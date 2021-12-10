Av. Mehmet Şah ÇELİK

Almanya’da uzun yıllar radyo programcılığı yapan aynı zamandan 10’dan fazla filmde rol alan , foto modellik yanı sıra Türkiye’de daha önce ünlü oyuncu Wilma Elles ile yaptığı düet şarkı ‘’ Rüya’’ ile tanınan Rahman Yeşildağ, şimdi de ikinci solo çalışması olan "Reva" ile karşınızda. Ben kendisini yakinen tanıyan biri olarak farklı havası ve müzik tarzı ile Türkiye’de yıllarca adından söz ettireceğini düşüyor ve siz değerli okurlara tanıtmaktan büyük bir keyif duyuyorum.

Kıymetli dostum Türkiye’de başladığın müzik hayatından biraz bahseder misin?

Ben Almanya’da doğup büyüyen bir Türk ailenin çocuğu olarak, yaptığım işlerin ülkemizde de duyulmasını istedim. Almanya’da daha önce 20 yıldan fazla radyo programcılığı yaptım, çeşitli film ve dizilerde oynadım, foto modellik yaptım ama içimde hep şarkıcı olma isteği vardı. İlk çalışmamı Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma ELLES ile yaptığım düet şarkı ‘’ Rüya’’ ile Türk müzik piyasasına girdim. İlk çalışmam beklentilerimi tam olarak karşılamasa da dinleyiciden büyük bir destek aldım ve çalışmalarıma ara vermeden devam ettim.

Piyasa yeni çıkan şarkın Reva’dan bir bahseder misin?

Reva şarkısında ben ayrılık psikolojisini işledim. Çünkü ben müziğin yanında Almanda Psikolojik Danışman olarak da çalıştım ve bu konu bana cazip geldi. "Reva" şarkısında kendi aşk hayatımda yaşadığım aşk acılarından da kesitler sundum.

Tam bu noktada şunu sormak istiyorum, duygusal olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?

Ben aşırı duygusal biriyim hislerim ve hissettiklerimle yaşar tam anlamıyla aşk adamı olduğumu söyleyebilirim. Sanatçılar zaten hissetmeden karşı tarafa duygularını yansıtamazlar ben bu noktada kendi şarkılarımı özellikle yaşadığım ya da gördüğüm durumlar üzerine yazıyorum. Reva şarkısının sözleri de bana aittir.

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Reva’nın müziği ve düzenlemesi kime ait? çok farklı bir tarzı var açıkçası merak ettim.

Müziği Yunanistan'da besteleriyle büyük kitlelere hitap eden Kristian Doulamis'e ait. "Reva”nın düzenlemesi müzik sektöründe duayen isimlerle çalışmış olan aranjör Mehmet Ali Yıldırım tarafından yapıldı. Şarkının miksi ve masteringi ise Almanya'da ve Yunanistan'da müzik stüdyosu bulunan ve hem Alman hem de Türk müzik sektörüne sayısız büyük isim kazandıran Alman müzik direktörü Steffen Müller'e ait. Reva’yı Türk Pop müziğinin efsane ismi Rafet El Roman'la anlaşarak El Roman Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturduk.

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Reva’nın klipi çok güzel oldu film tadında izledim. Şarkıyı söyleyip ayrıca Yönetmenlik yapman güzel doğrusu nerden esti yönetmenlik?

Uzun yıllar film sektöründe çalışan biri olarak bu konulara hâkimim, tam anlamıyla istediklerimi başka birine aktarıp çektirmek yerine, kendim yönetmeyi tercih ettim. Klipte, bana ünlü şarkıcıların dans koreografı ve dansçısı olan fenomen sanatçı Selin Red eşlik etti. Klip çekimleri çok rahat ve keyifliydi.

Son olarak okurlarımıza ne söylemek istersiniz?

Almanya'da doğup büyüyen birisiyim ama hep içimde Türkiye’de yaşamak vardı. 2019 yılından itibaren aşık olduğum şehir İstanbul’da yaşıyorum. Ülkemizde güzel projeler üretmek istiyorum ve bunun için okurlarınızın desteklerini bekliyor herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum.



