Geçtiğimiz yıl müziği bıraktığını açıklayan ve bu açıklamasıyla Türk pop müziğin ve hayranlarını büyük üzüntüye boğan Pop müziğimizin divası Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği ,söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısı ile müziğe tekrar geri dönüş yaptı.

Mütevaziliği ve heyecanı gözlerden kaçmadı

Zerrin Özer lansman için basın mensuplarının karşısına geçtiğinde heyecanı gözlerinden okunurken gösterdiği mütevazi davranışları ile kendisine sorular soran basın mensupları tarafından takdirle karşılandı.

Bu albümümde Z kuşağı ile tanışacağım

9 ay boyunca gece gündüz çalıştık. Yıl sonunda toplam 11 şarkıdan oluşacak albümüm hazır olacak ve Long Play olarak da müzikseverlerle buluşacak. Bu albümde bambaşka bir Zerrin var. Şarkılarım Z kuşağına da aykırı olmayacak. Daha öncede açıklamıştım. Z kuşağı ile tanışmak istiyorum. Ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım.

Rap sürprizi

Basın lansmanında yeni albümünde bir rap şarkısı olacağını da müjdeleyen Zerrin Özer çok farklı hatta bambaşka bir Zerrin Özer görecekler diyerek de iddialı olduğunu dile getirdi.

Özel teşekkürler

Zerrin Özer kendisine 9 ay boyunca büyük destekler veren birçok şarkısını ve bestesini kullanacağı Mustafa Arapoğlu’na , bu süreçte kendisine her konuda destek veren Grand Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş, Selim Seven ve Hilmi Elitez’e ayrı ayrı teşekkür etti.

Manevi kızından anlamlı destek

Zerrin Özer’in basın lansmanına manevi kızım dediği 1999 yılından itibaren yanından hiç ayırmadığı ve adeta bir annesi gibi kol kanat gerdiği Güneş Küçükyazıcı’da Zerrin Özer’in her anında yanında olduğu gözlerden kaçmadı.

Merve İlçi’den iddialı single

Merve İlçi’nin “Aşk Sandım” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Güzelliği, Tarzı ve sesi ile adından sıkça söz ettiren Merve İlçi yeni single çalışması ile müzik severlere ve hayranlarına merhaba dedi. Hem klibi hem fotoğrafları ile dikkatleri üzerine toplayan İlçi yeni şarkısı Aşk Sandım ile yazı yakaladı. Ters köşe yaparak hareketli şarkı yerine slow pop müzik ile yaza duygularıyla selamladı.

Aşk Sandım isimli şarkının sözü ve müziği Nida Ünsal imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Oben Akın üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Halil Güzel yer alıyor. Görüntü Yönetmenliği Oktay Bingöl tarafından yapıldı.

Merve İlçi Aşk Sandım isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Birçok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Derenova’dan maxi-single

Latin müziği ile Türk esintilerini birleştiren Z kuşağı popunun yeni isimlerinden Derenova, ilk maxi-single’ıyla aynı adı taşıyan ve Ypsilon Musix etiketiyle yayınlanan “Rest”e yaptığı kliple dikkat çekti. Klipte tüm kalp kırgınlıklarına rest çekmekle birlikte, kendi üzüntüleriyle eğlenen biri olarak kendini tanıttı. Klibin yönetmenliğini Ecomio üstlenirken, hareket yönetmenliğini ise Şükrü Kibar yaptı. Şarkı sözlerini Derenova ve GLS yazdı, düzenlemeyi ise Volga Tamöz üstlendi. Öte yandan Derenova, yeni maxi-single’ı “Hoşçakal”ı da çok yakında dinleyicilerle buluşturacağını söyledi.

Fedon yazılır “Vatansever” diye okunur

29 Ekim günü Disney Plus platformundan yayınlanacağı bir yıl öncesinden açıklanan “Atatürk” dizisinin aniden yayınlanmayacağının açıklanması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Amerika’da bulunan Ermeni lobisinin devreye girerek “Atatürk” dizisinin yayından kaldırılmasının ardından bazı ünlü sanatçılar en ufak bir tepki göstermemesi sosyal medya kullanıcılarının aşırı tepkisine neden oldu.

Tepkiler çığ gibi yükselirken bu skandal karara sessiz kalamayan Fedon geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir gecede yaptığı açıklamalarla Türk halkının adeta sesi oldu.

Fedon “Yıllardır annem Ermeni babam Rum olduğum için ötekileştirilmeye çalışıldım. Benim dedem Çanakkale’de şehit oldu. Ben şehit torunuyum. Hala bu yaşımda bile ötekileştirilmek isteniyorum. Ben askerliğimi 24 ay yaptım. Ben bir Türk evladıyım. Dünya kurulduğundan beri bu tarz olaylar oluyor ve olmaya devam edecek. Benim lobilerle işim yok. Lobi oradan havlıyor, gel buradan da havla. Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayından kaldırmasını kınıyorum. Ata’mın izindeyiz. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” dedi.

Ahmet San ile anılara kısa yolculuk

Dünyaca ünlü organizatör ve menajer Ahmet San geçtiğimiz Cumartesi akşamı Number One Türk ekranlarında Raif Akyüz’ün sunduğu “Raif Akyüz” ile sanat dünyası programına konuk oldu.

Ahmet San programda kendi kaleme aldığı “San” kitabı hakkında kısa açıklamalar yaparken sanat hayatında yaşadığı ilginç anları da seyirciyle paylaştı.

İşte Ahmet San’ın çok önem verdiği anılar

Madonna benim düzenlediğim bir konser organizasyonu için İstanbul’a gelmişti. O dönem asistanlığımı yapan arkadaşım yanıma gelerek Madonna’nın otelde kaybolmuş olabileceğini söyledi. Tabi ben ve arkadaşlarım otelde aranmadık yer bırakmadık. Ama sonra bir baktık ki Madonna otel lobisinin önünden bir araçtan inip oteline giriş yapıyor. Sonradan öğrendik ki Madonna ve iki asistanı bir taksi tutup küçük bir İstanbul turu atıp gelmişler” diyerek bir anısını dile getirdi.

Ahmet San’ın programda Amerika Birleşik Devletleri’nin 42’inci Başkanı Bill Clinton’ı ülkemizde ağırladığını ve bunun sonrasında kendisine çok teşekkür ettiğini ve özellikle İstanbul günlerini daha da özel kıldığını ifade etmesini unutamadığını sözlerine ekledi.

Selcante’den ikinci single

Uzun yıllardır canlı performanslarıyla sahnede seyircisiyle buluşan Selcante 2021 de çıkardığı ‘Düş Kalk’ şarkısından sonra ikinci single projesi ‘Biraz Sal’ ile dijitalde dinleyicilerini selamlıyor.

Şarkının söz ve müziği Selcante’ye ait. Düzenleme Ogün Keklikoğlu ve mix-mastering Uğur Özdemir imzası taşıyor.

Selcante şarkısını şu sözlerle anlatıyor;

“Kendimi şeffaf bir şekilde ortaya koymamın en iyi hali söz ve müziğin bana ait olmasıyla ortaya çıkıyor. Yaşadıklarımı aktarıyorum çünkü. Bu şarkıyı yazdığımda kendimi akışa bırakmam gerektiğini hissettiğim bir dönemdeydim. Tek istediğim şey bana olduğu gibi dinleyicelere de iyi gelmesi, iyi hissettirmesi. Yolumda hedeflediğim şey, geniş kitlelerle bu histe buluşmak.”

“Başkan” filmi geliyor

Belediye başkanını yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını sinemanın büyüsüyle, insan yüreğine keyifle dokunan mizah yönü yüksek bir öyküyle anlatan “Başkan” filminin çekimleri sürerken ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

A Time Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “BAŞKAN” filminin basın toplantısı, çekimlerin devam ettiği; yemyeşil doğası, gürül gürül akan Munzur nehriyle doğal bir plato olan Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gerçekleşti. Samimi olduğu kadar eğlenceli konusu, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse başrolleri paylaşıyor.

A Time Medya yapım şirketinin ilk filmi olan “BAŞKAN”; yediden yetmişe herkesin içini ısıtacak samimi ve eğlenceli konusu, Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Sadık Gürbüz, Kazım Sinan Demirer, Bülent Çolak, Gözde Kaya, Salih Kalyon, Muttalip Müjdeci gibi deneyimli oyuncularla birlikte genç ve yetenekli isimleri de harmanlayan yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla sinema sektörüne taze kan getirmeye hazırlanıyor.

Doğal bir plato olarak çekimlerin tamamına ev sahipliği yapan Tunceli Ovacık’ın gün ışığı, yemyeşil doğası, neredeyse her sokağından gürül gürül akan Munzur nehri de filmde izleyenlere görsel bir şölen vadediyor.