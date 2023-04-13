İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 09.02.2023 tarih ve 21 karar nolu Belediye Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, 1/50 ölçekli mimari avan projeye göre Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ İstanbul İLÇESİ Üsküdar MAHALLE Cumhuriyet (Bulgurlu) SOKAK Evren PAFTA 83/2 ADA 1882 PARSEL 22 YÜZÖLÇÜMÜ 368,21 m² CİNSİ Arsa İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz üzerine Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 09.02.2023 tarih ve 21 karar nolu Belediye Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde ilgili Belediyesi tarafından düzeltmelerle uygun görülen 1/50 ölçekli mimari avan projeye göre yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım ihalesi işi. KAT KARŞILIĞI İDAREYE TESLİM EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 1.Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm, Zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm, 1. Normal kat 5 nolu bağımsız bölüm, 2. Normal kat 8 nolu bağımsız bölüm, 3. Normal kat 9 nolu bağımsız bölüm. KAT KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE DEVREDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 1.Bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm, Zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm, 1. Normal kat 6 nolu bağımsız bölüm, 2. Normal kat 7 nolu bağımsız bölüm, 3. Normal kat 10 nolu bağımsız bölüm. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 6. Bölüm 27. Maddesindeki seviyeler oranında ve 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24.Maddesinin 13.fıkrasına göre devir işlemi yapılacaktır.) ARTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDEL 500.000,00 TL(Beşyüzbin TürkLirası) (Bu bedel; yüklenici tarafından idareye teslim edilecek bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade eder. İhalede teklif edilen ilave nakit para, yüklenici tarafından ruhsat tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde def'aten ve nakden İdareye ödenecektir.) İHALE DOSYASININ ALINABİLECEĞİ ADRES Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:35 Üsküdar-İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ 8.317.166,50 TL (Sekizmilyonüçyüzonyedibinyüzaltmışaltı TürkLirası elli kuruş) (Bu bedel; onaylanan avan projeye göre yapılacak inşaatın maliyetidir.) GEÇİCİ TEMİNAT 250.000,00 TL (İkiyüzellibin TürkLirası) (Bu bedel yaklaşık maliyetin %3 ‘üdür.) İHALE TARİH VE SAATİ 19/04/2023 - 10:30

1) İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 19.04.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

2) İhale şartnamesi, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına yatırılacak 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden satış ilanına ulaşılabilir.

3)İhale Usulü; Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.Artırıma esas muhammen bedeli 500.000,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) dir. Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

4) İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

İstekliler, ilgili kanun, yönetmelik ve ihale şartnamesinin ekinde verilen standart form ve eklere göre hazırladıkları teklif dosyasını ve aşağıda dış zarf içerisinde istenilen diğer belgeleri, en geç 19.04.2023 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

4.a) İdari Şartnamenin 6.2. maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:1) Şartnamenin 12. maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan kapatılmış ve imzalanmış İç zarf ile,

4.b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:2),

4.c)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.c.1.Gerçek kişiler, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

4.c.2.Tüzel kişiler, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

4.ç.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da İdarece onaylanmış sureti,

4.ç.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

4.ç.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

4.d.İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,

4.e.Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:3) veya geçici teminatın TR390001500158007289913863 İban Numaralı Üsküdar Belediye Başkanlığımızın Vakıfbank hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu,

4.f.İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:4)

4.g. Yaklaşık maliyet bedelinden az olmamak ve tek bir iş kapsamında en az toplam 3.000 m2 komple bina inşaatı tamamlamış olmak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan;

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az “(F) grubu Müteahhitlik Karnesi” (Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamış olması gerekir)

-15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi',

-İlgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir “Yapı Kullanma İzin Belgesi”,

-Bina inşaatına ait “İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin” aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle bu belgelerin fotokopileri kabul edilecektir.

4.g.1.Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Resmi Gazete’de yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğinde (III. Sınıf B Grubu ve üstü) belirtilen tamamlanmış inşaat işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.g.2.Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi de kabul edilecektir.

4.g.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

4.ı.İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

4.i.İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

4.j.İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

4.k.Teknik Personel Taahhütnamesi: İstekli, işin başında en az 5 yıl deneyimli mimar veya inşaat mühendisi bulunduracaktır. (Ek:8)

5)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

6)İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

7)Teklif dosyası, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9)Bu işe ait kesin teminat bedeli sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

10)İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL : 0216 531 00 00-(Dahili:1507) İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr FAKS : +90 (216) 531 32 25

MAİL : emlakistimlak@uskudar.bel.tr. İLAN OLUNUR