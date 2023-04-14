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T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

14 Nisan 2023 Cuma 01:52
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T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/122 Esas
KARAR NO : 2023/279
Davalı : 1- ÇATALCA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- ALİ GÜN
Davacı ALİ GÜN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Ordu İli, İkizce İlçesi, Derebaşı Mahallesi/Köyü, Cilt No:27, Hane No:6, BSN:43'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Hüsne oğlu 18/04/2002, Çatalca doğumlu, 10565524064 TC Kimlik nolu Ali GÜN'ün "GÜN" olan soyadının "ÇITAK" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde Kayıt Ve Tesciline"
Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2023

Basın No: ILN01812804

#ilangovtr

Son Güncelleme: 14.04.2023 02:00
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