seni de etmesi garanti,

Bahçesinde korur nice hayvan nesilleri.

Sadece saat kulesinden ibaret değil,

Etrafı sebil kaideyle göğe yükselmiş,

İkinci Abdülhamit’e jest olmadı değil,

Tahta çıkış kutlanmasıyla inşa edilmiş.

Çokça ahşapla heykellerin sergilendiği,

Şenlik alanı birkaç kişiyle sınırlı değil,

Altı yüzü geçen katılımın sağlandığı,

Eski evlerinde zengin tarihi de dahil!

Gelişmiş sanayisi ille sınırlı değil,

Hereke Halıları dünyaca çok önemli.

Mimar Sinan’ın süslü eserleri bir değil,

Onlarca kültürleri yansıtan Kocaeli.

Hande Hamdiye Agirman