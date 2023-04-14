İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR



Deprem Bölgesinde Kullanılmak Üzere Konserve ve Piknik Ürün mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/340996

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 34070 Alibeyköy - Eyüpsultan/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 0212 600 95 00 - 0212 600 95 07 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Deprem Bölgesinde Kullanılmak Üzere Konserve ve Piknik Ürün b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem - Deprem Bölgesinde Kullanılmak Üzere Konserve ve Piknik Ürün Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare, yıl içinde listede yer alanlar haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir. Hali hazırdaki teslim yerleri şunlardır; TESLİM NOKTALARI 1. Merkez Mutfak (Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi) ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletmeler Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktasına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir. Malların tesliminde Deprem Bölgesinde Kullanılmak Üzere Konserve ve Piknik Ürün Alımı Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar şartnameye uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında işe başlama tarihi ile - 15.07.2023 tarihleri arasında idareye teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler imalatçı ise, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen, ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan, istekli adına düzenlenmiş, faaliyet konusu:

1- Gıda üretimi yapan işletmeler,

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler,

3- Toplu tüketim işletmeler

olan “İşletme Kayıt Belgesi”nden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

İmalatçı olmayıp, “Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi”ni beyan ederek teklif verecek istekliler yetki belgesi ile birlikte, yetkili satıcılık veya yetki belgesi aldığı veya bayilik yaptığı firma adına düzenlenmiş, yukarıda belirtilen İşletme Kayıt Belgelerinden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

5) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

6) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler, piknik ve diğer kahvaltı ürünleri, konserve ürünleri, bal ürünleri grupları için imalatçı olduğunu gösteren belgelere ait bilgileri, her ürün grubu için ayrı ayrı yeterlik bilgiler tablosunda beyan edeceklerdir.

İmalatçı olmayıp, “Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi”ni beyan ederek teklif verecek istekliler, yetki belgesi ile birlikte yetkili satıcılık veya yetki belgesi aldığı veya bayilik yaptığı firma adına düzenlenmiş ve “piknik ve diğer kahvaltı ürünleri, konserve ürünleri, bal ürünleri” kalemlerini kapsayan, 7.5.2.a maddesindeki belgelerden en az birini, her ürün grubu için ayrı ayrı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01812980



