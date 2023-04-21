İSTANBUL AA- Hatay ve Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel etkinlik çadırlarının kurulmasıyla başlayacak projeyle, iki ay boyunca bölgedeki çocuklara tiyatro, atölye çalışmaları, konser, sokak performansı, film ve belgeseller sunulması hedefleniyor.

TOBB İstanbul Hizmet Binasında düzenlenen basın toplantısına katılan TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, depremin ardından umutları yeşertmenin, her yaştan insanın iyileşmesi için en önemli adım olduğunu belirterek, "Büyük acılar yaşamış küçük çocuklarımızın kayıplarının yerine renkli hayallerin, ufuklarını açacak hikayelerin ve onları heyecanlandıracak fikirlerin yerleşmesini istiyoruz." dedi.

Kavame, projeyle çocuklara ilham vererek zihinlerini hayal kurabilecekleri bir geleceğe odaklamak istediklerini vurgulayarak, "(23 Nisan) Dünya çocuklarına armağan edilen bir gün ve bu vizyonu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gibi, bir ülkenin en değerli hazinesinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan başlamak üzere, geleceğimiz çocuklarımız için orada olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ufuklarını açacak hikayelerin yerleşmesini istiyoruz"

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy, proje kapsamında etkinlik alanlarında 20 tiyatro grubunun 40'ın üzerinde oyun oynayacağını aktararak, "Kültür sanat hayatının temel yapı taşlarını oluşturan tiyatro, kriz anlarında her zaman toplumun yaralarını sarmak için büyük bir itici güç olmuştur. Bu projede de tiyatro, müzik ve sinemanın ortak gücüyle sokaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabilecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık." diye konuştu.

Özsoy projeye ilişkin duygularını, "Tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın yüzünde tebessüm yaratmak ve onlara unutulmaz deneyimler sunabilmek için heyecanlıyız." sözleriyle ifade etti.

"Proje, umut ne ise onu hedefliyor"

Netflix Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili de deprem felaketinin yaralarını sarmak için kreatif sektörün güç birliği yapmasının önemine dikkati çekerek, "Sanatın ve kreatif alandaki aktivitelerin iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. 'Renkli Hayaller Sahnesi' projesiyle deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de geleceklerine ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz." dedi.

Proje kapsamında izletilecek içeriklerin, çocukların hayal gücü ve yaratıcı fikirlerini destekleyecek nitelikte olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Mavili, "Çocuklarımıza yaşadıkları travmayı hatırlatmayacak ve izlerken bir şeyler öğrenmesini sağlayacak içerikleri özenle seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan ise depremin ilk gününden bu yana bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, "Tiyatro Kooperatifi, deprem bölgelerindeki çocuklar için bir proje yapma fikrini ilk paylaştığında heyecanla karşıladık. Büyük oranda yıkılmış bir bölgenin tekrardan hayata başlaması için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda İhtiyaç Haritası'nın Hatay ve Kahramanmaraş'taki lojistik ve iletişim ağıyla süreci planlama çalışmalarına başladıklarını aktaran Aydoğan, şöyle devam etti:

"Uzun süredir sosyal kalkınma alanında çalışıyoruz, sadece afet alanında değiliz. Kültür ve sanatın insanların iyi olma haline ne kadar iyi geldiğini tecrübe etmiş biriyim. Renkli Hayaller Sahnesi için elimizde bulunan bütün imkanları seferber edeceğiz. Bu proje, umut ne ise onu hedefliyor."

Toplantının ardından Hatay'daki "Renkli Hayaller Sahnesi" çadırlarının kurulumundan canlı yayın yapıldı.