Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'daki Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin ele alındığı görüşmede, BAE lideri Rus yönetiminin eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA