ANKARA AA- Prens Edward'ın Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yaptığı ziyarete, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott eşlik etti.

Prens Edward ve beraberindeki heyeti, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve proje yürütücüsü olan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran karşıladı.

Edinburgh Dükü, 2020'de Newton-Katip Çelebi Fonu'nun uluslararası Newton Prize ödülünü kazanan ve Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen "Düşük Maliyetli Konutlar İçin Yeşil Yapısal Bileşenlerle Lego Sistemi" projesi kapsamında devam eden çalışmaları yakından inceledi.

Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim kurumları arasındaki ortak araştırmaların bir örneği olan projeyi yerinde gören Prens Edward, geliştirilen yenilikçi ve çevreci inşaat süreçleri hakkında proje ekibinden bilgi aldı.

Prens Edward, proje ekibinde aktif olarak çalışan deprem bölgesinden öğrencilerle bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran, Prens Edward'a üniversitenin sembol heykelini takdim etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan da Prens Edward'a, kendi eseri olan "Muşkili Mita'nın gülleri" adlı tablo hediye etti.

Prens Edward, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Proje hakkında

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Şahmaran ve Bradford Üniversitesinden Prof. Ashraf Ashour ortaklığında, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi öncesinde Newton-Katip Çelebi Fonu'nun desteğiyle geliştirilen proje yöntemi, deprem bölgelerindeki mağdurlar yararına geliştirilen yeşil, düşük maliyetli ve yeniden kullanılabilir evlerin inşasında uygulandı.

Depremden etkilenen şehirlerden gelen lisansüstü öğrencileri de destek olarak deprem bölgesinde örnek teşkil edecek ilk çevre dostu binanın inşa edilmesine katkı sağladı.

Newton-Katip Çelebi Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve British Council'ın 2014'ten beri, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında bilim ve teknoloji alanında akademik işbirliklerini desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.