Madrid

Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

AA