Can dostlarım merhabalar!

Ben bu günü asla unutmayacağım;



ADI ADALET OLAN AMA MUHALİF YARGI MENSUPLARINI BERTARAF ETMEYİ AMAÇLAYAN 13.Ergenekon Operasyonunu.

Unutmayacağım mesleğimin en verimli zamanında 20 yıl kaybettim;

Unutmayacağım oğlum 6 yılını kaybetti:

Unutmayacağım annem sağlığını kaybetti.

UNITMAYACAĞIM VE EKTEKİ O GÜNÜN GAZETELERİNİ SÜSLEYEN RESMİM ŞEREF MADALYAM OLDU!

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Bugün 1 haziran ,ağladım geçmişin karanlığına,geleceğe karanlık salan dipsiz siyahlığına.Ağladım 1 Haziran 2010 tarihinde yaşadığım ERGENEKON KUMPASINA.

ASLINDA SENİN İÇİN AĞLADIM TÜRKİYEM VE TÜRK MİLLETİM!

Bugün ADALET OPERASYON’U dedikleri HUKUK DRAM-KOMEDİSİ ile cezaevine girmemin 13.yılı...

O gün sormuştum;şimdi tekrar soruyorum:

-MECZUP TUNCAY GÜNEY,ZEKERİYA ÖZ,FİKRET SEÇEN,Cihan Kansız ve hukuk katli yapan diğerleri nerede?

Ben buradan ADIM ÖTEYE GİTMEM demiştim;göbeklerini kaşıyanlar,kartopu oynayanlar,zırhlı araç ve korumalar ile basının karşısına çıkanlar NEREDELER???

-Tekrar soruyorum; REJİMİ DEĞİŞTİREN ve ADALET OPERASYONUNUN yapılmasına neden olan 12 Eylül 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ “YETMEZ AMA EVET”diyerek destekleyen;1-Siyasal islamcılar 2-Etnik azınlık ayrımcılığını emperyalizm ile kotaranlar 3-İkinci cumhuriyetçiler 4-Emperyalizm destekçisi bir kısım liberaller NEREDESİNİZ?

HEPİNİZ OLANLARDAN SORUMLUSUNUZ.

Çünkü hepinizin üzerinde YARBAY SONGÜL YAKUT’UN ,YARBAY ALİ TATAR’IN,

KAHRAMAN SUBAY MUZAFFER TEKİN’İN, KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN ve daha nicelerinin, ERGENEKON-BALYOZ SAFSATALARINDA zarar gören herkesin HAKKI VAR...

Korkak kaçaklar Zekeriya Öz ve diğerlerini hatırladım,hatırlattım hepinize;hala içimizde yaşayan,her gün gözümüzün önünde olan dansöz,dönek,bel kıvıran-baş değiştirenleri de unutmayalım...

Unutmayalım, AMA ÖNÜMÜZE BAKIP YOL ALALIM!

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ZEKERİYA ÖZ on buçuk saat sorgudan sonra beni tutuklamaya sevk ettiğinde, “Oğlunuz kaç yaşında avukat hanım?” diye sormuştu.

Bir anneye sorulan bu soru, gözyaşlarıyla devam ederek cevaplanır genelde. Ama ben gülerek “16 yaşında savcı; sizin de 2 kızınız varmış, sevgilerimi iletiyorum”dedim.

YETER ARTIK; KENDİNE GEL TÜRK MİLLETİ!

KENDİNE GEL,FARKINA VAR VE YÜRÜ ÖNDERİN ATATÜRK’ÜN YOLUNDA,HZ.ÖMER’İN ADALETİ İLE...

Sevgi ve Saygılarımla…

Av. TÜLAY BEKAR