SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, (1.Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2.Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raparu, 3.Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, belgelerinden birinin sunulması yeterlidir.)

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

Sarf Malzemeler için;

1.kısım Kimya Bölümü Sarf Malzemeleri için teklif veren firmalar üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

2.kısım Biyoloji Bölümü Sarf Malzemelerden 2.3.23.25.26.36.41.42.43.44.45.56.57.58.65.66.71.74.80.94.102.142.kalemler için teklif veren firmalar üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3.kısım Moleküler Bölümü ile 4.kısım Fizik Bölümü sarf malzemeleri için teklif veren firmalar, üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi veya (a) veya (b) bentlerinde belirtilen belgelerden herhangi birini sunulabilir.

Kimyasal Malzemeler için;

5.kısım Kimya Bölümü kimyasal malzemeler için teklif veren firmalar, üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır..

6.kısım Biyoloji Bölümü kimyasal malzemelerden 1.4.5.8.13.16.19.54.56.61.63.79.84.93.96.97.100.105.106.107.116.118.119.129.145.kalemler için, (a) veya (b) bendinde belirtilen belgeleri veya üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır.

7.kısım Moleküler Bölümü kimyasal malzemeler için, (a) veya (b) bendinde belirtilen belgeleri veya üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır.