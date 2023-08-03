İSTANBUL - Camii, "Bezirgânbaşı Camii" olarak da bilinir ve cami yapıldığı dönemde Halvetî tarikatının Ramzaniyye kolunun kurucusu olan Şeyh Ramazan Efendi tarafından kullanılmıştır. Tarih boyunca cami önemini korumuş olup, 1818-1819 tarihlerinde Hamamizade İsmail Dede Efendi tarafından onarılmıştır. Caminin avlusunda yer alan bölge hazire olarak kullanılmaktadır ve burada lahit formlu, pehleli ve pehlesiz kabirler bulunmaktadır. Bu kabirlerde Şahideler adı verilen kişilerin mezarları bulunmaktadır. Sünbüli ve diğer tarikatlara özgü başlıklar ile fesli ve hotozlu başlıklar da kabirlerde göze çarpmaktadır. Müdürlük tarafından yapılan basit bakım ve onarım çalışmaları ile camii ve çevresinin tarihi değeri korunmuş ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmıştır.

HABER: EMİR YÜCEL