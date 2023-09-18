YEŞİM LİVAOĞLU

Sevgili Yeşim Livaoğlu ile geçen ay ziyaret ettiğim Bodrum Titanic Otel’deki resim sergisinde tanıştım.Tabloları izlerken hissettiğim sevgi ve huzurun ötesinde masalsı bir dünyanın içinde buldum kendimi. Sanatçı özel bir teknikle geliştiği iskelet yaprakları resimlerinde ya biçim ya da doku olarak kullanmış.Ressam Yeşim Livaoğlu, kendi geliştirdiği teknikle özel bir solüsyonda bekletilen ve işleme uygun olan yaprakların çürütülerek lif dokusunun ortaya çıkarılmasıyla elde edilen iskeletleri hemen hemen her eserinde kullanıyor. Su ile açılmış acryclic boya ve iskelet yapraklar önce tablolarda can buluyor, ardından tasarım ürünlere dönüştürülerek sizlerle paylaşılıyor. Ruhunu ve enerjisini eserlerine geçiren, insan ve doğa aşığı bu harika insanı gelin hep birlikte tanıyalım.

Sevgili Yeşim Livaoğluklasik bir söylemdir amaresimle ilişkiniz nasıl başladı?

Çocukluğumdan beri ‘kendimi bildim bileli’ resim yapıyorum. Babam inşaat mühendisi ve teknik ressamdı. Yeteneğimin genetik olduğunu düşünüyorum. Biz çocukken özgür bırakıldık, boyalarımız kağıtlarımız hep önümüzdeydi. Evimizin duvarlarına boyumuz yetişene kadar resim yapardık. Çocukluğumda bu kadar imkanlar yokken benim de oyuncağım yoktu. Belki de bilinçli olarak almıyordu ailem, kendi oyuncaklarımı kendim yapıyordum. Çocukluğumdan beri yaratım sürecindeyim. Kıyafet tasarlamayı çok seviyordum. Kağıttan‘Şebnem Bebek’ yapar, üzerine elbiseler keser giydirirdim. Kağıdı büker büker sandalet yapıp giyerdim. Doğayla hep iç içeydik. Okul kapanır kapanmaz memlekete (Artvin) gider, böcekleri, otu, kuşu, suyun akışını gözlemlerdim. Zaman o kadar yavaş akardı ki vaktim çoktu, gözlemleyecek çok şey vardı. Yaşananları hep bir yere atmış bellek.Sonra hepsi birleşip bir kıvama gelerek, yaşla birlikte üretme sürecine dönüştü.

Eğitiminizi hangi alanda tamamladınız?

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite yıllarından itibaren reklamcılık sektöründe çalıştım. Mezun olur olmaz sektöre atıldım ve geceli gündüzlü yoğun bir tempoda işin içinde buldum kendimi. İki sene sonra kendi reklam ajansımı kurdum.Reklam ajansında 16 yıl markalara danışmanlık yaptım ve görsel iletişim elemanlarını yönettim. Raflarda bazı markaların ambalaj tasarımları hala bana aittir. Grafik tasarım alanında ödüllü tasarımlarım da var. Yıllarca markaların iletişimini yönetmek…‘Birşeyi ne kadar çok yaparsan o kadar iyi oluyorsun. Refleksiniz gelişirken o kaslarınız da çok güçlü oluyor.’Sonrasında reklamcılık beni çok yormaya başladı ve bıraktım.

Sanırım üretim sürecine yönelmek istediniz.

Resim yapmaya daha çok vakit ayırmaya başladım. Resim yapıp sosyal medyada paylaşıyordum. Bu arada reklamcılıktan gelen markalara verdiğimiz tavsiyeleri kendi sosyal medyamda uyguladım. Paylaşımlarımdaki sunumlar, yaptığım resimlerin izleyici ile olan iletişimi, onları da resim sanatınadahil etmem yaşayan bir organizma oluşturdu. Çok kısa bir sürede eserlerim tanındı ve siparişlerimi almaya başladım. Normalde bir sanatçının tarzını, stilini oluşturarak önce karma sergileri, sistemli üreterek adım adım kişisel sergilerini açması beklenir. Galerilerin bu insanlara güvenmesi ve galerinin de desteğiyle sanatçının piarının yapılması hedeflenir. Sistem böyle işlerken benkendi kendime kitle oluşturdum ve sonradan resimlerimi sergilemeye başladım. Hiçbir şeyin planını yapmadım aslında, deneyimlerimin de desteği ile ne hissettiysem onu yaptım. Bu tamamen benim geliştirdiğim kaslarımla ilgili bir şey. Sonra yavaş yavaş büyümeye başladım. Ankara’da Galerim Sanat’la çalışıyorum. İlk sergimi Mayıs ayında açtım, ardından Bodrum. Sıradaki sergim İstanbul’da olacak.

Tarzını, stilinizi nasıl oluşturdunuz?

Resim yapacaksam diğer sanatçılardan teknik olarak ve stil olarak farklı ve sürekli olmalıydım. Dünyada olmayan bir teknik geliştirdim. İskelet yaprak inanılmaz bir malzeme ve kaynak oldu benim için. Doğayla iç içe büyüdüğümden yaprağı tanıyordum. Gerçek yaprakları solüsyondan geçirip, çürüttüm. Fırçalayarak dokusunu tül gibi çıkardım.Tülsü dokuyu bazen biçim bazen de doku olarak kullanıyorum. Resimlerime bakınca bu ‘Yeşim Livaoğlu’eseri diyebilirsiniz. O tarzı oturtmak harika bir şey, bir sanatçının olmazsa olmazı bence.

Sergi açılışlarınız nasıl geçiyor Yeşim Hanım?

Sergi açılışlarımız bambaşka geçiyor. Mesafeli duruş, sanatçıyla izleyici arasındaki duvar hiç yok. Başka bir iletişimimiz oluyor. İçten samimi insanlar kendilerini buluyorlar, bende kendimi onlarda buluyorum. Aramızda eser oluyor, orada buluşuyoruz. Evine orijinal hiç eser almayan o kadar çok insanın ilk sanatçısı oldum ki, bu çok büyük bir başarı. Resim sanatıyla hiç ilgisi ve bilgisi olmayan, kıt kanaat geçimini sağlayan insanların evlerine eserlerim girdi. İzleyicimle buluştuktan sonra bu işe merak salıp sanatçıları takip etmeye başladılar.‘Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum.’

-İzleyiciniz ile aranızda nasıl bir bağ var Yeşim Hanımcım?

Bir takipçim arkadaşı için sipariş vermek istediğini söyledi. ‘Sizin eserlerinizden birini hediye etmek istiyorum, bize bir şey çalışır mısınız?’ dedi. Arkadaşından bahsetmesini söyledim, anlattı. Sonra ne yapacağımı hatırlatan kendime şifrelediğim notlarımı aldım. Görüşmeden sonra 1-2 haftanınardındanüretim sürecine geçtim. Elime tuvali alıp, müziğimi açtım. Hümeyra ‘Kirli Beyaz Kedi, Yıkan gözyaşınla, Kurtul anılardan, Sarıl yarınlara’ şarkısını söylüyor. İlk kez dinliyordum, ne kadar güzel bir şarkı, bir kez daha dinledim. Ertesi gün resime devam ederken o kadar çok dinledim ki ‘ben bu resmi yaparken sadece bu şarkıyı dinlemeliyim’ dedim. Eser bitti, fotoğrafını çekip gönderdim ve resmi yaparken sadece bu şarkıyı dinlediğimi takipçimin arkadaşına iletmesini söyledim. Yaptığım resimleri sosyal medyada paylaşırken altına da bu öyküyü yazdım. Gönderiyi paylaşırken aynı anda resmin sahibi ‘İnanmıyorum, bu şarkı benim şarkım, binlerce kez dinledim, nasıl olur bu’ şeklinde dönüş yaptı. Sanıyorum izleyicimle aramda telepatik bir bağ oluşuyor. Böyle o kadar çok hikaye var ki, gel de sevme.

Tekstil tasarımına yöneliminiz nasıl oldu?

Digital tasarımda iyi bir geçmişim var. Markayı ve resimlerimi desteklemek için tekstil tasarımlarına yöneldim. Öncelikle ev tekstiliyle başladım. Yatak örtüleri ve nevresim takımlarına yaptığım resimleri aktarıp üretmeye başladım. Sınırlı sayıda üretip yeni koleksiyonlar hazırladık. Bir dönem öyle gitti, daha sonra ulaşılabilir olması adına kimanolar, gömlek elbiseler, şortlar üretmeye başladık. Sosyal medya paylaşımı sonrası ilgi çığ gibi büyümeye başladı. Eserlerimi tekstil ürünlerine de çevirmeye ve e-ticaret ile satışa sunmaya da başlamıştık.Yurtdışı bağlantılarımız var, ürünlerimizi oralara toplu gönderiyorum. Sahil yörelerindeki butiklerde de plaj giysilerimizi bulabilirsiniz.

Besin kaynaklarınız nelerdir?

İnsanları ve doğayı çok seviyorum. İnsanları zor olsalar da seviyorum. Kurduğum her ilişkiden besleniyorum. Toprakla kurduğum ilişkiden, rüzgarla kurduğum ilişkiden, insanla kurduğum ilişkiden. Sonra ruhumu tuvale aktarıyorum resimlerimdeki sevgi ve huzuru bulabilmeniz için. Teşekkürler...

Bize değerli zamanınızı ayırdığınız ve sizi tanıma fırsatı verdiğiniz için ‘Önce Vatan Gazetesi’ adına çok teşekkür ederim. Sevgimle.