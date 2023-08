Haber: Mert Osman Erman

Yeni sezonun çekimleri sırasında iki olayın meydana geldiği sırada yapım ekibine "dördüncü duvarı yıkmak ve araya girmek" için teşekkür etti.

Yat temalı üretimin son bölümlerinde iki oyuncu istenmeyen cinsel yaklaşımlarda bulunurken görüldü.

Her iki oyuncu, Luke Jones ve Laura Bileskalne, diziden çıkarıldı.

Popüler dizi, altıncı ve yedinci bölümlerde yer alan iki olayla ilgi odağında. Her iki bölüm de 7 Ağustos'ta Avustralyalı televizyon kanalı Bravo'da yayınlandı.

Kaptan Chambers, "kabul edilemez" olayların bir yıl önce, şahsen orada olmadığı bir zamanda, oyuncuların birlikte içki içtikten sonra meydana geldiğini söyledi.

Instagram videosunda, şovun ekibinin birlikte sosyalleştiğinde neler olduğunu "bilmediğini" belirtti, ancak "uygun olmayan davranış" varsa yapımcının kendisine bilgi verdiğini ekledi.

11 bölümde yer alan Luke Jones, Margot Sisson adlı diğer oyuncunun izni olmadan kamarasına girdiği görüldü.

O sırada, alkol aldıktan sonra uyuyordu ve Bay Jones çıplaktı.

Bay Jones, kabinine girdi ve üretim ekibinin Bay Jones'un odadan çıkmasını sağlamak için araya girmesine neden oldu, çünkü Bayan Sisson "hayır" demişti.

Bay Jones daha sonra kabin kapısını kapatmaya çalıştı ve sonunda odadan ayrıldı.

Bölüm yayınlandıktan sonra Instagram'da yazan Bayan Sisson, üreticilere olay sırasında araya girdikleri için teşekkür etti ve bu tür bir olayın bölümde yer almasının "bu sorunun çok gerçek ve çok sık yaşandığı" için "hayati" olduğunu söyledi.

Bay Jones olay hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

Aynı bölümde, Bayan Bileskalne başka bir oyuncu, Adam Kodra'nın odasına girdi ve ona izin almadan masaj yapmaya ve öpmeye çalıştı.

Bölüm, Kaptan Chambers'ın ikisini de dizinin çekildiği yattan kovduğunu ve her ikisinin de yapımdan tamamen ayrıldığını gösterdi.

Dizi yayınlandıktan sonra Instagram'da Bayan Bileskalne özür diledi ve "Bay Kodra'yı rahatsız hissettirdim ve kimse böyle bir duruma maruz bırakılmamalı" dedi.

İngiltere'deki içsel istismar yardım kuruluşu Refuge, olayların nasıl ele alındığı konusunda dizi yapımcılarını övdü.

Bölümlerin "rızaya dair hayati konuşmalara ilham verdiğini" ve "güvenli bir ortam sağlamak için hızlıca harekete geçildiğini" belirtti.

Bravo, olaylar hakkında yorum yapmadı. BBC News, yapım şirketiyle iletişime geçti.

"Below Deck Down Under" ilk kez Mart 2022'de yayınlandı. Bu, Amerikan dizisi "Below Deck"in bir yan ürünüdür.