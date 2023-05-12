HABER: DİNÇER KARACALAR

Novita estetikte ameliyat konusunda uzman doktorlar tarafından yapılmasının çok önemli olduğu uyarısında bulunan estetik ve plastik cerrahi uzmanı Durak, göbek deliğinin doğal görünmesi gerektiğini söyledi. Durak, “kişiye özel planlanan karın germe estetiğiyle vücut harmonisi düzeltilebilir” dedi.

ÇEŞİTLİ nedenlerle karın bölgesinde yağ-deri fazlalığı, sarkıklık ve benzeri sorunları olan bireyler için son yıllarda tıptaki gelişmelerin de etkisiyle çok sık uygulanmaya başlanan tedavi yöntemlerinden biri de karın germe ameliyatları oldu. Özellikle pandemi döneminde yoğun olarak zamanını evde hareketsiz geçirenlerin artan kilo artışı, bu ameliyata olan ilgiyi artırdı. Karın germe ameliyatlarını erkekler de tercih ederken, özellikle kadınlarda ve hamilelik sonrası dönemde sıklıkla görülen karın bölgesindeki gevşeklik ve sarkmalar, estetik cerrahi yöntemleriyle uygulanan basit bir operasyon yardımıyla gerdirilebiliyor ve karnın düzgün bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor.

YAŞLA BİRLİKTE ZORLAŞIYOR

Karın germe ameliyatını düşünen birçok kişinin kafasında, göbek deliğiyle ilgili de soru işaretleri beliriyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Nazim Durak, göbek deliğinin doğal görünmesinin karın estetiğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve bu ameliyatı, konusunda uzman doktorların yapması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Nazim Durak, en sıkı diyete, egzersize, bölgesel incelme ve sıkılaştırma yöntemlerinin denenmesine rağmen, sıkı ve ince bir karın görüntüsü sağlamanın ya da mevcut ‘kum saati’ görüntüsünü korumanın yaşla birlikte zorlaştığını kaydetti. Karın ön duvarındaki gevşeklik ve deride sarkmanın, özellikle vücut kilosunda aşırı dalgalanmalar veya gebelik sonrası sık görülen durumlar olduğunu ifade eden Durak, şöyle devam etti:

ÇOK İYİ SONUÇLAR VERİYOR

“Zamanla bu durumlar, karın ön duvar desteğini zayıflatır ve kişi giderek sarkmış bir göbek bölgesiyle karşı karşıya kalır. Kadınlarda en önemli sebep hamilelik iken erkeklerde aşırı kilo alıp vermeler sonucu göbek derisi ve kaslarda oluşan gevşemeler, karın ön duvarındaki yapıların gevşemesine ve sarkmasına yol açmaktadır. Bağ dokusu ve deri ile ilgili genetik faktörler de karın ön duvar yapısının stabilitesi ve görünümünü etkileyen diğer bir unsurdur. Normalde tüm bu yapılar, karın ön duvarında bir destek yapısı oluşturup iç organların dışarı doğru bombe yapmasını engeller ve karnın düz görünmesini sağlar. ‘TummyTuck’ olarak da adlandırılan abdominoplasti, yani karın germe ameliyatı, göbek bölgesinde sarkmış olan deri ve yağ fazlalığının alındığı ve gevşemiş olan karın kaslarının tekrar sıkılaştırıldığı cerrahi prosedürün adıdır. Karın germe estetiği, kişiye özel planlanan karın germe estetiği ile vücut harmonisi düzeltilebilir. Etkili yapıldığı takdirde çok iyi sonuçlar veren, korkmadan uygulanabilecek önemli bir estetik ameliyat olarak değerlendirilmelidir.”

GÖBEK DELİĞİ ÇOK GENİŞ YA DA ÇOK DAR OLMAMALI

Novita estetik KARIN germe ameliyatı yaptırmayı düşünenlerin kafasını en çok kurcalayan sorulardan birinin de ‘göbek deliğime ne olacak’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nazim Durak, tam karın germe ameliyatında hastaya kendi göbek deliğini kullanarak yeni bir göbek deliği oluşturduklarını açıkladı. Karın germe ameliyatlarında göbek deliğinin, karnın estetik görünümü açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Güven, şu bilgileri verdi: “Normalde kişinin kendi göbek deliğinin iç kısmını, yani karın içiyle bağlantılı olan kısmını ameliyatta hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. O kısmı yerinde muhafaza ediyoruz. Ancak fazla deriyi çıkarttığımız zaman üstteki deriyi gerdirip aşağıya getiriyoruz. Orjinal göbek deliği tam nereye denk geliyorsa, getirmiş olduğumuz deride yeni bir yer oluşturup göbek deliğini oradan çıkartıyoruz. Ancak bu işlem özel bir teknikle yapılmalı ve izleri dışarıdan görülmemeli. Özel bir teknik kullanarak göbek deliğini en orijinal şekliyle yapmaya çalışıyoruz. Karın germe ameliyatında göbek deliğinin şekli ve yapısı, ameliyat sonrası dönemde dışarıdan görülebilen en önemli kısmı oluşturur. Bu durumdan dolayı göbek deliğinin doğal görünmesi, karın estetiğinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır ve bu konuda uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Ameliyat sonrasında iz oluşmaması için de operasyonda özel teknikler kullanılmalı.”

BELDEKİ YAĞLAR ALINARAK KUM SAATİ GÖRÜNÜMÜ OLUŞTURULUYOR

KARIN germe ameliyatı sırasında yalnızca karın ve göbek deliğine işlem uygulanmadığını dile getiren Prof. Dr. Nazim Durak, bel bölgesinin de önemli olduğunu vurguladı. Karın germe işlemiyle aynı anda bel bölgesine uygulanan yağ şekillendirme ve deri sıkılaştırma prosedürünün ince bir bel yapısı sağladığını belirten Durak, bunun da vücutta kum saati görünümü oluşmasına yardım ettiğini kaydetti. Novita estetik, beldeki yağların alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Karnın yan kısımlarında ve bele doğru simit şeklindeki yağların alınması, karın germeyle kombine olarak yapılabilen bir işlem. Kuşak tarzındaki bölgesel yağ birikimlerinin liposuction ile inceltilmesiyle, karın bölgesi estetik olarak mükemmelliğe ulaşır. Beldeki yağları liposuctionla alırken, eşzamanlı olarak teknolojideki en son yenilik olan ‘J Plasma’ cihazıyla derinin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Benzer şekilde sırt ve sutyen altı bölgelerine de J Plasma uygulayarak buralarda oluşan deri katlantılarını iz bırakmadan düzeltiyoruz.”

‘KAS AYRILMASI’ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VAR

DOĞUM yapan pek çok kadının şikayetlerinden biri de karın kası ayrılması. Bu durumun karın estetiği ameliyatlarıyla düzeltilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Nazim Durak, özellikle hamilelik döneminde karın kasları birbirinden uzaklaşarak aralanan durumlarda daha çok görüldüğünü ifade etti. Kas ayrılmasının kaslar arasında boşluk oluşmasından dolayı karında ileri doğru bombeleşme ve çıkıklık meydana gelmesiyle oluştuğunu vurgulayan Durak, “Karın germe ameliyatıyla bu kasları birbirine yaklaştırarak söz konusu bombeleşme düzeltiliyor. Bu kasların yaklaştırılmasıyla belde de aynı miktarda incelme oluşuyor. İleri derecede karın kası ayrılması olan kadınlarda bu yöntemle belde ciddi bir incelme elde ediliyor ve hastanın ihtiyacına uygun olarak karın kası ayrılması düzeltilirken, J Plasma ile bel ve sırt bölgesindeki katlantılar da izsiz bir şekilde giderilebiliyor” ifadelerini kullandı.

YENİ JENERASYON DERİ SIKLAŞTIRMA

J-PLASMA selülitleri silip atarak bize tek seansta yeni, gençleşmiş, sıkılaşmış bir cilt sunuyor. Bel, göbek, sırt, basenler, bacak içleri, kollar, bananalar, dizler, baldırlar, bilekler, gıdı olmak üzere yağ fazlalığı olan her bölgeye uygulanabiliyor. J-Plasma vücut şekillendirmede derisi gevşek hastalar için uygulanan yeni jenerasyon bir deri sıkılaştırma teknolojisi olduğunu ve bu uygulamanın klasik bir cerrahi olmadığını belirten Prof. Dr. Nazim Durak, “Bu şekilde hem var olan kolajen lifleri maksimum derecede kısaltıp hem de yeni kolajen liflerin oluşumunu sağlayabiliyor” dedi.

DOĞUM YAPAN ANNENİN KARNI

ANNELİK, yani hamilelik, doğurma ve çocuk büyütme sürecinde, önceden tanımlayamadığımız pekçok yeni kavramı öğreniyoruz diyen Prof. Dr. Nazim Durakşu bilgileri verdi:

“Bunların başında doğum yapan kadının şikayetlerinden olan karın kası ayrılması gelir. Hamilelikte büyüyen rahim, karın kaslarını esnetir. Bu da karnın orta kısmında bir araya gelen iki büyük paralel kas lifinin ayrılmasına sebep olur ve iki kasın ayrıldığı noktada karında kabarma yapabilir. Anne ağzıyla anlatmak gerekirse bu rahatsızlık, Bebeğin Ağırlığı gitmesine rağmen doğumdan sonra kaybolmayan göbeğe ve iki yaşında çocuğunuz olmasına rağmen ne zaman doğuracaksın sorusuna sebep olur.”