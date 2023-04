İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

5) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

6) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler, piknik ve diğer kahvaltı ürünleri, konserve ürünleri, bal ürünleri grupları için imalatçı olduğunu gösteren belgelere ait bilgileri, her ürün grubu için ayrı ayrı yeterlik bilgiler tablosunda beyan edeceklerdir.

İmalatçı olmayıp, “Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi”ni beyan ederek teklif verecek istekliler, yetki belgesi ile birlikte yetkili satıcılık veya yetki belgesi aldığı veya bayilik yaptığı firma adına düzenlenmiş ve “piknik ve diğer kahvaltı ürünleri, konserve ürünleri, bal ürünleri” kalemlerini kapsayan, 7.5.2.a maddesindeki belgelerden en az birini, her ürün grubu için ayrı ayrı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.