Bugün sizleri yüzyıllar öncesine götürüp,bu şahane lezzetin hikayesini anlatmak istiyorum.Çok severek tükettiğimiz favori lezzetler arasında ki ''Profiterol''..

16.yy da Fransa Kralı olan II.Henry ile evlendirilen ünlü bir İtalyan ailesinin üyesi olan Catherine de Medici,Flosansadan Fransaya gelirken yanında pasta şefi Panterelli'yi de getiriyor (1530).Şef Panterelli Fransız Sarayına 7 yıl boyunca hizmet verdikten sonra ayrılıyor.Ve bu dönemde o zamana kadar görülmemiş ,günümüzde de önemli bir teknik olan ''sıcak hamur tekniğini''geliştiriyor.Adı ''Pate Panterelli''olarak da anılıyor.

O zamana kadar bu teknikle hamur yapımı hiç düşünülmemiş,hamur sıvı ve katı malzemelerle karıştırılarak elde edilirken,Panterelli ,su ve tereyağını kaynatıp,un ilavesiyle pişirmeye devam ederek ve yumurtaları sonradan eklemiş ve Pate Panterelli hamurunu elde etmiştir.Ve ŞU hamurunun temelini de atmiş oluyor.

Sıcak hamurun keşfedilmesinin üzerinden 200 yıl geçtikten sonra ,18.yy'da hamur,Paris'li pasta şefi JEAN AVİCE tarafından geliştirilip ''PATE A CHOUX''formunu alıyor.Kat kat kabaran bir hamur olduğu için Fransızca 'da lahana anlamına gelen CHOUX adı veriliyor.

18.yy sonlarında Fransanın ünlü pasta şefi MARİE-ANTOİNE CAREME bu küçük lahanaların içlerini krema ile doldurarak günümüze kadar gelecek şahane lezzeti elde ediyor.Zamanla da bir çok forma dönüştürülerek farklı isimlerde lezzetler olarak günümüze kadar geliyor.

Peki,PATE CHOUX ,Profiterol olarak ne zaman anılmaya başlıyor?

Fransızca dan İngilizce'ye geçmiş bir kelime olan PROFİT=KAR,ÖDÜL kelimesinden gelmektedir.

Güzel yada kötü,gününüz nasıl geçerse geçsin,sonunda kendini ödüllendirmek isteyen ,sırrı yüzyıllar öncesine dayanan bu muazzam tat ise biçilmiş kaftan..

Hadi şimdi sizde bugün ne yaşamış olursanız olun ruhunuza şefkat gösterin.Bu lezzet topları ile kendinizi ödüllendirin.



• MALZEMELER:

• PATE A CHOUX HAMURU

• 5 ad yumurta

• 1 su bardağı (150ml)su

• 100 gr tereyağ

• 150 gr (1,5 su bar.) Un

• 1 fiske tuz

• HAZIRLANMASI:

• Tereyağ ,su ve tuzu bir kaseye alın ve orta ateşte tereyağ eriyene kadar kaynatın.

• Ateşten indirin ve unu ekleyerek hamur kıvamı alana kadar hızlıca karıştırın.

• Tekrar ateş üzerine alın ve karıştırmaya devam edin,hamurunuz kasenin dibine yapışmayacak ve un kokusu kalmayacaktır.

• Ateşten indirin ve başka bir kaseye aktararak dah çabuk soğumasını sağlayın.

• Soğuğa yakın ılık kıvama gelince yumurtalarını birer birer ekleyerek ilave edin ve her seferinde yumurta hamura iyice geçene kadar karıştırın.

• Yağlı kağıt serili fırın tepsinize ister sıkma torbası ile isterseniz tatlı kaşığı ile küçük toplar halinde aralıklı yerleştirin.

• Hamurların tepe kısımları sivri kalmaması için parmak ucunuzu ıslatarak hamurların üzerini düzeltin.

• 100 derece de ısıtılmış fırında 90 dakika pişirin.

• Fırını kapattıktan sonra ,fırının kapağını aralık bırakarak soğutun.

• İÇ KREMASI:

• 750 ml Süt

• 5 yemek kaşığı toz şeker

• 4 ad yumurta sarısı

• 5 yemek kaşığı Un

• 200ml krema

• 1 paket vanilya

• HAZIRLANMASI:

• Sütü ılık hale getirin.

• Başka bir kasede şeker,vanilya,un ve yumurtaları karıştırın.

• Ilık süte ekleyerek karıştırarak pişirin.

• Kremayı ekleyin ve mikserle kıvam pürüzsüz olana kadar çırpın.

• Krema sıkma torbasına alın ve buzdolabında soğutun.

• GENEL HAZIRLAMA:

• Soğuyan hamurların içlerini krema ile doldurun ve serviz tabağına istediğiniz ölçülerde yerleştirin.

• ÜZERİNE:

• Bitter çikolata ve krema ile ganaj yada hazır poşetlerde olan ''Çikolata Sos''paket üzerindeki tarife göre pişirilerek soğutun.

• Hazırladığınız kremalı topların üzerine çikolata sos gezdirin ve Antep fıstığı ile süsleyin.

• Afiyet Olsun.

• Sevgiyle..