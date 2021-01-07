2021 ASLAN BURCU

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirsek, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--EŞİM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20 Ağustos 2021

Uranüs; 21 Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları hayatınıza taşır.

Uranüs sizin; kariyer alanınızda beklenmedik durumları yaşatacak gibi duruyor. İşyerinizde sürpriz beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ani bir iş değişikliği, ani bir görev değişikliği, ani bir yönetim değişikliği bunlardan biri olabilir.

Bekleyen konular hızla, beklenmedik şekilde harekete geçebilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Bu retroda siz eşinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar ve anlamalardan dolayı evliliğinizde sorunlar çıkabilir.

Retronun yarattığı fırsat ise: geçmişte küs olan eşler, bu retroda barışma fırsatı bulabilirler. Değerlendirin…

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak yılın en sorunsuz ayı olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Plüto retrosunun transit ettiği alan sizin sağlık eviniz. Dolayısı ile bu süreçte sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz.

İş arkadaşlarınız işten ayrılabilir. Şirket yeniden yapılanma yoluna girebilir. Çalışanlar veya yönetenler değişebilir.

Sistemde artık, ayak uyduramayan, işe yaramayan ne varsa, ayıklanır ve her şey yeniden yapılanır.

Geçmişte kaybettiğiniz işiniz veya işyeriniz yeniden yapılanma sürecinde yönetim değişikliğine gidebilir.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerinizin kolaylıkla sorumluluğunu alabilirsiniz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar; Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Eşiniz veya partnerinizle aranızda mesafeli yaşanacak bir süreç olabilir. Bu süreyi sabırla ve sorumlu şekilde geçirecek olabilirsiniz. Eşinizi daha az görebileceğiniz birkaç ay olabilir.

Bu retroyu işyerinizde olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, “eşinizle ilgili” disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi, sabırla toparlayabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

ÇOCUKLARIM

Bu Ay tutulması ile, eğer çocuklarınız varsa, onlarla ilgili bilmediğiniz bir konuyu öğrenebilirsiniz.

Yada siz henüz genç ve bekarsınız diyelim; o durumda aşkınız ile ilgili daha önceden bilmediğiniz konular bu Ay tutulması ile önünüze gelir, olaylar netlik kazanır ve siz bilmeniz gerekeni öğrenirsiniz.

Tutulmalar kadersel konular olduğundan olması gereken oluyor, bunun da bilincinde olmak lazım.

Önünüzdeki altı ay boyunca, her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Siz bu Merkür retrosunu; sosyal çevrenizde arkadaş gruplarınızda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile bu süreç İletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir. Yanlış anlaşılmalar küslüklere neden olabilir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küstüğünüz arkadaşlarınızla barışabilir, geçmişte nerede yanlış anlaşıldığınızı düzeltecek açıklamayı yapabilirsiniz. Bu retroda kendinizi ifade etme fırsatı bulabilirsiniz. Değerlendirin…

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

ARKADAŞLARIM

Yılın ilk Güneş tutulması ile bazı yeni arkadaşlıklara adım atabilirsiniz. Yeni bazı arkadaş gruplarınız olabilir ve bu gruplarla bazı yeni projeler başlatabilirsiniz. Bu bir şekilde hayır işi ile ilgisi olabilir.

Örneğin uzaktan eğitim yapan gençlerin bilgisayara ulaşmamış olanların hayatını kolaylaştıracak girişimleriniz olabilir. Bilgisayar veya akıllı tel kampanyası olabilir.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene şans ve fırsatlar size eşiniz tarafından ve evliliğinizden gelecek.

Bekarlar için de; birden fazla eş seçeneği çıkabilir karşılarına.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz. Abartılı olaylara maruz kalabilirsiniz.

Yılın genelinde şnslı olsanız bile retro sürecinde, eşinizin şansı konusunda bazı sorunlar söz konusu olabilir.

Ekim sonundan itibaren tekrar her şey yoluna girer. Sabır.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Siz Neptün retrosunu 8.eviniz olan ortak kazançlarınız alanında yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile, bu süreçte ortaklarınızla olan işlerinizde dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz.

İyi niyetiniz suistimal edilebilir. Dikkat.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Ani bir durum ile işinizi kaybedeceğiniz gibi; işsiz olanlar için de anı beklenmedik iş fırsatları doğabilir.

Kariyer yaptığınız alanda sürpriz gelişmeleri de getirebilir bu Uranüs retrosu.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte kardeşlerinizle aranızdaki iletişiminizde yanlış anlaşmalar nedeniyle bu süreçte problem yaşayabilirsiniz.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

KARİYERİM

Bu yılın ikinci aytutulması ile; kariyerinizle ilgili bazı yeni durumlar açığa çıkabilir. Daha önceden kararsız kaldığınız konularda bu aytutulmasından sonra bazı kararlar alabilirsiniz.

Takip eden altı ay boyunca bu konular hayatınızda kadersel olarak yerini alır.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

Mayıs sonu itibari ile çocuklarınızla veya aşk hayatınızla ilgili öğrendiğiniz konularla ve açığa çıkan durumlarla ilgili bir takım kararlar aldınız.

Takip eden altı ay boyunca bu konularla ilgili bir olgunlaşma dönemi yaşadınız. Aşk ilişkisinde ise belki ilişkinizi bitirdiniz.

Çocuklarınızla ilgili bir durumu öğrendiyseniz eğer, zaman içinde bu konu ile de ilgili kararlar aldınız.

Bu tutulma ile yaşadığınız tüm bu konularla ilgili yeni başlangıçlar zamanı geldi.

Dolayısı ile2022’nin ortasına kadar varsa çocuklar konusunda aldığınız kararlarınızı uygulamaya geçiyorsunuz.

Veya siz çocuğu olmayan ama çocuk sahibi olmak isteyen biriydiniz. Dolayısı ile bu tutulma ile bununda kararını almış ve eyleme geçmiş olabilirsiniz.

Yada aşk hayatınızda Mayıs sonunda çalkantılar yaşadınız, bu tutulma ile aşkınıza yeni bir şans tanıyor olabilirsiniz.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, iş arkadaşlarınızla olan ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Ayrıca sağlığınızla ilgili ve özellikle estetikle ilgili bu retro sürecinde kesinlikle bir girişimde bulunmamalısınız.

İyi seneler diliyorum.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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