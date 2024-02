Netflix'te yapımı olan harika bir belgeselden bahsedeceğim sizlere.

“Pop Müziğin En Muhteşem Gecesi...” O gece tüm yıldızlar Afrika'nın üzerinde yükseliyordu. Böyle dememin sebebi 25 Ocak 1985 tarihinde Afrika'da açlık çeken çocuklar için yapılan “We Are The World We Are The Children” adlı şarkının yapım aşamasını anlatıyor belgesel... O yıldızlar arasında kimler yok ki.... Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles. Tina Turner, Prince, Paul Simon, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Dionne Warwick, Huey Lewis... Projenin başında Lionel Richie var ve belgeselde o geceyi Lionel Richie anlatıyor. Sanatçı yerlerinin bile özenle belirlendiği o stüdyoda anlatılıyor. O geceni detayları müthiş bir sosyal sorumluluk projesi daha önce böylesi yapılmadı ve bundan sonrada yapılamaz. Her sanatçının bir dizesini okuduğu şarkının söz yazım aşamasında da çok detaycı davranılmış. Böyle olmasıda çok doğal sonuçta dünyada gelmiş geçmiş sosyal açıdan en önemli şarkısı yapılıyor. Live Aid konserleride müzik tarihinde en önemli organizasyon olarak yerini almıştır. O konserler 13 Temmuz 1985 tarihinde Wembley Stadyumu'nda düzenlenmişti. Kimler yoktu ki o konserlerde Phil Collins, Paul Young, U2, Queen, David Bowie, The Who, Elton John gibi yıldızlar ve yıldız gruplar yer almıştı. Müzik böyle büyük organizasyonlarla ve sosyal sorumluluk projeleriyle dolu.... Belgesele geri dönecek olursak. Lionel Richie'nin o geceyi anlatırken duygulandığı anlara şahit olacaksınız. Kolay değil tabii o gece orada olan bazı yıldızlar şimdi aramızda değil ve ayrıca organizasyonun ne kadar kutsal bir amaç için yapıldığını düşünürsek bu gayet doğal... Eğer sizde izlerseniz duygusal anlar yaşayacağınız kesin... Zaten şarkı çok duygusal bunun da etkisi büyük duygusal anlar yaşamamızda. Afrika'da ki yaşamları düşündüğümüzde orada imkansızlıklar, açlık, yoksulluk herkesi çok etkilediğine eminim... Afrika'yı tam olarak kurtarmasa da tabiri caizse bizimde çorbada tuzumuz bulunsun diyerek ellerini taşın altına koymuşlar. Dünyanın en önemli müzik yıldızları ve o gece Afrika'nın üzerinde parlamışlar adeta belki de Afrika o gecenin yıldızlarıyla aydınlanmaya devam ediyor. Ünlü insanların Dünya'ya karşı sorumlulukları var. Her insandan daha fazla... Çünkü onların yaptıkları ses getiriyor ve herkese örnek oluyor. Işık tutuyor. Dünyadaki sorunları bitiremeyiz ama hepimiz bir şey yaparsak denize bir taş attık misali etkisi büyür ve dalga dalga yayılır. Size “Pop Müziğin En Muhteşem Gecesi” belgeselinden bahsettim. Sizde o geceye tanıklık etmek istiyorsanız mutlaka izleyin.