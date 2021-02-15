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14 YAŞINDA EVLEDİM

Ahu Tuğba, uzun süredir kızı ile birlikte hayatını Amerika Miami'de sürdürüyor. Tuğba,sosyal medya hesaplarından vatan özlemini de sıkça dile getiriyor… İşte Ahu Tuğba ile ilgili bilmedikleriniz…

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:42
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14 YAŞINDA EVLEDİM

HABİB BABAR

Muhteşem güzelliği ve oyunculuğuyla 80’lere damgasını vurdu… 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahu Tuğba’nın gerçek adı Canan Tuğba Çetindir. Güzel oyuncunun  sinema serüveni daha ortaokul yıllarında başladı… 1982 yılında Kadir İnanır ile başrol oynadığı ‘Elveda Dostum’filmiyle milyonların gönlünde taht kurmayı başaran Ahu Tuğba’nın hayatı tam bir film gibi… Babasını 11 yaşından sonra görmeyen ünlü oyuncu,’Babasına aşık bir çocuğuydum. Bir kadın yüzünden bizi terk etti’diyor…. Ahu Tuğba, uzun süredir kızı ile birlikte hayatını Amerika Miami'de sürdürüyor. Tuğba,sosyal medya hesaplarından vatan özlemini de sıkça dile getiriyor… İşte Ahu Tuğba ile ilgili bilmedikleriniz…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben İstanbul Yeşilköy’de varlıklı ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldim. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdim. Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladmı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudum. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudum ancak bitiremeden Türkiye’ye geri döndüm. Kadir İnanır ile başrolünü paylaştığım ‘Elveda Dostum’ filmiyle şöhreti yakaladım. O filmden sonra ardı ardına film teklifleri almaya başladım… Ve 100’ü aşkın sinema filminde rol aldım.

BABASINA AŞIK BİR KIZ ÇOCUĞUYDUM

PEKİ NASIL BİR ÇOCUKLUĞUNUZ OLDU?

İçine çekiyor….Ben babasına gerçekten aşık bir kız çocuğuydum.. Ancak 11 yaşında bir kadın yüzünden bu mutluluğum yarım kaldı… Babam bir kadın yüzünden bizi terk etti. Sonra onu bir daha hiç göremedim. Yıllar önce kendisiyle görüşmek istedim.Arkadaşına, ‘Askerlik arkadaşım olmasan kalbini kırardım. O bizim adımızı lekeledi. Asla affetmem” demiş. Sanatçı olmamı istemiyordu babam. Oysa ben zaten babama inat sanatçı olmuştum. O bizi tek edip gitti diye.

YANİ GÖRÜŞEMEDİNİZ?

Evet ne yazık ki görüşemedik.

OYUNCULUĞU SEVMEDİM

BİRAZ ÖNCE BABANA İNAT OYUNCULUĞU SEÇTİM DEDİNİZ, SİZ OYUNCULUĞU SEVMEDİNİZ Mİ?

Hayır sevmedim. zorla yapıyordum. Hiç bir zaman şöhret olma büyüsüne kapılmadım. Halktan bir gibi hareket ettim. Halkla iç içe oldum. Herkes gibi sade bir Ahu oldum.

KENDİLERİ ETTİ, KENDİLERİ BULDU

BİRÇOK YEŞİLÇAM OYUNCUSU ZOR DURUMDA SİZCE PARA KAZANMADILAR MI?

Çok büyük paralar olmasa bile kazandılar tabi… Kendileri etti, kendileri buldu. Kumar ve alkol onları bitirdi. Parayı bulan kumara koşuyordu. Figüranların durumu çok kötü, emekli olamayan ve deyim yerindeyse sürünen onlar.

SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

Ben iyi paralar kazandım, kazandığım paraları da hep paylaştım.Ben sahne aldığım dönemler arkamda tam 50 kişilik vokal,dans grubum vardı. Sahneden kazandığım paraları onlarla paylaşırdım. Sinemada ise kazandığım paraları set işçilerine dağıtırdım.

O KADAR ÇOK İHANET GÖRDÜM Kİ!

HİÇ AŞK ACISI ÇEKTİNİZ Mİ?

Aşk acısı çekmedim. İlk eşimi çok sevdim 14 yaşında evlendim ve ne yazık ki ihanete uğradım… İhanetten sonra da o defter kapandı zaten…

PEKİ YA ÖZEL HAYATINIZ; AŞK YOK MU HİÇ ?

O kadar çok ihanet ve yalan gördüm ki hep en yakınlarımdan geldi ve inancım bitti. Aşka inancım kalmadı.

AMERİKA’DA YAŞIYORSUNUZ. BU KADAR UZAK KALMANIZ NEDEN?

Miami benim gözümde olağan üstü bir yer değil. Asıl önemli olan sorumlulukların arttığı üniversite çağında dünyaya getirmiş olduğunuz evladın yanı başında olmak. Herkes tam zıttını yapıyor. Büyüdü nasıl olsa deyip gözardı ediyor. Bir anne olarak kızımın eğitimi için burada duruyorum.

Önce Vatan Gazetesi

14 YAŞINDA EVLEDİM
14 YAŞINDA EVLEDİM
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