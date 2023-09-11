Yeni medya sanatçısı Refik Anadol dünyanın en büyük LED küresinde eseri sergilenen ilk sanatçı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentindeki bir fütüristtik müzik ve eğlence kompleksinin dış cephesini 360 derece bir tuval olarak kullanan Anadol, 580 bin metrekarelik dev ekranında 1,2 milyon led ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor.

Dış cephesini 360 derece bir tuval olarak kullanan Anadol, medya sanatlarını mimariye yerleştirerek çevresiyle sürekli etkileşimde bulunan yaşayan mimari eserler yaratıyor.

1 Eylül’de başlayan enstalasyon 4 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan mekan açılış etkinliğini 29 Eylül’de İrlandalı rock grubu U2’nun konseriyle gerçekleştirecek. Konserin biletleri şimdiden tükendi.

27. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ

ONUR ÖDÜLÜ MEHMET BİRKİYE’YE SUNULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim–25 Kasım tarihleri arasında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalde yer alan topluluklar ve destekçilerin katılımıyla, 4 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Taksim’in üst katında yer alan Okra İstanbul’da özel bir buluşma gerçekleştirildi. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan destekçilere teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gecede, 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu.

Ödül gecesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptı.

TÜRKİYE’DEN İKİ FİLM AYAKTA ALKIŞLANDI

Ülkemizden ‘Yurt’ ve ‘Tereddüt Çizgisi’ ‘filmleri dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 80. Venedik Film Festivali’nde ayakta alkışlandı. İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ Tülin Özen’in ahlaki çelişkiler yaşayan avukat Canan performansıyla öne çıkıyor. Selman Nacar’ın yazıp yönettiği filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi ‘Yurt’ ise dini yurtta kalan on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarını konu alıyor. Filmin galasına; yönetmen Nehir Tuna, oyuncular Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı, görüntü yönetmeni Florent Herry, yapımcı Tanay Abbasoğlu ve ortak yapımcılar Dorothe Beinemeier ile Thierry Lenouvel katıldı.

AMADEUS 104. KEZ BURSA’DA SAHNELENDİ

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘AMADEUS’ 5. Sezonu ile Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Amadeus, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart)’in paylaştığı, 70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, 4 sezondur tüm temsillerini kapalı gişe oynayarak 260.000 seyirciye ulaştı!

Sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri, Işıl Kasapoğlu En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu.

‘TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI’ ALBÜM ÜÇLEMESİ TAMAMLANDI

‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ albüm üçlemesi sanatçının Candan Erçetin ile yorumladığı bir Müslüm Gürses Klasiği olan ‘Affet’ şarkısı ile tamamlandı.

Tam 7 yıl süren yolculukta 30 özgün şarkı, 29 özgün beste, 29 şahane solist ile 3 albüm şeklinde müzikseverlerle buluştu.

Üçüncü "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşlari" albümü tüm dijital platformlarda yerini alırken, sonbaharda koleksiyonerler için plak olarak yayınlanacak.

Tuna Kiremitçi sosyal medya paylaşımında ‘Güzel yolculuk bitti. Bu üçleme çoksesli müziğimize ve samimi müzikseverlere armağanımdır. Cümleten iyi dinlemeler’ ifadelerini kullandı.

EVGENY GRİNKO TÜRKİYE TURNESİ İÇİN GELİYOR

Hüzünlü şarkılarıyla son yılların çok sevilen Rus piyanisti Evgeny Grinko bir dizi konser için Türkiye’ye geliyor. Sanatçı 29 Eylül’de İzmir’de, 30 Eylül’de Bursa’da, 2 Ekim’de İstanbul Maksimum Uniq Açıkhava’da, 3 Ekim’de Ankara’da, 4 Ekim’de İstanbul’da bu kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek.

Müzikle çocuk yaşlarında tanışan Rus müzisyen Evgeny Grinko, 2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Valse bestesini yazdı. 2014'ten bu yana, şehirden uzaklaşıp ormandaki küçük bir evde yaşayan Grinko, yeni besteler yazmaya ve belgesel filmler için müzik yapmaya devam ediyor. Tiny Mouse Tales albümü için “Plaktan duymaya alıştığım bazı eski masalların atmosferini yeniden yaratmaya çalıştım.” diyen Evgeny Grinko, büyülü müziğiyle dinleyicilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

GÜLİZ AYLA ŞAŞIRTTI

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. 3 bölümden oluşan Hürmet’ten Eylül ayında yayınlanmaya başlayan yeni şarkılardan biri de, Türk pop müziğinin yeni jenerasyonun güçlü kadın yorumcuları arasında kısa sürede yer almayı başaran Güliz Ayla’nın seslendirdiği Ömrüm.

Son dönemde yayımladığı teklilerle başarılı bir grafik çizen Güliz Ayla, ilk defa arabesk fantezi kulvarında bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni aranjesi Febyo Taşel’e ait ‘Ömrüm’ün video klibini Gökhan Özdemir çekti. İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal için yazdığı Ömrüm’ün video klibinde, sanatçının giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri kullanıldı.

100. YIL MARŞI’NA FUTURE VERSİON

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı” nın future versionu müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan, dinleyicilerden büyük beğeni toplayan 100. Yıl Marşı’nın future versionunun video klibini 29 Ekim haftası yayınlayacak.