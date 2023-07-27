Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, arkeologların Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yaptığı kazılar neticesinde, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi.

Antik Roma'da milattan sonra 54-68 yıllarında imparator olan Neron'un yaptırdığı özel tiyatro, şu ana kadar sadece eski metinlerde adı geçtiği için bir dönem var olduğu biliniyordu.

Arkeologlar kazılarında, mermer sütunlar, altın varaklı alçı süslemeler ve tiyatrodaki dekorlar için kullanılan odalar buldu.

Roma Arkeolojik Alan Sorumlusu Daniela Porro, bu keşfi "olağanüstü derecede önemli" şeklinde değerlendirdi.

Kazıyı başlatan isim olan Arkeolog Renato Sebastiani de Rovere Sarayı'nın altındaki arkeolojik keşiflerin, antik Roma'dan Orta Çağ dönemine kadar uzanan geniş zamana aralığına dair kendilerine pek çok bilgi sağladığını söyledi.

Rovere sarayındaki kazılar, 2020 yılında başlamıştı.

AA