Başarılı ressamlarımızdan İrem Gürdal 9 Eylül 2023 tarihinde Antik Hotel Antik Cisterna ‘da 14 farklı soyut çalışmasını sanatseverlerle buluşturdu.

İrem Gürdal’ın soyut tuval üzeri akrilik çalışmalarından oluşan sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi görürken başarılı sanatçıyı yakın dostu ve ressam Gülhan Aktuğ Eren ve Atilla Yıldırım’da yalnız bırakmadılar.

İrem Gürdal “Renklerin Hikayesi” adlı solo sergisi hakkında “Renklerle benden akan sende bir yerlerde karşılık bulan ve bizi buluşturan , tekrar tekrar başkalaşan hikayelerin bir anlatımı. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne sonsuz inancım ve şükürle” diyerek duygularını ifade etti...

İnfluencer mı? O da ne demek?

Sosyal medyayı etkin olarak da kullanan ve güzelliğiyle dikkat çeken genç popçu Dilşad Çatalcalı kendisine yakıştırılan influencer tabirine aslında kendisinin hiç uymadığını belirtti. Çatalcalı “Ben asla birileri beğensin diye sosyal medya hesabımdan paylaşımlar yapmadım. Ele avuca sığmaz bir yaradılışım var. Farkında olmadan dış görünüşüm ön plana çıksa da sosyal medyayı kafama göre ve eğlenmek amaçlı kullanıyorum” dedi.

Dilşad Çatalcalı geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı ‘da gittiği ünlü beach’ de DJ’den Tarkan şarkısı çalmasını rica etmiş ve bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “ Tarkan sevmeyen insan kendisini sevmiyordur , kendisiyle zoru vardır bence . İncelemek lazım “ ifadesiyle paylaşması sonrasında takipçilerinden kendisine büyük destek geldi.

İlk tekli heyecanı

Uzun zamandır müzikle uğraşan, öte yandan çoksesli müzik alanında da halen Boğaziçi Caz Korosu-Magma Oda Korosu bünyesinde koristliğe devam eden Altan İşleyen, alternatif rock tınılı ilk teklisi “Yeniden Aşk”ı dinleyicilerle buluşturdu.

Bağımsız olarak yayınlanan teklinin sözü-müziği Faik Zengin & Altan İşleyen ortak çalışmasına, düzenleme ve mix ise İlkay Dindar’a ait. Teklinin mastering çalışmasını Bill Montgomery üstlendi. Ayrıca teklinin Gökhan Deniz yönetmenliğinde çekilen, Kendileri grubunun başarılı vokali Samay Toprak’ın rol aldığı klibi, Altan İşleyen’in YouTube kanalında yerini aldı.

Ermişler ya da Azizler yeni sezona hızlı giriş yaptı

İlk olarak 8 Kasım 2022 gecesi prömiyerini yapan yapımcılığını BAHT TİYATRONUN yaptığı yönetmenliğini Onur Erbilen’in üstlendiği Aziz Çoban,, Burak Demir ve Cemre Melis Çınar’ın oynadıkları Ermişler ya da Günahkarlar yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezonun en başarılı oyunlarında biri olan ve ekin yazın dostları Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu Burak Demir, yeni tiyatro dergisi en iyi yardımcı erkek oyuncu Aziz çoban ödüllerini alan “Ermişler ya da Günahkarlar oyunu aynı zamanda İstanbul dışında da büyük ilgi görmüştü.

Anthony Horowitz’in yazdığı Zeynep Avcı tarafından Türkçeleştirilen “Ermişler ya da Günahkarlar” adlı oyun bu sezonda yeni yorumuyla tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Ermişler ya da Günahkarlar oyunu 21 Eylül ve 1 Ekim’de Besa Sahne Cevahir de tiyatroseverlerle tekrar buluşacak.

Çocuklar haydi sinemaya

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizilerinden biri olan “Kare”, yepyeni sinema filmiyle beyazperdede küçük dostlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Kare Takımı: Gizemli Ada” animasyon filmi, 29 Eylül’de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Erkeklik sizde kalsın!

Yapımcı, yazar, yönetmen, girişimci, hikâye anlatıcı ve gazeteci kimliğiyle tanınan Elif Dağdeviren, yeni sezonu tek kişilik gösterisi ile açıyor. “Bütün geçmişim ve ben” dediği gösterisinde Dağdeviren, kadının gücünü ve neler yapabileceklerini anlatmaya hazırlanıyor.

Dağdeviren gösterisinde kadınların hikayesine yer verirken; kadınlar ile ilgili olumsuz sözler söyleyen, kadının değerini hiçe sayan filozoflara, bilim insanlarına ve yazarlara karşı tüm tecrübesini ve bilgi birikimini aktaracak.

Aşk ve Siyaset gün sayıyor

Farklı dünyaların insanı olan bir başbakan ve piyanistin tutkulu aşkını anlatan “Aşk ve Siyaset” adlı oyun seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Tarık Günersel tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini de üstlendiği “Aşk ve Siyaset” adlı oyunda Serkan Aydın ve Dilek Gürsoy başrolleri paylaşırken oyun izleyenleri hem yaşam hem siyasi olarak zıt kutuplardaki iki insanın aşklarını ve savundukları siyasi görüşü sorgulamasını anlatıyor.

Oyunun yapımcılığını Sezgin Cengiz Su Yapım'ın üstlenirken yönetmen yardımcılığını Sezgin Cengiz, sahne ve kostüm tasarımını Özlem Arıkan Serbez, ışık tasarımını Alpay Serbez, proje danışmanlığını Pınar Çekirge, afiş tasarımı Sedat Tuncay ve oyun fotoğraflarını Muammer Ergün üstlendi.

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket

Türk Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, hız kesmeden yaz turnesine devam ediyor. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesinde sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce Ankaralı sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz ve ışıltılı bir elbise ile çıkan Süperstar, muhteşem enerjisiyle soğuk havada konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlerin içini ısıttı. Eşsiz ve benzersiz sahne performansının yanı sıra dansçılarıyla birlikte gece renk katan Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım isteyen Pekkan, “Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım” dedi. Bu örmek duyurusuyla büyük alkış alan Pekkan, konserini büyük bir coşku ile noktaladı. Öte yandan konserlerine devam edecek olan Süperstar 26 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.