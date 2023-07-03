İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu, Mersin'de portföyüne kazandırdığı yeni otelin açılışını gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hareketli ticaret hayatına ve Türkiye'nin önemli limanlarından birisine sahip Mersin'in, iş ve tatil amaçlı seyahat edenler için ideal bir konumu bulunuyor.

Mersin'de yeni bir otel açmak için harekete geçen Radisson Otel Grubu, Radisson Otel Mersin ile yaptığı iş birliği kapsamında bu kentte portföyüne yeni bir tesis ekledi. 2024'ün ilk çeyreğinde açılması planlanan Radisson Hotel Mersin'in, misafirperverliğiyle hizmet vermesi hedefleniyor.

Stratejik olarak Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na yakın konumlandırılan Radisson Hotel Mersin, farklı olanaklara sahip 77 odasıyla misafirlerine konforlu bir konaklama deneyimi sunacak. Otel, Akdeniz manzarasının yanı sıra rahatlatıcı bir tasarım ve modern imkanlar da sağlayacak.

Radisson Hotel Mersin'de ayrıca yeme-içme olanaklarıyla unutulmayacak gastronomi deneyimleri sunan bir restoran ve barın da yer alması planlanıyor. Otelde, dinlenmek ve rahatlamak isteyen misafirler için SPA ve fitness merkezinin de bulunması hedefleniyor. Otel, bünyesindeki 798 metrekare alana sahip çok işlevli konferans alanıyla iş amaçlı seyahat edenlere ayrıcalık sunacak.

- 'Yeni destinasyonlara açılmaya devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 50 otele ulaşma hedeflerine yaklaşmalarını sağlayan ve Radisson Otel Mersin ile yaptıkları anlaşmadan duydukları memnuniyeti paylaştı.

Bu anlaşmayla Türkiye pazarına olan bağlılıklarını pekiştirdiklerini ve yeni destinasyonlara açılmaya devam ettiklerini kaydeden Rankoussi, 'İş ortaklarımıza bize duydukları güven için teşekkür ediyor ve bu yeni tesisi Türk turizminin gücünün bir göstergesi olarak karşılıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Otel yatırımcısı Ethem Sevik de Radisson Otel Grubu ile yaptıkları iş birliği sayesinde Mersin'de heyecanlı bir projeye adım attıklarını belirterek, 'Mersin'in benzersiz büyüsünü ve cazibesini ortaya çıkaran unutulmaz bir destinasyon yaratarak değerli misafirlerimize rakipsiz ağırlama hizmetleri sunmak için sabırsızlanıyoruz.' ifadelerini kullandı.