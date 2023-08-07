BURSA AA- Kazananın izleyici tarafından belirlendiği dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali Bursa Hüdavendigar Kent Park’ında gerçekleşti. 16 dansçının performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Volkan Arıcı, seyirci oylarıyla birinci seçildi. Arıcı, Almanya’da gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye adına yarışacak.

Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirlendiği yarışmanın Türkiye finali birbirinden renkli anlara sahne oldu. 4 ilde gerçekleşen elemelerde finale katılmaya hak kazanan 16 dansçı kupanın sahibi olmak için ter döktü.

1000’den fazla izleyici, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanarak performansların sonunda kazananı belirledi.

Finalde ise Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’nün sahnelediği kaşık dansı gösterisi ve Red Bull Dance Your Style dansçılarıyla olan çekişmeleri de seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İGA Pass partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde izleyiciler tarafından birinci seçilen Arıcı, Almanya’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2023 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.

Yarışmanın güzel bir ambiyansı olduğunu belirten Arıcı, "Benimle beraber dans eden tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Seyirci çok güzeldi, enerji çok güzeldi. Umarım Almanya'da da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip geri geleceğim. Müsabakalar gerçekten çok zordu çünkü Redbull'un konseptinde seyirci juri oluyor ve bazen seyircileri de tatmin etmek zor oluyor. O yüzden tüm Bursa halkına da teşekkür ederim." diye konuştu.

30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style, dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma olarak biliniyor. Organizasyon kapsamında İtalya’da popüler dansın figürleri geleneksel dansla buluşurken, Fransa’da sokak dansı, Japonya’da ise takibi zor hızlı figürler sergileniyor. Yarışmayla ilgili bilgiye RedBullDanceYourStyle.com adresinden ulaşılabiliyor.