Rektum gaytanın depolandığı, kalın bağırsağın son 15 cm'lik kısmına verilen isimdir. Bu alandaki kanserlere Rektum kanseri denir.

Hem erkekleri hem de kadınları etkiler, ancak erkeklerin hastalığa yakalanma olasılığı biraz daha yüksektir. Çoğu durumda, hastalık tanısı konulan kişiler 50 yaşın üzerindedir. Ancak gençler ve genç yetişkinlerin de rektal kansere yakalanması mümkündür. İnsanların yaklaşık %5'i hayatlarının bir noktasında rektum kanserine yakalanacaktır. Bu kişilerin yaklaşık %11'i 50 yaşın altında olacaktır. Evre I rektum kanseri olan kişiler herhangi bir uyarı işareti veya semptomu yaşamayabilir. Bu nedenle rutin kolonoskopi taramaları çok önemlidir. Rektum makat kısmına yakın olduğu için bu bölge kanserleri, makat bölgesi hastalıkları ( basur, makat çatlağı ) gibi bulgular verir.

Rektum kanserinin belirtileri nelerdir?

Çoğu durumda erken dönemde rektum kanserleri hiçbir belirtiye neden olmaz. Ancak ileri evrede rektal kanama, bağırsak alışkanlıklarında ani değişme, açıklanamayan kilo kayıpları saptanabilir. Rektal kanamaya bağlı olarak bu hastalarda anemi ve kronik yorgunluk semptomları ortaya çıkar. Makat bölgesine yakın olan rektum kanserleri ağrısız kanama ve sürekli büyük tuvalet ihtiyacı varmış gibi hissedebilir. Bu bulgular iç hemoroid bulgularında da benzer olmaktadır. Buyüzden her makat bölgesi kanaması basur olarak nitelendirildiği için hastaların birçoğu bu bulguları görmezden gelebilmekte ve hastalık çok daga geç evrede saptanabilmektedir. Eger hastalarda proktolojik bir rahatsızlık varsa, mutlaka rektum kanserinin ekarte edilmesi için uzman doktor muaynesi yapılmalı.

Rektum kanseri risk faktörleri nelerdir?

Rektum kanseri bir kalın bağırsak kanser çeşidi olduğu için, kolorektal kanser yani kalın bağırsak kanseri risk faktörleri ile benzerdir. Yaş bu kanser türünde en büyük risk faktörüdür. Rektum kanserinin %90 ı 5 yaşından sonra görülmektedir. Bu yüzden 45 yaşına gelmiş her bireyin kolonoskopi ve gaytada gizli kan testi ile tarama yaptırması hayati önem taşımaktadır. Beslenme rektum kanseri gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Özellikle Zeytinyağlı ve Akdeniz Usulü bol yeşil sebze tüketme alışkanlığı olmayan kişilerde, Hayvansal ağırlıklı ve doymuş yağ oranı yüksek beslenme şekline sahip olanlarda ve kırmızı et tüketimi fazla olan kişilerde rektum kanseri gelişme riski çok daha yüksektir. Alkol ve sigara kullanımı diğer kanser türlerinin riskini arttırdığı gibi kolorektal kansere yakalanma riskini de arttırmaktadır. Ailesinde kolorektal kansere sahip kişilerin ve inflamatuar bağırsak hastalığı ( crohn, ülseratif kolit) olan kişilerin rektum kanserine yakalanma riski diğer bireylere göre daha yüksektir.

Rektum Kanseri Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Rektum kanseri tedavi süreci hastadan hastaya göre değişkenlik göstermektedir. Kanserin evresi, makat bölgesine yakınlığı, başka organlara yayılımı ve hastanın tıbbi özelliğine göre kişiye özgü bir tedavi planı belirlenir. Çok erken evre rektum kanseri transanal yoldan küçük, lokal bir cerrahi işlem ile tedavi edilebilmektedir. Daha ileri evrede lenf nodlarına sıçrama varsa ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi uygulandıktan sonra rektumun çıkarımı ve torba açılması-kapatılması gibi bir dizi cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilir. Erken teşhis ve erken tedavi edildiğinde rektum kanseri başarılı bir şekilde tam kür sağlanarak tedavi edilebilir. Bu yüzden kolonoskopi ve gaytada gizli kan gibi tarama testlerini düzenli yaptırtmak, basur ve makat çatlağı gibi proktolojik rahatsızlıklarda rektum kanseri olabileceğini düşünerek bir uzman doktor muayenesi hayati önem taşımaktadır.