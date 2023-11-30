Haber: Mert Osman Erman

İddia edilen kurbanlar, Futbol Federasyonu (FA) ve Premier League'in kadınların güvenliğinin üzerinde ticari çıkarları öncelikli tuttuğunu belirtiyor. Açıklamalara göre, konuşmaktan korku uyandıran bir kültür bulunuyor.

Futbol kurumları, cinsel suçları ciddi bir şekilde ele aldıklarını söylüyor. BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, 2020'den bu yana Premier League kulüplerinin yedi tanesi, cinsel suç iddiaları nedeniyle futbolcular veya patronlar hakkında polis soruşturması geçirdi.

Üst düzey futbolcuların ünlü statüsü, suç iddialarına karışan futbolcuların tamamen soruşturuluncaya kadar oynamaktan uzaklaştırılması çağrılarına neden oldu.

Bir milletvekili, kamu rol modeli pozisyonlarının, iddiaların uygun şekilde ele alınması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Kadınlar, iddialarını Futbol Federasyonu ve Premier League'e bildirdiklerinde, FA ve Premier League'in gecikmiş yanıtlar, şeffaflık eksikliği veya hiçbir eylem yapılmadığından bahsetti.

Ancak, bu tür iddiaların bir futbol ortamında meydana gelmesi durumunda veya endişeler çocuklar veya savunmasız yetişkinleri ilgilendiriyorsa, bu kurumların yanıt verme konusunda sadece belirli düzenlemeleri var.

Bu, ABD'de Ulusal Futbol Ligi (NFL) ve Major League Baseball (MLB) tarafından takip edilen yaklaşımla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Her iki spor liginin de cinsel veya aile içi şiddetle suçlanan oyuncular veya personel için kamuya açık politikalara sahip olduğu bilinmektedir.

Kadınlardan biri, bir futbolcuyu tecavüzle suçlayarak Futbol Federasyonu ve kulübe ilk başvurduğunda, kulübün kendisine hukuki nedenlerle iddialarını tartışamayacağını söyledi. Bir süre sonra, kulübün aynı futbolcuyu öne çıkaran bir sosyal medya gönderisi gördükten sonra, FA'ya başvurdu. Ancak FA'dan gelen yanıt, iddiaları hakkında "daha fazla eylem yapılamayacağı" yönündeydi ve söz konusu davranışın düzenlemelere aykırı olmadığını iddia etti. Kadın, bu yanıtın onu "kârları korumak için değil, kurbanları korumak için olması gereken düzenlemelerin arkasına saklandığını" söyledi.

Bir başka kadın ise, başvurulduğunda kulübün harekete geçmemesinin ve futbolcunun oynamaya devam etmesinin, futbolcunun masum olduğunu düşünmesine neden olduğunu belirtti. Kadın, "Bana, 'İnanmıyoruz ve onu destekliyoruz' mesajını gönderdi" dedi. "Başıma gelenler önlenebilirdi."

Başka bir kadın, bir futbolcunun ona bir odada tecavüz ettiğini iddia etti, ancak polise başvurmadı. Futbolcunun kulübü ve Premier League, devam eden bir polis soruşturması hakkında yorum yapamadıklarını belirtti.

Bu durum, futbol kulüplerinin ve FA'nın cinsel veya aile içi şiddetle suçlanan futbolculara karşı nasıl tepki gösterdiği konusundaki çeşitli yanıtları göstermektedir. Bazı kulüpler, futbolcuların cinsel suç iddialarıyla ilgili olarak gözaltına alındığı dönemde oynamaya devam etmekte ısrar ederken, diğerleri futbolcuları askıya almıştır. Bu durumun yetersiz yanıtlarının, ülkedeki hukuk sisteminin zorlukları nedeniyle, kulüplerin futbolculara nasıl yaklaşması gerektiğini düşünürken karşılaştığı bir dizi hukuki zorluk olduğunu belirten bazı avukatlar tarafından not edildiği belirtilmektedir.