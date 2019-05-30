2019 Sinema Güzeli Yarışması’nın 1. güzeli Seyhan Taşdemir

Biraz seni tanıyabilir miyiz, kendini anlatabilir misin?

- 07.07.1997 Adana’da doğdum. Çok faal bir çocuktum. İlkokulda halk oyunlarına başladım 6 yıl devam ettim sonra da lise bitirene kadar voleybol oynadım. Aslında faal olmama rağmen sakin bir kişiliğe sahibim. Boş zamanlarımda yeşil ve mavinin olduğu sakin ortamlarda gözlerimi kapatıp hayal kurmayı çok severim. İçimde enerjisi bitmesin diye dua ettiğim deli bir çocuk var. Onun coşkusunu çok severim. O coşku ile liseden sonra hayallerimin peşinden koşmak için Adana’dan İstanbul’a geldim. Birçok gencin ideali gibi benim de idealim oyuncu olmakdı ve Tümay Özokur Akademide eğitim almaya başladım. Kendimle yüzleştim hatta kendimi yeniden keşfettim. Şimdi enerjimi en doğru şeklide kullanmak ve kariyerimi en doğru şekilde yönetmek için ne gerekirse onu yapmaya çalışıyorum.

Sinema güzeli hakkında biraz konuşalım neler hissettin neler yaşadın?

-Benim için gerçekten çok özeldi. Hayatımda ilk defa yaşarken kalbimin atmadığını hissettim:) Yarışmanın adı sinema güzeliydi ama özünde yetenek yarışmasıydı o yüzden öncesinde çalışmamız gerekiyordu. Bizi bu konuda Meriç Başaran hocamız hiç yalnız bırakmadı ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Oyunumuza güveniyordum ama yine de izlerken ayaklarım titriyordu, birinci açıklanacağı zaman hadi artık açıklansın yoksa bayılacağım dedim sürekli dua ettim, adımı duyduğumda ağlamaya başlamıştım. “Mutluktan ağladım” ne demek o akşam anladım…

Nasıl bir ortamda büyüdünüz,nerde yetiştiniz?

-Adana’da kalabalık bir ailede büyüdüm. Benim 3 ablam bir erkek kardeşim var. Aramızda 2-3 yaş fark olduğu için kardeşten çok arkadaş gibi büyüdük. Anne ve babama bizleri güzel bir ortamda büyüttükleri için bir kez daha teşekkür etmem gerekir. Kardeşlik güzel bir duygu.

Canlandırdığınız karakterle aranızdaki en çok benzeyen özellik nedir?

-Haksızlığı kabul etmemesi.

Hayatınız boyunca kaç farklı karakter canlandırabileceğinize inanıyorsunuz?

-Ben oyunculuğumu geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Çok iyi hocalardan eğitim aldım ve almaya da devam edeceğim çünkü oyunculuk durmadan öğrenilmesi gereken bir yolculuk. Ben kendime yatırım yaptığım ve kendimi geliştirdiğim sürece eminim oynayacağım karakter sayısı da artacaktır.

Oyunculuğun sizi besleyen tarafı nedir?

Bitmek tükenmek bilmeyen heyecanı, kendini özgürce ifade etme biçimi.

Senin gibi sanatçı olmak isteyen yaşıtlarına ne önerirsin?

-Ben yolun başındayım onlar gibi Tümay hocam ve Melih hocamdan öğrendiklerimi söylemek isterim. Kesinlikle emek vermeden çaba göstermeden ve en önemlisi elinden gelenin en iyisini yapmadan vazgeçmesinler….Sürekli hayal kursunlar…ilk dizi setine gittiği günün, ilk filmini çektiği zamanların, ilk ödülünü aldığı günün...bizi güçlü tutan gerçek hayallerimizdir kurdukları hayali önce hissetsinler sonra inansınlar.

Oyunculuktaki hedefin nedir?

Adımın kalıcı bir oyuncu olarak kalmasını istiyorum kendime özgü olmak istiyorum. İlerde ben öldüğümde yaptıklarımla bir sürü insana ilham olmak istiyorum.

Ters köşe yapıp iddialı rollerde oynar mısın?

- Oyunculuk birbirinden farklı karaktere girerek insanın başta kendisini sonra seyircisini şaşırtabilmesidir.

Hangi rollerde yer almak istersin?

Beni heyecanlandıran iki özel rol var. Engelli bir insan ve tüm güçlüklere rağmen ayakta kalmayı başarabilen bir anne…

Başarılı olmuş en çok beğendiğin kadın oyuncu?

-Bergüzar Korel’i çok beğenirim hem oyunculuk hem de bu sektörde duruşunu çok beğeniyorum. Ama sadece o değil başka oyuncularda var tabi ki örnek aldığım.

Sanat size neyi çağrıştırıyor?

Özgürlüğü…Bir olabilmeyi…

Kariyerin için neler düşünüyorsun?

Kariyerim konusunda zaten yolculuğum Tümay Hocam ile devam ediyor. Eğitim hayatım hiç bitmeyecek. Mümkün olabilirse Amerika’da eğitim almak hedeflerim arasında. Şuan Tümay Özokur Tiyatro kuruldu ve ben de bu kurucu üyeler arasındayım ve bundan dolayı ayrıca çok mutluyum. Profesyonel anlamda tiyatro hayatımın devam etmesini istiyorum. Yarışma sonrası Hakan Solaker’in bize sunacağı imkanlar söz konusu sabırsızlıkla onları bekliyorum. Ve şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. Herşeyin daha çok başındayız, ben üstüme düşen ne varsa yapmak için tüm enerjimle hazırım.

Aşk hayatınız nasıl ya da hayatınızda biri var mı?

-. Aşk hayattaki en yüksek ve en güzel enerji ama önce iş…

Son olarak okuyucularımıza neler söylersiniz?

-İnşallah okurken yüzlerinde gülümseme etkisi bırakmışımdır ve söylediğim her şeyin samimiyetini hissetmişlerdir.Sevgi her zaman var olsun saygı olmazsa olmazımız olsun.Hayali oyunculuk olan genç arkadaşlarıma biraz olsun ilham verebildiysem, kendine olan inancın fazlalığını hissettirdiysem ne mutlu bana.Vazgeçmeyin,sadece oyunculuk değil istediğiniz ne varsa elinizden geleni yapmalısınız.Yaptığımıza inanıyorsak ve olmuyorsa da vazgeçmeyi bilmeliyiz.

Yaş-21

Boy:1.78

Kilo:58

Beden:34

Burç:yengeç

Tuttuğum takım:Galatasaray

En sevdiğim renk:turkuaz

Ne Türk müzik dinlerim:beğendiğim bütün şarkıları dinlerim ayrım yapmıyorum

En sevdiğim şarkı ve nedeni:bana bir masal anlat baba-her dinlediğimde içimdeki çocuğu hissederim

Yaptığım en büyük çılgınlık:13 yaşımda Eskişehir’de voleybol turnuvası vardı İstanbul’a daha önce hiç gelmemiştim Eskişehir İstanbul yakınmış dedikten sonra tek başıma kendimi İstanbul’da buldum 1 saat Beşiktaş’ta durdum sonra geri Eskişehir’e döndüm

Sevdiğim için neleri göze alırım:aklıma gelmeyen çoğu şeyi

Sizi sevenin sizin için beler yapması gerekir:sevgi o kadar özel ki benim onu sevmem için hiçbir şey yapmasına gerek yok diyebilirim :) sevgi anlaşmak değildir nedensizde sevilir :):)

Şu an ruhunun olmak istediği yer neresi : şimdiki zamanda çünkü ben an’ı yaşama taraftarı oldum her zaman

İzlemekten keyif aldığım televizyon programı:komedi programları

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan:ailem

Hayvan besliyor musunuz: Evet,adı şila en yakın dostum diyebilirim

Karşı cinste hoşlandığın tip: zeka,beyfendilik,saygı,

Aşk her şeyi affeder mi:affetmez

Benzetildiğin biri var mı: Jennifier Lawrence

Fobilerim:yok

Hobilerim:müzik dinlemek,spor yapmak,kitap okumak,köpeğimle zaman geçirmek,ormanda kulağımda kulaklık saatlerce yürümek

En büyük hayalim: kalıcı olabilmek

Kolay affeder misiniz:bu huyumu sevmiyorum ama çok kolay affediyorum

Kendinle barışık mısın:evet

Beğendiğiniz huyunuz:içimdeki çocuğu hep canlı tutmak

Beğenmediğiniz huyunuz:hayır diyememek

Sizi en mutlu eden iltifat nedir:2 tane var,duyduğumda mutlu olduğum

Birincisi çocuk gibisin içindeki neşe,enerji bitmiyor.İkincisi bu kız deliiii :)

Çıkmak istediğiniz bir defile var mı: düşünmedim

Defilede her kıyafeti giyer misiniz:defileye çıkacak olursam her kıyafeti giyerim

Sizin için en zor fotoğraf çekimi oldu mu:Hayır,olmadı

Kişisel stiliniz nedir: spor ve şık

Yeni biriyle tanıştığınızda ilk dikkat ettiniz şey nedir:konuşma tarzı ve gözleri

Ne tarz insanlar sizin için tehdit oluşturur: Melek yüzlü şeytanlar

Özgürlüğünüze ne kadar düşkünsünüz: çok ama çok fazla düşkünüm.

Sizce aşk yalnızca bir kere mi yaşanır:hayır

Gelecekte yapılacaklar listesinde ilk üç sırada ne var: eğitimim için Amerika’ya

Bir karavan satın alıp her yeri gezmek

En iyi kadın oyuncu ödülü almak :)

Seyhancığım çok teşekkür ederim bu içten ve samimi röportaj için başarılar diliyorum kardeşim…

Ben çok teşekkür ederim Kıvanç Abiciğim çok sağolasın keyifli ve sıcaktı her şey)))

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU