TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
30 KALEM DENTAL SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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2023/342330
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1-İdarenin
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a) Adı
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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b) Adresi
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Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Eski Londra Asfaltı No:141/2 34180 Bahçelievler/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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2124415312 - 2124415318
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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30 KALEM DENTAL SARF MALZEME ALIMI
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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30 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tıbbi Sarf Malzeme Deposu
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Teslimatlar, idarenin ihtiyacı doğrultusunda tek seferde ya da peyder pey sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (faks, posta veya e-mail) itibaren 10 (on) takvim günü içinde ilgili depoya mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslimat programı 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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02.05.2023 - 10:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi - Eski Londra Asfaltı Adnan Kahveci Bulvarı Sağlık Kompleksi 141/2 34180 - Bahçelievler / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1.
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4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
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Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünleri teklif eden isteklilerin, “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” gereği satış merkezi yetki belgesine sahip olmaları ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorunludur.
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4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
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a) İstekli firma, ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olmak zorundadır. İstekli, ürünün üreticisi ve/veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi 'nde kayıtlı numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde ithalatçı veya üreticinin ürünlerine ait bayi olduklarını gösterir belgeyi sunacaktır.
b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasını ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.)
c) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını vermeleri zorunludur.
ç) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve Ürün Takip numarasını (ÜTS), birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır.
d) Yerli malı teklif eden istekliler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklar ve beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirimden sonra Yerli Malı Belgelerini üzerinde hangi malzemeye ait olduğuna dair ihale sıra numarasını belirterek idareye sunacaklardır.
Yukarıda istenen belgeler/bilgiler yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilmesi zorunludur. Yeterlilik Belgesi tablosu uygunluk kontrolünden sonra idaremiz tarafından yapılan tebligata ilişkin belirlediği tarih ve saate kadar istekliler beyan edilen belgeleri İhale Komisyonuna sunacaktır. Beyan edilecek olan belgelerde Yeterlilik Bilgileri Tablosunda eksiklik olması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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a) İhaleden önce numune verilmeyecektir. E-ihale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra, istekli firmaların teklif fiyatlarının sıralanması ile oluşan listeye göre en düşük fiyattan başlanılarak 1’er (birer) adet numune talep edilecektir. Numune talebi isteklilere EKAP üzerinden tebligat yöntemi ile bildirilecek olup; numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde Kurumumuz Satın alma birimine, orijinal ambalajlarında açılmamış olarak teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir.
b) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları istekli yazıda belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.
c) İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Kullanılan numuneler için bedel ödenmeyecek olup, ilgili firma herhangi bir hak iddia etmeyecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak ilgili depoda/idarede tutulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
ILN01809422
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